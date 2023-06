Briefe an die Redaktion: 16. Juni 2023

Vorbild Wien

15. Juni: „Grindel-Leerstand: Mieterverein fürchtet Abriss. Seit Jahren beschäftigt das Wohnhaus an der Grindelallee das Gericht und verrottet. So machtlos sind die Behörden“

Hamburg ist großartig darin, liebgewonnene Bauten und Einrichtungen verrotten zu lassen, z. B. das Café Seeterrassen, alte Wohnhäuser, den Fernsehturm und so viele weitere. Vielleicht sollten die Verantwortlichen mal einen Besuch in Wien machen, um zu lernen, wie man mit historischer Bausubstanz umgehen kann. Dann können sie auch erleben, wie die Wiener ihre „Bim“ (Straßenbahn) lieben.

Hermann Esser

Leerstand seit über drei Jahren

Seit mehreren Jahren stehen in Hamburg nicht nur Wohnungen leer, ganze Mehrfamilienhäuser werden dem Verfall preisgegeben. Nicht nur in der Grindelallee, ein weiteres betroffenes Wohnhaus ist im Frauenthal in Harvestehude, das mit zehn Wohneinheiten seit über drei Jahren vor sich hin rottet. Mein Vorschlag an den Ersten Bürgermeister, in jedem Bezirk eine Taskforce einzurichten, um im gesamten Hamburger Gebiet den Leerstand zu erforschen, wurde bisher ignoriert. Wohnungsnot scheint den Hamburger Senat nicht zu interessieren.

Jürgen Stauff

Berichterstattung zu negativ

15. Juni: „Air Defender – zwei Landungen kurz vor 0 Uhr. Am Dienstag nutzte keine Fluglinie die längeren Betriebszeiten am Airport“

Ihre täglichen Berichte und Meinungsäußerungen zum Luftmanöver der Nato haben gewollt oder ungewollt einen negativen Charakter. Statt froh zu sein über eine demonstrierte Abwehrhaltung im Hinblick auf das russische Kriegsgeschehen gegenüber der Ukraine, setzt ihre Betrachtung immer die schädlichen Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr in den Vordergrund. Ist es denn nicht wichtiger, dass Demokratien ihre Abwehrfähigkeit gegen einen Aggressor demonstrieren, als dass Touristen mal nicht ganz pünktlich von Hamburg nach Mallorca kommen?

Helmut von Binzer, Hamburg

Es fehlt Fluggerät zum Löschen

14. Juni: „Das Inferno im Osten. Feuerwehr bekämpft immer mehr Waldbrände im westlichen Mecklenburg. Munition auf Truppenübungsplatz explodiert. Erster Ort evakuiert“

Vor den Toren Hamburgs spielen sich infernalische Szenen ab. Aber wie selbstverständlich wird „nebenan“ das Nato-Flugmanöver Air Defender zelebriert, teilweise mit dem Fluggerät, das zum Löschen eingesetzt werden könnte. CO2 wird in gigantischen Mengen ausgestoßen und trägt zur weiteren Klimazerstörung bei, die in den Folgejahren weltweit zu weiteren, sich steigernden infernalischen Bränden führen wird. Haben wir doch einen Planeten B? Es wundert mich, dass die Aktivisten der Letzten Generation sich noch nicht auf dem Fliegerhorst Jagel angeklebt haben, um die Flieger zu stoppen.

Sigmund Blank

Anzahl der Kassen dezimieren

14. Juni: Leitartikel: „Alle in einen Topf. Warum die Krankenversicherung eine Revolution braucht“

Ein interessanter Kommentar, der eine alte Forderung vom „roten“ Jochen Steffen aus den 1970ern wieder aufgreift: Die Beitragsbemessungsgrenze aufzuheben, ergänzt durch die längst überfällige Forderung, Beamte und Freiberufler in die gesetzliche Sozialversicherung zu integrieren. Nur dann kann man auch von einer Solidargemeinschaft reden. Allerdings macht auch dieser Kommentar um die gesetzlichen Krankenkassen einen großen Bogen. Im Angesicht von ca. 360 gesetzlichen Krankenkassen muss doch jedem Beitragszahler klar sein, dass damit auch 360 Vorstände bezahlt werden müssen. Je mehr Krankenkassen, um so mehr geht für Gehälter der Mitarbeiter drauf und um so weniger kommt bei den Versicherten bzw. Ärzten und Apothekern an. Merkwürdigerweise finden bei den Krankenkassen seit Jahren kaum Fusionen statt. Wettbewerb findet nicht statt. Aber um diese Institutionen macht die Politik seit Jahren einen großen Bogen. Eine Reform des Gesundheitswesens kann nicht ohne die Einbeziehung der gesetzlichen Krankenkassen gehen. Dann stimmt auch der Titel: „Alle in einen Topf“.

Joachim Wolter

Zum Arzt, wenn es sinnvoll ist

Das die Kosten des Gesundheitswesens in den nächsten Jahren steigen werden, ist gewiss, denn es herrscht ja z.B. allgemeiner Konsens, dass das dort beschäftigte Personal besser bezahlt werden sollte. Darüber hinaus gibt es in der Medizin einen ständigen Fortschritt, und unsere Lebenserwartung steigt. All das sind Faktoren, die das Gesundheitssystem teurer machen und zwangsläufig zu höheren Kassenbeiträgen führen werden. Das wird man auch durch eine bessere Verteilung der Kosten im System oder durch Vermeidung unnötiger Behandlungen nur teilweise ausgleichen können. Und zu glauben, dass durch eine Bürgerversicherung jetzt mehr Geld eingenommen werden könnte, ist ein Trugschluss. Die privat Versicherten nehmen ja die gesetzlichen Kassen nicht in Anspruch. Bei einer Einheitsversicherung müssten aber auch diese Versicherten mit versorgt werden. Die Einnahmeverbesserung wäre allenfalls marginal. Da aber privat Versicherte sowohl höhere Honorare der niedergelassenen Ärzte als auch Wahlleistungen der Krankenhäuser finanzieren, stützen sie das System anstatt es übermäßig in Anspruch zu nehmen. Und dass private Krankenhäuser oder medizinische Versorgungszentren in privater Trägerschaft Renditen erwirtschaften können, liegt daran, dass sie effizienter und kostengünstiger arbeiten, denn die Vergütung für medizinische Leistungen ist für alle Teilnehmer dieses Marktes gleich. Hier haben aber auch staatliche und freie gemeinnützige Anbieter noch Nachholbedarf. Wenn jetzt geplant ist, die Vorhaltekosten der Krankenhäuser pauschal und nicht mehr über die Fälle zu vergüten, was längst überfällig ist, so müssen diese Gelder aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert werden, denn dies ist eine Aufgabe für die Daseinsvorsorge aller Bürger dieses Landes. Dadurch könnten die Kassenbeiträge deutlich gesenkt werden. Gleichwohl müssten dann entweder die Steuern erhöht, oder das Geld anderweitig eingespart werden. Es wäre indes auch ein weiterer Beitrag zur Kostenvermeidung, wenn jeder Einzelne darüber nachdenkt, wann es sinnvoll ist einen Arzt aufzusuchen.

Peter Westendorf

Nicht der einzige Fall

15. Juni: „Ä, was? Schildbürgerstreich in Nienstedten. Gleich zwei Fehler auf Hinweistafel. Was das Bezirksamt sagt und warum die Schreibweise ihre Berechtigung hat“

Das ist übrigens nicht der einzige Fall. Oder ist Ihnen der Johanneswall in Hamburg bekannt? Am Johanniswall stehen auch gleich zwei Schilder mit falschem Straßennamen.

Martina Küntzel

Ein Bad in der Vogeltränke

14. Juni: „So überstehen Mensch und Tier die Sommerhitze“

Seit einigen Jahren haben wir auf unserer Terrasse eine größere Schale mit Wasser stehen. Sie wurde in der Vergangenheit von allen Vögeln, die unseren Garten bevölkern, gern zum Trinken angenommen. In diesem Sommer konnten wir allerdings zum ersten Mal beobachten, dass Amseln, Braunellen und sogar Elstern darin gerne ein Bad nehmen. Wir freuen uns sehr darüber, zeigt es doch, dass wir das Richtige für unsere heimischen Vögle tun. Auch füttern wir sie mit Vogelfutter, da sie durch die extreme Trockenheit kaum natürliches Futter finden. Vielleicht freut sich auch der Nabu darüber.

Ursula und Günther Kruse

