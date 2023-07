Die Woche aus Sicht der Leser: 1./2. Juni

Lösungen für Familien finden

29. Juni: „Früher in die Sommerferien? Was Schulschwänzern in Hamburg droht“

Typisch deutsch mit Warnungen, Verboten und Bußgeldern zu reagieren, wenn Familien sich und ihren Kindern einen Urlaub gönnen wollen, den sie auch bezahlen können. Statt die letzten Tage vor den Ferien mit Filme gucken im Unterricht zu verbringen, versuchen sie die überteuerten Preise für Flug und Unterkunft zu umgehen, die pünktlich mit Ferienbeginn erhoben werden. Ich denke, keinen Eltern wäre daran gelegen ihre Kinder vor Ferienbeginn aus dem Unterricht zu nehmen, wenn die Reisepreise über das Jahr halbwegs ausgeglichen verteilt wären. Gibt es da keine Möglichkeit für den Gesetzgeber an der Ursache des Problems anzusetzen? Mit welchem moralischen Recht können Kinderlose mehrfach im Jahr für ein paar Hundert Euro in den Süden fliegen, während Familien – oft nach teurem Immobilienerwerb – teilweise jahrelang für eine Urlaubsunterkunft an der Ostsee sparen müssen und schnell im vierstelligen Bereich landen? Es ist immer wieder erstaunlich, wie sich über die „bösen Eltern“ empört wird, statt sich mit der Lebensrealität von Familien auseinanderzusetzen. Ähnlich wie die Diskussion über Elterntaxis. Während die Kinder früher im Einzugsbereich an die Grundschule gingen (zu Fuß), sind die Auswahlmöglichkeiten und damit die Distanz zwischen Wohnort und Grundschule heute wesentlich größer geworden, ohne dass angemessene Parkflächen dazu gekommen wären. In einer Zeit, in der die Lebenshaltungskosten so hoch sind, dass beide Elternteile arbeiten müssen, liegt es nun mal nahe, die Kinder auf dem Arbeitsweg abzuholen und hinzubringen. Wo sollen denn die Autos der Eltern halten, bis das Nahverkehrssystem so weit ausgebaut ist, dass man in angemessener Zeit auch aus den Randgebieten überall hin kommt? Statt immer wieder Eltern und Familien den Schwarzen Peter zuzuschieben wünsche ich mir eine Gesellschaft, die die Bedürfnisse der Familien wahrnimmt, eine Politik, die sich der Probleme annimmt und einfache pragmatische Lösungen schafft und einen Journalismus, der Hintergründe durchleuchtet und urteilsfrei berichtet.

Helen Freudenstein

Super Beitrag!

28. Juni: „Was ist nur aus den Grünen geworden? Vor 25 Jahren stand die Partei für Aufbruch, galt als offen und unkonventionell. Und heute? Die Geschichte einer Entfremdung“

Super Beitrag, Herr Iken! You made my day – und das noch vor dem Frühstück. Ich habe es nicht für möglich gehalten, so etwas noch einmal in einer deutschen Tageszeitung lesen zu können. Ach hätten Sie doch in den 90er-Jahren ein paar Stimmen mehr gekriegt. Vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Jetzt ist das Kind im Brunnen und wird auch nicht wieder herauskommen. Selbst dann nicht,wenn bei der AfD eine zwei vorn stehen wird. Eigentlich schade.

Peter Alsleben

Moderner Populismus

Ich habe die Seite mit dem Artikel, der leider den aktuell modernen Populismus und die salonfähige Demagogie aufgreift, durchgelesen, aber nicht erkennen können, dass es sich lediglich um einen Kommentar handelt. Die Corona-Pandemie wird aufgegriffen als die Grünen noch gar nicht in der Regierung waren, das Schwedische Modell wird erwähnt, aber sind wir mit Schweden vergleichbar? Und was wäre gewesen wenn, das ist doch absolut irrelevant. Dann die weitere Verbreitung von Falschmeldungen, die heute so modern geworden sind. Es wird gesagt oder unterstellt, dass die Grünen Einfamilienhäuser, Süßigkeiten Werbung, CO2-Speicherung, Osterfeuer, Böller, Ponyreiten und Kite-Surfen verbieten. Klar, es ist ja die Verbotspartei, und außerdem trägt man somit dem aktuellen Zeitgeist Rechnung. Da ist er wieder der Begriff, der von fast allen Parteien, die nicht in der Lage sind sachlich zu arbeiten gerne benutzt wird, um die, die etwas umsetzen wollen, zu diffamieren. Der Autor hat nicht nur den gleichen Vornamen wie der Axel-Springer-Vorstandsvorsitzende, sondern mit der FDP auch eine völlig identische politische Heimat gefunden. Wie schreibt man in solch einem Fall, alles nur Zufall? Ist es normal für das Abendblatt seinem stellvertretenden Chefredakteur eine ganze Seite zur Verfügung zu stellen, wo er seine politische Welt beschreiben kann wie sie ihm gefällt?

Rüdiger Vollmerhaus

Mehr Konstruktives

Eine ganze Seite haben Sie zur Verfügung und was machen Sie daraus? Zum zigsten Mal eine Corona-Abrechnung, schon wieder Gendern, Feminismus – und natürlich sind immer „die“ Grünen Schuld an dem Infragestellen. Ohnehin verbieten sie Einfamilienhäuser, Süßigkeitenwerbung, CO2-Speicherung, Osterfeuer, Böller, Ponyreiten, Kite-Surfen. Meine Güte, ist das platt! Wollen Sie nicht mal Ihren Einfluss nutzen und Ihren Leser/-innen erklären, warum gerade ein „Hammer“ nach dem nächsten fallen muss? Warum die Zeit so knapp wird für eine Klimawende, warum Heizungsgesetz, warum Wartezeiten für private Solaranlagen, warum Artenvielfalt, warum Gleichberechtigung, warum Zuwanderung...? Zeigen Sie doch gern einmal, wie schwierig es mit den ukrainischen Kindern in der Schule gerade ist, oder warum sich afghanische Flüchtlinge abgemeldet fühlen. Berichten Sie doch einmal ernsthaft über jugendliche Intensivtäter und hören Sie um Gottes Willen auf, jeden Pups der drei CDU-Leute (Thering, Gladiator, Knappe) auf die Titelseite zu setzen. Es liegt doch an Ihnen und dem Abendblatt, Diskussionen um wichtige gesellschaftliche Fragen aufzugreifen und Pro- und Contra-Positionen zu veröffentlichen. Glauben Sie im Ernst, dass die AfD so viele Wähler gewinnt, weil „ihre Ängste keine Rolle spielen dürfen“? Ich glaube im Gegenteil, dass viele Medien und viele Politiker/-innen diese Ängste erst schüren. Glauben Sie im Ernst, grüne Positionen bekommen keinen Gegenwind? Wo waren Sie bei der Auseinandersetzung um das Heizungsgesetz? Dieser Streit, der ebenfalls medial kräftig befeuert wurde, schürt doch Ängste in der Bevölkerung. Ich würde gern einmal wieder etwas Konstruktives von Ihnen lesen.

Barbara Schrader

Eine Partei der Zweifler?

Ich stimme Ihnen in weiten Teilen zu. An einem Punkt habe ich jedoch eine andere Wahrnehmung: Als Zweifler sind mir die Grünen in meinem politischen Leben bisher nie begegnet. Und ich begleite die Partei seit ihrer Entstehung. Sie, deren eher links als ökologisch geprägte Mitglieder zu großen Teilen der K-Gruppen der alten BRD entstammten, traten immer sehr gefestigt auf in ihrer Weltsicht und hatten nie Zweifel, wer „die Guten“ und wer „die Schlechten“ waren. Und schon in den späten 70ern war die Ansicht, dass der Zweck die Mittel heiligt, bei den Grünen weit verbreitet. Die schlimmsten Ideologen dieser Zeit hat die Partei zwar im Laufe der Jahre überwunden. Aber deren Ungeist spricht aus den in Ihrem Artikel aufgeführten Zitaten. Ein anderes Zitat eines politisch Unverdächtigen möchte ich an dieser Stelle einfügen: Wehe, wehe, wehe! Wenn ich auf das Ende sehe.

Andreas Kaluzny

Ohne Sinn und Verstand

Sie sprechen mir aus der Seele. Grün. Das bedeutete einmal Toleranz. In jeder Hinsicht. Nun das „böse Erwachen“. Immer neue „Hiobsbotschaften“ wie man was zu tun hat. Eine Bevormundung hohen Ausmaßes. Erschreckend ist, dass man sofort in die Ecke der Querdenker oder gar Rechten positioniert wird, wenn man nicht die gleiche Meinung vertritt. Immer neue Parolen, was als umweltfreundlich gilt, und was wir z. B. als „Hausbesitzer“ zu tun und zu lassen haben. Das ist beängstigend. Und ohne Sinn und Verstand. Die sogenannten Grünen schlagen wild um sich, um Ziele zu erreichen, die man mit dieser brachialen Gewalt nicht erreichen kann. Im Gegenteil! Ich fühle mich durch die Politik der Grünen schon lange nicht mehr mitgenommen.

Susanne Lüders

Management hat versagt

27. Juni: „Tausende Hamburger dürfen fertige Solaranlagen nicht anschließen. Städtischer Netzbetreiber kommt mit Anmeldungen nicht hinterher. Was Betroffene tun können“

Auch ich gehöre zu den Wartenden auf den finalen Anschluss. Stromnetz Hamburg ist eine Firma im Eigentum der Hansestadt Hamburg und hat intern die Anforderungen/Arbeit für die PV-Abnahmen völlig falsch eingeschätzt. Man hat einfach nicht auf den wachsenden Markt und die politischen Vorgaben reagiert. Ein Totalversagen des Management. Letztendlich bleibt uns PV-Betreibern nichts anderes übrig, als Stromnetz Hamburg auf Schadensersatz zu verklagen für entgangene Stromerzeugung, Nutzung und Einspeisung!

Thorsten Hoff

Realistische Ziele formulieren

27. Juni: Leitartikel: „Klima geht vor. Solarstrom, Windräder, Abwärme: Senat muss Genehmigungen beschleunigen“

Warum werden nicht in allen Bereichen realistische Ziele formuliert? Das würde die Bevölkerung mitnehmen und nicht für Frust sorgen. Das Tempo bei allen Klimamaßnahmen sollte angepasst werden. Wärmepumpen machen doch nur dann Sinn, wenn wir genügend grünen Strom erzeugen können und nicht wie bisher auf Kohleverstromung angewiesen sind. Und den Hype um das Thema „Klima“ in Deutschland kann man nicht verstehen. Auch wenn Deutschland alle Maßnahmen mit den exorbitanten Kosten für Staat und Bürger umsetzen würde, wäre das Klima in der Welt nicht besser (leider). Deshalb muss das Klimathema mit Augenmaß angegangen werden und nicht ideologisch.

Frank Koschnick

Nur der Staat verdient

27. Juni: „Einfacher zum Balkonkraftwerk. Solarpaket: Weniger Bürokratie soll Beteiligung von Privathaushalten an Energiewende erleichtern“

Wenn der Staat wirklich die Photovoltaik fördern wollte, sollte er vielleicht endlich einmal damit aufhören, den Bürger ständig mit Zwangsmaßnahmen zu beglücken. Der rückwärtsdrehende Stromzähler könnte einen explosionsartigen Boom an Photovoltaikanlagen auslösen, da der Strom, der in das öffentliche Netz eingespeist wurde, auch vom Verbraucher wieder kostenlos genutzt werden kann. Solange die Einspeisevergütung für ein kWh nur gut acht Cent beträgt und der Bezug ca. 40 Cent, verdient nur einer, und das ist der Staat mit seinen Gebühren und Abgaben.

Heinrich Stüven

In Hamburg ist alles anders

Ich habe ein Balkonkraftwerk „Marke Aldi“ erworben und meinen technischen Sachverstand eingesetzt, aber… Die Installation als Steckdosenanlage funktioniert simpel und ist ganz einfach zu installieren, wenn da nicht die „Hamburger Hürden“ in persona der Netzbetrieb Hamburg wären, der die Kosten nach oben treibt. Neuer Zähler, spezielle Steckdosen und spezielle Stecker, Abnahme durch Fachunternehmen und vieles mehr, ganz zu schweigen vom Anmeldeprozedere. In allen anderen Bundesländern ist das wesentlich einfacher, und der Anschluss erfolgt über die ganz normale Steckdose und schon wird Strom produziert. Diese Geräte ( bis 600 W) sind technisch eigensicher ausgerüstet, also wirklich einfach einsetzbar. In Hamburg ist das natürlich mal wieder alles anders, dank Netzbetrieb Hamburg.

Manfred Puls

Nullsummenspiel Klimaschutz

28. Juni: „Europäische Union schönt Klimaschutzbilanz. Laut eines brisanten Prüfberichts sind die CO2-Minderungsziele für 2030 in Gefahr. Voraussichtlich steht nicht genügend Geld zur Verfügung“

Der weltweit betriebene Klimaschutz ist ein Nullsummenspiel. Es ist doch von vornherein eine menschliche Wahnsinnsaktion, Temperaturgrade der Luft der Erdatmosphäre bis auf Stellen hinter dem Komma regeln zu wollen. Und der Begriff des Kaufs von wertlosen Emissionszertifikaten birgt doch von vornherein die Gefahr von Betrug mit geschönten Bilanzen. In einem Gespräch mit einem bekannten Schweizer Astrophysiker wurden die nicht durch menschlich möglichen Eingriffe im Weltraum und dem Inneren unseres Planeten herrschenden Gewalten offensichtlich. Unser Planet Erde ist ein Weltraumkörper, der ausnahmslos durch den „Hochofen Sonne“ und die „Fußbodenheizung Erdkern“ beheizt wird und in diesen Dingen gibt es keine Eingriffsmöglichkeiten für uns. Eine unabsehbare Vermehrung oder Abnahme von Sonnenflecken sowie eine Änderung der Zahl von Vulkanausbrüchen müssen wir Menschen „über uns ergehen lassen“. Und die kommenden Veränderungen sind uns durch die in Millionen von Jahren ohne menschlich verursachte Emissionen abgelaufenen wechselnden Abläufe von Eiszeiten und Hitzeperioden geläufig. Der Alte Schwede an der Elbe und die Entstehung von Steinkohle im Ruhrpott geben davon doch Zeugnis genug. Wir können diese Abläufe nicht verhindern, wir können nur versuchen, uns darauf einzustellen.

Helmut von Binzer, Hamburg

Eine mutige Stimme

23. Juni: „,Wer als Politiker nicht bereit ist zu fallen, wird auch nicht stehen‘. Entscheider treffen Haider extra – mit Klaus von Dohnanyi, der heute 95 Jahre alt wird“

Die Würdigung Klaus von Dohnanyis zu seinem 95. Geburtstag ist mehr als verdient. Es ist schon tragisch zu nennen, dass seine Stimme zu verwehen scheint. Das würde dazu passen, dass Deutschland seit dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation so wenig gelungen und seiner Rolle in Mitteleuropa nicht gerecht geworden ist. Wenn der aus einer Widerstandsfamilie stammende, feinsinnig und an die Anderen denkende Nachkomme seine mahnende Stimme erhebt, so ist das historisch und sollte als verantwortungsvoll wahrgenommen werden. Inhaltlich ist seine Vernunft, die Deutschland als Nicht-Sicherheitsratsmitglied in seine durch die Geschichte vorgegebenen Schranken weist, nämlich friedlich, handelsfroh und ausgleichend zu sein, der einzig gangbare Weg, um der Bevölkerung nicht wieder viel Unheil aufzubürden. Die geplante Anschaffung von Tarnkappenbombersystemen oder neuerdings die „Wir-sind-einsatzbereit“-Botschaften wirken grenzübergreifend widersprüchlich. Der Zeitzeuge von Dohnanyi lenkt die Aufmerksamkeit auf den dringend gebotenen Erhalt unseres grenzenlosen Planeten. Hoffentlich bleibt uns die mutige mahnende Stimme noch lange erhalten. Sie ist für viele ein Vorbild und hindert einige auch daran, gegenläufige Bürgerstimmen in eine Schmuddelecke schieben zu können.

Peter Schwenkenberg

Danke, Herr von Dohnanyi

Danke, liebe Abendblatt-Redaktion, für die Wiedergabe des ausführlichen Dohnanyi-Interviews. Danke, Herr von Dohnanyi, für die zahlreichen, klugen, fundierten und ausgewogenen Aussagen. 95 Jahre und sehr weise.

Hartmut Salzmann, Reinbek

Eine Goldgrube für Restaurants

24./25. Juni: „Restaurants führen Flatrate für Wasser ein. Bei immer mehr Gastronomen wie Cornelia Poletto können Gäste zu einem Festpreis trinken, so viel sie wollen“

Was für ein Kokolores! Da bietet ernsthaft die Gastronomie in Hamburg Leitungswasser gefiltert, mineralisiert und karbonisiert in handgemachten Tonkrügen für neun Euro an. Eine wahre Goldgrube für die Restaurants und Hotels. Für neun Euro kaufe ich Mineralwasser, welches für den ganzen Monat ausreicht oder spare selbst die neun Euro, in dem ich einfach das gute Hamburger Leitungswasser ohne dieses zusätzliche Gedöns trinke. Genau dieses Leitungswasser wird in vielen Ländern als Selbstverständlichkeit umsonst zum Menü serviert.

Oliver Bischoff, Hamburg-St. Georg

Wasser trinken ohne Filter

Der Artikel zeigt auf, dass es in der Gastronomie immer wieder neue Möglichkeiten gibt, den Gästen mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Man ist fassungslos, wie verbrämt wird, dass sich die Wirte mit ihrer „tollen“ Flatrate-Idee an öffentlichem Gut bereichern. Unser Hamburger Trinkwasser hat eine hohe Qualität. Es muss nicht zusätzlich gefiltert werden (schon gar nicht neunmal!). Wenn man dem Gast entgegenkommen will, dann kann man – auf Wunsch – mit einem simplen Wassersprudler das Trinkwasser mit Kohlensäure versetzen. Außerdem, was soll denn eine Flatrate pro Person? Hat man schon mal Leute gesehen, die literweise Wasser trinken im Lokal? Es ist Augenwischerei, wenn man diese Entscheidung mit ökologischen und Nachhaltigkeitsargumenten begründen will. Ein Blick in andere europäische Länder würde den Gastronomen schnell zeigen, dass dort Leitungswasser ohne aufwendige Flatrate gereicht wird – wenn man es will – und meistens kostenlos.

Heiko Hedrich

Weltfremd und dreist

In jedem halbwegs ordentlichen Café wird einem mit dem Espresso oder Kaffee ein Glas Wasser gebracht, und jeder Reisende in den USA hat erlebt, dass ein Gast so viel Wasser trinken darf, wie er möchte. Wohlgemerkt ganz ohne zu bezahlen! Und da kommen in Deutschland Frau Poletto und andere Gastronomen auf die Idee, eine Wasserpauschale als umweltfreundliche Maßnahme zu verkaufen! Noch dazu in einer Zeit, in der unsere Regierung die Gemeinden auffordert, öffentliche Trinkbrunnen zu installieren. Weltfremder kann man nicht sein und auch nicht dreister! Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit wäre auf den Ausschank von italienischem Mineralwasser, das über die Alpen transportiert werden muss, zu verzichten. Filtern braucht man das Hamburger Leitungswasser übrigens auch nicht. Ich empfehle nun in Restaurants die Einführung einer Toilettenspülpauschale, denn dort rinnt das gleiche Wasser umsonst. Welch Verschwendung.

Ursula Gröhn-Wittern

Leitungswasser nicht gut genug

Es gibt Zeitgenossen, für die ist das Hamburger Leitungswasser nicht gut genug. Deswegen baut ein Gastronom eine Filteranlage für 4500 Euro ein. Nun kann eine große Flasche Wasser vom Gourmet-Wässerchen schon mal 13 Euro kosten. Damit diese armen Wassertrinker finanziell entlastet werden, kann man in manchen Restaurants eine Wasser-Flatrate buchen, die dann nur noch neun Euro (bei Poletto) kostet pro Person. Für diese weltbewegende Geschichte ist tatsächlich Platz auf der ersten Seite. Mein Mitleid mit den Betroffenen hält sich in Grenzen.

Tom Schoeps