Briefe an die Redaktion: 5. Juni 2023

Es geht nicht um den Patienten

2. Juni: „Lauterbach sieht ,Durchbruch’ bei Plänen zur Klinikreform“

Was Herr Lauterbach schon in der Coronaphase ganz besonders gut konnte, war Erfolge zu verlautbaren, auch wenn diese gar nicht existieren! Seine „Klinikreform“ strotzt in der Kommunikation vor Worthülsen, die dem Laien etwas vorgaukeln. „Qualität“ etwa könnte man ja als Qualität der medizinischen Ergebnisse deuten, ist hier im Gesetzgebungsverfahren aber ausschließlich als Strukturqualität gemeint. Das heißt konkret, welche Ärzte und welche z.B. technischen Geräte sind in dem Haus vorhanden. Die Anforderungen dazu sind dabei weniger darauf ausgelegt, gute Medizin zu erreichen als vielmehr darauf, wenige Krankenhäuser zu haben, die diese Anforderungen erfüllen (können) und die damit die Krankenkassenbeiträge belasten. Von Qualität, wie der Patient sie landläufig versteht, kann also hier nicht die Rede sein, mehr von einem Instrument des Bundesgesundheitsministeriums, die Kosten für die stationäre Gesundheitsversorgung zu drosseln. Ähnlich verhält sich dies mit der Behauptung das System zu „entökonomisieren“. Das bisherige DRG-System war noch nie ein ökonomisches System. Es ist hoch reglementiert und in keiner Weise marktwirtschaftlich. Das neue Konzept des BMG will das DRG-System nun technisch zu 100 Prozent erhalten (was extrem bürokratisch ist) und diesem ein System an Vorhaltepauschalen hinzufügen, das an Strukturvorgaben geknüpft ist und zusätzliche Bürokratie erzeugt. Das was Lauterbach mit Entökonomisierung meint, ist die Tatsache, dass Vorhaltepauschalen nicht steigen, wenn mehr medizinische Leistungen erbracht werden. Es geht also um die Ökonomie der Krankenkassen und nicht um den Patienten.

Dr. med. Philip Düwel

Fristen sind zu beachten

1. Juni: „Heizungsgesetz: Der große Faktencheck“

Nur die wenigsten haben geglaubt, dass Habecks Heizungsgesetz sie dazu zwingt, ihre funktionierende Heizung sofort auszutauschen. Anders sieht es aber aus, wenn die Gasheizung innerhalb der nächsten Jahre einen Defekt hat, so dass sie ausgetauscht werden muss. Dann ist sie Stand heute mit einer Übergangsfrist, über die noch diskutiert wird, gegen eine Wärmepumpe auszutauschen. Eine mögliche Technologieoffenheit ist in der Diskussion, im jetzigen Entwurf aber nicht vorgesehen. Wenn Sie auf die Feldstudie des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme verweisen, dann gehört es zur vollständigen Berichterstattung, dass alle in dieser Studie untersuchten Häuser, die vor 1979 gebaut wurden zumindest energetisch teilsaniert waren, unsaniert war also kein Haus. Auch ist es diskussionswürdig wann eine Jahresarbeitszahl effizient ist. Im Messzeitraum der Fraunhofer-Studie (Juni 2018 bis Juli 2019) hatten wir zur Stromerzeugung einen anderen Energiemix als heute. Jetzt wird zur Stromerzeugung keine Kernkraft mehr genutzt und der Anteil des Kohlestroms nimmt wieder zu. Dies führt zu dem Ergebnis, dass eine moderne Gasbrennwertheizung weniger CO2 emittiert als eine Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl kleiner Drei, wie es im unsanierten Altbau die Regel sein wird. Das Gesetz in seiner jetzigen Form ist in großen Teilen auf Grund unseres Strommixes in Deutschland für den Klimaschutz einfach unsinnig. Im übrigen ist CO2 ein weltweites Problem und kein lokales, aber es ist natürlich einfacher, den Bürger zu Hause auf dem Verordnungswege mit unsinnigen Gesetzesvorhaben zu kujonieren und das als Klimaschutz zu verkaufen, anstatt das Problem international anzugehen, wie es fähige Politiker machen würden. Aber wir haben halt überall Fachkräftemangel.

Heiko Ahrendts

Besser das THW unterstützen

27./28./29. Mai: „Hartes Training für den Ernstfall. Seit dem Ukraine-Krieg melden sich mehr Freiwillige bei der Hamburger Heimatschutzkompanie“

Der Schutz der Bewohner einer Stadt ist zu allererst Aufgabe der Stadt. Aber Schutzräume (Bunker) gibt es in Hamburg bestenfalls für den Senat für die Bürger gibt es nichts. Selbst die Informationen per Sirenen klappt nicht, sie werden kaum von jemandem gehört und außerdem kennt niemand die Signale, ob es sich um Hochwasser, Feuer, Gas oder sonst was handelt. Aber jetzt, bei laufend ansteigender Militarisierung und steigender Kriegshysterie eine Miliz aufzustellen, halte ich für absolut falsch. Das schafft nur mehr Unruhe und Unsicherheit bei der Bevölkerung. Zumal die Formulierung „für den Ernstfall“ sehr dumm ist, denn einen solchen Ernstfall wird niemand überstehen. Ich würde es verstehen, wenn man dazu aufruft das THW zu unterstützen, die ja bei Katastrophen und Unglücken hervorragende Arbeit leisten, aber nicht mit schweren Kriegswaffen.

Rudi Naujeck, Hamburg

