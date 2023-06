Briefe an die Redaktion: 30. Juni 2023

Mit Empathie unters Volk

29. Juni: „Der Kampf um die CDU. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther übt im Abendblatt scharfe Kritik am Kurs von Parteichef Friedrich Merz“

Ein Lob für Daniel Günther. Man hat das Gefühl, dass hier eine gute Politik gemacht wird. Warum kann die CDU die Gefahr, die von der AfD ausgeht nicht richtig einschätzen und vor allem einen wirklich handfesten Plan für eine Gegeninitiative entwickeln? Es wird gegen die „Ampel“ gewettert, aber es fehlt immer noch eine vernünftige Vorstellung, wie man dieses Problem lösen kann. Ist sich die CDU zu fein, sich unter das Volk zu mischen und zu hören, warum so viele Menschen die AfD gut finden? Ich werde wütend, wenn ich sehe, wie Chancen nicht erkannt werden. CDU, hoch vom Sessel und unters Volk! Aber bitte mit Empathie.

Dr. Ursula Rohde, Buchholz

Der Artikel geht zu Herzen

29. Juni: „,Der Feind soll unsere Tränen nicht sehen‘“

Der Artikel berührt und geht zu Herzen. All die Lügen des Menschheitsverächters Putin, sie werden nicht vergessen! Ach, könnte doch schon Mitgefühl Berge versetzen!

Tilman Stein

Facetten des Antisemitismus

28. Juni: Leitartikel: „Kampf an vielen Fronten. Die Gefahr durch Antisemitismus ist so hoch wie lange nicht“

Der Autor des Leitartikels hat natürlich recht, wenn er meint, „Jüdinnen und Juden müssen sich nicht selbst verteidigen“, da es „die Verantwortung aller (sei), dass sie hier in Deutschland sicher leben können.“ Dies gilt aber nicht weniger auch für Angehörige anderer Religionsgemeinschaften, für Menschen jeglicher Hautfarbe und selbstredend für sexuelle oder sonstige Minderheiten. Allerdings sollte der derzeitige Antisemitismus nicht übermäßig „hochgeschrieben“ werden, wie es derzeit in den Medien auch mit dem vermeintlichen „Aufstieg“ der rechtsextremen AfD der Fall ist, was nur dieser Partei etwas nützen dürfte. Das Phänomen des Antisemitismus in Deutschland muss meines Erachtens differenzierter betrachtet, nicht aber aus Einzelereignissen verallgemeinert werden. Vielmehr wäre wohl zu untersuchen, wie viel Antisemitismus „importiert“ worden ist. Bekanntlich, aber nicht wissenschaftlich untersucht, ist er gerade bei jungen Flüchtlingen und in Immigrantenfamilien aus dem Nahen und Mittleren Osten besonders hoch und sowohl politisch wie religiös motiviert. Die Behauptung, dass Künstlerkollektive unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit „judenfeindliche Hetze verbreiten“ ist arg pauschal und auf die Kasseler „Documenta fifteen“ im letzten Jahr bezogen, wo es eine(!) Künstlergruppe namens „Ruangrupa“ war, die sich zu Recht diesen Vorwurf gefallen lassen musste. Weit entfernt davon, behaupten zu wollen, dass es keinen Antisemitismus unter der originär deutschen Bevölkerung gebe, müsste aber doch die Bedeutung des importierten Antisemitismus beachtet werden, und die Relevanz des anonymen Antisemitismus in den sozialen Medien betont werden, wo weitgehend straflos antijüdische Hetze verbreitet werden kann. Nicht zuletzt aber wird zu häufig die Kritik an der israelischen Politik mit Antisemitismus gleichgesetzt, was wiederum einen politischen Hintergrund hat.

Ulrich Reppenhagen

Ich habe diese Politik satt

28. Juni: „Was ist nur aus den Grünen geworden?“

Eine ganze Seite mit einem moderaten Artikel. Ein bisschen Kritik hier und da, aber im Grunde steht unterm Strich: Treibt es nicht zu dolle! Im Grunde werben sie für die lieben Grünen. Auch, dass sie „soooo“ wichtig sind, dass man ihrer Veränderung oder Wandlung so viel Aufmerksamkeit schenkt, eine 13-Prozent-Partei! Die allerdings aufgrund der schwachen Position der anderen Parteien durchregiert. Allein ihr Satz: „Viele Verbote sind durchaus richtig, weil sie die Herausforderung des Klimawandels endlich ernst nehmen…“ Wer bestimmt das? Wer legt die Kriterien fest? Die Grünen mit ihren 13 Prozent? Was ist das alles für eine grüne Anmaßung! Auf Kosten von Millionen Bürgern werden hier „richtige“ Verbote beschlossen, die riesengroße Einschnitte in die Lebensverhältnisse darstellen! Ich will das nicht mitmachen! Ich habe diese Politik so, so, so satt, dass ich das gar nicht in normalen Worte ausdrücken kann.

Angela Zander-Reinert

Es geht um Macht und Zeitgeist

Die Grünen der ersten Generation haben mit ihren Idealen die Menschen begeistert. So begann der Aufstieg. Nach und nach wurden die Grünen erst unterwandert und dann gekapert. Idealisten wurden hinausgedrängt – gut zu beobachten in Hamburg. Dem heutigen grünen Führungskader geht es nur noch um Macht, Netzwerke, Zeitgeist und Populismus. Themen werden benutzt, solange sie der Profilierung dienen und Stimmen bringen: Ausländer, Schwule, Frauen, Vegetarier, Gendern, Klima. Genauso schnell werden die Themen wieder fallengelassen („Veggie-Day“). Das Gleiche gilt für Koalitionspartner. Bei der letzten Bürgerschaftswahl wollte Katharina Fegebank (Grüne) aufgrund guter Umfrageergebnisse Bürgermeister Tschentscher eiskalt abservieren. Fairplay? Fehlanzeige. Grüne Parteitage sind längst zu einer Resterampe für den Ausverkauf der letzten Ideale verkommen. Das Ritual ist stets das Gleiche: Die Basis erklärt „Wir haben es uns nicht leicht gemacht“ – und bestätigt die Linie der Parteiführung. Wenn man sich die Profile der Grünen in Hamburg und Berlin anschaut, dann fragt man sich: Wem vertrauen wir da unser Land, unsere Zukunft und unser Geld eigentlich an?

Uwe Karsten Bäcker

Warum geht Ambrosius?

27. Juni: „Der Umbau der HSV-Abwehr – spielt am Ende wieder David?“

Ich verfolge Ihre täglichen Berichte über den HSV und seine Neuzugänge. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist die Tatsache, dass sich ein Spieler wie Ambrosius einen neuen Verein suchen soll. Da kauft man lieber für viel Geld neue Innenverteidiger und lässt einen der besten Innenverteidiger der 2. Liga gehen... Hat man aus dem Fall Tah eigentlich nichts gelernt? Wenn Ambrosius Schwächen haben sollte, dann sollen die Trainer dafür sorgen, dass diese abgestellt werden. Wieso lässt man wieder ein Eigengewächs einfach so gehen? Ich bin übrigens HSV-Fan und zwar schon über 60 Jahre, auch wenn es mir immer schwerer fällt.

Harald Seeler

Intakte Radwege beseitigt

26. Juni: „Verkehrsachse durch Niendorf wird saniert“ und Leserbrief: „Lieber neu bauen als sanieren?“

Ich stimme dem Leserbrief uneingeschränkt zu, muss aber wegen der Radwegeproblematik noch etwas hinzufügen. Der schlechte Zustand erstreckt sich über wesentlich längere Strecken als beschrieben, und meist ist der Radweg als solcher nicht erkennbar. Und dies, obwohl der Garstedter Weg wegen der Schulen Burgunderweg (plus Kita) und Paul-Sorge-Straße stark frequentiert ist. In der Paul-Sorge-Straße wurden für viel Steuergeld intakte Radwege für eine sogenannte „Veloroute“ beseitigt. Und am Garstedter Weg, Ecke Moorrand plant man wegen der „vielen Radfahrer“ einen Kreisverkehr. Ortskundige wissen, dass dort kaum Radverkehr stattfindet, fürchten sich aber vor mehr Verkehrslärm, da ein Kreisel den Verkehrsfluss bremst und Beschleunigungsgeräusche und erhöhte Abgasemissionen entstehen. Der Hauptgrund für die Verwahrlosung der Radwege dürfte aber die StVo sein, die eine Mindestbreite von 1,50 m Radwegbreite fordert und da man dies nicht erfüllen kann bzw. will, bleibt alles beim Alten. Folge: Der Steuerzahler zahlt das, was sich ortsunkundige und praxisfremde Planer am Schreibtisch ausdenken und schüttelt nur den Kopf.

Harald Will

