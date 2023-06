Briefe an die Redaktion: 24. Juni 2023

Schwerste Opfer in der Ukraine

23. Juni: „,Wer als Politiker nicht bereit ist zu fallen, wird auch nicht stehen‘. Entscheider treffen Haider extra mit Klaus von Dohnanyi“

Der von Herrn von Dohnanyi beschriebene Weg des Friedens und der Vernunft ist ein Weg zu Lasten von Millionen von Menschen. Die Menschen der Ukraine haben spätestens in dem seit 16 Monaten geführten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands unter schwersten Opfern bewiesen, dass sie nicht unter einer russischen Herrschaft leben wollen. Das ist neben dem Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit bei den gegenwärtigen politischen Verhältnissen in Russland mehr als verständlich. Putin hat unmissverständlich klar gemacht, dass es ihm um die Annektierung großer Gebiete der Ukraine geht, vermutlich sogar um die Zerschlagung einer unabhängigen Ukraine. Sein bisheriges Verhalten schafft auch kein Vertrauen, das die Grundlage für einen Vertrag sein muss. Die Anerkennung der Realitäten, wie es Putin nennt, bedeutet, die krasse Verletzung des Völkerrechts hinzunehmen und die Freiheit weiterer Staaten, die einst zur Sowjetunion gehörten, zu gefährden. Ich frage mich, was aus der Bundesrepublik Deutschland geworden wäre, wenn sich die von Herrn von Dohnanyi so gern gescholtenen Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg in ihrer Deutschlandpolitik so verhalten hätten.

Reinhard Wagner

Lösungen lassen sich finden

23. Juni: „Anwohner genervt von Kinderlärm. Kita-Streit an der Alten Sülldorfer Landstraße – offener Brief fordert Politik zum Handeln auf“

Kürzlich fuhr ich mit der U-Bahn, eine ca. 15-köpfige Erstklässlergruppe mit drei Betreuerinnen stieg zu. Die Kinder freuten sich über den Ausflug und waren ziemlich aufgeregt: Der Wagen war sofort erfüllt mit infernalischem Lärm, bei einer Messung wäre der zulässige Lärmpegel locker überschritten worden. Nach vier Stationen stieg die Gruppe glücklicherweise aus, alle Mitfahrenden atmeten auf. Kinder sind gern laut und toben, und wir wollen sie in ihrem Leben und Erleben nicht einschränken. Jedoch haben Eltern und auch Kita und Schule die Verantwortung, Kinder für’s Leben fit zu machen. Dazu gehört auch, dass Rücksichtnahme auf andere gelebt und erlernt wird. Es heißt „was Fritzchen nicht lernt, lernt Fritz nimmermehr“. Viele Jugendliche könnten sicherlich weniger Probleme haben und machen, wenn sie in der frühen Kindheit gelernt hätten, dass das Recht, sich „auszuleben“ dort endet, wo andere beeinträchtigt werden (Art. 2 des Grundgesetzes). Ein gedeihliches Miteinander ist überall möglich, Lösungen lassen sich finden – wir müssen nur wollen.

Elfi Grefe, Norderstedt

Gefährliche Abwärtsspirale

23. Juni: „Kliniken sollen Stationen bündeln. Die Reform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat weitreichende Folgen für Hamburg“

Zu Lauterbachs Krankenhaus-Reform stellen sich angesichts der Folgen mit Schließung von kleineren Kliniken und qualitativer Abwertung zahlreicher weiterer Kliniken wichtige Fragen bezüglich der Aus- und Weiterbildung von nichtärztlichem Krankenhauspersonal und Krankenhaus-Ärzten und Ärztinnen. Es steht nämlich damit eine gefährliche Abwärtsspirale der Ausbildungszahlen bevor, da höher qualifizierte Weiterbildungsabschlüsse, z.B. im operativen oder Intensivbereich nur noch in höheren Krankenhausleveln möglich sein werden. Wer wird da noch in Krankenhäusern mit niedrigem Level arbeiten wollen? Es wird damit in wenigen Jahren einerseits zu einem Mangel an fachärztlichem- und Fachpflegepersonal in allen Levels und zudem zu Personalmangel in Krankenhäusern mit niedrigem Level mangels Qualifikationsmöglichkeiten kommen. Eine Katastrophe ist im stationären Bereich zu erwarten! Ein gutes Behandlungsniveau würde nur noch für einen immer kleiner werdenden Bevölkerungsanteil erreichbar sein.

Dr. André Rensch

Kein Katastrophen-Tourismus

23. Juni: „Die Hoffnung stirbt. Nach dem Fund von Trümmerteilen geht die Küstenwache vom Tod der Crew des Tauchboots ,Titan‘ aus“

Die versunkene Titanic ist nicht nur ein Schiffswrack, sondern zugleich auch ein Massengrab für ehemalige Passagiere. Ein Friedhof unter Wasser. Auch dort hat die Totenruhe zu gelten. Aus wissenschaftlichen Zwecken ist sicher ein Tauchgang für Experten gerechtfertigt. Schaulustigkeit von begüterten Personen hat dort keinen Platz. Nicht alles was bezahlbar ist, muss realisiert werden.

Gerd D. Sasse, Brackel

Ironie der Geschichte

Welch eine Dramatik kurz hintereinander – die fieberhafte Suche nach dem Tauchboot mit fünf Insassen und der Untergang eines Flüchtlingsboots mit mindestens 600 Opfern. Die einen konnten für ihr Abenteuer leicht je etwa 250.000 Dollar einsetzen, bei drei Tauchtouristen eine knappe Million. Die anderen mussten ihr letztes Hab und Gut dafür geben. Nur eine Annahme: Wenn 700 Passagiere alle ihr letztes Geld investierten und je 5.000 Dollar bezahlt hätten, dann wäre ihre Überfahrt für 3,5 Millionen erheblich lukrativer gewesen. Die weltweite Aufmerksamkeit ist dazu umgekehrt proportional. Welch ein Irrsinn, jedes Unglück auf seine Weise. Nun liegen alle in vier- oder fünf- tausend Meter Tiefe. Ironie der Geschichte: Der Tauchgang der Wohlstandstouristen führte zu einem Schiff, das damals in der Mehrzahl mittellose Menschen auf der Flucht befördert hat. Auch sie suchten damals eine bessere Zukunft auf einem anderen Kontinent.

Johannes Zink

Das ist eine großartige Idee

22. Juni: „Wenn Jugendliche an ihre Grenzen gehen. Zu Fuß nach Lübeck, drei Tage ohne Strom und Co.: Bei dem Projekt stellen sich Schüler aus Langenhorn ganz besonderen Aufgaben“

Es ist eine großartige Idee des Sonderpädagogen und Fachlehrers, die 16-jährigen Schüler anzuregen, etwas zu schaffen, das sie sich aus eigenem Antrieb vorgenommen haben und dass nicht mit dem aktuellen Lerninhalt der Schule zu tun hat. In diesem Zusammenhang berichte ich von zwei vor kurzem 18 Jahre alt gewordenen Abiturienten, die sich gerade auch einer sogenannten „Mission Impossible“ gestellt haben, nämlich die die ca. 3000 Kilometer lange Strecke von Hamburg nach Gibraltar mit Fahrrad und Zelt zu bewältigen. Diesem gemeinsam ausgesuchten Reiseziel haben sie sich sechs Wochen lang erfolgreich untergeordnet. Dies ist sicher ein gutes, wenn auch extremes Beispiel für einen Erfolg der in ihrem Artikel angesprochenen Intentionen.

Petra Zedler, Hamburg

Zu viel Platz für den Fußball

23. Juni: „Unsere Botschafter bei den Special Olympics. Wie geht es der Hamburger Delegation bei den Weltspielen der geistig und mehrfach Behinderten? Ein Besuch in Berlin“

Dass dem Fußball viel Raum gegeben wird in den Berichterstattungen ist bekannt. Handball fängt langsam an, sich ebenfalls einen Platz im Abendblatt zu erobern aufgrund der beachtenswerten Leistung des HSVH und nicht zu vergessen der fantastische Sieg des SC Magdeburg in der Championsleague. Immerhin haben es die wunderbaren Special Olympics in diesen Tagen ebenfalls in die Medien geschafft. Allerdings ist uns vollkommen unverständlich, dass die Handball-Weltmeisterschaft der U 21 bisher mit keiner Silbe erwähnt wurde. Im Gegensatz zu den U 21-Junioren bei der Fußball-EM, denen sogar ein richtiger Artikel gewidmet ist, wurde den Handballjungs nicht mal ein Zweizeiler gegönnt, obwohl sie sich in der Vorrunde (im Gegensatz zu den Fußballern) gut präsentiert haben. Schade, ist es doch der Unterbau für die kommende Nationalmannschaftsgeneration. Ein schönes Wochenende wünschen

Karin und Michael Vester

