Briefe an die Redaktion: 1. Juli 2023

Fördert Politikverdrossenheit

30. Juni: „Wer die Rente jetzt versteuern muss. Deutlicher Anstieg zum 1. Juli. Mehr als 100.00 Ruheständler werden steuerpflichtig“

Es ist doch ein Skandal für sich, dass Renten unter 2.500 bis 3.000 Euro überhaupt versteuert werden müssen. Man arbeitet sein ganzes Leben, zahlt hohe Beträge in die DRV und wird dann noch mal zur Kasse gebeten. Für hohe Renten über 3000 Euro mag das angehen, aber ein Freibetrag von 1.300 Euro pro Monat ist doch der pure Hohn. Dafür steigen ja aber die Diäten der Abgeordneten wieder, und vermutlich erhalten die ihre Pension später dann steuerfrei (wie sie schon jetzt nicht in die Rentenkasse einzahlen müssen, noch so ein Skandal). Wundert man sich noch über Politikverdrossenheit und Wutbürger?

Annette Bopp, Hamburg

Die Rente ist sicher?

Ab 1. Juli mehr Rente, aber damit rutschen auch mehr als 100.000 Ruheständler in die Steuerpflicht. So ist das eben. Das Finanzamt passt auf und lässt nichts sich nichts entgehen. Wie hieß das einst: Die Rente ist sicher. Aber das Finanzamt auch.

Hans-Emil Schuster, Hamburg

Bringt nur kurzfristige Erfolge

30. Juni: „HSV-Führung muss sich am Aufstieg messen lassen. Vor sechster Zweitligasaison lässt Club die Muskeln auf dem Transfermarkt spielen. Trainer Walter muss liefern“ und Leserbrief: „Warum geht Ambrosius?“

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es ist ja schön, dass es beim HSV und seinen Fans eine Wohlfühlstimmung gibt und der Verein wirtschaftlich stabilisiert ist. Ich teile aber nicht die Freude darüber, dass die Mannschaft in dieser Form „zusammengehalten“ wurde. In den vergangenen Monaten ist deutlich geworden, dass die Verteidiger viel zu langsam sind (45 Gegentore in der Saison und 6 Gegentore alleine in der Relegation!), die Stürmer zu oft vor dem Tor kläglich versagen und viel zu viele Chancen benötigen, das Spielkonzept viel zu unflexibel und durchschaubar ist und die Mannschaft immer genau dann versagt, wenn es darauf ankommt (Spiele in Magdeburg, Kaiserslautern). Kurzum: diese Mannschaft hat gutes Zweitligapotenzial – mehr aber nicht. Einzelne herausragende Spieler (wie Ludovit Reis) ändern daran leider auch nichts. Gute Fußballtrainer (ja, so etwas hatten wir auch mal beim HSV) wissen, dass mittel- und langfristige Erfolge nur mit einer agilen und robusten Abwehr zu erreichen sind – ein reiner Hurra-Fußball ist zwar spektakulär, bringt aber eben auch nur kurzfristige Erfolge. Wenn der HSV wirklich aufsteigen will, müssen Verteidiger her, die den Ansprüchen und den formulierten Ambitionen entsprechen und schnell eine funktionierende Einheit bilden, Abwehrspieler müssen sich blind aufeinander verlassen können. Es ist aus meiner Sicht grob fahrlässig, in dieser Situation einen – ich teile die Sicht von Herrn Seeler – den besten Innenverteidiger ziehen zu lassen und stattdessen andere, zweitklassige Spieler zu kaufen, deren Integration wieder Wochen und Monate dauern wird.

Holger Herold, Buxtehude

Neue Konzepte sind nötig

30. Juni: „Wissing plant neue Förderung für Ladeinfrastruktur“

Das E-Auto wird gegenwärtig vermutlich nicht nur wegen des vergleichbar hohen Preises nur zögerlich von der Bevölkerung angenommen. Eben auch die mangelhafte Ladeinfrastruktur dürfte die Kaufentscheidung mitbestimmen. Für eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung, dürfte das Förderkonzept Wissings kaum ausreichend sein. Der Förderbetrag ist viel zu gering, die Ladedauer viel zu lang, insbesondere, wenn das Aufladen an Tankstellen erfolgen muss. Da kann die Ladedauer selbst an einer Schnellladesäule schon mal 30 bis 60 Minuten dauern. Zur Erhöhung der Akzeptanz der Elektromobilität, bedarf es neuer Konzepte. Relativ einfach und verbraucherfreundlich wäre die Einführung von Tauschakkus. Man fährt zur Tankstelle, entnimmt den leeren Akku und tauscht diesen gegen einen voll geladenen. Ein schneller Vorgang, ähnlich dem beim Austausch von Gasflaschen oder Kartuschen für Wassersprudler. Unabhängig davon bedarf es im Verkehrssektor nicht nur einer Antriebswende, sondern einer wirklichen klimafreundlichen Verkehrswende und massiven Ausbaus des öffentlichen Verkehrs im ländlichen und städtischen Bereich. Denn die Rohstoffe für die Akkus sind auch begrenzt, werden oft unter menschenunwürdigen und umweltschädigenden Bedingungen gefördert und kommen häufig aus problematischen Ländern.

Reiner Gorning

Senat bleibt seiner Linie treu

24./25. Juni: „S 32 zur Science City in weiter Ferne. Neue Linie hängt vom Verbindungstunnel ab, der erst 2040 fertig sein könnte. Stadt prüft Alternative zur Überbrückung“

Der Bürgerschaftsdrucksache 22/12152 ist zu entnehmen, dass die Umsetzung der S 32 durch den DB-Konzern erfolgen soll. Und dann gibt es auch noch die zeitliche Verknüpfung mit dem Bau des Verbindungsbahnentlastungstunnels. Für den grünen Staatsrat Martin Bill würde „der Neustart der Planung in Richtung einer Straßenbahn die Anbindung von Osdorfer Born um viele Jahre zurückwerfen“. Leider ist die DB dafür bekannt, Planungs- und Bauzeiten sowie Kostenpläne regelmäßig nicht einzuhalten. Kann eine Straßenbahnplanung hier überhaupt noch etwas verzögern? Herr Bill verschweigt, dass sich eine moderne Stadtbahn mit oberirdischer Streckenführung schnell und kostengünstig realisieren lässt. Ah ja, dann führt der Staatsrat noch die Erschütterungsemissionen einer Stadtbahn an. Tonnenschwere Lkw’s und Busse fahren ohne Erschütterungen? Sofern man dieser Aussage überhaupt Glauben schenken darf, verschweigt der Staatsrat, dass es im Schienenverkehr dafür technische Lösungen gibt – auch für elektromagnetische Felder im Umfeld von DESY. Andere Städte zeigen das Hamburg auf. Aber der rot-grüne Senat bleibt sich seiner Linie treu: Teurer und umweltbelastender Schnellbahnbau und alles versuchen, eine moderne Stadtbahn zu diskreditieren, auch wenn die Wahrheit dabei auf der Strecke bleibt.

Lutz Achilles

Ich verurteile die Aktionen

24./25. Juni: „Liebe Klimakleber – die Welt rettet Ihr so nicht. Die Verzweiflungstaten verunsicherter Jugendlicher sind verständlich. Sie schaden aber eher, als dass sie nützen“

Ausnahmsweise stimme ich dem Beitrag von Herrn Iken vom Sonnabend betreff der Klimakleber zu. So sehr ich die Sorge um unser Klima verstehe, so sehr verurteile ich die Aktionen, denn auch in meinem Umfeld wird nur über die Aktionen geschimpft. Sind sich die überwiegend jungen Leute im Klaren darüber, wie viel Wasser für die Reinigung verplempert wird, obwohl wir überall Wasser sparen sollten, Wie viele Reinigungsmittel gelangen ins Grundwasser? Und wie viel CO2 wird durch die Staus unnötig in die Luft geblasen? Wer bezahlt eigentlich den großen Schaden? Wie wäre es, wenn die jungen Leute mal auf den enormen Plastikverbrauch aufmerksam machten, den sie aber zum großen Teil auch noch selbst durch dieses elende To-go-Gehabe befeuern. Oder warum gehen sie nicht mal die Firmen an, die ganze Wälder sogar in Naturschutzgebieten und Nationalparks abholzen? Das schädigt unser Klima nachhaltig! Die überwiegend jungen Leute leben sehr gut von dem, was die ältere Generation mühsam erarbeitet hat und möchte auf diese Vorzüge natürlich nicht verzichten. Das wir unbedingt etwas tun müssen, ist völlig klar, aber leider kann Deutschland alleine das Klima nicht retten, und wir sind zu einem ziemlich niedrigen Prozent dafür verantwortlich, da denke ich eher an China, USA und Russland. Außerdem ist das Benzin und sind z.B. Kreuzfahrten und Flugreisen viel zu billig um ein Umdenken zu bewirken.

Marianne Hartmann

Schreiben Sie uns gerne an briefe@abendblatt.de oder per Post an das Hamburger Abendblatt, 20445 Hamburg

Von den vielen Leserbriefen, die uns erreichen, können wir nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Teilweise müssen wir kürzen, um möglichst viele Meinungen zu veröffentlichen. Mit Ihrer Einsendung erlauben Sie uns, alle Inhalte und Ihre Kontaktdaten an die zuständigen Redakteurinnen/Redakteure und/oder an externe Autorinnen/Autoren weiterzuleiten. Sollte eine Weiterleitung Ihrer Kontaktdaten und ein Dialog mit uns nicht gewünscht sein, bitten wir um Mitteilung. Einsendungen werden sowohl in der gedruckten Ausgabe sowie den digitalen Medien vom Abendblatt veröffentlicht und geben ausschließlich die Meinung der Einsender wieder. Veröffentlichte Leserbriefe finden Sie auch auf abendblatt.de/leserbriefe.