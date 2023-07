Briefe an die Redaktion: 24. Juli 2023

Danke, liebe Hamburger!

Mein Mann – er ist gehbehindert und hat einen Rollator – und ich waren am Freitag in Hamburg. Wir sind so begeistert von der Hilfsbereitschaft der Hamburger! Ob vor dem Bus, im Bus, in der Bahn, unterwegs – überall wurde uns sofort geholfen. Es wurden uns Sitzplätze angeboten und Türen aufgehalten. Mit einem Lächeln im Gesicht fahren wir wieder nach Hause. Danke, liebe Hamburger!

Ute Stoschek-Ruck

Dort erlaubt: Essen mitbringen

21. Juli: „Shitstorm auf Café: Das sagt der Dehoga zum Essen-Mitbringen. Verband reagiert auf Streit in einem neuen Eimsbütteler Café. Was erlaubt ist – und wo die Gastronomie Ausnahmen machen kann“

Wer sein Essen unbedingt in eine Gaststätte mitnehmen will, dem empfehle ich einen Besuch in einem der großen Münchner Biergärten wie den Augustiner Keller oder den Hirschgarten. Dort ist es seit jeher erlaubt, eigenes Essen mitzubringen, nur Getränke müssen gekauft werden. Was einen nicht hindern sollte, sich an den dort angebotenen Speisen zu laben! Aber es ist eine Sauerei, sich eigenes Essen in ein Café mitzubringen. Auch wenn es nur Frischkäse ist. Und dann nicht auf den angebotenen Dialog einzugehen sondern das Café abzuwerten, ist schlicht asozial!

Hubert Harbacher

Das war einprägsam für mich

19. Juli: „Immer mehr Hamburger Studenten müssen Antidepressiva nehmen. Größte deutsche Krankenkasse spricht von „erschreckenden Zahlen“. Uni Hamburg bestätigt Trend“

Bei der anstehenden Wahl der weiterführenden Schule hat sich unser Sohn 2012 für ein Gymnasium entschieden, weil seine Oma dort vor seiner Zeit Lehrerin war, er wollte auf „Omas“ Schule. Beim dortigen Info-Abend war ich tief beeindruckt von der Aussage des Oberstufenleiters (Herrn Pieper), der uns interessierten Eltern damals schon sagte, die Schule habe u. a. das maßgebliche Ziel, die Kinder während ihrer Zeit dort studierfähig zu machen. Das war für mich so einprägsam, dass ich beim Lesen des Artikels erneut daran denken musste. Grundsätzlich denke ich, dass viele Studenten, die von ihren Eltern nicht groß finanziell unterstützt werden können (wie leider auch bei uns), sich an dem Stress zwischen Uni und Job(s) aufreiben. Sie wollen oder müssen ihr Studium mit guten Noten absolvieren, es fehlt aber die Zeit zum Lernen oder für Prüfungsvorbereitungen, wenn man selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen muss. Und wenn dann auch noch das „Handwerkszeug“ fürs Studentenleben fehlt, die Kids sich schlecht selbst organisieren können oder schlimmstenfalls nach dem Abitur gar nicht wissen, was sie überhaupt studieren sollen, ist Stress vorprogrammiert. Inzwischen ist unser Sohn glücklicher Student, genießt sein Studenten-Dasein und wird sicher seinen Weg erfolgreich gehen – und das auch Dank der hervorragenden Vorbereitung durch die Schule!

Sonja Schulz

Amerikanische Verhältnisse?

21. Juli: „Hamburg plant Waffenverbot und mehr Kameras am Hauptbahnhof. SPD-Senator reagiert auf Zunahme der Straftaten in St. Georg“

Was ist bloß los mit unseren Politikern? Erst ein Waffenverbot nur am Wochenende, jetzt am Hauptbahnhof. Ein Waffenverbot muss für ganz Deutschland gelten. Kein Mensch muss bewaffnet in Deutschland unterwegs sein, denn wer eine Waffe bei sich trägt, ist auch bereit sie zu benutzen. Wenn wir amerikanische Verhältnisse haben wollen, sind wir so auf dem richtigen Weg.

Gitta Uther, Seevetal

Diese Rechnung geht nicht auf

19. Juli: „Energiewende entlastet Hausbesitzer kräftig“

Leider geht die genannte Modellrechnung schon jetzt nicht auf. Wie Sie im Abendblatt schon öfter berichtet haben, gehen die Gaspreise deutlich zurück. Damit ist die Rechnung, die von steigenden Preisen ausgeht, hinfällig. Außerdem wird immer nur von Wärmepumpen und Photovoltaik berichtet. Laut eines Heizungsexperten im NDR-Fernsehen sind Häuser die vor 1990 gebaut wurden für diese Technik nicht geeignet. Hier wäre es erwähnenswert, dass es auch Brennstoffzellen-Heizungen gibt, die sowohl Wärme als auch Strom erzeugen. Diese Anlagen können mit Gas, Biogas und zukünftig mit Wasserstoff betrieben werden. Sie verursachen bei Gas 50 Prozent weniger CO2. Und gefördert werden sie auch noch mit bis zu 30 Prozent! Und es muss nicht das ganze Haus saniert werden, es wird lediglich die Heizung ersetzt.

Thomas Schendel

