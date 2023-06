Briefe an die Redaktion: 27. Juni 2023

Bauvorschriften vereinfachen

26. Juni: „Weniger Bauanträge – mehr Bearbeitungszeit. Die Baukonjunktur lahmt, die Bezirke arbeiten immer langsamer“

Es ist immer das gleiche, wenn etwas in den Behörden länger dauert, wird es mit Personalmangel begründet. In jedem Wirtschaftsunternehmen wird zunächst gesucht, wo Einsparungsmöglichkeiten liegen. Der Personalmangel wird uns bei der Entwicklung der Demografie in den nächsten Jahren überall begleiten. Aber anstatt die Bauvorschriften zu vereinfachen und die Digitalisierung voranzutreiben, wird reflexartig nach mehr Personal gerufen, obwohl die Zahl der Staatsdiener immer größer wird. Aufgrund der fehlenden Berufspraxis – außerhalb der Politik – ist das Wort Effizienzsteigerung und Vereinfachung bzw. Abschaffung von Vorschriften für Politiker wohl ein Fremdwort.

Dr. Bernd E. Langner

In Frankreich ist Wasser gratis

24./25. Juni: „Neuer Trend: Poletto setzt auf Wasser-Flatrate. Hamburger Gastronomen investieren in besondere Anlagen“

Ich mache gerade eine 14-tägige Rundreise durch Frankreich. Die Preise in Frankreich in der Gastronomie sind ähnlich, wenn nicht sogar etwas teurer als in Deutschland. Aber das Wasser, also Leitungswasser gekühlt in einer 0,7-Liter-Karaffe, gibt es gratis, wenn man danach fragt. Ich finde, dass wir – um es noch milde auszudrücken – abgezockt werden von unseren Gastronomen. Und muss es neunmal gefiltertes Wasser sein? Übertreiben wir Deutschen es nicht ein bisschen doll? Ich trinke mein Wasser einmal gefiltert.

Bertil Burau

Wozu teure Filteranlagen?

Soso, Wasser-Flatrate in der gehobenen Gastronomie, wahrscheinlich werben sie dann auch noch damit. Erstens besteht mein Problem nicht in der Menge Wasser, die ich konsumiere, sondern ich benötige eine kleine Erfrischung nach dem Weg zum Restaurant oder für die ersten Bissen, weil noch keine Grundlage für den guten Wein da ist, der ja auch ein Vielfaches des Ladenpreises kostet. Zweitens wird immer wieder versichert, das Hamburger Wasser sei gesund und problemlos aus dem Hahn zu benutzen. Wozu also teure Filteranlagen? Das führt drittens zu der Erfahrung aus unserem Reiseland Frankreich, wo – zumeist unaufgefordert – neben dem Brotkörbchen auch eine Karaffe Wasser vor den Gästen erscheint! Nur wer (spezielles) Mineralwasser will, bestellt und bekommt es dann gegen Geld. Wieso sollte das nicht auch hier möglich sein?

Katrin Menge-Winkelmann

Gesamtmiete ist entscheidend

23. Juni: „Große Mehrheit der Hamburger zahlt überraschend wenig Miete“

Das klingt irgendwie ja ganz gut: Im Schnitt kosten Mietwohnungen in Hamburg ,nur‘ 8,71 Euro pro Quadratmeter. Doch es hätte nicht passieren dürfen, Sozialwohnungen, die preiswerten Wohnungen der SAGA und der Genossenschaften und die frei finanzierten Mietwohnungen in einen Topf zu werfen. Wo sind im Übrigen in diesem Kontext die vielen vermieteten Eigentumswohnungen? Alles sind Teilmärkte, die man besser auch nur einzeln betrachten sollte, da sie unterschiedlichen Kostenstrukturen unterliegen. Insbesondere die Finanzierungskosten, die sich als Zinsen für Baukredite gerade mal wieder massiv verändern, haben den allergrößten Einfluss auf jegliche Wirtschaftlichkeitsberechnung im Wohnungsbau. Der Aussagewert einer Durchschnittsmiete pro Quadratmeter über alle Arten an vermieteten Wohnungen geht gegen Null. Aber ganz unabhängig von den Mieten pro Quadratmeter Wohnfläche, wer wohnt schon nur auf einem Quadratmeter? Erst die sich aus der Größe der Wohnung ergebende Gesamtmiete (Kaltmiete plus Betriebskosten) ergibt die zu zahlende Miete. Und erst die Gesamtmiete im Verhältnis zum Haushaltseinkommen netto sagt etwas über die tatsächliche Belastung der Haushalte aus. Dabei muss man sich nicht zuletzt auch fragen, wie viel Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf sind bedarfsgerecht und angemessen? Müssen es 48 Quadratmeter pro Kopf wie im Bund sein oder 40 Quadratmeter wie in Hamburg? In Hamburg waren es unmittelbar vor dem zweiten Weltkrieg übrigens nur 13,6 Quadratmeter pro Kopf.

Helgo Klatt

U5 bleibt ein Klimafiasko

24./25. Juni: „U5-Projekt erhält Auszeichnung für ,Pionierarbeit‘“

Der Bau der U5 ist und bleibt ein Klimafiasko. CO2-neutraler Beton und Stahl im industriellem Maßstab wird auf Jahre nicht zur Verfügung stehen. Bereits heute werden für die U5 große Mengen an klimaschädlichem Beton und Stahl verbaut, eine großflächige Vegetationsvernichtung mit hunderten Baumfällungen findet statt, sämtliche Baufahrzeuge und Baumaschinen haben Dieselmotoren. Lärm, Dreck, Straßensperrungen usw. beeinträchtigen für Jahrzehnte die Lebensqualität genervter Anwohner. Und das alles nur, weil zwei SPD-Bürgermeister ohne jegliches Fachwissen keinen Widerspruch dulden, überlegene Alternativen ablehnen und glauben, alles besser zu wissen. Ein Trauerspiel.

Jens Ode

Umwege in Kauf nehmen

23. Juni: „So viel teurer ist Tanken auf den Autobahnen. Stichproben des ADAC zeigen heftige Preisaufschläge“

Schon im ersten Semester eines Volkswirtschaftsstudiums lernen die Studierenden, dass Monopolstellungen nur dem finanziell in die Karten spielt, der die wirtschaftliche Macht ausüben kann. Im Falle der Autobahntankstellen ist es das Konsortium „Tank & Rast“, dem 90 Prozent der Tankstellen an Autobahnen gehören. Wenn jetzt auf dieses Unternehmen „eingeprügelt“ wird, eine infame Preispolitik zu praktizieren, ist dies der falsche Adressat. Die entscheidende Frage ist vielmehr, wer es dem Unternehmen ermöglicht hat, eine Monopolstellung aufzubauen, die Spritpreise vorbei am Wettbewerb erlaubt. Dafür wird heute aus der Politik sicher keiner mehr die Verantwortung übernehmen – ist „das Kind doch schon mal in den Brunnen gefallen“. Dem Autofahrer bleibt deshalb nur der Ausweg, Umwegfahrten in Kauf zu nehmen und mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Tank-Apps abseits der Autobahnen zu tanken. Das ist zwar wenig umweltfreundlich, schont aber den Geldbeutel, vor allem in der Ferienzeit, in der die Spritpreise an Autobahnen im Turbomodus sind.

Günter Dorigoni

Überlegen, bevor man losfährt

Es ist schon erstaunlich, wie das Thema „Benzinpreise an der Autobahn“ die Emotionen hochschwappen lässt. Dabei ist die Lösung doch so einfach: Tanken neben der Autobahn! Schon vor mehr als 40 Jahren hat mein Vater mir entsprechende ADAC-Karten gegeben, so dass ich bei sorgfältiger Planung niemals auf der Autobahn tanken musste! Heute dürfte das mit entsprechenden Apps noch viel einfacher sein. Dennoch wird in unserem verwöhnten Staat lieber auf „Ölmultis“ und „Abzocker“ geschimpft, Eigeninitiative ist nicht mehr angesagt. Leider vergessen viele, die vehement Regulierung fordern, was das für unsere freie Marktwirtschaft bedeuten würde. Regulierung führt langfristig immer zur Verschwendung von Ressourcen und ökonomischem Stillstand bzw. Rückschritt! Deshalb: Einfach mal etwas überlegen, bevor man losfährt! Übrigens haben die Autobahnraststätten auch etwas Gutes: Die Toiletten sind hervorragend! Aber auch hier wird ja lieber geschimpft anstatt zu genießen: 80 Cent für eine von engagierten Menschen sauber gehaltene Toilette sind dann auch wieder zu viel. Alles muss immer vorhanden sein, aber natürlich umsonst. Unser Vollkasko-Staat demontiert sich Stück für Stück selbst.

Michael Piplack

