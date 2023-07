Briefe an die Redaktion: 27. Juli 2023

Gut für’s Ego, schlecht für CDU

26. Juli: „CDU-Politiker Hans zweifelt an Merz’ Eignung als Kanzler. Ex-Ministerpräsident stellt Führungsstärke des Parteichefs infrage“

„Si tacuisses, philosophus mansisses“, wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. So lautet ein lateinischer Spruch. In Sachen Tobias Hans, der sich gestern gegen Friedrich Merz positionierte, würde ich nur den ersten Halbsatz verwenden. Da meldet sich ein ehemaliger Ministerpräsident des Saarlandes zu Wort, der im vergangenen Jahr mit seiner Politik und seinen Medienauftritten die CDU bei der Landtagswahl gegen die Wand gefahren hatte. Der Auftritt aus dem Schatten des Vergessens mag seinem Ego gut tun, aber ist sehr zum Schaden der Union.

Peter D. Schmidt

Der eigentliche Sündenfall

25. Juli: „Merz in Erklärungsnot: Hält die ,Brandmauer‘ der CDU nach rechts? Dem Parteichef schlägt nach Äußerungen zu einer Zusammenarbeit mit der AfD massiv Kritik entgegen“

Was als „Brandmauer“ bewertet wird, bestimmt sich in seiner Ausprägung ganz entscheidend an der eigenen politischen Ausrichtung. Ist man der SPD, den Grünen oder sogar der Linken verbunden, bedeutet das offensichtlich jede denkbare Position der AfD aktiv zu konterkarieren. Das ist insbesondere dann sehr praktisch, wenn man selbst nur noch weniger als ein Drittel der Bevölkerung hinter sich weiß und um jeden Preis seine Minderheitssicht gegen die Mehrheit des Volkes durchsetzen will. Wenn man dem konservativen Teil des Parteienspektrums anhängt, sieht dies anders aus. Es ist absolut nicht nachvollziehbar, dass die CDU legitime, demokratische, konservative Positionen nicht zur Abstimmung bringen soll, nur weil die AfD in der besagten Position der gleichen Ansicht ist. Das gilt auch, wenn erst die Stimmen der AfD die Mehrheit zu dieser Sachfrage bringen. Das schließt natürlich keine Regierungsbildung mit Extremisten ein. Das die SPD und die Grünen aber genau das mit der linksextremen SED-Nachfolgepartei Die Linke auf Landesebene getan haben, ist der eigentliche Sündenfall in diesem Spiel… Und der entlarvt auch das durchsichtige Spiel der SPD und der Grünen in dieser Frage.

Dr. Philip Düwel

Brauchen wir die Sittenpolizei?

25. Juli: „,Catcalling‘: So werden Frauen belästigt. Pfiffe, Hupen, obszöne Sprüche – zahlreiche Hamburgerinnen werden auf diese Weise angemacht. Was sie alles erleben“

Interessanter Artikel mit größtenteils wichtigem Ansatz. Aber die entscheidende Frage ist doch wohl: Wo sind die Grenzen einer Belästigung? Ist es schon verwerflich, einem schönen Menschen hinterherzuschauen, gleich welchen Geschlechts? Oder gilt das nur für bei Wind und Wetter hart malochende Bauarbeiter? Brauchen wir eine Sittenpolizei, die derartige „Vergehen“ ahndet? Alleine schon das riesige Foto zum Artikel mit einem harmlosen Mann, der eine Frau betrachtet, lenkt die wichtige Debatte in eine falsche Richtung. So wird die Kritik am sicherlich zum Teil wirklich verabscheuenswürdigen Verhalten mancher Männer leider absolut verwässert. Schade.

Karsten Blum

Kopf hoch und mitleidig lächeln

Soso, Deutschland hat ein neues Phänomen: „Catcalling“. Natürlich englisch, hört sich wohl wichtiger an... Ich kann nur sagen, echt jetzt? Dieses Phänomen gibt es schon seit Ewigkeiten, mit unterschiedlichen Bezeichnungen wie „Hinterherpfeifen“, „Anmache“, „Flirterei“ usw. Und wie kann frau dem begegnen? Stirnrunzeln, Kopf hoch, Nase noch höher und ein mitleidiges Lächeln für diese Möchtegerncasanovas und -paschas. Das ist schon alles, geht schnell, tut nicht weh und das war’s! Noch Fragen?

Maike Schulz

Anspruch zu hoch?

24. Juli: „Wie geht es weiter mit der Bismarck-Statue im Alten Elbpark? Wettbewerb zur Dekolonisierung des Bauwerks ergab keinen Gewinner“

Wenn schon von 76 (!) Vorschlägen zur Reflexion des Denkmals kein Entwurf die Fachjury überzeugen konnte, ist nicht auszuschließen, dass der idealistische Anspruch der Jury unrealistisch hoch gesetzt war. Vielleicht wollten die Fachleute es ja jedem Denkmalkritiker und Denkmalfreund recht machen, oder es fehlten Mut und Möglichkeit zu einer radikalen künstlerischen Verfremdung. Besorgniserregend klingt der Hinweis auf die geplante Informationstafel und der Hoffnung, dass diese von Graffiti verschont bleibt. Im Hinblick auf den Denkmalwert und die touristische Bedeutung des Monuments, sollten sich die Jury oder die Stadt Gedanken machen, wie man die Anlage künftig vor dem hier üblichen Farbvandalismus bewahren kann. Ansonsten wird das Denkmal in kürzester Zeit durch eine äußerst willkürliche und unansehnliche Art der Verfremdung erheblich beschädigt.

Michael Nölker, Hamburg-St.Pauli

Hamburg wird verunstaltet

24. Juli: „Photovoltaik: Anschluss soll schneller gehen. Registrierung von PV-Anlagen dauerte bisher lange. Jetzt vereinfacht Stromnetz Hamburg das Verfahren. Tipps für Kunden“

Nach den Dächern erreicht die Verunstaltung durch wild verlegte Photovoltaik-Paneele auch die Fassaden – und kein Wort der Kritik von den für die Pflege des Stadtbildes berufenen Institutionen. Keine Stiftung für Baukultur, keine Stiftung für Denkmalschutz, keine Architektenkammer, kein Bund Deutscher Architekten, keine über die Gestaltung wachende Baugenehmigungsbehörde, kein Denkmalschutzamt protestiert gegen die absehbaren Verunstaltungen. Auf dem Gebiet der Baukultur sind die Entscheider offenbar nicht genügend gebildet. Sie verunstalten unsere Stadt, die ihren gestalterischen Anspruch paradoxerweise mit der Vergabe eines Fritz-Schumacher-Preises bekundet. Hat Baukultur in Hamburg keinen Anwalt keinen mehr?

Hans Lafrenz

Corona war ein Warnschuss

24. Juli: „Wo droht die nächste Pandemie, Herr Wieler? Gefährliche Grippeviren und Zecken auf dem Vormarsch. Ex-RKI-Chef fordert mehr Aufmerksamkeit für neue Infektionserreger“

Die Gefahr einer nächsten Pandemie sehe ich inzwischen ganz nüchtern. Wir Menschen tun halt auch viel dafür, dass es irgendwann wieder soweit ist. Mit der Massentierhaltung z.B. schaffen wir ideale Voraussetzungen für die Verbreitung von Seuchen. Tiere werden auf viel zu engem Raum gehalten. Wir zerstören die Ökosysteme, die biologische Vielfalt geht verloren, Wildtiere werden ausgebeutet und die intensive Landwirtschaft tut ihr Übriges. Das gleiche mit der Resistenzbildung von Antibiotika. Antibiotika werden von Ärzten noch immer viel zu oft verschrieben. Außerdem werden sie ja massenhaft in der Intensivtierhaltung eingesetzt. Wie können wir da erwarten, dass wir langfristig damit durchkommen? Die Natur rächt sich eben – mit Recht, wie ich finde. Corona war ein Warnschuss. Leider habe ich nicht den Eindruck, dass daraus etwas gelernt wurde. Wir machen halt so weiter wie bisher. Also, was erwarten wir eigentlich?

Stephanie Haddenga

Überwältigend hilfsbereit

24. Juli: Leserbrief: „Danke, liebe Hamburger!“

Dem Leserbrief kann ich nur beipflichten. Inzwischen bin ich im Club der Achtzigjährigen aufgenommen worden. Durch einen schweren Schlaganfall bin ich leider weiterhin stark gehbehindert und benutze einen Rollator, der Sicherheit bietet. Die Hilfsbereitschaft, die ich täglich erfahre, ist überwältigend. Dafür bin ich den Mitmenschen sehr dankbar.

Hans-Jürgen Odrowski

