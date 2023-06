Briefe an die Redaktion: 28. Juni 2023

Förderung geht anders!

27. Juni: „Tausende Hamburger dürfen fertige Solaranlagen nicht anschließen. Städtischer Netzbetreiber kommt mit Anmeldungen nicht hinterher“

Leider zeigt sich auch auf Länderebene, dass die Grünen nicht in der Lage sind, ihre lobenswerten Ziele auch handwerklich umzusetzen. Diese administrativen Abläufe zur Freischaltung von PV-Anlagen hätten schon parallel oder sogar im Vorwege organisiert werden müssen. In der denkmalgeschützten Siedlung meines Wohnortes müssen die Anlagen zusätzlich vom Denkmalschutzamt genehmigt werden, selbst wenn sie auf einem Nebengebäude wie einer Garage errichtet werden – gegen eine Gebühr von aktuell 40 Euro! Förderung geht eigentlich anders.

Herbert Mellin

Absurde Maßnahmen

27. Juni: „Hitzeschutzplan soll ,in diesem Sommer‘ greifen. Lauterbach präsentiert Konzept – Webseite mit Vorsorgemaßnahmen für Kommunen seit Montag online“

Eigentlich könnte man sich nur noch kaputtlachen, wenn es nicht so absurd wäre. Wieso muss es einen Hitzeschutzplan und Warnmeldungen geben, wenn es zu warm wird? Ich schaue auf mein Thermometer und entscheide dann selbst, ob ich ggf. lieber drin bleibe. So hat es schon meine Mutter und meine Oma gemacht. Und auch Schwangere sollten ja wohl eigenständig entscheiden können, ob es ihnen im Sommer draußen zu bestimmten Zeiten zu heiß ist.

Holger Karstens, Hamburg

In Italien ist es noch heißer

Herr Lauterbach soll sich lieber um eine anständige Bezahlung des Pflegepersonals und um fehlende Medikamente kümmern. Was machen die Menschen in Italien, Spanien, Griechenland oder in der Türkei, die im Sommer viel höhere Temperaturen haben als wir? Die, die in den Sommerferien in den Süden fahren, haben mit den dortigen Temperaturen auch keine Probleme. Warum werden diese „Hitze-Probleme“ wieder künstlich herbeigerufen? Jeder Mensch weiß doch wohl, wie man sich bei „Hitze“ verhalten soll. Hitze wird auch unterschiedlich empfunden. Ich kenne Personen, die sich bei 35 Grad sehr wohl fühlen, anderen sind 25 Grad genug. So ist es halt. Da wird auch ein Herr Lauterbach nichts dran ändern können.

Danica Hubrich

Zu viel Wirbel um die AfD

26. Juni: „Ein Kreis kippt nach ganz rechts. Im thüringischen Sonneberg stellt die AfD erstmals in Deutschland einen Landrat“

Was bekommt die AfD wieder für eine Bühne… Sonneberg hat 48.327 Wahlberechtigte. Wahlbeteiligung 48,5 Prozent. Es gingen also 23.442 Personen wählen. Der AfD-Kandidat wurde mit 52,8 Prozent gewählt. Das sind 12.377 Personen. Demokraten müssen das schlecht finden. Aber es ist sicher nicht das Ende der Demokratie. Lasst Fakten sprechen.

Marc Murray

Schiffe am Eurokai abfertigen

26. Juni: „Abriss der Köhlbrandbrücke viel teurer als bisher bekannt“

Es gibt ein sehr einfaches Mittel gegen die immensen Abrisskosten: Man lässt die Brücke einfach stehen! Ein Ergänzungsbau – Brücke oder Tunnel – wird offenbar benötigt, aber der Abriss der „alten“ Brücke ist völlig unnötig und nur den engen Verbindungen des Senats zur Reederei Hapag-Lloyd geschuldet. Diese Reederei will ihre Mega-Schiffe unbedingt in Altenwerder (CTA) abfertigen, da sie an diesem Terminal finanziell beteiligt ist. Ansonsten können alle Schiffe, auch die größten, die Hamburg überhaupt anlaufen können, an den anderen drei Terminals (HHLA und Eurokai) ohne irgendeine Einschränkung abgefertigt werden.

Martin Friedland

Polizeipräsenz ist nicht alles

26. Juni: „CDU kritisiert Senat wegen mehr Kriminalität. Polizeigewerkschaft befürchtet wieder mehr Straftaten in der Stadt“

Ich finde es traurig, dass der CDU (und anscheinend auch allen anderen) angesichts der hohen Kriminalitätszahlen nichts anderes einfällt als die Präsenz der Polizei zu verstärken und Verbote zu erlassen. Langfristig klüger und wirkungsvoller wäre in meinen Augen, die Jugend- und Integrationsarbeit deutlich breiter aufzustellen statt zu kürzen, zu kürzen und zu kürzen. Das hilft dem Gemeinwesen und den Betroffenen selbst auch. Was sollen denn sonst die „finanziellen und personellen Ressourcen für die … Eindämmung der Kriminalitätsentwicklung“ sein? Der Bedarf an Polizisten ist nicht endlos steigerungsfähig und hilft erst, wenn es zu spät ist.

Christiane Röhling, Hamburg

Das ist peinlich, nicht lustig

26. Juni: „Nächste Panne: Wo genau liegt der Johanneswall? Wer ließ sich da ein e für ein i vormachen? Polizei erklärt die falsche Schreibweise – das Schild bleibt trotzdem“

Ich dachte, ich lese nicht richtig, dass der Polizeisprecher geradezu stolz darüber informiert, dass das Schild mit der falschen Schreibweise schon etwa seit zwei Jahren dort stehe, die Rechtssicherheit gegeben sei, und sich noch kein Radfahrer verirrt habe. Bei mir bringt so eine Peinlichkeit auch keine Heiterkeit in den Alltag, sondern Kopfschütteln, und ich finde es auch nicht „schön“. Ich kenne es so aus der Praxis, dass bevor ein Schild in die Fertigung geht, zur Kontrolle ein Korrekturabzug gemacht wird, der dann genehmigt werden muss. So kann jederzeit festgestellt werden, wer für einen Fehler und dessen Behebung verantwortlich ist. Ich frage mich eher, wieso bei dem „Schwarzen-Peter-Spiel“ in zwei Jahren nicht mal irgendein Behördenmitarbeiter auf die Idee gekommen ist, entweder den beauftragten sogenannten Verkehrsabsicherer zu informieren und um eine Korrektur zu bitten oder sogar selbst (undenkbar?) dort für ein paar Euro ein einfaches „i“ zu bestellen und dieses über das falsche „e“ kleben zu lassen. Oder braucht es dafür umfangreiche Anträge, Bürgerbeteiligung und eine Baugenehmigung?

Burghardt Leu

Auf’s Bauchgefühl hören

27. Juni: „So wird der Urlaub mit Kindern richtig schön. Eine Kinderpsychologin erklärt, was Eltern bei Anreise und Urlaubsziel beachten können“

Allmählich drängt sich mir der Gedanke auf, dass Eltern Computer sind, die programmiert werden müssen. Mich erschreckt dieser Artikel – zeugt er doch davon, dass Eltern nun nicht mehr nur die Erziehung an Kitas und Schulen abgeben, sondern sich auch überhaupt nicht in ein Kind und seine Bedürfnisse hineindenken können. Geht es meinem Kind gut und es fühlt sich wohl – geht es auch mir gut. Ob nun Urlaub an der See oder mit dem Flugzeug ins Ausland – völlig egal. Was nützt mir der teure Urlaub, wenn mein Kind „rumnörgelt“, weil wir Eltern uns nicht ums Kind kümmern bzw. der Urlaubsort völlig falsch für das Kind ist. Liebe Eltern, kehrt zurück zu Eurem Bauchgefühl und stellt Eure Bedürfnisse für ein paar Jahre hintenan, dann werdet Ihr tolle Urlaube mit Euren Kindern erleben und Dinge kennenlernen und sehen, die Ihr bereits verdrängt habt.

Anke Petersen, Reinbek

Hypnose kann helfen

21. Juni: „Das hilft gegen extreme Angst vorm Zahnarzt“

Eine wichtige Option bei Angst vorm Zahnarzt ist nicht genannt: die Hypnose. Das „Ablenken“ geht schon in die richtige Richtung, aber Hypnose geht noch ein ganzes Stückchen darüber hinaus und kann schon vor dem Zahnarztbesuch und dann natürlich während der Behandlung sehr helfen. Ohne Nebenwirkungen!

Dr. med. Johanna Schmidek

