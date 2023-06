Briefe an die Redaktion: 2. Juni 2023

Neue Knotenpunkte schaffen

1. Juni: „S-Bahn: Initiative protestiert gegen ,Monstertunnel‘“

Prellbock e.V. hat völlig Recht, der VET ist das nächste unausgegorene Monsterprojekt. Ob Stuttgart, Berlin, München oder sonstwo in Deutschland, alle Mega-Bahnprojekte laufen kosten- und zeitmäßig immer aus dem Ruder. Die schon paranoide Fixierung der Verkehre auf den Hauptbahnhof ist unnötig. Eine Dezentralisierung, z.B. durch Nutzung der Güterumgehungsbahn mit Schaffung eines S-Bahn-Rings, oder neue Knotenpunkte im Norden und Süden mit einer weiteren (überfälligen) Elbquerung würden den Hauptbahnhof spürbar entlasten. Den Bahnhof Altona zu modernisieren statt Diebsteich neu zu bauen wäre ebenfalls besser. Im Übrigen dürften sich Bauzeit und Kosten für den VET mindestens verdoppeln. Die DBAG kann ja nicht einmal eine simple S-Bahn-Haltestelle (Ottensen) kosten- und fristgerecht bauen. In China hätte das zehn Wochen gedauert.

Jens Ode

Mir graust es vor dem Rumpeln

31. Mai: „Bald doch eine Straßenbahn? Widerstand in der SPD bröckelt“

Ein alter Indianerspruch sagt: Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest – steig ab. Oder anders gesagt: Was falsch ist, wird durch ständige Wiederholung nicht richtiger. Mir graust es einigermaßen vor der Vorstellung, dass in Hamburg, zumindest in einigen Stadtteilen, wieder eine Straßen- oder Niederflur-Stadtbahn durch die Wohnstraßen rumpelt. Beobachtungen in Berlin (dort gibt es eine Straßenbahn nur aus DDR-Zeiten im Ostteil der Stadt) oder Städten wie Hannover oder Düsseldorf sind nicht gerade einladend, um sich eine Oberflächenbahn zu wünschen. Ganz abgesehen von den Tausenden von Menschen, die in diesen Straßenzügen wohnen und den ganzen Tag diese Geräusche hören müssten. Und auch nicht ohne Grund würden Großstädte wie Los Angeles, Chicago, London oder Singapur nur entfernt auf die Idee kommen, eine Straßenbahn zu bauen. Und in Hamburg wären zehntausende Autofahrer dankbar, wenn man ihnen von dem engen Straßenraum nicht noch mehr Fläche wegnimmt. Ich bitte darum unseren Bürgermeister, Herrn Dr. Peter Tschentscher, bleiben sie standhaft in ihrer bisherigen Ablehnung gegenüber der Straßenbahn.

Bernd Glodek

Marine soll Plastikboot retten

1. Juni: „Der Gipfel des schlechten Benehmens. Das schaffen wohl nur die Deutschen: Aus buchstäblich höchster Not befreite Bergwanderer meckern über Rettung“

Das ist für mich nichts neues: Ich war vor ca. 50 Jahren bei der Bundesmarine und wir haben im Sommer des Öfteren durch den Wind vom Ufer abgetriebene Luftmatratzen- oder Plastikboot-Kapitänen das Leben gerettet. Bei jedem dritten gab es Ärger, weil wir ihr nicht seetüchtiges Material nicht geborgen haben. Wir sollten Bitteschön das Plastik„boot“ irgendwie bergen, notfalls hinterherfahren und suchen.

Reinhard Falk

Verspottet und vernachlässigt

31. Mai: „Gewalt im Pflegeheim: Mehr als nur Einzelfälle. Eine Befragung von Leitungskräften zeigt: Grenzverletzungen gegenüber Pflegebedürftigen sind keine Ausnahme. Was Angehörige tun können“

Nicht nur Senioren werden in Pflegeheimen gedemütigt: Aufgrund einer 1989 erlittenen Einblutung im Gehirn geriet ich als 24 Jahre alter Student nach Aufenthalt in der geschlossenen Psychiatrie in ein Neurologisches Rehabilitationszentrum. Dort wurden alle Patienten ungefragt geduzt, mein halbseitig gelähmter Zimmernachbar verspottet, wenn er seinen Darm nicht kontrollieren konnte, ein anderer Patient im Rollstuhl angebunden, um ihn am Weglaufen(!) zu hindern. Ständig wurde ich als Schätzchen tituliert, mit fünf verschiedenen Psychopharmaka ruhiggestellt und mit lediglich einer Stunde Therapie am Tag „behandelt“. Fragen nach meinem Entlassungszeitpunkt wurden kommentiert mit „wenn es draußen grün ist“ oder „wenn die Ärzte es für richtig halten“. Mehrere Rollstuhlfahrer entsorgte man auf dem Flur, d. h. sie wurden einfach stundenlang ohne irgendeine Betreuung abgestellt, gelegentlich erlaubte sich das Personal im Vorübergehen flapsige Bemerkungen, da die „Irren“ ohnehin nichts mitbekommen würden.

Jens-Uwe Dierk

Gefühl und Empathie

31. Mai: „Helfen Roboter in der Notaufnahme? Auf Tschentschers Israel-Reise vereinbart UKE-Direktor Kooperation mit Krankenhaus in Tel Aviv“

Ich kann es langsam nicht mehr hören und lesen, dass alles mögliche digitalisiert und „robotisiert“ werden soll. Es sollte einem der gesunde Menschenverstand schon sagen, dass ich gerade in einer Notaufnahme reale Menschen mit Gefühl und Empathie benötige, die mit entsprechendem Feingefühl die Patienten versorgen. Da nützt es nichts, wenn mir eine Roboterstimme mit süßen Augen die Wartenummer 73 vorplärrt. Bezahlt die Pflegekräfte endlich vernünftig, dann gibt es auch genügend Personal.

Holger Karstens, Hamburg

Vertrauen ist erschüttert

31. Mai: „,Unternehmen müssen Lust auf junge Leute haben‘. Nicht genug ,Bock auf Arbeit‘? Von wegen, sagt die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Sie sieht die Betriebe in der Pflicht“

Unsere Tochter hat am 1. April ein duales Studium aufgenommen und sich trotz eines für duale Studenten eher niedrigen Gehalts sehr wohl in der Firma gefühlt. Nach sechs Wochen – also noch in der Probezeit – wurde ihr mitgeteilt, die Firma könne die Unigebühren nicht mehr übernehmen, und unsere Tochter möge sich bitte eine günstigere Uni suchen (die Alternativen sind hier auch eher bescheiden), anderenfalls werde der Vertrag nach der Probezeit beendet. Uns stellt sich nicht nur die Frage, warum eine Firma, die neben dem Hauptsitz in Hamburg noch fünf weitere Zweigstellen hat, ihre finanzielle Situation nicht schon bei Vertragsabschluss kannte, auch ist das grundsätzliche Vertrauen in „hanseatische“ Unternehmen ziemlich erschüttert. Unsere Tochter steht nun wieder ganz am Anfang und verliert u. U. ein Jahr in ihrem Ausbildungsweg. Dass viele Firmen auf Bewerbungen überhaupt nicht reagieren, passt hier ins Bild. Unternehmen müssen deutlich mehr als nur Lust auf junge Leute haben.

Annie Levknecht, Hamburg

Mit Ellbogen gegen Touristen

27./28./29. Mai: „Politik will Hafenfähren-Chaos anpacken. Hadag-Linien 62, 64 und 73 fallen ständig aus“

Als Bewohnerin von Finkenwerder danke ich Ihnen für den Artikel. Leider haben Sie etwas Grundlegendes überhaupt nicht beachtet: Das hohe Touristenaufkommen im Sommer! Schön, dass die mit der normalen Fahrkarte eine Rundfahrt auf der Elbe machen dürfen. Allerdings haben ich (77 Jahre) und mein Mann (85 Jahre) zeitweise keine Chance, nach Hause zu gelangen, weil das Schiff mit Touristen überfüllt ist. Das Benehmen einiger Leute ist sehr rüpelhaft, Rücksichtnahme fehl am Platz. Durch das Aufstellen von Schranken an den Landungsbrücken könnte man zumindest etwas Vernunft in das Chaos bringen. Außerdem fände ich es wichtig, einen Hinweis am Schiff oder an den Landungsbrücken zu installieren, der den „Inselbewohnern“ das Vorrecht gibt, als Erste auf das Schiff zu gelangen. Das Prozedere, wie man sich ausweist, könnte z. B. mit einem Scanner geschehen. Ich könnte einige unschöne Begebenheiten schildern, die uns bisher passiert sind. Die Bahnen fahren relativ pünktlich, wir sind auf die Schiffe angewiesen und finden es unmöglich, uns mit ausgefahrenen Ellenbogen gegen die Touristen einen Platz auf dem Schiff ergattern zu müssen.

Jutta Schümann

