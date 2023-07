Briefe an die Redaktion: 21. Juli 2023

Falsche Schlussfolgerung

20. Juli: „,Das hält man nicht mehr aus‘. Hitzewelle im Urlaubsparadies. In Italien, Spanien und Griechenland klettern die Temperaturen auf über 40 Grad“

Es hat schon etwas Zynisches: Da beschweren sich deutsche Touristen im Mittelmeerraum, die in aller Regel mit dem Flugzeug angereist sind, über eine Hitze, die sie selbst mitverschuldet haben. Jede Tonne CO 2 vernichtet nach Berechnungen des Max-Planck-Instituts drei Quadratmeter arktisches Eis, und mit einem Hin- und Rückflug von Hannover nach Rom verursacht jede Touristin und jeder Tourist in etwa diese eine Tonne. Eine zehnköpfige Flugreisegruppe vernichtet also klimawichtiges Eis in der Größe eines Wohnzimmers. „Nie wieder Rom im Sommer“ ist da die falsche Schlussfolgerung. Konsequent wäre „nie wieder Flugreisen nach Rom“, wenn man den Klimawandel ernst nimmt und Klimaschutz nicht nur als Lippenbekenntnis praktiziert. Aber bis das im Reiseland Deutschland mehrheitsfähig ist, dürfte es wohl noch etliche Dürren, Waldbrände und Hitzetote dauern.

Holger Mossakowski, Hamburg

Bewertungen ignorieren

19. Juli: „Kleines Café erntet Hetze im Internet – wegen Frischkäse. Beim Frühstückslokal Braena häufen sich plötzlich die negativen Bewertungen. Dahinter steckt eine ,unschöne Auseinandersetzung‘“

Wie kann es zu einem Shitstorm kommen, wenn ein kleines Café eine Selbstverständlichkeit anspricht? Wer ist denn so unverschämt, und bringt – ohne zu fragen – eigenes Essen in einen Gastronomiebetrieb mit und ist dann auch empört, dass man es dort nicht möchte? Also, ich hätte diesen „Gast“ wohl konsequent vor die Tür befördert. Herr Pütter (den ich als Top-Gastronom aus dem Anglo German Club kenne) hat absolut recht, mit dem was er sagt. Die „Bewertungen“, die ungeprüft und anonym in den einschlägigen Portalen abgesondert werden, darf man getrost ignorieren. Es sei denn, sie enthalten belegbare Fakten – was sehr selten der Fall ist.

Jörg Ökonomou

Grundlage für leitende Position

19. Juli: „Immer mehr Hamburger Studenten müssen Antidepressiva nehmen. Größte deutsche Krankenkasse spricht von ,erschreckenden Zahlen‘. Uni Hamburg bestätigt Trend“

Eine Ausbildung im Handwerk oder im Büro ist für ein Studium eine solide Grundlage, die psychische Probleme und Angst vor dem Versagen beim Studium sehr reduziert. Ein Student, der schon einen Beruf hat, weiß, dass er jederzeit sein Studium beenden kann, ohne eine gescheiterte Existenz zu sein. Es muss nicht immer ein Studium sein, denn handwerkliche oder kaufmännische Ausbildungen sind eine sehr gute Grundlage für leitende Positionen.

Wielant Josef Hoffmann

Siege motivieren ungemein

19. Juli: „Frauengold: Weichspülgang für die Bundesjugendspiele. Schluss mit dem harten Wettkampf, heißt es künftig für Grundschüler. Warum bloß?“

Jeder, der auch nur ein wenig mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, weiß, welche große Lust die Kinder am Wettkampf haben. Und Niederlagen im Sport werden von den allermeisten auch locker verkraftet, bestenfalls sind sie sogar Ansporn zu mehr Übung. Siege aber motivieren die Kinder ungemein. Aber es passt in unsere Zeit: Leistung, die erarbeitet werden muss, ist nicht mehr gefragt. Ich fürchte, in einigen Jahren gibt es bei den Bundesjugendspielen schon Urkunden, wenn man 200 Meter Gehen ohne Pause schafft.

Horst Schäfer

Generation von Weicheiern

Herzlichen Dank für Ihren großartigen Beitrag, der mir zutiefst aus der Seele spricht! Wenn man die Sicht erweitert auf die übrigen schulischen Leistungen unserer Grundschüler, trifft die Weichspülthese leider genauso zu. Z. B. verlassen laut IGLU-Studie 25 Prozent die vierte Klasse, ohne ausreichend Lesen zu können. Nun blättere ich zurück auf die Titelseite des Abendblattes: Immer mehr Studenten müssen Antidepressiva schlucken. Wohin sind wir nur gekommen? Mit dem Einschlagen von Kuschelkursen und überdimensionierter Schonung zieht man doch bloß Generationen von Weicheiern heran. Wettbewerbe können auch Ansporn sein! Vor vielen Jahren hat man in mehreren Bundesländern die Zensuren für Grundschüler abgeschafft, Berichtszeugnisse traten an ihre Stelle. Alles musste positiv formuliert werden. So mancher hat sich fürs Gymnasium entschieden, auch wenn sein IQ nicht über 80 kam. Empfehlungen der Grundschullehrer spielten keine Rolle mehr. Damit sank auch das Niveau an den Gymnasien zwangsläufig, auch wenn das von Experten bis heute geleugnet wird.

Christiane Triebswetter

Elektrogeräte reparieren

18. Juli: „Raus mit dem alten Kühlschrank. In Zeiten hoher Energiekosten lohnt es, zu Hause die größten Stromfresser zu finden und durch neue Geräte zu ersetzen“

Der in dem Artikel vorhandene Tenor „Raus mit dem Kühlschrank“ ist leider zu wenig reflektiert, bzw. es wird viel zu wenig auf die Weiternutzung eingegangen. Es wird generell viel zu sehr auf Energieersparnis herumgeritten, anstatt den gesamten Ressourcenverbrauch und Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. Kleinere Elektrogeräte können oft noch repariert werden, z. B. in einem der vielen auch in Hamburg vorhandenen Repaircafés. Dort kann man oft die Dinge wieder in Stand setzen lassen. Das wäre sicherlich einen eigenen Bericht wert. In dem Artikel wird leider auch nicht auf die lange überfällige, jetzt endlich verabschiedete EU-Ökodesign-Verordnung hingewiesen. Die angepassten Vorgaben zum Beispiel in Bezug auf Haltbar- und Reparierbarkeit oder die Ressourcen- und Energieeffizienz machen Nachhaltigkeit zur Norm. Bei neuen Produkten sollten die Verbraucher auch auf diese Produkteigenschaften mehr achten.

Ewald Hauck

Plattdeutsch im Mittelpunkt

14. Juli: „Ohnsorg-Theater: Der Intendant ist wieder an Bord“

Michael Lang, der Intendant des Ohnsorg-Theaters, ist wieder an Bord. Mit seiner Persönlichkeit und seiner fachlichen Kompetenz als langjähriger Theaterleiter wird er gewiss in der Lage sein, die Turbulenzen zu analysieren und mit allen Beteiligten zu einem gedeihlichen Austausch sowie daraus abgeleitet, zu angemessenen Entscheidungen für die Zukunft des Hauses kommen. Das Ohnsorg-Theater verdankt seine Popularität nicht nur den Fernsehaufzeichnungen in Missingsch, sondern vielmehr der hervorragenden Arbeit der Schauspieler, Dramaturgen und Regisseure, die seit Jahren moderne Stücke in Übersetzungen oder dramatisierte Romanvorlagen zu allen zeitgemäßen Themen auf die Bühne bringen. Dazu immer mal wieder auch Klassiker wie „Dat Hörrohr“ oder „Sluderkraam in’t Treppenhuus“. Hinzu kommt die ausgezeichnete theaterpädagogische Arbeit der Studio-Bühne mit besonderen Formaten gerade auch für Kinder und Jugendliche, die in der Regel angemessen zweisprachig angeboten werden. So werden schon die Jüngsten an unsere niederdeutsche Sprache herangeführt, tragen dieses besondere Theatererlebnis nach Hause und finden mit den Eltern und Großeltern (hoffentlich) nachhaltig Gefallen daran. Bei alledem steht das Plattdeutsche im Mittelpunkt. Wo es dramaturgisch notwendig und angemessen erscheint, haben hochdeutsche Passagen gewiss ihren Sinn. Die Stärke und das Alleinstellungsmerkmal des Ohnsorg-Theaters in der Hamburger Theaterlandschaft ist jedoch das Plattdüütsche und so sollte es auch bleiben. Ich bin sicher, dass alle Besucher-Generationen diese Ausrichtung honorieren werden.

Günther Wehmeier

