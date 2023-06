Briefe an die Redaktion: 26. Juni 2023

Skandal war vermeidbar

23. Juni: „Darf man Freunde zu Mitarbeitern machen? Wissenschaft trifft Wirklichkeit: Lars Haider spricht mit dem ehemaligen Uni-Präsidenten Dieter Lenzen über (große) Themen unserer Zeit“

Das Gespräch von Lars Haider mit Prof. Lenzen hat die falsche Fragestellung. Es müsste besser heißen: „Wann dürfen Freunde Mitarbeiter sein?“ Dazu sollten meines Erachtens folgende Grundsätze gelten: In privaten Wirtschaftsunternehmen können Freunde unproblematisch Mitarbeiter sein, weil der Markt Fehlentscheidungen korrigiert. In der Politik sollte sich der Kanzler seine Minister und der Minister seine Staatssekretäre aussuchen dürfen, um ihre Politik personell abzusichern. In staatseigenen Betrieben, bei Positionen unterhalb der Staatssekretäre und in den Verwaltungen sollten die Leitungspositionen ausgeschrieben und von einem mehrköpfigen, unabhängigen Gremium darüber entschieden werden. Eine ähnliche Regel gilt schon heute. Hätte man sich im Wirtschaftsministerium an diese Regel gehalten, wäre der Skandal vermieden worden.

Dr. Helmut Salzmann, Hamburg

Argumente sind fadenscheinig

23. Juni: „So viel teurer ist Tanken auf den Autobahnen. Stichproben des ADAC zeigen heftige Preisaufschläge“

Die Preisgestaltung der Benzinpreise von Autobahntankstellen ist unsittliche Abzocke und in keiner Weise zu rechtfertigen. Alle in diesem Zusammenhang immer wieder gebetsmühlenartig vorgebrachten Argumente sind fadenscheinig und unglaubwürdig! Es wäre allerdings Aufgabe der für die seinerzeitige Lizenzvergabe an die Ölmultis zur Errichtung und den Betrieb einer Tankstelle zuständigen Behörde gewesen, die Preisgestaltung derart zu regulieren, dass der Preis an Tankstellen desselben Unternehmens nur um einen gewissen Centbetrag höher sein darf als sein bundesweiter Durchschnittspreis. So einfach!

Peter von Elm, Lüdersburg

Ampel: Alarmglocken schrillen

22. Juni: Leitartikel: „AfD greift nach der Macht. Spätestens jetzt ist ,Protest‘ kein Grund mehr, ganz rechts zu wählen“

Der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang erklärte in einem ZDF-Interview am Dienstag bei Moderator Christian Sievers, dass er die „Bevölkerung wachrütteln“ wolle gegen die AfD, weil er nicht die Möglichkeiten habe, die guten Umfragewerte der AfD zu senken. Das ist wohl ein Indiz dafür, dass bei der Ampel in Berlin die Alarmglocken schrillen und sogar der Präsident des Verfassungsschutzes ins Rennen gegen die AfD geschickt wird.

Jochen Schultz

Eine weitere Aufgabe wäre...

21. Juni: „Exklusiv-Einblick: So sieht Karl Schneiders Villa aus“

Mein Dank an Eigentümer Peter Dinse für die gelingende (Teil-) Rekonstruktion der Villa von Karl Schneider. Eine weitere Aufgabe wäre die Rekonstruktion der Bauakademie von Karl Friedrich Schinkel endlich zu realisieren. Hier sollten sich auch Hamburger/-innen lauter zu Wort melden.

Katrinka Delattre

Fahrstuhl war total verdreckt

21. Juni: „Bahn saniert 1800 Bahnhöfe“ und Leserbrief vom 22. Juni: „Ein Sofortprogramm muss her“

Ich kann den Ausführungen von Herrn Jung nur zustimmen! Der Zustand von Hauptbahnhof und besonders dem Bahnhof Altona ist einfach nur beschämend. Kleines Beispiel: Vor zwei Wochen wollte ich den Fahrstuhl benutzen, der sich am Seiteneingang im Erdgeschoss befindet. Dieser wird häufig von Reisenden genutzt, die vom Busbahnhof kommen oder – wegen viel Gepäck – mit dem Taxi kommen. Dieser Fahrstuhl starrte von außen und innen vor Dreck. Scheiben und Türen waren völlig verschmiert und schmutzig, so dass ich kaum wagte, den Schalter anzufassen. Der Boden war ebenfalls total verschmutzt, stank und war teilweise mit einer Substanz verklebt, deren Herkunft ich lieber nicht wissen will. Der Fahrstuhl war so dermaßen verdreckt, dass ich ernsthaft vermute, dass er seit seiner Einweihung nie mehr gereinigt worden ist. Als ich vor einer Woche mit meiner Tochter mit dem Zug nach Meran fuhr, haben wir die Erfahrung gemacht, dass es durchaus anders geht: Sowohl unser Umsteigebahnhof München, häufig frequentiert, als auch der deutlich kleinere Bahnhof in Meran waren gepflegt und sauber – unweigerlich stellten wir Vergleiche mit den Hamburger Bahnhöfen an… Für mich ist es ein Ausdruck ungeheurer Verachtung, die die Deutsche Bahn ihren Kunden mit der Verwahrlosung ihrer Bahnhöfe entgegenbringt.

Annette Lack

