Briefe an die Redaktion: 15. Juli 2023

Die Bewachung ist lächerlich

14. Juli: „Klimakleber legen Ferienflieger lahm: Wie konnte das passieren?“

Beim lesen des Abendblatts ist mir gestern die Wut gekommen, ob der Unfähigkeit der Flughafenbetreiber. Die Bewachung des Flughafengeländes ist schon mehr als lächerlich. Wie leicht wäre es für Terroristen einen Anschlag zu verüben, über den jetzigen Zustand kann man nur den Kopf schütteln. Nicht auszudenken was geschen könnte bei Starts oder Landungen voll besetzter Maschinen. Wird hier jemand in die Verantwortung genommen? Auf die fälligen Ausreden und Beschwichtigungen bin ich schon gespannt!

Horst Ruppert

Politik ist in der Verantwortung

Die Klimakleber meinen, uns, die deutsche Bevölkerung, belehren und am Ende umerziehen zu müssen. Man hält ganz offensichtlich den überwiegenden Teil der Bevölkerung in Fragen des Klimawandels für dumm und ungebildet. Als wenn nicht der überwiegende Teil der Bevölkerung auch ohne diese Aktionen weiß, dass Maßnahmen notwendig sind, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Auch wissen wir, dass die Politik in der Verantwortung steht und dass insoweit noch vieles zu tun ist. Wie arrogant und abgehoben muss man aber sein, wenn man meint, dass es notwendig und vertretbar ist, mit acht oder zehn Personen 50.000 Reisende an der Ausübung ihrer Freiheitsrechte zu hindern, wozu die Reisefreiheit mit Sicherheit zählt. Zu den 50.000 Menschen, die sich am Flughafen aufhielten, kamen noch Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen dazu, die sich in Flugzeugen im Landeanflug auf Hamburg befanden. All diesen Tausenden Menschen, darunter vielen Kindern, geschah Unrecht. Deshalb gebührt den Straftätern (Nötigung § 240 StGB) Ächtung und nicht Applaus. Das extreme Verhalten dieser in meinen Augen irregeleiteten und fixierten „Aktivisten“ ist für mich auch wieder in gewisser Weise ein typisch deutsches Phänomen: Am Wesen des deutschen Klimaprotestes soll die Welt genesen.

Matthias Teichner

Absolutes Armutszeugnis!

Welch negatives Bravourstück der gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr! Ein ungehindertes Eindringen von Mitgliedern der „Letzten Generation“ samt Fahrrädern aufs Flughafengelände mit Durchtrennen von Metallzäunen? Hinsichtlich allgemeiner Sicherheitskonzepte von Polizei und Flugsicherheit ein absolutes Armutszeugnis! Jetzt war es „nur“ ein weiterer dummer Klebeakt sogenannter Klima-Aktivisten. Was, wenn es ein wohl überlegter, in aller Stille lange vorbereiteter terroristischer Anschlag ist? Zeit, umzudenken und Schluss mit Kuschelkurs und Verständnis für eine falsch verstandene und angewandte Klimapolitik.

Silvia Böker

Hier gibt es Sicherheitsmängel

Wenn man sich ansieht, wie einfach und ungehindert die Aktivisten der letzten Generation in den Flughafen eindringen und sich dort unbemerkt und ungehindert in aller Ruhe festkleben konnten, dann kann man nur froh und dankbar sein, dass sie es waren, die den Flughafen geentert haben! So sind rechtzeitig gravierende Sicherheitsmängel ans Licht getreten, die hoffentlich zeitnah behoben werden.

Karin Wachtel

Ja, es muss sein!

Die letzte Generation sorgt erneut für massive Störungen an unserer kritischen Infrastruktur. Muss das sein? Ein ganzer Flughafen lahmgelegt. Menschen kommen per Flieger etwas später in ihren vermeintlich wohlverdienten Sommerurlaub. Fluggäste haben nun vor dem Boarding etwas Lebenszeit gewonnen, um über diesen irren Mobilitätswahnsinn nachzudenken, der unseren Planten schon sehr bald unumkehrbar in die Klimakatastrophe abgleiten lässt. Ja, es muss sein! Die Auswirkungen des Verlustes unserer Lebensgrundlagen durch unser zerstörerisches Verhalten, wird uns sehr bald schon viel mehr kosten, als einen viertel Urlaubstag.

Dr. Thomas Schmitz, Hamburg

Das sind diverse Verbrechen

14. Juli: Leitartikel: „Stoppt die ,Klima-Kleber‘“

Mit ihrer Verurteilung der sogenannten Aktionen der selbst ernannten „Letzten Generation“ begehen nahezu sämtliche Politiker in Hamburg und Deutschland einen Akt der Heuchelei. Denn es darf keinen Unterschied machen, ob die Klima-Hooligans in einen Flughafen gewaltsam und mit Vorsatz am ersten Ferientag eindringen, oder an irgendeinem anderen Tag. In jedem Fall handelt es sich um ein Verbrechen. Und wer einen Flughafenbetrieb – selbst wenn es aus angeblich bester politischer Absicht heraus geschehen würde – für Stunden blockiert und den Einsatz Dutzender, ja Hunderter Polizisten und anderer Menschen erzwingt, dabei die Luftsicherheit gefährdet etc., der begeht schlicht und einfach diverse Verbrechen. Und alle die, die diese Aktionen am Donnerstag zwar verurteilt haben, aber gleichzeitig „Verständnis“ für die Absichten und Motive der selbst ernannten Aktivisten äußern, machen sich zu Sympathisanten derer Vergehen, die schlicht und einfach vor ein Gericht gehören und im Fall von Verurteilung nicht einfach am nächsten Tag wieder zu neuen Blockaden aufbrechen dürfen. Der Hinweis, es habe keinen Haftgrund für die betreffenden, festgenommenen Personen gegeben, ist absurd und unglaubwürdig. Wer diese Gruppe auf solche Weise behandelt, provoziert ja geradezu, dass sie ihr zerstörerisches Treiben am nächsten Tagen fortsetzen. Interessant übrigens, wenn man sich vorstellt, wie die Behörden vor 55 Jahren mit festgenommenen und oft brutal zusammengeschlagenen Demonstranten der Studentenbewegung umgegangen sind.

Christian Fürst

Es ist unser Hamburg!

14. Juli: „Was wird aus Hamburg? Eine Badeanstalt für die Binnenalster“

Super Bericht. Wir haben eine so schöne Stadt mit so dreckigen Straßenschildern und Hinweisschildern. Mein Vorschlag: Jeder Anwohner der direkt vor seinem Haus/seiner Wohnung ein Schild hat, sollte alle sechs Monate dieses Schild säubern dürfen. Die Stadtreinigung/Straßenbaubehörde ist da sicher aus finanziellen Gründen nicht in der Lage, das zu schaffen. Ich möchte auch nicht auf die Tausenden Arbeitslosen oder die stark unterstützten Migranten zurückgreifen. Denen ist das ja nicht zumutbar. Und wenn wir selber als Hamburger Bürger unser Stadt sauber halten, werden wir mit Stolz auf die geputzten Schilder blicken. Es ist unser Hamburg !

Joachim Kutter

Gute Lobbyarbeit des NABU

13. Juli: Gastbeitrag: „Flächen für die Natur enteignen? Die Wiederherstellungsverordnung ist überlebenswichtig, besonders wenn Projekte beschleunigt gebaut werden“

Herr Siegert hat Recht bei der Forderung von mehr Zusammenhang bei Biotopen etc. Wenn zwei Teiche links und rechts von einer vielbefahrenen Straße angelegt werden, wird die Überquerung zu Russisch Roulette für Frösche, Kleintiere und Insekten. Aber er vergaß zu erwähnen, dass auch heute schon Ausgleichszahlungen oder Maßnahmen bei Versiegelung von Naturflächen anfallen, mit denen gezielt ökologisch Sinnvolles entwickelt wird. Im Übrigen kann man nur hoffen, dass der NABU möglichst wenig in die Verwaltung solcher Gebiete einbezogen wird, denn dieser Verein ist durch gute Lobbyarbeit stark bei Forderungen aber schwach in der Praxis – wie zum Beispiel verhungerte Koniks in der Dithmarscher Geest und mit Jakobskreuzkraut überwucherte Wiesen nahe Münster-Handorf zeigen.

Dierk Groth, Hetlingen

