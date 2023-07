Briefe an die Redaktion: 3. Juli 2023

Ein Hauch von Hoffnung

28. Juni: „Was ist nur aus den Grünen geworden? Vor 25 Jahren stand die Partei für Aufbruch, galt als offen und unkonventionell. Und heute? Die Geschichte einer Entfremdung“

In dem Artikel werden u.a. benannt: Der Umgang mit der Pandemie und die Entscheidung zu dem Krieg, den Russland erklärt hat. Das Corona Virus hat den 2020 amtierenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor etliche Herausforderungen gestellt. Die Grünen werden für Entscheidungen kritisiert, die sie damals nicht trafen. Beim Umgang mit dem Virus gab es viele Irrtümer und Unsicherheiten bei den Politiker/-innen. Behauptungen von Menschen, die keinerlei Kompetenz und Verantwortung hatten, aber ihre Forderungen stellten, waren nicht zielführend. Es gab viele verbale Entgleisungen, viele Emotionen. Auch die Grünen hatten keine Blaupause, wer auf der Welt hatte sie?„Waren die Grünen nicht mal locker, cool und tolerant“, diese Frage von Herrn Iken bezieht sich auf die 80er- und 90er-Jahre. Damals gab es das Schengener Abkommen, Freizügigkeit und Frieden, Eine-Welt-Läden entstanden. Die „woke“ Gesellschaft war noch nicht geboren, das Internet begann erst uns alle zu faszinieren, und die Globalisierung wurde überwiegend positiv betrachtet. Die Annäherung zwischen Russland und der BRD haben viele Deutsche begrüßt. Damals waren viele Menschen locker, cool und tolerant. Die Welt hat sich verändert, der Zeitgeist auch. „Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin“, in Europa gab es damals keinen Krieg. Mit dem Eintreten der Grünen für Gerechtigkeit im Balkan-Konflikt endete Anfang der 90er-Jahre diese grüne Formel. Was ist die Lösung, der Bedrohung Putins zu begegnen? Natürlich bräuchte man das Geld, welches für Waffen ausgegeben wird, für die Lösung der Klimaveränderung. Aber können wir immer noch die Augen verschließen vor der Machtgier des russischen Autokraten? In dem Artikel werden Kritik und Fakten munter vermischt, was vielleicht einer großen Verletztheit geschuldet ist, da die Leserschaft zwischen aller Polemik erfährt, dass der Verfasser beinahe Mandatsträger in Niedersachsen geworden wäre. Ich freue mich, dass am Ende ein Hauch von Hoffnung für die welke Sonnenblume ausgedrückt wird.

Ulrike Kerlin, Norderstedt

Der Blick zurück hilft nicht

Ich „freue“ mich , dass jetzt auch Herr Iken zu dem Verunglimpfen der Grünen seinen Beitrag leistet. Es sind nicht nur die Grünen zerrissen. Die CDU ist gerade auch auf Spaltungskurs zur richtigen Politik, aber inhaltlich planlos. Es wäre mal an der Zeit auch im Kontext zu schreiben, wie es zu den Fehlern der vergangenen Politik gekommen ist? Die Grünen haben das jetzt auszubaden, während die anderen Parteien keine wirklichen Konzepte vorstellen – und Herr Scholz schaut zu. Wer hat uns eigentlich in die Abhängigkeit von russischem Gas gebracht, auch gegen Warnungen von Experten in der Regierung? Welche Parteien haben Stromtrassen und Ausbau der Erneuererbaren blockiert? Wer hat mit der Verkehrspolitik die Deutsche Bahn gegen die Wand gefahren? Die Deutschen haben Photovoltaik und Windenergie zur Anwendungsreife entwickelt, und heute befinden wir uns in der Abhängigkeit von China. Herr Gabriel hat Gasspeicher noch nach der Krimkrise an Russland verkauft und Herr Altmeier hat mit seinem EEG-Gesetz die Windenergiebranche in Deutschland ins Strudeln gebracht. Dabei waren wohl die Wirtschaftslobbyisten die großen Treiber. Die Bundeswehr wurde nicht von den Grünen runtergewirtschaftet. Der Blick zurück hilft jetzt nichts. Die Ukrainekrise hat die Schwächen und Abhängigkeiten offengelegt. Ich erwarte, dass wir auch von unseren Nachbarländern lernen und die Energieabhängigkeiten von Autokratien reduzieren (wie Dänemark). Deutschland muss weniger erpressbar werden. Das muss man aber auch dem Wähler erklären und nicht noch mehr verunsichern, um damit die eigene Machtbasis auszubauen. Hier erwarte ich mehr faire Information und nicht „Heizungshammer“-Kampagnen oder Slogans „Mobil, wie Sie es wünschen“ (CDU). In meinem Freundeskreis haben gerade drei Haushalte neue Gasheizungen eingebaut, fliegen munter um die Welt, Nachbarn versiegeln ihre Grundstücke, Plastikmüll wird nur zu fünf Prozent wirklich recycelt. Verhaltensänderungen der Menschen funktioniert offensichtlich nur über vernünftige Regeln. Dazu gehört auch der Abbau von klimafeindlichen Subventionen wie Dienstwagenprivileg und Kerosinsteuerbefreiung. Mehr Schwung für Bahn bei Digitalisierung, Energiewende, Verbot von Plastikabfallexport. Die Finanzierung bitte sozial ausgewogen und zielgerichtet. Übrigens: Herr Altmeier (CDU) plädiert auch für ein gemeinsames Vorgehen der staatstragenden Parteien beim Klimaschutz, um einen Konsens über Ziele und Notwendigkeit eines gesetzlichen Rahmens zu erhalten, der auch Gebote und Verbote enthält.

Jürgen Klischat

