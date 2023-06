Briefe an die Redaktion: 10. Juni 2023

Alles eine Frage der Zeit?

9. Juni: „Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch – aber wie erkennt man, wo sie eingesetzt ist?“

Kombiniert man die heutigen technischen Möglichkeiten (Computer gesteuerte Fabriken, autonomes Autofahren, autonomes Fliegen, GPS gesteuerte Schiffe, Bild- und Video-Manipulation, KI erstellte Texte und Meinungen) mit dem sich beschleunigen Fortschritt, so wird KI in naher Zukunft alle Entscheidungen bestimmen. KI wird logisch feststellen, dass die Menge an Menschen der Erde nicht gut tut. Sie wird Möglichkeiten finden die Anzahl der Menschen auf ein tragbares Maß zu reduzieren (Pandemie, Beeinflussung der Geburtenrate, Beschränkung des Lebensalters). Im Rahmen eines Artenschutzprogramms wird ein kleiner Teil der Menschen weiter leben. Sie werden bei optimalen Lebensbedingungen in kleinen Gruppen auf allen Kontinenten ohne Belastung der Umwelt weiter leben dürfen. Diese Entwicklung ist nicht eine Frage des Ob, sondern allenfalls des Wann!

Bernhard Milthaler, Norderstedt

Asylrecht angleichen

9. Juni: „EU-Innenminister einigen sich auf schärferes Asylrecht. Seit der Flüchtlingskrise 2015 versucht sich Europa an einer Reform des Asylsystems. Nach viel Streit gibt es nun einen Durchbruch“

Die Migrationskrise ist im Kern ein deutsches Asylproblem, da unabhängig von europäischen Lösungsansätzen die Asylbewerber weiterhin Deutschland ansteuern werden. Weltweit und bei jedem Schlepper ist die großzügige Ausgestaltung des deutschen Asylrechts für sie das beste Werbeargument. Solange unser ursprünglich für politische Asylbewerber gedachtes Asylrecht nicht an das anderer Länder angeglichen wird, bleibt Deutschland das Asylziel. Besser wäre noch ein neuverfasstes Asylrecht, das restriktiver gefasst und praktiziert wird. Es ändert sich sonst nichts. Deutschland bliebe weiterhin das Ziel der in Europa gelandeten Asylanten. Die „Gutmenschen“ dürfen sich nicht wundern, wenn die AfD weitere Stimmengewinne einfährt.

Klaus Wienecke, Hamburg

...hat in Hamburg Tradition

9. Juni: „Nirgendwo werden junge Täter so milde bestraft wie in Hamburg. 89 Prozent der 18- bis 21-Jährigen werden nach Jugendstrafrecht verurteilt. CDU übt Kritik“

Dass über jugendliche Täter in Hamburg besonders milde oder gar nicht geurteilt wird, hat in Hamburg Tradition. Mein Mann war bei einer seiner Stationen am Jugendgericht und hatte den Eindruck, dass Jugendrichter hier politisch eingesetzt werden. Mein Sohn ist als Jugendlicher niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Mein Mann ist zu den Eltern des Täters gegangen, die verzweifelt waren, weil vom Staat keine Konsequenzen kamen. Der Sohn sagte immer wieder, dass ihm doch nichts passieren würde. Erst, nachdem er dann einen Erwachsenen krankenhausreif geprügelt hatte, wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Er hatte schon eine dicke Akte.

Dietlind Thiessen

Jugendgerichtshilfe empfiehlt...

Der Autor hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es sehr bedenklich erscheint, wenn Hamburger Jugendrichter in der überwiegenden Anzahl von Fällen, in denen Heranwachsende vor Gericht stehen, nicht das Erwachsenenstrafrecht anwenden. Indessen ist zu bedenken, dass der Jugendrichter verpflichtet ist, die Jugendgerichtshilfe heranzuziehen, um zu klären, ob der Heranwachsende nach seiner geistigen und sittlichen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichzustellen ist. Diese Frage haben die Vertreter der Jugendgerichtshilfe, die die Jugendämter entsenden, nach Erforschung der Persönlichkeit des Heranwachsenden zu beantworten. Der Jugendrichter ist also entscheidend auf deren Beurteilung angewiesen. Der „Schwarze Peter“ für die Frage, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht angewendet werden soll, liegt also nicht beim Richter. Denn in aller Regel folgt der Jugendrichter der Auffassung des Vertreters der Jugendgerichtshilfe. Auch im Erwachsenenstrafrecht ist für den Richter die Sachkunde beispielsweise eines psychiatrischen Sachverständigen maßgeblich. Konsequenterweise ist daher die Frage zu stellen, ob die Vertreter der Jugendgerichtshilfe eine ausreichende Sachkunde besitzen, wenn ihre Empfehlung an den Jugendrichter fast immer lautet, für Heranwachsende das Jugendstrafrecht anzuwenden. Aufgabe der Jugendämter ist es, dafür zu sorgen, dass die Vertreter der Jugendgerichtshilfe eine ausreichende Sachkunde besitzen, um die maßgebliche Frage der sachgerechten Anwendung des Strafrechts beantworten zu können.

Dr. Claus Rabe

Eine Frau kann auch Arzt sein

9. Juni: „So sehen die Deutschen das Gendern. Umfrage zu geschlechtergereichter Sprache bringt überraschende Ergebnisse zutage“

Im Artikel wird leider die Behauptung, gegenderte Sprache sei „geschlechtergerecht“, kritiklos wiedergegeben. Übrigens wird von Genderbefürwortern wahlweise von „geschlechtergerecht“, „geschlechterneutral“ oder „geschlechtersensibel“ gesprochen; Begriffe, die sich teilweise ausschließen. Dass das Gendern im Kern auf der Verwechslung von sprachlichem Geschlecht (Genus) mit biologischem (Sex) bzw. sozialem Geschlecht (Gender) beruht, wird im Text leider nicht erläuternd erwähnt. Immerhin ein Lichtblick ist, dass weiterhin viele und gerade Jüngere, das Gendern ablehnen. Meines Erachtens gehören Informationen zum biologischen bzw. sozialen Geschlecht – sofern sachlich erforderlich – in entsprechende Adjektive. So wird die klare Trennung von Genus und Sexus am deutlichsten. Eine Frau kann selbstverständlich auch „Arzt“, „Zuschauer“ und „Mensch“ sein, ebenso wie ein Mann „Person“ sein kann.

Maik Harms

Kein Nachhilfeunterricht

Dass das Abendblatt immer wieder das Thema „Gendern“ aufgreift, ist sehr zu begrüßen. Im Übrigen ist dem normal Aufgewachsenen selbstverständlich bewusst, dass der Lehrer oder Arzt feminin oder maskulin zu verorten ist. Nachhilfeunterricht braucht die Mehrheit folglich weniger. Wer allerdings regelmäßig Deutschlandfunk hört, kann der Aussage des Nichtgebrauchs des Gendergaps in Nachrichtensendungen nicht zustimmen.

Andreas Willscher

Lebensdauer der Batterie

8. Juni: „Verbrenner oder E-Auto: Was soll ich kaufen? E-Autos werden beliebter. Wer Tausende Euro Prämie vom Staat mitnehmen will, muss sich beeilen – es drohen Kürzungen“

Ein sehr wichtiger Aspekt für eine Kaufentscheidung ist meines Erachtens die Lebensdauer der Batterie und die hätte durchaus in der Betrachtung Berücksichtigung finden müssen. Die Batterie eines E-Autos ist mit Abstand die wichtigste und auch teuerste Komponente und repräsentiert im Falle eines notwendigen Komplettaustausches den Wert eines kompakten (Verbrenner-)Neuwagens. Die Hersteller von E-Autos haben sich überwiegend zu einer Garantie von acht Jahren und 160.000 km für die Batterie entschlossen (bei einer Restkapazität von 70 Prozent) wobei die Garantie an z. T. etwas nebulöse Bedingungen gebunden ist (keine Tiefentladung, keine ständige Maximalaufladung, kein erfolgtes Werkstatt-Update, usw.). Der Lebensweg jeder Batterie wird kontinuierlich dank der Batterie- Elektronik aufgezeichnet und gespeichert, teilweise sogar über das Internet direkt an den Hersteller übermittelt, so dass eine etwaige fehlerhafte Handhabung lückenlos nachgewiesen werden kann, was einen Garantieausschluss ermöglicht. Fairerweise muss darauf hingewiesen werden, dass auch Teilreparaturen beim Hersteller oder z. T. in Fachwerkstätten, möglich sind.

Michael Deil, Bargteheide

