Briefe an die Redaktion: 20. Juli 2023

Unzureichend vorbereitet

19. Juli: „Immer mehr Hamburger Studenten müssen Antidepressiva nehmen. Größte deutsche Krankenkasse spricht von ,erschreckenden Zahlen‘. Uni Hamburg bestätigt Trend“

So bedauerlich dieser Zustand ist, sollte man die Umstände genauer untersuchen, die dazu führen, dass viele Studenten an der Universität überfordert sind. Es nur auf die Studien- und Finanzbedingungen zu schieben, ist meines Erachtens zu kurz gesprungen. Eine Hauptursache liegt darin, dass die potenziellen Studenten von den Schulen nicht ausreichend auf die Bedingungen eines Studiums vorbereitet werden, was nicht nur die Arbeitsweise, sondern auch die Lerneinstellung betrifft. Früher bedeutete das Abitur die „allgemeine Hochschulreife“ und war es in den meisten Fällen auch. Durch Reduzierung des Bildungsanspruches, Modifikation der Lerninhalte und „Erleichterung“ in der Wissensvermittlung wurde das Niveau der Abiturienten so abgesenkt, dass mentale Probleme im Studium vorprogrammiert sind. Dass die Arbeitsweise an den Hochschulen eine andere als an Schulen ist, ist vielen potenziellen Studierenden offenbar nicht bewusst. Hier muss der Hebel angesetzt werden, Psychopharmaka sind keine Lösung. Dazu kommt, dass in der Berufsberatung an Schulen viel mehr Wert auf „nichtakademische“ Ausbildungsmöglichkeiten wie Handwerk oder Duales gelegt werden muss. Das ändert bedauerlicherweise natürlich nicht den jetzigen Zustand, könnte aber den zukünftigen Studierenden ihren Berufsweg entscheidend beeinflussen und damit psychische Probleme durch Überforderung minimieren. Abitur ist nur ein Werkzeug für den Berufsweg. Wichtig ist, was jeder Einzelne daraus macht. Auch das Handwerk ist nichts Ehrenrühriges für einen Abiturienten und schon gar kein „Abstieg“. Wichtig ist, dass der Mensch zufrieden in seinem Beruf ist und ein gutes Auskommen hat.

Dr. Jürgen Koch

Eisenbahnbrücke erneuern

19. Juli: „Brücke gesperrt: Jetzt fällt auch noch die Fähre aus. Der Weg ans andere Elbufer bei Lauenburg wird immer mühsamer“

Eine bei sommerlichem Niedrigwasser – sicher auch eine Folge des Klimawandels – entstandene Sandbank abzubaggern, wäre Aufgabe des zuständigen Wasserschifffahrtsamtes Lauenburg und ließe sich sicher an einem Tag bewältigen. Fähren sind genauso wie Straßen und Eisenbahnen ein Bestandteil der öffentlichen Transportinfrastruktur und dementsprechend ist ihr Funktionieren von den zuständigen Behörden sicherzustellen. Ein Brückenneubau mit umfassenden Eingriffen in das Vorflutergelände bei Neu Darchau dauert garantiert fünf Jahre und mehr und hätte umfangreiche Schädigungen in der Urlaubsregion Biosphärenreservat „Elbtalaue“ zur Folge. Näherliegender wäre es daher, die bestehende Straßen- und Eisenbahnbrücke in Lauenburg, die seit Jahren schadhaft ist, umfassend zu erneuern. Daran wird aber offensichtlich nicht gearbeitet, sondern man will gleich eine neue, hunderte Millionen teure Straßenbrücke. Jeder weiß, dass eine neue Straßenbrücke mindestens 50 Prozent zusätzlichen Verkehr erzeugt, nicht unbedingt ein Plus für die Region. Zudem sind Fähren für Radler viel angenehmer und sicherer als Brücken bei Wind. Und zu einer Verkehrswende passt überhaupt nicht, dass die Eisenbahn als das umweltfreundlichste Verkehrsmittel weiterhin mit der maroden Eisenbahnbrücke in Lauenburg leben muss, die nur im Schritttempo passiert werden kann.

Jutta Wallmann, Vastorf

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Beginn der Apokalypse?

17. Juli: „Im Urlaubs-Abseits. Selten wird die Spaltung der Stadt so sichtbar wie in der Ferienzeit“

Ich frage mich, was bezweckt der Verfasser mit diesem Leitartikel? Führt denn die Tatsache, dass sich nicht alle Menschen im Lande einen Jahresurlaub leisten können gleich zu apokalyptischen Zuständen? Anfang der 70er-Jahre konnte sich gerade einmal 50 Prozent der Bevölkerung einen Urlaub leisten, überwiegend innerhalb Deutschlands. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, dies als eine „Spaltung der Gesellschaft“ zu bezeichnen. Diese Bezeichnung ist mittlerweile ein beliebtes Narrativ von Politikern geworden, wenn ihnen zur Durchsetzung von Zielen vernünftige Argumente fehlen, ist aber nicht zur Nachahmung geeignet. Die unterschiedlichen Urlaubsaktivitäten in der Bevölkerung bis hin zum notwendigen, finanziell bedingten Urlaubsverzicht werden weder ein „Auseinanderfallen der Gesellschaft“ noch eine „Ghettoisierung“ zur Folge haben. Kann es sein, dass Herr Haider mit seinem Leitartikel den allgegenwärtigen Gerechtigkeitshype bedienen wollte? Wenn er wohlmeinend schreibt, dass es „ein Ziel sein muss, dass jeder einmal im Jahr in den Urlaub fahren kann“, so klingt das doch reichlich realitätsfern. Abgesehen davon bleibt die Frage nach der Finanzierbarkeit dieser Wohltat völlig offen. Im Übrigen ist es ja nicht so, dass unser Staat die ärmeren Bevölkerungsschichten schulterzuckend sich selbst überlässt: Der Anteil der Sozialen Sicherung am gesamten Bundeshaushalt war zuletzt mit einem Anteil von 57,2 Prozent (788 Milliarden Euro) der mit Abstand größte Ausgabenposten. Dennoch wird es in unserer Gesellschaft weiterhin arm und reich geben, was jedoch nicht zu pessimistischen Zukunftsvisionen in Deutschland verleiten sollte.

Michael Deil, Bargteheide

Der Vergleich hinkt

14. Juli: „So schneiden Abiturienten an Privatschulen ab. Eins vor dem Komma: Viele Hamburger Schulen in privater Trägerschaft trumpfen auf. Was hinter den guten Noten steckt“

Großartig, wie unsere privaten Schulen auf ganz breiter Front so überaus erfolgreich sind, den Hamburger Abi-Durchschnitt anzuheben. Dabei sind es nicht einmal die besonders intelligenten Schülerinnen und Schüler die in Ihrem Artikel hervorgehoben werden, sondern die ganz besonders engagierten Lehrer und die Eltern, die es schaffen, die Schüler zu Hochleistungen zu bringen. Chapeau! Gut, dass es in Hamburg das erweiterte Zentralabitur gibt. Damit ist aber nur ein Drittel der Abiturnote mit anderen Schulen und anderen Bundesländern vergleichbar, weil das Zentralabitur überall gleich schwer ist. Die anderen Zweidrittel der Noten sind geprägt von besonderen Anforderungen und Beurteilungen dieser ganz besonderen Schulen, die man offenbar nicht miteinander vergleichen kann. Interessant wäre deshalb an dieser Stelle ein öffentlicher Schulvergleich mit den vergleichbaren Noten des Zentralabiturs. Die Besonderheiten der Privatschulen würde dann sicherlich genauso zum Ausdruck kommen. Der Vergleich der Gesamtabiturnote jedoch verbietet sich von selbst.

Leonie Winkler

Teuer, borniert, zu viel Chichi

13. Juli: „HHLA-Mitarbeiter bangen um Arbeitsplätze. Der Hafenumschlag wird automatisiert. Bis zu 800.000 Arbeitsstunden fallen weg. Bei den Beschäftigten geht die Angst um“

Es ist eine Mär, dass der Containerumschlag durch Automatisierung schneller werden würde. In Asien gibt es Terminals, die schlagen mehr um als der gesamte Hamburger Hafen und sind ohne jegliche Automatisierung deutlich schneller als die HHLA-Terminals. Der Zwang zur „Transformation“ bei der HHLA ist einzig dem über Jahre aufgebauten hohen Lohnniveau geschuldet. Dem Geschäftsbericht ist zu entnehmen, dass die Durchschnittsvergütung eines HHLA-MA bei ungefähr 100.000 Euro liegt. Noch Fragen? Jetzt müssen die Großverdiener an der Kaikante wegrationalisiert werden. Man muss es einmal aussprechen: Das größte Problem des Hamburger Hafens ist nicht die Verschlickung oder die marode Köhlbrandbrücke, sondern heißt HHLA: Fast-Monopolist, überteuert, borniert, saturiert, zu viel Chichi, zu viel Vorstandsscharmützel, zu wenig Arbeitsethos, zu politisch. Die HHLA droht den gesamten Hafen mit herunterzuziehen.

Dr. Ulrich Malchow

Schreiben Sie uns gerne an briefe@abendblatt.de oder per Post an das Hamburger Abendblatt, 20445 Hamburg

Von den vielen Leserbriefen, die uns erreichen, können wir nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Teilweise müssen wir kürzen, um möglichst viele Meinungen zu veröffentlichen. Mit Ihrer Einsendung erlauben Sie uns, alle Inhalte und Ihre Kontaktdaten an die zuständigen Redakteurinnen/Redakteure und/oder an externe Autorinnen/Autoren weiterzuleiten. Sollte eine Weiterleitung Ihrer Kontaktdaten und ein Dialog mit uns nicht gewünscht sein, bitten wir um Mitteilung. Einsendungen werden sowohl in der gedruckten Ausgabe sowie den digitalen Medien vom Abendblatt veröffentlicht und geben ausschließlich die Meinung der Einsender wieder. Veröffentlichte Leserbriefe finden Sie auch auf abendblatt.de/leserbriefe.