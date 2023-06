Briefe für die Redaktion: 22. Juni 2023

Ein Sofortprogramm muss her

21. Juni: „Bahn saniert 1800 Bahnhöfe. Bis 2030 sollen Gebäude und Schienennetz deutlich verbessert werden. Start ist nach der EM im Sommer 2024“

Bahnhöfe sollten Visitenkarten der Stadt sein, sind es aber leider nicht. Jeder Bahnfahrende wird feststellen, dass die Bahnhöfe der DB in den letzten Jahren immer weiter heruntergekommen, ja fast vergammelt sind. Da helfen auch manche kurzfristige „Aufhübschungsmaßnahmen“ nichts, wenn die Grundstrukturen verrottet sind. Dies ist gut am Hauptbahnhof und am Altonaer Bahnhof zu besichtigen. An letzterem wurde für 18 Millionen Euro vor wenigen Jahren der S-Bahnteil mit mehr Läden und Imbissbuden versehen, aber jetzt schon zeigen sich wieder Wasserschäden an Decken und Säulen. Den oberirdischen Teil des Bahnhofs Altona lässt man bewusst weiter vergammeln, denn den will die Deutsche Bahn ja gerne 2028 stilllegen. Aber bis dahin müssen die Fahrgäste ohne witterungsgeschützte Sitzmöglichkeiten, ausreichende Toilettenanlagen und mangelnde Fahrradabstellplätze auskommen. Auch behindert der stete Kleinkrieg zwischen den beiden DB-Gesellschaften DB Station&Service AG und DB Netz AG eine sachgerechte Instandhaltung , Pflege und Reinigung der Bahnhöfe. So kommt es zu der skurrilen Situation, dass für den Müll auf den Bahnsteigen DB Station&Service verantwortlich ist, weht der Wind diesen aber auf die Gleisanlagen, dann muss ihn DB Netz beseitigen. Dafür muss diese aber mindestens ein halbes Jahr zuvor eine Streckensperrung anmelden. Also bleibt der Müll liegen und auf allen großen Bahnhöfen im Netz der DB AG sehen die Gleisanlagen an Bahnhöfen aus wie eine Müllkippe. Nein, es bedarf keiner aufwendigen milliardenschweren Sanierungsprogramme, die letztendlich wieder nur der Steuerzahler bezahlt, sondern einer systematischen Pflege, regelmäßigen, gründlichen Reinigung der bestehenden Anlagen, der sofortigen Ausführung von Kleinreparaturen und einer Verantwortlichkeit für das Gesamtobjekt Bahnhof, einschließlich des Umfeldes. Und das sofort! Aber daran scheitert es. Denn wesentliche Teile z.B. des Hauptbahnhofs, wie die Wandelhalle, gehören einem Immobilienfonds und nicht der DB, der hat aber andere Interessen als die Bahn und Fahrgäste. Letztere leiden am meisten unter verdreckten ungepflegten Bahnhöfen. Dafür muss ein Sofortprogramm her und kein vages Sanierungsversprechen für einen Zeitraum zwischen 2024 und 2030 für effektiv nur einem Drittel der 5700 Bahnhöfe, für die DB Netz und DB Station&Service verantwortlich sind, damit alle Bahnhöfe schon für die Fußball-EM 2024 eine Visitenkarte für ein gastfreundliches Deutschland sind.

Michael Jung

Es wird viel zu oft geduzt

21. Juni: „,Winnetou ist für mich der personifizierte Frieden‘. ,Entscheider treffen Haider‘ – mit Schauspieler und Musiker Alexander Klaws“

Endlich hat mal jemand eine überzeugende Antwort auf die Frage „Duzen oder Siezen Sie?“ gefunden. Der Schauspieler Alexander Klaws antwortete: „Ich duze Gleichaltrige/Jüngere und sieze die ältere Generation. Diese ,alte respektvolle Schule‘ wurde mir noch so beigebracht.“ Als falsch verstandene „Wokeness“ wird heutzutage viel zu oft gedankenlos geduzt, leider auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Helmuth Barth

Kontaktversuch ohne Erfolg

20. Juni: „Hamburg baut Fernwärme um 20 Prozent aus“

Seit mehr als 18 Monaten bemühen sich hiesige Anwohner, einen Anschluss ihres Reihenhausquartieres an das Nahwärmenetz zu verwirklichen. Es liegt ca. 30 bis 50 Meter Luftlinie unmittelbar vom Wilhelmsburger Energiebunker entfernt. Es rechne sich nicht, war eine inoffizielle Auskunft. Das schien uns nicht akzeptabel. Deshalb nahmen wir mehrfach per Post und Mail Kontakt zu dem zuständigen Senator Kerstan auf. Alle Kontaktversuche blieben ohne die geringste Reaktion seitens des Senators, bzw. seiner Behörde. Solange sich daran nichts ändert, bleiben für uns all die verheißungsvollen Ankündigungen zum Ausbau der Fernwärme in Hamburg Sprechblasen!

Dirk Holm, Hamburg-Wilhelmsburg

Wasserstoff für alle

Ich bin schon sehr überrascht, was unser Senator Jens Kerstan dort in dem Artikel zum Ausdruck bringt. Das Netz der Gasnetz Hamburg GmbH ist, heute schon nahezu zu 100 Prozent wasserstofffähig. Pilotprojekte wie am Schiffgraben in Hamburg Bergedorf haben gezeigt, dass auch lokale Wärmeerzeugungsanlagen wasserstofffähig sind. Überraschend wirkt auch die Aussage, dass die Nutzung von Wasserstoff im Raumwärmemarkt eine Fata Morgana ist, wenn man sich diesbezüglich einmal die vom Nationalen Wasserstoffrat in Auftrag gegebenen renommierten Studien des Fraunhofer Instituts anschaut, in der in Abhängigkeit vom Wasserstoffpreis sehr wohl mit einer substanziellen wasserstofffähigen Infrastruktur im Raumwärmemarkt gerechnet wird. Warum soll in einer Stadt, die aktuell das größte Industrie-Wasserstoffnetz in Deutschland plant, dem Kunden der Zugang zu dieser umweltfreundlichen Technologie verwehrt bleiben?

Thies Hansen

CO2-Abgabe auch für China

20. Juni: „Großes Interesse an Elektroautos aus China“ und 19. Juni: „Solarindustrie: Europa ist abgehängt. Chinesen beherrschen den Markt“

Was auf den ersten Blick gute Nachrichten in Bezug auf die Abkehr von der Verbrennung fossiler Rohstoffe erscheint, lässt mich beim zweiten Nachdenken doch etwas zweifeln. Mit keinem Wort wird in den Artikeln auf die Produktionsbedingungen in China eingegangen. Produkte aus China sind unter anderem auch deshalb billiger, weil dort mit viel geringeren Umweltauflagen und daher mit viel höheren Schadstoffemissionen als in Deutschland produziert wird. Wenn wir ernsthaft die globalen CO2-Emissionen senken wollen, muss eine CO2-Bepreisung nicht nur für im Inland entstehende CO2-Emission erfolgen. Eine deutlich merkbare CO2-Abgabe muss auch auf alle importierten Waren erhoben werden. Nur so können wir sicherstellen, dass ein, hinsichtlich CO2-Emissionen, fairer Wettbewerb entsteht, anstatt dass Produktionsbetriebe in das Ausland abwandern, um günstiger produzieren zu können.

Peter Neitzel

Organspender nicht vergessen

19. Juni: „Aktion: Wer wird der Lebensretter 2023?“

Was für eine tolle Aktion, die Lebensretter 2023 zu ehren! Leider wird dabei die größte Gruppe der Lebensretter vergessen: Im Jahr 2022 haben 893 Menschen post mortem ihre Organe gespendet. Dadurch konnte jeweils bis zu sieben Menschen das Leben gerettet werden. In anderen Ländern wird diese große Geste der Mitmenschlichkeit besonders gewürdigt, in Deutschland und bei dieser Aktion leider nicht. Sehr schade!

Ralf Struckhof

Am besten schlafen gehen

21. Juni: „Ein neuer Tiefpunkt. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft verliert auch das Testspiel gegen Kolumbien mit 0:2“

Schon wieder verloren, und wie! Sorry, ich finde Hansi Flick als Typ eigentlich gar nicht schlecht. Er hat wirklich beeindruckende Leistungen bei Bayern München vollbracht, aber was gerade in der Nationalmannschaft läuft, ist wirklich gruselig. Kein „Punch“, überhaupt nichts. Harmloses Hin-und-her-Gekicke. Ein bisschen „Pingpong am Nachmittag“, wenn es nicht ganz so heiß ist . Da gucke ich lieber Propagandasendungen wie „Maischberger“ oder „Lanz“. Aber die sind unter dem Strich auch ganz furchtbar. Am besten schlafen gehen.

Thomas Börnchen, Hamburg

