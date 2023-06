Briefe an die Redaktion: 29. Juni 2023

Mit kurzen Hosen in die Kirche

28. Juni: „Halb nackt durch den Kölner Dom… Vom Ballermann bis nach Australien: Wenn Touristen in ihrem Urlaubsland keine Grenzen mehr kennen“

Dieser Vorwurf ist nicht neu und hat sich durch den Massentourismus verstärkt. Gerade den deutschen Touristen wurde schon in den sechziger Jahren Entsprechendes vorgeworfen, wenn sie z.B. in Italiens Innenstädten mit Badeschlappen und kurzen Hosen die Kirchen und Kulturdenkmäler besuchten und schon deshalb unangenehm auffielen, weil ihnen das Empfinden für und die Achtung vor einer nationalen Kultur, die Gästen obliegt, zunehmend abging. Mittlerweile ist dieser Zustand bis hin zu schäbiger Kleidung auch hier im Straßenbild und den öffentlichen Verkehrsmitteln angekommen. Rücksichtnahme auf die Mitmenschen: Fehlanzeige!

Peter D. Schmidt

Tolle Analyse

28. Juni: „Was ist nur aus den Grünen geworden? Vor 25 Jahren stand die Partei für Aufbruch, galt als offen und unkonventionell. Und heute? Die Geschichte einer Entfremdung“

Alle Achtung! Besser kann man den Zustand der Grünen nicht beschreiben, tolle Analyse!

Horst Ruppert

Bleiben Sie ein Mahner!

Eine ausgezeichnete Zusammenfassung der grünen Positionen. Ich habe viele alte Themen schon wieder vergessen und bin dankbar, dass ich sie durch Ihren Artikel wieder ins Bewusstsein bekommen habe. Halten sie durch und bleiben ein Mahner!

Roland Pabst

Die Mehrheit schweigt

Die Wahrscheinlichkeit, dass Matthias Iken nun auf der schwarzen Liste der Anti-Feminismus-Meldestelle gelandet ist, ist nach diesem Artikel hoch! Liberales Denken ist das moralische Gut, das in unserem Land aktuell am gefährdetsten ist. Ein großer Teil der akademischen Bildungsschicht in unserem Land hat sich in den letzten Jahrzehnten einem moralisierenden Dogmatismus verschrieben, der keine Kontroversen mehr zulässt. Das ist zwar mitnichten die Mehrheit der Bevölkerung, aber die kommunikationsstärkste. Viele Journalisten, Lehrer, Juristen und Berufspolitiker haben sich dieser Denkweise verschrieben. Die öffentliche Verwaltung ist ebenfalls mit Menschen dieser Denkweise gespickt. Große Teile der verfügbaren Kommunikationskanäle sind mit diesen „woken“ Eiferern besetzt. Die Mehrheit, die diese Sicht nicht teilt, hat dem wenig entgegenzusetzen. Der größte Teil schweigt und duckt sich. Das hat in Deutschland lange Tradition. Heimlich sympathisieren viele Mitglieder dieser schweigenden Mehrheit mit Rechtspopulisten, ohne sich dafür aber wirklich zu engagieren. Diejenigen, die wie Herr Iken versuchen, öffentlich Demokratie und Liberalismus des Denkens zu vertreten, werden von den grünen Glaubenskriegern gnadenlos niedergebrüllt. Wo das endet, kann man in Amerika beobachten: Eine dauerhafte, unversöhnliche Spaltung der Gesellschaft, die oft am Rande des Bürgerkriegs rangiert. Böse Aussichten!

Dr. Philip Düwel

Die Kirche im Dorf lassen

27. Juni: „Was droht von Putin? Pistorius schickt Brigade nach Litauen“

Wir sollten die Kirche im Dorf lassen und nicht eine vermeintliche, gesteigerte Bedrohungslage der Nato-Staaten durch Russland herbeireden. Die Sicherheit der Nato-Staaten hat sich durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht verschlechtert, eher im Gegenteil, der Ukrainekrieg zeigt schonungslos die Schwäche der russischen Armee. Die „kleine“ Ukraine wehrt sich erfolgreich, und die 31 Nato-Staaten mit rund einer Billion Menschen, Militärausgaben von ca. einer Billion Euro pro Jahr, soll das gegen Russland mit 140 Millionen Einwohnern und ca. 70 Milliarden Euro Militärausgaben pro Jahr nicht können? Putin, oder wer auch immer in Russland das Sagen hat, wird sich hüten einen Nato-Staat anzugreifen, auch nicht Litauen, das wäre Selbstmord. Es besteht keine Notwendigkeit Bundeswehreinheiten in Litauen zu stationieren, allein Artikel 5 (Beistandsartikel) des Nato-Vertrages reicht. Das gilt, solange es nicht zu einem Atomkrieg kommt, aber dann spielen auch die 4000 Bundeswehrsoldaten oder wie viele auch immer keine Rolle mehr. Es braucht wieder eine Rückbesinnung auf alte SPD-Ideale, der Partei für Entspannung, Frieden, Abrüstung und Diplomatie.

Joachim Schmidt-zur Borg

Geheime Orte gibt’s nicht mehr

28. Juni: „Liebeserklärung an die Schlei. Kinderbuchautorin Kirsten Boie schwärmt vom ,unbekannten Paradies‘ an der Ostsee“

In regelmäßigen Abständen beschreibt das HA die Schleiregion und fordert Hamburger/-innen auf, dorthin zu fahren. Immer wieder wird suggeriert, dass dieser Naturraum menschenleer sei und man einsame Plätzchen zur Erholung in der Natur findet. Dem ist nicht so. Dank diverser Abendblatt-Artikel werden selbst „geheime Radwege“ von Fahrradkolonnen durchpflügt, die sonst Wanderern vorbehalten waren, und „geheime Badestellen“ überstrapaziert, die sonst von dörflichen Gemeinschaften genutzt wurden... Mittlerweile fangen Gemeinden in der Schleiregion an, den touristischen Zustrom aktiv zu begrenzen. Recht so. Wie kann da Frau Boie von einem „unbekannten Paradies“ sprechen?

Dr. Andreas Franke-Thiele

Drittligafußball nur in Lübeck?

27. Juni: „Neues Drittligastadion in Bahrenfeld? Sportteams wie die Hamburg Sea Devils sind derzeit ohne Perspektive – und drohen mit Wegzug“

Als Vorsitzender der Fußballabteilung des ETV kann ich Ihnen mitteilen, dass wir ein drittligataugliches Stadion in Hamburg sehr begrüßen würden. Mit all dem, was dazu gehört: Sea Devils, Jugendländerspiele, ambitionierte Frauenmannschaften, die ein Zuhause suchen, Veranstaltungen und Konzerte. Wäre doch schade, wenn solche Veranstaltungen, wie auch Drittligafußball, in Buchholz, Quickborn oder Lübeck stattfinden, nicht aber in Hamburg.

Albrecht Gundermann

Andere Themen sind wichtiger

26. Juni: „Ärger in Luxus-Heim wegen Preiserhöhung“

Ehe man über diesen „Missstand“ berichtet, sind andere Themen unserer Gesellschaft wesentlich wichtiger, zum Beispiel, dass sich derzeit zunehmend mehr Normalverdiener Gedanken darum machen müssen, wie sie neben den hohen Mieten die immens gestiegenen Kosten für Nahrungsmittel und tägliche Versorgungsgüter aufbringen können. Geringverdiener geraten in prekäre Lagen und müssen am täglichen Bedarf sparen und wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Die Schlangen an der Ahrensburger Tafel werden immer länger. Das ist es, was erwähnenswert ist. Informationen über die paar Figuren in den Luxusbunkern sind durchaus verzichtbar.

Detlef Lange, Ahrensburg

Lieber neu bauen als sanieren?

26. Juni: „Verkehrsachse durch Niendorf wird saniert“

In Niendorf reibt man sich die Augen: Da wird die Fahrbahn des Garstedter Wegs erneuert. Am daneben liegenden Fahrrad-/Fußgängerweg zwischen Rebhuhnweg und Tibarg geschieht nichts. Zwischen den unzähligen Flicken macht sich inzwischen sogar beachtliches Grünzeug breit. Der Weg ist brandgefährlich und wurde der Stadt schon mehrfach gemeldet. Es ist wohl schöner, neue Radwege zu eröffnen als die bestehenden instand zu halten.

Gerhard Hess

