Briefe an die Redaktion: 6. Juni 2023

Unverantwortliche Strecke

5. Juni: „… und die Show lief weiter. Kein Rennabbruch nach tödlichem Unfall auf der Strecke – im Ironman-Zielbereich wurde weiter Partymusik gespielt“

Radrennen auf Strecken mit Gegenverkehr zu veranstalten, ist schlicht unverantwortlich. Der Unfall hätte genauso gut von einem durch Unaufmerksamkeit in den Gegenverkehr geratenen Teilnehmer verursacht werden können. Rennradfahrer sind schon im Alltagsverkehr über weite Strecken blind mit Geschwindigkeiten bis 45 km/h unterwegs. Seit Jahren prallen in den Vier- und Marschlanden immer wieder einzelne auf ordnungsgemäß geparkte Autos. Da kann es nicht angehen, eine Rennstrecke so einzurichten, als würden dort Schulkinder im Verkehrsunterricht unterwegs sein.

Dirk Emmermann

Kein Bus auf dem platten Land

3./4 Mai: „Hamburger KRITIken: Die neue deutsche Teilung. Die Themen der Menschen auf dem Land entfernen sich immer mehr von den Debatten im politischen Berlin“

Der Artikel von Matthias Iken hat mich, obwohl seit mehr als 50 Jahren in Hamburg lebend, als gebürtige Eiflerin angesprochen. Ich bin in einem Acht-Häuser-Weiler aufgewachsen und habe überhaupt kein Verständnis für die grün wählende Schickeria in dieser Stadt, die meint, zum Beispiel mit Lastenfahrrädern alle Verkehrsprobleme lösen zu können. Eppendorf und Winterhude sind nicht überall. Diese Leute können sich in keiner Weise ein Leben auf dem „platten Land“ mit all seinen Mobilitätsproblemen vorstellen. Dort ist man heute mehr denn je auf ein bezahlbares Auto angewiesen, was das Einkaufen, den Besuch von Ärzten oder die Fahrt zum Arbeitsplatz, der sich leider nicht „vor der Tür“, sondern häufig viele Kilometer entfernt vom Wohnsitz befindet, betrifft. Denn öffentliche Verkehrsmittel gibt es so gut wie keine mehr – von Bussen, die vielleicht einmal am Tag fahren, abgesehen. Das Gleiche gilt für die Wärmewende. Wie will man die vielen älteren, nicht vom Krieg zerstörten Gebäude in den Dörfern wärmepumpentauglich machen, da die Einkommen der Menschen leider häufig nicht mit denen einer gut situierten, grün wählenden großstädtischen Klientel zu vergleichen sind.

Renate Mutz

Mehr Kindergärtner ausbilden

3./4. Juni: Leitartikel: „Was Eltern wirklich hilft. Arbeitgeber wollen Familien fördern – das reicht aber nicht“

Statt mehr Elterngeld oder Kindergrundbetrag sollte mit dem Geld endlich damit angefangen werden, mehr Lehrer und Kindergärtner auszubilden und vernünftig zu bezahlen. Mit mehr und gut ausgebildetem Personal könnten an mehr Schulen und Kindergärten Ganztagsbetreuung und Hausaufgabenhilfe eingerichtet werden. Ein Versuch ist besser als planen bis zum Umfallen. Kindergartenpflicht könnte auch zur Chancengleichheit beitragen. Glaubt irgendjemand, dass das Elterngeld bei den Kindern ankommt, deren Eltern auf staatliche Hilfe angewiesen sind? Außerdem ist es doch absurd, das Geld nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen. Wenn Eltern genug Geld haben, dass ein Elternteil zur Kinderbetreuung Zuhause bleiben kann, braucht es auch kein zusätzliches Geld.

Karen Weidmann Henkel

Vorschläge nicht praxistauglich

3./4. Juni: „,Nicht wieder Schlagbäume an Rhein und Oder‘. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) über ein neues europäisches Asylsystem – und Habecks Heizungsgesetz“

Die Vorschläge von Frau Baerbock klingen erst mal gut, sind aber nicht praxistauglich. Wenn alle Migranten an den Außengrenzen registriert werden sollen, müssten diejenigen, die ohne Registrierung weiterreisen ( was wohl kaum zu verhindern ist), wieder zurückgeschickt werden und es dürften dann keine Asylverfahren von unregistrierten Migranten in EU-Binnenländern durchgeführt werden. Dazu kommt, dass ein großer Teil der Migranten keinen Anspruch auf Asyl oder Schutz nach der Genfer Konvention hat. Das gilt besonders für Wirtschaftsflüchtlinge aus Afrika, deren Anträge in der Mehrzahl abgelehnt werden und die dann von den Ländern an den Außengrenzen abgeschoben werden müssten. Da aber allein in Deutschland nach offiziellen Auskünften über 300.000 Menschen ausreisepflichtig sind, ist wohl kaum davon auszugehen, dass die Registrierungsländer die Abschiebungen von sehr vielen Menschen durchsetzen können. Ich gehe daher davon aus, dass Länder wie Italien oder Griechenland einer derartigen Regelung gar nicht erst zustimmen werden. Ich denke, dass die Äußerung unseres ehemaligen Bundespräsidenten Herrn Gauck, dass „unsere Herzen weit, aber unsere Möglichkeiten begrenzt sind“ in der Migrationsdebatte ehrlich kommuniziert werden muss. So verständlich es ist, dass Menschen von anderen Kontinenten in Europa leben möchten, kann dies in der Praxis nicht umgesetzt werden.

Beate Hille

Den Trend nicht verschlafen

3./4. Juni: „Die Stadtbahn kommt – vielleicht, irgendwann. Bald nach dem Aus für Hamburgs Straßenbahn begann die Debatte über ihre Rückkehr. Bislang sind alle Versuche gescheitert“

Die mögliche Kehrtwende bei der SPD führt in die richtige Richtung. Schließlich ist und bleibt eine moderne Straßenbahn sowohl in ökologischer als auch ökonomischer Hinsicht das mit Abstand effizienteste Verkehrsmittel, während Alternativen hierzu, wie das von den Sozialdemokraten zwischenzeitlich groß verkündete sogenannte Busbeschleunigungsprogramm, bereits vom ersten Tag an ziemlich deutlich gescheitert sind. Zudem gibt es andere Städte wie zum Beispiel das dänische Aarhus, die das laut Peter Tschentscher „altmodische Stahlungeheuer“ erst vor einigen Jahren wieder neu eingeführt haben und damit sehr große Erfolge feiern konnten, was ihr Mobilitätskonzept betrifft. Deshalb hat Dirk Kienscherf in jedem Fall recht, wenn er versucht, ein wenig die alte ideologische Schärfe aus der Debatte innerhalb seiner Partei zu nehmen, zumal es sich Hamburg als moderne Metropole ohnehin nicht leisten kann, nach Themen wie „Urban Greening“ einen weiteren nachhaltigen Megatrend auf internationaler Ebene wie eben die Renaissance der Straßenbahn komplett zu verschlafen!

Rasmus Ph. Helt

Kompromiss mit Schwebebahn

In der Diskussion ob U-Bahn oder Straßenbahn in Hamburg könnte es doch auch einen Kompromiss geben: Eine moderne Schwebebahn mit technischer Verwandtschaft zur U-Bahn. Die Technik muss nicht neu entwickelt werden. Es kann bezüglich Antriebs-, Steuerungs-, Signal- und Regelungstechnik die Hochbahntechnik eingesetzt werden. Keine langwierigen Straßenbaustellen würden die bestehenden wichtigen Verkehrsadern der Stadt blockieren. In Richtung Süden, zur Entlastung der S-Bahn, wäre ein Bau aufgrund der Freiräume sehr gut und zügig planbar. Diverse Räume und Flächen, auch über den vielen Gewässern, könnten genutzt werden. Die Kosten würden ca. nur ein fünftel pro Kilometer gegenüber der U-Bahn betragen. Die Bauzeiten wären zehn Mal schneller als beim U-Bahnbau, es gäbe keine teuren Tunnelprojekte. Eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit in Kurven wäre nicht erforderlich (Pendeleffekt). Moderne dreigliedrige Gelenkzüge im Design des DT5 wären vorstellbar. Eine Linienführung über Fleete/Gewässer in Richtung Süden könnte über die bestehende Freihafenelbbrücke (im schon sehr lange bestehenden Obergeschoss für die U-Bahn) erfolgen. Die Asiaten machen es erfolgreich vor, sogar mit Magnetschwebetechnik. Weltweit gibt es über 100 Jahre positive Erfahrungen mit Schwebebahnen. Die Machbarkeit in Bezug auf Umweltschutz, Bauzeit und Kosten ist auf jeden Fall diskussionswürdig.

Andreas Kapitzke

Schreiben Sie uns gerne an briefe@abendblatt.de oder per Post an das Hamburger Abendblatt, 20445 Hamburg

