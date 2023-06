Briefe an die Redaktion: 21. Juni 2023

Besserwisser Journalismus

20. Juni: „Bündnis-Chef: ,Ich bin ein alter weißer Mann‘. Raoul Classen, Vorsitzender der neuen Partei, zu Migranten, Gendern, Fleisch und Autos. Was er von CDU und AfD hält“

Demokratie lebt von der Auseinandersetzung zwischen den unterschiedlichen politischen Lagern, Mitte, Rechts, Links, wie aussagekräftig auch immer diese Begriffe heutzutage noch sein mögen. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ihr Autor vermittelt aber den Eindruck, als wenn sich alle politischen Standpunkte rechts der Mitte außerhalb des demokratischen Spektrums bewegen würden. Damit bestätigt er genau genommen nur die weit verbreitete Ansicht, dass der „Mainstream“ im deutschen Journalismus wesentlich geprägt ist von Intoleranz gegenüber allen anderen vom linken Zeitgeist abweichenden Meinungen. Nicht zuletzt dieses Unfehlbarkeitsdogma der angeblich progressiven, meist in ihrem engen städtischen Milieu verhafteten (mehr oder weniger) Intellektuellen – „wir stehen auf der richtigen Seite und wissen es besser als alle anderen“ – trägt erheblich zu der derzeitigen Unzufriedenheit in großen Teilen der Bevölkerung bei. Und leider auch dazu, dass diejenigen Leute, die sich tatsächlich außerhalb des demokratischen Spektrums bewegen, weiter Zulauf bekommen.

Dr. Sönke Friedrichsen

Der AfD in die Hände gespielt

20. Juni: „Pechstein verteidigt Auftritt in Uniform. Bundesinnenministerium rechnet mit rascher dienstrechtlicher Klärung“

Die kritischen Reaktionen der Ampelkoalition auf die Rede von Frau Pechstein auf der CDU-Veranstaltung sind genau der Grund dafür, dass die AfD immer mehr Stimmen gewinnt. Wenn andere Politiker die Rede von Frau Pechstein als „rechtes Geschwurbel“ abtun und ihnen als Reaktion nichts Besseres einfällt als disziplinarische Maßnahmen wegen des Tragens der Uniform zu fordern, dann ist es schlimm bestellt um die politische Kultur in diesem Land. Aber dieser Trend ist ja seit Jahren zu beobachten. Sowie jemand etwas gegen Flüchtlinge oder Migranten vorbringt, hat er oder sie verloren. Genau diesen Umstand nutzt die AfD konsequent aus und und holt sich dafür die Zustimmung großer Teile der Bevölkerung.

Lutz Krüger

Probleme werden schöngeredet

19. Juni: „Polizei gründet Soko ,Alster‘. Brennpunkt Jungfernstieg: So lief der erste Schwerpunkteinsatz am Wochenende“

Der Jungfernstieg war einst ein Aushängeschild der Stadt. Mit Auftauchen des Apple Store, des Vodafone Shops, der Schließung des schönen Kinos „Streit’s“ 2013 sowie der Übernahme des legendären Alsterpavillons durch die Restaurantkette „Alex“ begann der Niedergang. Ab 2015 begann der Ärger mit der Problemklientel infolge des kostenlosen WLAN beim Apple Store. Die Soko „Alster“ wird an der angespannten Situation vor Ort wenig ändern können, da die vorwiegend aus arabischen Staaten stammenden Männergruppen, wie auch in anderen Städten, das deutsche Rechtssystem ignorieren. In der Folge wurde Silvester auch schon mal der Zugang zum Jungfernstieg für alle Bürger gesperrt. Leider neigt der rot-grüne Senat seit Jahren dazu, die persistierenden Probleme schönzureden, mit Euphemismen auszukleiden und Kritiker dieser Politik in der rechten Ecke zu verorten.

Stefan Bick

Gefährlicher als Extremisten?

19. Juni: „Fall des 14-Jährigen empört Politik. Dennis Gladiator (CDU) greift wegen fehlender Zuständigkeiten SPD und Grüne an“

Nach der Überschrift hätte ich Stellungnahmen der (in der Bürgerschaft vertretenen) politischen Parteien erwartet. Tatsächlich geben Sie nur die Meinung eines einzigen Politikers wieder. Warum? Haben sich die Parteien nicht geäußert? Wenn doch, warum berichten Sie nicht darüber? Wenn nein, warum überschreiben Sie den Artikel nicht mit „Fall des 14-Jährigen empört Gladiator“? Ach ja: Der erste Artikel in dieser Angelegenheit ist überschrieben mit „Die gefährlichste Person Hamburgs ist erst 14 Jahre alt“. Wer behauptet das? Im Artikel selbst ist davon die Rede, dass die „Sicherheitsbehörden“ diese Auffassung vertreten. Wer ist das? Die Polizei? Die Behörde für Inneres und Sport? Ist diese Person aus Sicht der Sicherheitsbehörden wirklich gefährlicher als gewaltbereite Extremisten (siehe aktuellen Verfassungsschutzbericht)? Wurden die Innenbehörde und die anderen Behörden um eine Stellungnahme gebeten? Wie sind sie gegebenenfalls ausgefallen? Ohne die Gefährlichkeit des 14-Jährigen und die Problematik des Umgangs mit ihm kleinreden zu wollen: Insgesamt verfestigt sich bei mir doch der Eindruck, dass hier wieder einmal zugunsten der CDU das Thema „Innere Sicherheit“ und Hamburgs angeblicher Weg zur „Kriminalitätshauptstadt“ bedient werden soll. Ich hoffe, ich irre mich.

Dr. Uwe Franke

Keine Zeit für zaghaft

19. Juni: „Wo Robert Habeck noch geliebt wird. Heizungsgesetz, Trauzeugenaffäre: Der grüne Wirtschaftsminister ist in der Wählergunst gesunken. Nur nicht in seiner Heimat“

Unisono wird genüsslich jedes noch so lächerliche Detail um- und umgedreht, was „die Ampel“ und insbesondere Robert Habeck und die Grünen alles falsch gemacht haben sollen. Ja, was denn bitte? Ist es so ein kapitaler Fehler, den Leuten mal nicht treuherzig zu erzählen, was sie hören wollen, sondern sie gezwungenermaßen aus der Jahrzehnte lang eingeredeten Lethargie zu reißen, damit sie den Allerwertesten hochkriegen und sich mit der Bedeutung von Klimaschutz auseinandersetzen? Gerade diejenigen, die diese ganze Zeit immer weiter die Interessen der „oldschool-Wirtschaft“ bedient und diese Lethargie befördert haben, jammern jetzt, dass man die in den Schlaf gesungenen Leute doch bitte schön zaghaft „mitnehmen“ muss! Ja dumm nur, dass für zaghaft einfach keine Zeit mehr bleibt. Der Karren fährt Full Speed gegen die Wand, aber all die „Konservativen“ und Freiheitsapostel stehen nicht etwa auf den Bremsen, die das aufhalten könnten, sondern auf dem Gas, und halten eisern am Steuer fest, damit Habeck es nur ja nicht so heftig herumreißen kann, wie es dringend nötig wäre. Dreimal darf man raten, wer am Ende die Schuld bekommt, wenn der Karren an der Wand hängt – doch nur wieder der, der nicht heftig genug am Steuer gezogen hat, aber doch nicht die, die das verhindert haben.

Claus Linhart, Hamburg-Sasel

Fehlverhalten eingeräumt

16. Juni: Leitartikel: „Purer Leichtsinn. Warum das Hin und Her ums Heizungsgesetz brandgefährlich ist“

Ich teile die vorgelegten Argumente nur sehr eingeschränkt – weil hier fachliche Defizite mit grundsätzlich politisch schmutzigem Verhalten gleichgesetzt werden. Die FDP hat leider ihre hässliche Fratze als neo-kapitalistische Sachwalterin der aktuell aktiven Marktteilnehmer im Energiesektor gezeigt und Vereinbarungen und Absprachen innerhalb der Regierung eindeutig gebrochen. Dieser Vertrauensbruch mit dem einhergehenden Bohei und der absurden Rahmenkommunikation ist meines Erachtens weit schwerwiegender zu bewerten als die Schwächen der ersten Gesetzesvorlage aus dem Wirtschaftsministerium. Bei der Kommentierung eines laufenden Prozesses sollte auch mal ein anderes Medium als Hilfestellung dienen dürfen, die Sendung vom vergangenen Sonntag von Anne Will hierzu habe ich als hilfreich angesehen. Der so geschmähte und heftig kritisierte Wirtschaftsminister hat sein Fehlverhalten eingeräumt und es sei nebenbei erwähnt: Mit keiner Silbe wurde das ekelhafte Verhalten der FDP in dieser Sache erwähnt – das hat was – in einer Krise mit heftigen persönlichen Vorhaltungen nicht mit Dreck herumschleudern!

Burkhard Griem, Brunsbek

