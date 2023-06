Briefe an die Redaktion: 23. Juni 2023

Die Vorteile überwiegen

22. Juni: „Google fotografiert Hamburgs Straßen neu. Konzern sammelt neue Aufnahmen für Online-Dienst Street View. Wie Eigentümer und Mieter Widerspruch einlegen können“

Ganz offensichtlich werden bei Street View sämtliche Aspekte des Datenschutzes berücksichtigt. Trotzdem trieft der Artikel von Marc Hasse geradezu vor populistischer Bedenkenträgerei und ist typisch für die hierzulande grassierende Technikfeindlichkeit. Statt die Möglichkeiten und den Gewinn dieses Tools auch nur gleichberechtigt anzusprechen (den 91 Prozent der Befragten einer von Street View durchgeführten Studie durchaus sehen) wird beginnend mit der Titelseite bis zum Bericht mit einer angstbehafteten und -schaffenden negativen Konnotation über Street View berichtet. Wer das Tool noch nie benutzt hat, sollte schweigen. Und wer es benutzt hat, sieht die Vorteile beim Betrachten möglicher Urlaubsgebiete oder die Gegend der neuen Mietwohnung glasklar. Oder auch dann, wenn mit dem eigenen Kind der Schulweg schon mal vorab geübt werden kann. Das Apple mit der App „Karten“ eine weitaus umfangreichere Möglichkeit zur Betrachtung von Stadtteilen seit mehr als sechs Monaten betreibt, wird im Übrigen nicht einmal erwähnt.

Jürgen Schick, Kisdorf

Akzeptanz ist hoch

Im Artikel über Google Street View wird recht sachlich dargestellt, wie hoch die Akzeptanz von Google Maps und Google Street View mittlerweile ist. Google wird sogar von Datenschützern gelobt. Statt auf der Titelseite vor der Kamera („Vorsicht Kamera!“) zu warnen und damit die latent vorhandene deutsche Technologiefeindlichkeit zu befeuern, hätte die Überschrift auch lauten können: „Längst fällig! Google aktualisiert die Street View Aufnahmen. Nutzer profitieren voraussichtlich von den neuen Aufnahmen“. Und auch das hätte nicht auf der ersten Seite platziert werden müssen.

Wolfgang Rehberg

Auf den Punkt gebracht

22. Juni: „Karikatur, Seite 2“

Ihre Karikatur bringt es auf den Punkt: In den „sozialen“ Medien sich so gut wie nackig machen, aber ansonsten auf Datenschutz pochen. Durch Zufall stellte ich fest, dass Apple letztes Jahr für seinen Dienst „Karten“ durch Hamburg gefahren ist. Verpixelte Häuser sehe ich da kaum. Wurde darüber in der Presse berichtet? Da habe ich wohl etwas nicht mitbekommen.

Michael Glage

Bürger tragen Verantwortung

22. Juni: Leserbriefe: „Ein Sofortprogramm muss her“

So wünschenswert es ist, dass die Pflege und Instandhaltung von Bahnhöfen in einer Hand sein sollte, frage ich mich doch, wer denn den Müll produziert und nicht ordnungsgemäß entsorgt. Müll aus Abfalleimern kann nicht auf die Gleise wehen. Hier ist in erster Linie doch wohl an die Verantwortung der Bürger zu appellieren. Da greift der Leserbrief von Herrn Jung etwas kurz.

Eike Antje Oldenburg

Blick ins Geschichtsbuch hilft

22. Juni: „Amtsgericht lässt Fälle liegen – ,Kapitulation der Hamburger Justiz‘. Personalnot groß: Rechtsanwaltskammer schreibt Brandbrief an grüne Senatorin Anna Gallina“

Das Versagen der Justizsenatorin Gallina wird einmal mehr deutlich. Ihr Handeln oder Nichthandeln sind ideologisch geprägt. Hier ist auch der Bürgermeister in der Pflicht, jemandem der das Amt und die Glaubwürdigkeit der Justiz und damit auch der Politik schon so oft beschädigt hat, endlich zu ersetzen! Dieses Nichthandeln oder am Bürger vorbei zu regieren in der Landespolitik und genauso in der Bundesregierung sind doch der Grund, warum die AfD so viele Stimmen bekommt. Vielleicht hilft der SPD und den Grünen mal ein Blick ins Geschichtsbuch; in der Weimarer Republik hatten wir eine ähnliche Parteien-Konstellation und am Ende haben die Nationalsozialisten die Macht ergriffen. Da hilft es wenig zu betonen, keine Zusammenarbeit mit der AfD zu wollen. Zuerst müssen die Regierungsparteien, speziell die Grünen und die SPD aus ihrem ideologischen Wolkenkuckucksheim wieder auf den Boden der Bürger kommen.

Thomas Schendel

Kommerzieller Blödsinn

2. Juni: „E-Highway-Versuch an der A 1 wird ausgeweitet. Projektleiter ist trotz der Defizite bei der Batterieleistung überzeugt. Kommen mehr Oberleitungen über die Autobahn?“

„Güter auf die Schiene“ hieß es mal, davon kehrt man sich nun ab. Wer hat diesen kommerziellen Blödsinn verzapft? Und warum werden bundesweit mehrere Teststrecken erbaut und betrieben? Auch wenn es technisch gelingt, ist es ein ökonomisch und ökologisches „Steuergeld-zum-Fenster-Rauswerfen“. Woher kommen denn diese Lkw-Massen? Richtig, aus Osteuropa. Erwarten wir von dort eine technische Lkw-Umrüstung auf Elektroantriebe mit Oberleitungstechnik? Sind doch gerade diese Speditionen so schön billig, warum wohl? Und schlussendlich wird hier tonnenweise verzinkter Stahl, Aluminium- und Kupferleitungen verbraucht, was dem Ganzen die Krone aufsetzt!

Manfred Puls, Hamburg

Steuergeldverschwendung

Seit Jahrzehnten fordern Verkehrsexperten die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die leistungsfähigere, umweltfreundlichere, sicherere Schiene. Doch statt in die Verbesserung der Schiene zu investieren, werden Steuergelder für Versuche auf der Straße verschwendet, die bei der Bahn seit Jahrzehnten bewährte Praxis sind. Warum? Der Lkw ist ideal für den Verteilerverkehr von den Güterbahnhöfen der Bahn zum Bestimmungsort. Das sind kurze Strecken, die mit der Bordbatterie auch ohne verunstaltende Oberleitungen zu bewältigen sind. Da ist die Grüne Mobilitätspolitik wenig überzeugend. Aber der Glaube an Dogmen hat schon in der Kirche zu Irrwegen geführt.

Hans Lafrenz

Projekt frühzeitig beenden

Mit Hessen und Baden-Württemberg befindet sich Schleswig-Holstein in guter Gesellschaft, wenn es um Teststrecken für die fragwürdigen E-Highways auf Autobahnen geht. Bis heute sind die gewonnenen Erkenntnisse Praxisfremd und werden von den Projektverantwortlichen schön geredet. Wenn ein Speditionsunternehmen aus Reinfeld, das sich für den Versuch zur Verfügung stellte, öffentlich in der Vergangenheit den herbeigeredeten Erfolg schon nicht bestätigen konnte, ist eine weitere Investition in dieses Projekt reine Geldverschwendung. Da die Zufahrt zur Autobahn A 1 von Reinfeld nach Lübeck, durch den Brückenneubau noch eine gefühlte Ewigkeit dauern wird und somit nicht zur Verfügung steht, sollte man dieses Projekt frühzeitig beenden und in Hessen und Baden-Württemberg weitermachen. Auch hier ist die Frage nach dem Sinn des Ganzen angebracht.

Thomas Fetzberger, Bargteheide

Ein wichtiges Wort fehlte

21. Juni: Korrektur des Leserbriefes: „Fehlverhalten eingeräumt“. Das Wort „nicht“ ist in diesem letzten Satz versehentlich weggefallen. Richtig ist:

Der so geschmähte und heftig kritisierte Wirtschaftsminister hat sein Fehlverhalten eingeräumt und es sei nebenbei erwähnt: Mit keiner Silbe wurde das ekelhafte Verhalten der FDP in dieser Sache erwähnt – das hat was – in einer Krise mit heftigen persönlichen Vorhaltungen nicht mit Dreck herumschleudern!

Burkhard Griem, Brunsbek

