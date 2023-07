Briefe an die Redaktion: 5. Juli 2023

Scholz ist nicht sehr glaubhaft

4. Juli: „Kann das bei uns auch passieren? Nach den Krawallen in Frankreich warnt ein Sozialverband vor Parallelen zu Deutschland“

Die Szenen aus Frankreich verstören! Was für ein Mob, der da in die Läden stürmt. Dabei geht es doch gar nicht mehr um den Schusswaffengebrauch eines Polizisten. Hier entlädt sich eine grenzenlose Wut auf das System, durchsetzt mit krimineller Bereicherungsabsicht und ekstatischer Freude am Zerstören. Noch beim Lesen des Artikels gelangen bereits die ersten Videoszenen aus Großbritannien zu uns, in denen ein ebensolcher Mob Polizeieinsatzkräfte angreift. In diesem Zusammenhang wirkt es nicht sonderlich beruhigend, wenn Sie Olaf Scholz zitieren, der auf die Frage, ob nicht ein Funke schon ausreichen könnte, um auch hier Krawalle zu entzünden, sagt, er glaube das nicht. Wenn ein Olaf Scholz, der seinerzeit mit einer von ihm initiierten G-20-Sause und entgegen etlicher Vorwarnungen aus sehr berufenen Mündern großen Sachschaden über Hamburg, dazu viele Menschen, insbesondere Einsatzkräfte und Helfer bis an den Rand ihrer Kräfte gebracht hat, von den vielen Verletzten einmal ganz zu schweigen, wenn also der Mann schon wieder einmal sagt, dass er das nicht glaube, dann sind diese Worte für mich der leider alarmierendste Hinweis in Ihrem gesamten Artikel darauf, dass der Mob in Kürze auch in Deutschland Einzug halten könnte.

Wilhelm Baack, Norderstedt

Gucklöcher zur Überwachung

4. Juli: „Als das Stadthaus die Zentrale des Terrors war“

Der sogenannte Seufzergang ist ein Teil der schrecklichen Geschichte des Stadthauses. Als ehemaliger Mitarbeiter der Baubehörde/Stadtentwicklungsbehörde/Tiefbauamt usw. erinnere ich mich noch an die Kellerräume unter den Gebäudeteilen Stadthausbrücke 2 und 8 sowie dem Eckgebäude Neuer Wall/Stadthausbrücke mit der inzwischen wiederhergestellten Kuppel. Im Keller waren noch die Gefängniszellen, und ein als weiße Kammer bezeichneter fensterloser Raum vorhanden. An den Stahltüren waren noch die Gucklöcher für die Überwachung vom Gang her zu erkennen. Unter Stadthausbrücke 8 war so ein Gefängnis, das zu meiner Zeit als Aktenraum genutzt wurde. Hinter den dicken Wänden fühlte man sich äußerst unwohl und deswegen ging man dort möglichst selten hin. Auch unter dem Gebäudeteil Stadthausbrücke 10 gab es solche finsteren Räume. Durch die aufwändige Sanierung/Umbau des Gebäudekomplexes Stadthaus sind diese Gebäudeteile nicht mehr zugänglich und wohl auch entkernt worden.

Ludolf Axt

Einfach, genau und fair

4. Juli: „Prepaid Card: HVV schafft Bargeld im Bus ab“

Wie ein wirklich simples und kundenfreundliches Bezahlsystem ohne Bargeld aussieht kann sich der HVV in Amsterdam ansehen. Beim Ein- und Aussteigen scannt man im Bus die EC-, Kredit- oder Abokarte ein. Der Fahrpreis wird genau anhand der gefahrenen Haltestellen abgebucht. Das ist einfach, genau und fair und funktioniert problemlos auch bei Touristen und im Berufsverkehr.

Reinhard Fiedler, Hamburg-Lurup

Viele Gärten haben Wildecken

3. Juni: „Streit um Mini-Wälder in Eimsbüttel“

Der Bericht über die sogenannten Mini-Wälder macht mich sprachlos. Da werden 100 oder 300 m2 Fläche mit 1000 Sträuchern bepflanzt nach der Idee eine japanisches Professors. Dadurch soll sich das Klima verbessern? Einfach lachhaft! Fast jeder größere Garten in Hamburg hat eine „Wildecke“ von 100 bis 200 m2 Fläche. Die Eigentümer haben irgendwann keine rechte Lust mehr den gesamten Garten zu pflegen und überlassen der Natur ihren freien Lauf. Das alles geschieht ohne Kosten, einfach so. Spricht man Gärtner an, warum an den Alsterläufen oder in Parks Sträucher bodentief abgesägt werden, bekommt man als Antwort: Das will die Stadt so, es ist dann billiger. Ihre Reporter sollten mal die Brabandstraße zwischen Sengelmannstraße und Hindenburgstraße in Augenschein nehmen. Mit einem Riesenaufwand wird eine Nebenstraße versiegelt, das es weh tut. Vorgärten und Hecken werden vernichtet, überbreite Gehwege entstehen. Für zwei alte Straßenbäume bleibt nur noch eine winzige Insel übrig. Von ehemals 27 Straßenbäumen werden nur einige nachgepflanzt. Das ist das wahre Hamburg!

Paul Koopmann

Kleingärten statt Hochhäuser

Anstatt für teures Geld neue Grünflächen anzulegen, sollten lieber die bestehenden Kleingärten erhalten bleiben. 2024 muss wieder ein Kleingartenverein für Wohnungsbau weichen. Die grüne Oase für Spaziergänger und Läufer zwischen Eimsbüttel und Stellingen wird in eine Hochhaussiedlung umgewandelt.

Angelika Steffens, Hamburg

Eine kleine Kostprobe...

1./2. Juni: „Oh, Deutschland! Warum gilt Dichten und Denken nichts mehr?“

Auch ich fände es schön, wenn in Deutschland das Dichten und Denken wieder populärer würde, und ich habe dafür auch gleich einen „Verbesserungsvorschlag“: Über ein selbstverfasstes Gedicht, das man etwa zum Geburtstag oder zur Hochzeit geschenkt bekommt, freut sich in der Regel doch jeder Mensch – weil es eine ganz persönliche Wertschätzung darstellt, die praktisch mit Geld nicht zu bezahlen ist. Da sollten sich, meiner Meinung nach, noch mehr Leute ans Werk wagen! Hier eine kleine Kostprobe von mir: „Die schönste Macht die Liebe ist, weil Herz an Herz sie tief berührt, dass Seel’ in Seel’ die Zeit vergisst, und nur den Takt des Glücks noch spürt!“

Peter-Hermann Peters, Heide

Es gab immer rechte Parteien

1./2. Juni: „Zwischen HH und Berlin: Nicht jede Krise ist gleich ein Weltuntergang. Über die große Nervosität in der Politik“

Diesem Meinungsaustausch zwischen Hamburg und Berlin kann man nur zustimmen. Der gegenwärtig aufkommende Alarmismus wegen des Umfragehochs der AfD und der Wahl kommunaler Politiker dieser Partei ist nicht gerechtfertigt. Weshalb bringen die Journalisten dieses Thema in Radio und TV teilweise an erster Stelle? Der Landrat und jetzt auch der Bürgermeister in Thüringen standen den Bürgerinnen und Bürgern in kleinen Gemeinden zur Wahl, die etablierten Parteien hatten offensichtlich keine ausreichenden Argumente für ihre eigene Politik vor Ort. Aber jetzt von einem Dammbruch zu sprechen, ist absolut überzogen. Es hat immer Parteien und ihre Wähler am rechten Rand des Spektrums gegeben, erinnern wir und an die gut 14 Prozent der NPD in Nürnberg. Unsere Gesellschaft ist aufgefordert, eine klare Stellungnahme der AfD zu allen aktuellen Themen vor Ort, im Land und im Bund einzuholen, dann wird sich zeigen, was konservativ oder tatsächlich extrem ist.

Kai Müller

Die Stadt verliert ihre Identität

1./2. Juni: „Volkwin Marg über den ,städtebaulichen Furor‘ in Hamburg. Als Student glaubte er an Fortschritt und Abriss. Längst plädiert der renommierte Architekt für Erhalt und Umbau“

Volkwin Mark hat Recht:Die Radikalität Hamburgs mit dem Bestand überrascht. So wurden schon Jahre vor dem umstrittenen Abriss der City Höfe ganz in der Nähe, am Klosterwall, die Arkaden in den Langen Mühren einfach zugemauert. Oder war es nötig, die Ladenpassagen in der Alten Post mitten im Hamburger „Passagenviertel“ einfach abzureißen? Jedes Mal verliert unsere Stadt etwas von ihrer Identität. Und, wie in diesen Fällen, auch etwas von ihrem Charme.

Michael Heine

