Briefe an die Redaktion 19. Juni 2023

Nicht ein deutsches Phänomen

16. Juni: „Wo die AfD nach der Macht greift. In Schwerin könnte die Partei am rechten Rand bald den Oberbürgermeister stellen – ein Ortsbesuch“

Die Medienwelt und die Parteien behandeln die AfD wie einen Virus, der Deutschland befallen hat. Immer mehr Bürger werden von diesem Virus angesteckt und man hat noch kein Impfstoff dagegen parat. Es ist kein Virus. Es ist ein Rechtsruck, der europaweit zu spüren ist, sowie auch in den USA. Es ist also nicht nur ein deutsches Phänomen, denn in Polen, Ungarn oder Italien ist der Rechtsruck schon vollzogen. Mit unserer Vergangenheit tun wir uns schwer, das zu akzeptieren. Deutschland möchte dem Beispiel der genannten Länder nicht folgen. Dazu muss aber ein Umdenken in den großen Volksparteien stattfinden. Wir haben die größte Krise nach dem 2. Weltkrieg. Die Menschen in Deutschland sind verunsichert und haben Angst vor großen Veränderungen zu ihrem Nachteil. Sie haben das Gefühl, von der Regierung nicht wahrgenommen zu werden. Jede Partei in der Ampel stellt ihre Parteiideologie, ohne Rücksicht auf die Bevölkerung, in den Vordergrund. Als Beispiel der andauernde Streit in der Ampel über das Heizungsgesetz oder das Flüchtlingsproblem. Das führt dann dazu, dass ein Teil der Menschen sich denen zuwenden, die ihnen zuhören und von denen sie sich erst genommen fühlen. Die Politik und Medien geben sich alarmiert. Nur haben sie keinerlei Verständnis für diese Menschen, sondern stempeln sie als Fehlgeleitete ab. Das führt wiederum dazu, dass sich noch mehr Bürger des Landes der AfD zuwenden. So entsteht eine Spirale, die wir alle, auch die Fehlgeleiteten, nicht wirklich wollen. Wenn sich nichts ändert, wird die AfD bei der nächsten Bundestagswahl die zweitstärkste Partei.

Fred Bonkowski

Fehlerhafte Studie

13. Juni: „Umfrage zur Männergewalt: Innenministerin Faeser alarmiert. Eine Untersuchung zur Gewaltbereitschaft unter jungen Männern liefert erschreckende Ergebnisse. “

Ich finde es sehr befremdlich, dass, neben der überregionalen Presse, auch das Abendblatt bei der Studie von „Plan International Deutschland“ zum Thema gewalttätige Männer nicht hinterfragt, warum die Studie explizit ohne Erhebung der Nationalität bzw. des Migrationshintergrundes durchgeführt wurde, sondern die Berichterstattung unkritisch übernimmt. Nachfragen beim Auftragnehmer haben ergeben, dass die Erhebung dieser Eckdaten explizit nicht erwünscht war. Wenn Lehrstuhlinhaber zum Thema „Empirische Sozialforschung“ in diesem konkreten Fall Aussagen treffen, wie „Das ist eindeutig eine schlechte Studie“, dann sollte das zu denken geben. Plan International hat auf Nachfrage geäußert, dass keine Vorurteile geschürt werden sollten und man deshalb darauf verzichtet habe. In der Schweiz, wo ähnliche Umfragen mit inkludierter Abfrage der Nationalität bzw. des Migrationshintergrundes statt fanden, waren die Ergebnisse ähnlich, aber eben auch eindeutiger einer bestimmten Männergruppe zuzuordnen. Ich fühle mich durch solch ein Vorgehen durch die Auftraggeber der Studie jedenfalls diskriminiert, weil ich einerseits offensichtlich manipuliert werden soll, andererseits mit den Aussagen solcher fehlerhaften Studien einem Verdacht ausgesetzt werde, der bestimmt nicht zum gedeihlichen Zusammenleben in dieser Gesellschaft geeignet ist. Ich hätte mir von meinem Abendblatt da etwas mehr Recherche gewünscht.

Andreas Kaluzny

Immer wieder dieselben Klagen

16. Juni: „Frauen in Parlamenten unterrepräsentiert. Gleichstellungsministerinnen und -minister der Länder stellen Leitantrag für mehr Gerechtigkeit“

Man hört und liest immer wieder dieselben Klagen aus feministisch orientierten Kreisen, dass es zu wenig Frauen in den Parlamenten gäbe, ohne dass dieses Problem diskutiert oder gar auf Widerspruch stoßen würde. Es bleibt völlig unberücksichtigt, dass man praktisch nur über eine Parteimitgliedschaft ein Abgeordnetenmandat erhält. In den politischen Parteien in Deutschland beträgt der Anteil der weiblichen Mitglieder 27,4 Prozent (Stand 2021). Gemessen hieran sind Frauen in den Parlamenten mit 35 Prozent eher über- als unterrepräsentiert. Keiner Frau wird aufgrund ihres Geschlechtes die Mitgliedschaft in einer Partei verwehrt! Die kämpferischen Ministerinnen mögen bitte zunächst dafür sorgen, dass sich Frauen ebenso häufig an der aktiven Gestaltung der Politik beteiligen wie die Männer. Dann wird der Frauenanteil in den Parlamenten allerdings automatisch mit ansteigen und Frauenquoten bzw. Quotenfrauen brauchen wir dann vielleicht auch nicht mehr.

Dr. Gerhard Diercks

