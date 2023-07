Briefe an die Redaktion: 28. Juli 2023

Projekt gegen jede Vernunft

27. Juli: „U5 verwandelt Stadtteile in Großbaustellen“

Sehr gut, dass das Abendblatt das Ausmaß der Bauarbeiten aufzeigt. Somit wird dem Letzten klar, dass bei dem Bau einer U-Bahn nicht nur unter der Erde im Schildvortrieb gebuddelt wird. Da kann man sich bei der SPD bedanken, die das Projekt gegen jede Vernunft durchgedrückt hat. Die Stadtbahn hätte nur zehn Prozent gekostet, wäre viel schneller fertig geworden und hätte somit die Stadtbevölkerung sehr viel kürzer beeinträchtigt. Die anderen Vorteile der Stadtbahn erspare ich mir jetzt hier aufzuzählen. Eine Umkehr zur Vernunft wäre noch möglich, ob die SPD den Mut hat, das Fiasko zu vermeiden?

Kai Dirksen, Eimsbüttel

Rollifahrer finden nicht statt

26. Juli: „Die Colonnaden bekommen ein neues Gesicht“ und „Ein ,Jahrhundertprojekt‘: Stadt erwirbt weitere Flächen“

Zu beiden (Bau-) Projekten sind Visualisierungen abgebildet, die in ihrer Darstellung typisch und austauschbar sind: Es werden junge bis mittelalte Menschen abgebildet, von alten oder behinderten Menschen keine Spur, erst recht niemand mit Rollator oder Rollstuhl. Diese Bevölkerungsgruppe findet nicht statt! Das spiegelt den allgemeinen Konsens wieder, der vor allem von der grünen Politik lanciert wird: Wir sind lediglich gesellschaftlicher Beifang! Erst wenn es um die Renten geht, finden wir als Plünderer der Rentenkassen öffentlich statt. Wie schändlich!

Henning Scherler

Was soll denn noch passieren?

26. Juli: „Kann es bei uns so brennen wie auf Rhodos?“

Südeuropa brennt, vor Jahren brannte halb Australien, Überflutungen, Tornados. Was soll denn noch passieren, damit in der Politik etwas passiert? Klimaaktivisten randalieren, schaffen es aber nicht, konkrete Sofortmaßnahmen zu fordern. Dann mache ich das und fordere sofort: Tempolimit, Streichung von Kurzstreckenflügen, Erhöhung der Kerosinsteuer, Verbot oder hohe Bepreisung von Privatfliegern, Abkehr vom Ablasshandel mit Schadstoffemissionen, harte Besteuerung klimaschädlicher Fahr- und Flugzeuge, Anreize zur Produktion kleinerer Pkw, Abschaffung aller klimaschädlichen Subventionen, Anreize für die Landwirtschaft zur Abkehr von Massentierhaltung (mit Übergangsfrist und staatlichen Hilfen), Böller- und Feuerwerksverbot, im öffentlichen Verkehr Preisnachlässe (freie Fahrt für Senioren und Kinder) und engere Taktungen, hohe Gebühren für CO 2 -Emissionen, um nur einiges zu nennen. Wenn wir bzw. die Politik nicht bald diese harten Maßnahmen ergreifen, werden wir künftig noch viel mehr Feuer-, Wasser- und Sturmkatastrophen weltweit erleben. Dies wird zu gewaltigen Existenzproblemen in den betroffenen Gebieten und zu unvorstellbar großen Flüchtlingsströmen führen.

Annelie Kirchner

Reales Szenario

26. Juli: Leserbrief: „Merz sollte zurücktreten“ und 24. Juli: „Merz lehnt Verbot der AfD ab“

Habe ich etwas verpasst? Weder habe ich einen Aufruf noch ein Angebot zur Zusammenarbeit mit der AfD von Herrn Merz vernommen. Wie die Headline des diesbezüglichen Artikels bereits aussagt, gilt für Herrn Merz eine Kooperation bei Gesetzen und Regierungsbildung als ausgeschlossen. Dass zum Wohle der Menschen ein Miteinander auf kommunaler Ebene unabdingbar sein wird, ist ein reales Szenario. Hier Möglichkeiten auszuloten, wird für jeden Kommunalpolitiker eine Herausforderung sein. Wie soll es denn gehandhabt werden, wenn der AfD-Bürgermeister mit seinen Parteimitgliedern z.B. für die Sanierung des Kindergartens plädiert? Dagegen votieren und somit die Kinder bestrafen, um jeden Eindruck der Zusammenarbeit zu vermeiden? Super Idee! Aber – jeder Vorschlag, wie es anders gehen kann, ist sicherlich hochwillkommen. Er sollte aber realistisch sein, denn diese Partei ist demokratisch gewählt – ob es uns nun gefällt oder nicht.

Gisela Langkamp

Zum Schaden der Ukraine

26. Juli: „Kriminelle füllen Kiews Kriegskasse“

Die Betrüger schaden der Ukraine mehr als sie ihr nutzen, es werden vermutlich in Russland zumeist einfache Menschen geschädigt. Zum einen untermauert dies das russische Narrativ der verbrecherischen Strukturen/Regierung der Ukraine, zum anderen sollte sich die EU fragen, ob eine staatliche Duldung dieser Machenschaften zu einem Beitrittsstatus passen.

Axel Wiechmann

Traumata sitzen tief

25. Juli: „,Catcalling‘: So werden Frauen belästigt. Pfiffe, Hupen, obszöne Sprüche – zahlreiche Hamburgerinnen werden auf diese Weise angemacht. Was sie alles erleben“

Den Großteil meines Lebens (Jahrgang 1956) habe ich die Straßenseite gewechselt, alternative Zugabteile oder Umwege gewählt, um Männergruppen auszuweichen. Als Teenager, während einer Jugendfreizeit, kam es nach einem Discobesuch zu mehr als verbalen Attacken seitens eines jungen Mannes mir gegenüber. Während der Angriff von den Betreuern noch mit kollektiver Schuldzuweisung – „so, wie die Mädchen rumlaufen – kein Wunder“ – kommentiert wurde, wurde es im Gespräch zwischen dem Arzt, der die Würgemale an meinem Hals untersuchte, und dem anwesenden Polizisten persönlicher: „So, wie die aussieht, kann man den Jungen verstehen.“ Meine Tochter ändert an dem Wochentag, an dem die Mülltonnen entleert oder Baustellen bekannt werden, die Route ihrer Joggingrunde. Als sie unterwegs mit ihrem Auto Probleme bekam, der Bautrupp einer Straßenbaustelle seine Hilfe anbot, hat sie das Hilfsangebot hysterisch schreiend zurückgewiesen. Traumata sitzen tief. Es muss sich etwas ändern, das Verhalten und/oder das Outfit der Frauen ist es aber nicht.

Cornelia Prang

Wasserlimit für jeden Bürger

24. Juli: „Merkwürdige Zeiten: Darf man Rasensprenger sprengen? Ein nettes Geräusch macht mich böse und angesichts der Klimakrise nachdenklich“

Arno Luiks beschriebene Aggression gegen das Geräusch von Rasensprengern teile ich absolut. Für das Rasensprengen fehlt mir jegliches Verständnis. 600-800 Liter Wasser, bei den meisten frisches Trinkwasser, gehen innerhalb einer Stunde durch die Leitung. Schnell hat man die Fülling eines 4000-Liter-Pools erreicht – wofür? Für ein Stück Rasen, der einige Wochen mehr braun als grün ist. In der nationalen Wasserstrategie des Bundes sollte ein Pro-Kopf-Verbrauch für jeden Bürger vorgegeben werden, der durch smarte Wasserzähler kontrolliert wird. Dann könnte jeder mit seinem Budget machen, was er möchte. Da der Pro-Kopf-Verbrauch eines Bürgers in Deutschland im Schnitt bei 128 Litern pro Tag liegt (inklusive des Verbrauches für Rasensprenger…), würde das vorgeschriebene Tages-Budget vermutlich weit unter dem Verbrauch eines Rasensprengers in der Stunde liegen. Das sollte jeder unbedarfte Nutzer eines Rasensprengers das nächste Mal bedenken, vielleicht stellt er ihn dann doch wieder zurück in den Schuppen…

Benjamin Mathews, Neu Wulmstorf

Tränen der Rührung

22./23. Juli: „Krebspatientin trifft Lebensretter. Annabel (4) litt als Baby unter Leukämie. Dank Fabian Dancker ist sie heute ein gesundes Kind“

Vielen Dank für den Artikel! Endlich mal etwas Positives in der Zeitung! Tränen der Rührung standen mir in den Augen, als ich das tolle Bild von der Lütten mit ihrem Lebensretter sah. Ich habe den Artikel ausgeschnitten und gut aufbewahrt.

Rainer Fischer

