Briefe an die Redaktion: 12. Juni 2023

Ich habe da eine Idee

9. Juni: „LBV will gegen Terminabzocke vorgehen“

Die verantwortlichen Leiter des Landesbetrieb Verkehr (LBV) wissen von dem Missbrauch der Anmeldungen schon seit Jahren, und es hat sich bisher nichts geändert. Nun haben sie in diesem Jahr schon im Januar erfolglos versucht, ein Update für die Software zur Zulassung aufzuspielen. Wie bereits im Januar auch jetzt erneut zur Hauptsaison erfolglos. Wie kann man in dieser Zeit nur auf solche Ideen kommen? Ich habe da aber eine Idee: Leitende Mitarbeiter ran an die Computer, die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit motivierend unterstützen und vielleicht Fehler erkennen und abstellen. So wird die Warteschlange vielleicht schneller abgebaut. Ich muss zur Zulassung meines neuen Fahrzeugs 42 Tage warten, obwohl ich auf den Pkw zur Arbeit angewiesen bin. Vielleicht sollte sich der LBV mal in den Nachbargemeinden informieren, was für Möglichkeiten zur schnelleren und kundenfreundlichen Zulassung dort entwickelt wurden. Kostet nur ein Telefongespräch. Also, liebe leitende Mitarbeiter: Lieber die Mitarbeiter unterstützen, auf zur Fehlerbeseitigung vor der Bürotür und Fachkräfte für die Arbeit am Softwareupdate suchen.

Hans-Christoph Lambert

Was passiert hier eigentlich?

8. Juni: „Bahn sperrt Strecke Hamburg-Berlin elf Monate“

Ein Dauersanierungsfall oder ein Fall von Pfusch? Die Bahnstrecke Hamburg-Berlin, die definitiv nicht zu den am stärksten belasteten Bahnstrecken in Deutschland gehört, wurde seit der deutschen Wiedervereinigung insgesamt viermal mit erheblichen Aufwand saniert. Von 1991 bis 1998 wurde mit 4,5 Milliarden DM die Strecke elektrifiziert und auf 160 Km/h ausgebaut, was Fahrtzeiten von zwei Stunden 14 Minuten zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Berlin ermöglichte. Zwischen 2000 und 2004 erfolgte ein Ausbau auf bis zu 230 km/h für eine Milliarde Euro. Das ermöglichte Fahrzeiten zwischen Hamburg –Hbf. und Berlin von weniger als anderthalb Stunden, die leider heute nicht mehr erreicht werden. Aber das war offensichtlich eine Pfusch-Sanierung, denn zwischen März und Juni 2009 erfolgte eine Totalsperrung zum Austausch schadhafter Betonschwellen. Die nächste Sanierung mit Totalsperrung erfolgte zwischen 11.9. und 11.12.2021. Und keine drei Jahre später ab 2024 und dann noch einmal in 2025 soll dann eine insgesamt elf Monate dauernde Totalsperrung zur erneuten Sanierung erfolgen. Was passiert hier eigentlich? Liefert die Deutsche Bahn bei jeder Sanierung nur Pfusch ab, um wenige Jahre später mit noch größeren Aufwand und noch längeren Sperrpausen die Strecke erneut zu sanieren? Da keine Erhöhung der Maximalgeschwindigkeit auf der Strecke geplant ist, sind die Erneuerungsarbeiten an Weichen, Oberleitungen usw. nicht anders erklärbar, dass bei den vorangegangenen Sanierungen minderwertiges Material eingebaut wurde, alles zu Lasten des Steuerzahlers. Auch wurden auf der ganzen Strecke Anfang der 2000er-Jahre durchgängig die Bahnhöfe und Bahnsteige auf der Strecke saniert. Dass jetzt zum Aufstellen von Wetterschutzhäuschen, der Installation von Wegeleitsystemen und dem Einbau zusätzlicher Weichen in den Bahnhöfen, die man zuvor herausgerissen hatte, die Strecke fast ein Jahr lang gesperrt werden soll, liest sich fast wie ein Witz, wenn es nicht so traurig wäre. Erstaunlich ist nur, dass keiner in der Politik den Irrsinn der „Generalsanierungsstrategie“ der Deutschen Bahn hinterfragt, sondern nur bereitwillig zahlt.

Michael Jung, Hamburg

Das Schönste am Regieren ist...

8. Juni: „Kostenexplosion: Hat Hamburg nichts aus der Elbphilharmonie gelernt? Opposition kritisiert längere Bauzeiten und deutlich gestiegene Preise bei öffentlichen Projekten“

Die Politiker/-innen in der Opposition versuchen damit lediglich die augenblickliche Regierung in Misskredit zu bringen. Alle wissen genau, dass größere Bauvorhaben, die sich naturgemäß über längere Zeit hinziehen und mit unterschiedlichen Überraschungen zu kämpfen haben, immer teuerer werden müssen als geplant. Ferner ist die vorgeschriebene Vergabe an den günstigsten Anbieter ein weiterer Grund für Kostensteigerungen. Wenn eine Firma den Auftrag sicher hat, versucht sie später, die knappen Positionen bei jeder Gelegenheit aufzubessern, wogegen dann vom Auftraggeber kaum wirkungsvolle Maßnahmen getroffen werden können. Klagen oder ein Wechsel des Unternehmens, bewirkt nur eine weitere Eskalation. Das Schönste am Regieren, egal wer gerade am Steuer dreht, ist, doch ungehindert in die Tasche des Steuerzahlers zu greifen, wenn dabei dann wenigstens etwas entsteht, das der Bürger auch nutzen kann...

Mario Pleva

