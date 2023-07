Die Woche aus Sicht der Leser: 22./23. Juli

Und die Heizstrompreisbremse?

20. Juli: „Mangelhafte Energiepreisbremse. Nicht bei allen Verbrauchern kommt die Entlastungsmaßnahme an, zeigt eine Auswertung“

Bei mir ist die Entlastungsmaßnahme für den Haushaltsstrom erfreulicherweise korrekt angekommen. Aber die Heizstrompreisbremse? Das Wirtschaftsministerium erkannte ihren gesetzgeberischen wiederholten Murks, der diesmal darin besteht, dass sich die dem Klimaschutz verpflichtet fühlenden Wärmepumpenbetreiber von der Energiepreisbremse keine Ersparnis haben, erst sehr spät. Der Wärmepumpenstrom ist günstiger bepreist als Haushaltsstrom. Wenn eine kWh Wärmepumpenstrom vor den exorbitanten Preissteigerungen etwa 20 Cent kostete, verdoppelte sich der Preis trotz Preisbremse auf 40 Cent je kWh. Deshalb beschloss das Kabinett im April 2023 eine Preisbremse für den Heizstrom, die bei 28 Cent pro kWh liegt. Lautstark wurde damals verkündet, die Preisbremse werde rückwirkend – wie die allgemeine Strompreisbremse – gelten. Viele Medien berichteten darüber. Die Aussagen sind heute noch online nachlesbar. In den letzten Sitzungen des Bundestages und Bundesrates vor der Sommerpause wurde das Gesetz beschlossen. Ich erhielt danach schnell meine Stromrechnung für Heizstrom, beginnend mit dem 1.1.2023, von den Stadtwerken. Allerdings ohne Berücksichtigung einer von mir erwarteten Preisbremse. Auf schriftliche Nachfrage erklärte der Versorger, die Preisbremse gelte erst ab 1.8.2023. Recherchen im Internet auf der Seite der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein (Stand 19.7.23) brachte keine Klarheit. Der Grundeigentümerverein konnte die Frage der Rechtswirksamkeit der Preisbremse auch nicht beantworten. Schließlich fand ich auf der Internetseite des Grundversorgers E.ON die Antwort. Mein Stromanbieter hat recht. Die Preisbremse für Heizstrom tritt nicht, wie ursprünglich lautstark von der Regierung postuliert, rückwirkend, sondern erst ab 1.8.2023 in Kraft. Abgesehen von der mangelhaften Kommunikation empfinde ich es seitens der Regierung verlogen, wie ein Messias eine rückwirkende Preisbremse anzukündigen, um sie dann stillschweigend nur für die Zukunft gelten zu lassen. Wundert sich noch jemand über die Unzufriedenheit mit der Regierung?

Günter Kruse

Entwürdigende Veranstaltung

19. Juli: „Frauengold: Weichspülgang für die Bundesjugendspiele. Schluss mit dem harten Wettkampf, heißt es künftig für Grundschüler. Warum bloß?“

In meiner Kindheit in den Siebziger- und Achtzigerjahren habe ich niemanden erlebt, der unsportlich war und durch die Möglichkeit von Urkunden bei Bundesjugendspielen motiviert wurde. Das Gegenteil war der Fall: Die Schmach, die diese sportlich Untalentierten in nahezu jedem Sportunterricht ertragen mussten, wenn sie mal wieder zu den letzten gehörten bei der Mannschaftswahl oder wenn sie einzeln Übungen vorführen sollten unter leisem Gelächter und Geläster der anderen, wurde zweimal im Jahr (Winter- und Sommerbundesjugendspiele) noch mal getoppt durch das Verpassen einer simplen Siegerurkunde. Diese hat eigentlich jeder bekommen, der halbwegs geradeaus laufen konnten. Einige wenige aber nicht. Peinlich. Ich gehörte zu denen, die jedes Mal ohne viel zusätzliches Training eine Ehrenurkunde bekommen haben. Dennoch finde ich die Veranstaltungen im Nachhinein entwürdigend. Sie vergleichen mit „Jugend forscht“ und „Jugend musiziert“. Wie billig, denn da treten die Kinder freiwillig an, weil sie in der Regel besonders begabt und ehrgeizig auf diesen Feldern sind. Ein entscheidender Unterschied, wie ich meine. Der Zwang der Bundesjugendspiele hat den Muff der 50er- und 60er-Jahre. „Stärken stärken“ heißt es heute in der modernen Arbeitswelt. Nicht weil alle weichgespült sind und begöscht werden müssen, sondern weil man endlich auf die Wissenschaft hört, die das für das einzig Richtige hält. In der Schule ist das leider immer noch nicht angekommen, aber das Ende der Bundesjugendspiele als Pflicht für alle wäre ein Anfang. Das hat nichts damit zu tun, dass Sportunterricht natürlich sehr wichtig bleibt und vielleicht noch verstärkt werden sollte. Aber am besten individueller nach den Talenten der Schülerinnen und Schüler.

Jens Pfeiffer

Positives Lernen nicht möglich

18. Juli: „Lehrernot: Jetzt kehren die Pensionäre zurück. Vorbereitungsklassen für Geflüchtete und Rentenwelle: Ein Rückkehrer erzählt aus dem Innenleben der Schulen“

Als pensionierter Realschullehrer (73 Jahre alt) wurde ich, auf meinen Wunsch hin, „mit Handkuss“ von der Schulbehörde Hamburg zum Schuljahr 2022/23 einer neu eingerichteten IVK-Klasse 5/6 (Internationale Vorbereitungsklasse) zugeteilt: 15 Wochenstunden, einzige Lehrperson an der Klasse, Unterbringung an der Grundschule Moorflagen (Niendorf) mit 18 Kindern im Alter von 12 und 13 Jahren aus fünf verschiedenen Ländern (Ukraine, Afghanistan, Republik Moldau, Eritrea und Türkei). Keines der Kinder sprach Deutsch, d.h. Verständigung anfangs nur mit „Händen und Füßen“, Bildkarten und dem Google-Übersetzer am Smartphone möglich. Auch ließ es die Organisation der Grundschule nicht zu, dass die IVK-Klasse 5/6 wegen des Alters der Kinder in den regulären Schulbetrieb eingegliedert werden konnte d. h. keine Sporthalle, keine Fachräume, versetzte Pausen. Erschwerend dazu kommt ein in den IVK-Klassen üblicher, permanenter Schülerwechsel durch Umzug und Neuzugänge von Kindern. Fazit nach einem Schuljahr: Trotz redlichem Bemühen und unter Einsatz meiner jahrelangen Erfahrung als Lehrer in dieser Altersstufe, trotz professionell strukturiertem Deutschunterricht (Deutsch als Zweitsprache) habe ich meinen Lehrauftrag schließlich zum Schuljahresende, bis auf meine „Substanz abgenagt“, zurückgegeben. Unter den gegebenen Umständen ist ein aufbauendes und für alle Beteiligten positives Lernen nicht möglich.

Erwin Niederer

Ein fragwürdiger Vergleich

18. Juli: „Als der Tod vom Himmel fiel. Vor 80 Jahren wurde Hamburg das Ziel der ,Operation Gomorrha‘“

Ihre Berichte am 18.07.2023 zum Feuersturm 1943, zur Ukraine 2023 und zu hiesigen Flüchtlingskindern möchte ich kurz verweben. Meine Großeltern und ihre vier Kinder überlebten den Krieg in Eimsbüttel, während meine Großtante, ihr jüdischer Gatte und ihre Tochter 1938 in die USA fliehen konnten, sechs Wochen bevor Hamburger Nazis und ihre vielen Sympathisanten – nicht die britische oder die amerikanische Luftwaffe – sie, alle drei Hamburger Bürger, in der Bornplatzsynagoge ohne Skrupel angezündet und verbrannt hätten. Ist es sinnvoll oder moralisch, einzelne Kriegshandlungen gegeneinander aufzurechnen? Nein, natürlich nicht, nie. 60.000 tote britische Zivilisten in acht Monaten Terrors der deutschen Luftwaffe 1940/41 („Blitzkrieg“) gegen 34.000 deutsche Tote in einigen Tagen in Hamburg über zwei Jahre später („Feuersturm“). Das eine „normaler“ Krieg, das andere Kriegsverbrechen? Das einzig objektive Kriterium muss doch sein, wer einen Krieg begonnen hat. Das ist auch immer feststellbar. Ich schreibe naturgemäß aus einer europäischen Werteskala unserer Zeit heraus. Andere Kulturen mögen diese nicht teilen und sich nicht um unsere Geschichte und Erfahrungen scheren. Aber wie steht es um diese, unsere eigene so postulierte Werteskala? Wo ist das tägliche Aufbegehren gegen den russischen Krieg in der Ukraine, analog den vielen Demonstrationen meiner Generation gegen den Vietnamkrieg? Wenn man früher jung war, als Schüler, Student oder Lehrer, blockierte man die Straßenbahn vor der Schulbehörde, damals in der Dammtorstraße, um für Frieden zu demonstrieren. Heute? Man müsste mal wieder bei Putin anrufen? Wir sehen in den Medien täglich zu wenige Bilder, aus diesem Krieg an der EU-Außengrenze. Dabei schrieb der „Stern“ bereits im März 2022 zu Mariupol (vor dem Krieg 450.000 Einwohner), das schon damals aussah wie Hamburg 1945: „Die eingeschlossene Stadt Mariupol hat sich in eine Hölle verwandelt. In der Hafenstadt am Schwarzen Meer steht kaum ein Stein noch auf dem anderen.“ Aus dieser Hölle kenne ich in Hamburg nur einen Teenager, der in seinem Land genau wie hier wohl mit fliegenden Fahnen durchs Abitur käme. Aber wie helfen wir ihm und seiner Familie tatsächlich, nach Hause und in ein friedliches Zuhause zu kommen?

Thomas Martini

Sicherheitsgefühl schwindet

18. Juli: „Islamist mit Waffenkoffer ist wieder auf freiem Fuß“

Es ist unfassbar! Da wird ein Mann, der der Salafistenszene zugeordnet wird, mit einem Koffer voller Waffen von der Bundespolizei erwischt und festgenommen und wieder freigelassen. Welche Einstellung hat die Hamburger Justiz eigentlich zu solchen Personen? Da lässt sich die Staatsanwältin von einer hanebüchenen Geschichte des Verdächtigen einlullen, er würde die als „Erbschaft“ handelnden Waffen nur von A nach B transportieren und schon wird alles relativiert? Ist ja alles nicht so schlimm? In meinen Augen ist das an Naivität und Unfähigkeit nicht mehr zu überbieten. Muss erst wieder etwas passieren? Man erinnere sich: Die Attentäter des Terroranschlags auf die Türme in New York kamen auch aus Hamburg. Auch diese standen angeblich unter Beobachtung. Ebenso die Täter der kürzlichen Attentate in Hamburg und Brokstedt und noch andere bekannte Fälle. Es ist höchste Zeit, dass die Hamburger Justizbehörde von Grund auf erneuert wird. Dazu zählt nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern auch unsere Justizsenatorin Gallina, die offensichtlich mit der Führung dieser Behörde überfordert ist. Das Sicherheitsgefühl der Menschen in unserer Stadt schwindet zunehmend, was mittlerweile auch belegt wurde. Es ist sicherlich nicht verwunderlich, dass sich Kriminelle gerne in Hamburg aufhalten, da sie sich ziemlich sicher sein können, nicht bestraft zu werden oder nur mit einer minimalen Strafe davonkommen. Wahrscheinlich lachen sich diese Personen insgeheim noch „schlapp“ ob unserer Rechtsprechung. Aber wehe, es wird nicht hundertprozentig richtig geparkt.... Und dann wundern sich unsere Politiker um die Politikverdrossenheit der Bürger und der Zuwendung anderer politischer Richtungen.

Monika Schütte

Das muss man akzeptieren

17. Juli: Leitartikel: „Im Urlaubs-Abseits. Selten wird die Spaltung der Stadt so sichtbar wie in der Ferienzeit“

Was soll das jetzt wieder? Warum kann etwas völlig Natürliches nicht einfach akzeptiert werden – nämlich dass Menschen nun mal unterschiedliche Fähigkeiten und Hintergründe und damit auch Verdienstmöglichkeiten haben? Wieso „muss es in unser aller Interesse sein“, dass sich jeder einen schicken Urlaub leisten kann? Und wenn ja, wie soll das bewerkstelligt werden? Durch noch höhere Steuern für die arbeitenden Menschen? Ich las schon vor etlichen Jahren im Abendblatt, dass es für Familien mit Kindern in diesem Land über vierzig verschiedene soziale Leistungen gibt! Wie weit soll der Umverteilungswahn denn noch getrieben werden?

Ralf Marquardt

Keine Neiddebatte auslösen

Dass Teile der Bevölkerung in den Urlaub fahren können und andere nicht, ist wahrlich keine neue Erkenntnis. Seitdem ich denken kann (geb. 1950), gibt es Menschen, die ein Haus, ein Auto, ein Pferd haben und es gibt andere, die haben das nicht. Genauso verhält es sich seit ewigen Zeiten auch mit dem Urlaub. Meine Freundin aus Grundschultagen fuhr mit ihrer Familie in den Urlaub nach Italien, ich blieb zu Hause. Neid? Nein, ich habe mich einfach gefreut, wenn sie wieder da war, und meine beste Freundin ist sie bis heute. Es gibt auch Menschen, die können sich das Hamburger Abendblatt leisten und es gibt andere, die sich freuen, wenn dieser Betrag einmal für ein Eis oder eine andere Sonderausgabe zur Verfügung steht. Im Übrigen ist es schon verwunderlich, wenn auf der einen Seite das Thema Klimakrise das beherrschende Thema der Zeit ist, aber in Ihrem Artikel offenbar ein Urlaub in den USA und den dortigen Vergnügungsparks das Non-Plus-Ultra ist und die Kanu-Tour in heimatlichen Gewässern lächerlich aussehen lässt. Anstatt auf diese Art eine mögliche Neiddebatte auszulösen, mit der absolut niemandem geholfen ist, wäre ein Plädoyer für den Urlaub zu Hause sehr viel sinnvoller.

Margitta Sturm

Dieser Krieg muss aufhören

15./16. Juli: „Hamburger KRITIken: Kriegsbewegt, friedenserstarrt. Streubomben für die Ukraine und Bruch des Abkommens – auch Freunde brauchen Widerworte“

Dieser unsinnige Krieg und das tägliche Töten und Zerstören muss endlich aufhören! Wer glaubt denn wirklich an eine Rückeroberung? Das ist leider Illusion. Aber das Sterben ist Realität. Ich kann mir vorstellen, dass man mit Verhandlungen etwas erreichen kann, was beide Seiten akzeptieren können. Leider sehen wir keine Bereitschaft zum Verhandeln. Auch wenn es schwierig wird, das ist der einzige Weg.

Frank Koschnick

Sind das auch unsere Werte?

Werden wirklich auch „unsere“, die westlichen Werte verteidigt bei der militärischen Unterstützung der Ukraine? Fassungslos macht mich die kritiklose Akzeptanz der US-Sendung weltweit geächteter Streubomben an die Ukraine von Seiten der deutschen Regierung, bis hin zum Bundespräsidenten. Die Ächtung von Streubomben hatte sogar letzterer unterschrieben. Dies ist ein Verrat an den Werten, für die die deutsche Regierung vorgibt, die Ukraine zu unterstützen. Es ist unehrlich und führt die westlichen Werte und all die von vielen Regierungen mühsam errungenen Vereinbarungen zur Sicherheit von Menschenleben ad absurdum. Es ist höchste Zeit für einen Aufschrei von allen um Deeskalation bemühten Initiativen, von Journalisten und von nicht einfach weiter mit dem Strom schwimmenden Regierungsvertretern, um wieder glaubwürdig für die Werte in unserem Land einzutreten. Bin ich selbst schon zu resigniert bei dieser eskalierenden Entwicklung bezüglich des Kriegs in der Ukraine, dass meine Stimme auf dem Weg zu einem Aufschrei verblasst, weil sie kein Gehör mehr findet? Ohne die Kommentare von Herrn Iken suche ich eine kritische Orientierung in dieser hochkritischen Situation vergeblich. Eine aufrüttelnde Stimme! Und bitter notwendig.

Sabine Förster

Wo bleibt der Aufschrei?

Herr Iken hat recht: Wenn zwei das Gleiche tun, ist das für die große Breite der deutschen Medienöffentlichkeit und Politik offenbar noch lange nicht dasselbe. Es ist unsäglich, dass Herr Steinmeier als Unterzeichner des Abkommens zur Ächtung von Streubomben nun meint, man solle deren Lieferung durch die USA und Einsatz durch die Ukraine kritiklos hinnehmen. Das dadurch angerichtete Leid unterscheidet nicht nach der Herkunft dieser teuflischen Waffen! Selbst wenn die Russen in diesem Krieg bereits Streubomben eingesetzt haben sollten, was offenbar nicht eindeutig feststeht, aber ebenfalls scharf zu verurteilen wäre, ist das keine Rechtfertigung für eine solche Haltung! Wo bleibt der Aufschrei der Friedensbewegten? Es scheint, dass die propagandaartige Befeuerung der Ansicht, die Ukraine müsse – mit welchen Mitteln auch immer – unterstützt werden, bis sie den Krieg gewonnen hat, durchschlagenden Erfolg hat. Dass die Mehrheit der Deutschen sich von der Regierung echte, wahrnehmbare Anstrengungen zur Beförderung eines baldigen Waffenstillstands und von Friedensverhandlungen wünscht, kommt in Talkshows, Presse und Politik nicht mehr vor. Die Ansicht von Kanzler Scholz, Entscheidungen und Gesetze müssten so getroffen werden, dass sie von der Mehrheit des Volkes getragen werden, scheint nur für die Klima-Gesetzgebung zu gelten, aber nicht für Krieg und Frieden. Anders ist nicht zu erklären, weshalb Frau Baerbock keine Grundlage für Friedensverhandlungen sieht. Es ist wirklich traurig! Klaus v. Dohnanyi hat recht, wenn er feststellt, dass die Nato – und somit auch Deutschland – eine Mitverantwortung für den Krieg hat. Daraus ergibt sich die Pflicht, mit allen Mitteln auf einen sofortigen Waffenstillstand hinzuwirken.

Matthias Hagedorn

Der Weg nach vorn kostet Kraft

15./16. Juli: „Die Zeugen. Ein Amokläufer erschoss am 9. März sieben Menschen in der Gemeinde der Zeugen Jehovas und dann sich selbst. Sechs Überlebende berichten“

Vielen Dank für den mutmachenden Artikel. Wer eine schwere Lebenskrise schon einmal durchgemacht hat, weiß, wie viel Kraft es kostet, den Weg nach vorn zu gehen, um wieder aus dem Tunnel herauszufinden. Auch wenn für mich der starre christliche Glaube Zwang bedeuten würde, hat diesen Menschen hier im Besonderen ihr fester Glaube und der Zusammenhalt geholfen. Ihnen wünsche ich alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg, vor allem Jonathan.

Karin Klessig

Vielen Dank!

Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so einen gut recherchieren und ergreifenden Artikel gelesen habe. Vielen Dank! Es mag sein, dass meine Begeisterung davon beeinflusst wird, dass ich selbst ein Zeuge Jehovas bin, aber vielmehr noch davon, dass jemand sich aufrichtig, ohne Sensationsgier, für Menschen interessiert, die trotz schrecklicher, traumatischer Erfahrungen, ohne Wut, Zorn und Anschuldigungen, sich nicht öffentlich beklagen, sondern dankbar sind. Es ist verständlich, dass man als Außenstehender, nicht alle Überzeugungen und Entscheidungen der Zeugen Jehovas verstehen kann. Sie haben in ihrem Artikel nichts und niemanden verurteilt, sondern sachlich, respektvoll und dennoch sehr interessant berichtet. Ich möchte mich dafür, auch im Namen meiner Familie, sehr bedanken.

Marco Becker