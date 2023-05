Briefe an die Redaktion:1. Juni 2023

Absoluter Unsinn

31. Mai: „Bald doch eine Straßenbahn? Widerstand in der SPD bröckelt. Jusos verlangen neutrale Prüfung einer Stadtbahn – nun debattiert SPD-Parteitag das Thema. Sogar Fraktion zeigt sich plötzlich offen“

Eine (neue) Straßenbahn in Hamburg wäre ein absoluter Unsinn. Das würde ein total neues System mit besonderen eigenen und völlig neuen Elementen bedeuten. Ein neues System würde bedeuten: eineigenes Schienennetz und eigenes Stromversorgungsnetz, Straßenbahnwagen als völlig neue Transportmittel, eine Bahnzentrale mit Reservewagen und Reparatureinrichtungen, neues Fahrpersonal und vieles mehr. All dies wird bei den Antragstellern und ihren Fantasien zur Mobilitätswende völlig übersehen. Man darf sich nicht beschränken auf zunächst nette Vorstellungen. Man muss sofort das gesamte System betrachten.

Dieter Brandes, Hamburg

Hätte billiger sein können

Na also, noch jemand ohne gültigen Fahrtausweis? Hätte man billiger haben können, wenn man die Straßenbahn nicht erst abschafft hätte und auf Busse umgestiegen wäre.

Hans-Emil Schuster

Skandinavien macht es besser

31. Mai: „Eine Chance für die Heiz-Pellets? Wirtschaftsminister Habeck signalisiert Kompromissbereitschaft bei alternativen Heizformen“

Wer nach Skandinavien wie auch Dänemark schaut, erfährt, dass dort Wohnungen in Städten zu über 60 Prozent, tendenziell steigend, mit Fernwärme beheizt werden. Für jede Kommune wurde verpflichtend eine „Wärmebedarfsanalyse“ erstellt. In Kopenhagen z.B. werden 98 Prozent der Wohnungen/Betriebe mit Fernwärme beheizt, davon 80 Prozent aus erneuerbarer Energie. Norwegen mit 5,4 Millionen Einwohnern nutzt 1,4 Millionen Wärmepumpen (vorwiegend Geothermie). Merkwürdigerweise wird in Deutschland weder der regionale Wärmebedarf, Geothermie noch die Fernheizung priorisiert. Es geht weder mit den Stromleitungen in den Süden, dem zügigen Ausbau von WKA/PV, der Erzeugung der Wasserstofferzeugung als Energiespeicher noch der Förderung industrieller E-Fuel-Produktion voran. Es scheint, der Mangel in vielen Bereichen wird lediglich verwaltet.

Heinz-Jürgen Pape

Entwicklung verpennt

30. Mai: „Plötzlicher Herztod: Zu wenig rettende Geräte?“

Ein ganz großes Kompliment an Herrn Buchholz für sein visionäres Projekt der Herzretter! In Dänemark sind solche Kurse in den Schulen seit fast 20 Jahren verpflichtend, und viel mehr Menschen führen seitdem eine Reanimation auch tatsächlich durch. In Deutschland hingegen hat man die Entwicklung verpennt und hinkt hinterher – wie bei so vielen Dingen. Und es sterben hier viele Menschen, die in Dänemark überleben würden. Herr Rabe und Herr Tschentscher – Sie als Ärzte – machen Sie dieses Thema auch zu Ihrer Herzensangelegenheit: Führen Sie diese Kurse endlich flächendeckend und verbindlich in Hamburgs Schulen ein!

Michael Lange

Ticket aktualisieren

30. Mai: „49-Euro-Ticket: Ein Rekord und ein Problem“

Auch ich bekam mit meinem alten Abo Probleme bei einer Kontrolle in der Bahn außerhalb des HVV-Gebietes. Ich beschwerte mich deshalb beim HVV und bekam die Auskunft, dass meine HVV-Card erst freigeschaltet (aktualisiert) werden muss. Dazu sollte ich es an eine der elektronischen Kontrollstationen des HVV in einem Bus oder einem Fahrkartenautomaten halten. Das habe ich getan und seitdem funktioniert es (hoffentlich). Es gibt vermutlich noch viele alte Abo-Kunden, die ihre Karte noch nicht aktualisiert haben, da der HVV das nicht bekannt gemacht hat! Der HVV hat wohl nicht bedacht, dass die Karten in S- und U-Bahn nie vorgezeigt werden müssen und oft auch in den Bussen nicht an die Kontrollautomaten gehalten werden bzw. dass diese Automaten oft nicht funktionieren.

Robert A. Hartmann

Brutaler Krach mit Echo

30. Mai: „Hämmern und Fräsen – mit Wut und Hingabe. Höllenfeuer im Volksparkstadion: Metallica zelebrierte eine zweistündige Rock-Revue“

Thomas Andre beschreibt die beiden Konzerte mit viel Begeisterung. Was meine Frau und ich davon noch abbekommen haben (wir wohnen an der A7 Auffahrt Othmarschen drei Kilometer (!) vom Volkspark entfernt) waren jeweils zwei „Konzerte“. Eins kam aus dem Volksparkstadion, das Echo von der riesigen Front des AKA zurück. Neben Luftverschmutzung gibt es auch akustische Verschmutzung, und es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man als Bezirk diese Art von Unterhaltung zulassen kann. Solche Musik gehört in geschlossene Hallen oder nach Wacken, aber nicht in eine dicht besiedelte Stadt, in der Menschen ab zehn Uhr abends, besonders Kinder, Schichtarbeiter und Ältere ihre Ruhe und ihren Schlaf suchen. Ich habe mich massiv gestört gefühlt, zumal ja die Lieder und Melodien nicht ankommen, sondern nur brutaler Krach mit Echo. Da helfen auch keine Spenden, um das schön zu reden. Ich habe weder etwas gegen die Musiker noch gegen die Musik und ihre Fans, aber ich lehne solche Zwangsbeschallung ab. Hier ist mehr Rücksicht gefordert.

Thomas Schwieger

Kein Strauch, kein Baum

27./28./29. Mai: „Aufbruch der Stadt. Hunderte von Wohnungen sollen Hamburgs Innenstadt beleben – ein Spaziergang mit Oberbaudirektor Franz-Josef Höing zu den Plätzen des Wandels“

Beim Lesen des sehr interessanten Artikels über den „Aufbruch der Stadt“ erinnere ich mich an einen jüngst gemachten Spaziergang durch das neue Burstah-Quartier. Ich habe vis-á-vis des Hopfenmarktes und später in der Nähe lange gearbeitet, bin dann viele Jahre nicht mehr dort gewesen und wollte nun mal sehen, was u. a. nach dem Abriss des Allianz-Hauses daraus geworden ist. Ich bin vom Großen Burstah durch die Bohnenstraße, über den Hopfenmarkt durch den Kleinen Burstah wieder zurück zum Großen Burstah gelaufen. Alles ganz nett. Aber, oh Schreck, ich habe eine Steinwüste durchquert, nur unterbrochen vom Hopfenmarkt. Ansonsten kein Strauch, kein Baum. Das kann es doch nicht sein für Hamburg, die grüne Stadt. Da fehlt etwas! Ich hoffte, dass es nur noch nicht ganz fertig ist und suchte die Öffnungen im Boden, wo die Bäume gepflanzt werden sollen. Keine. Na ja, die werden dann später wieder geöffnet, Kosten spielen ja in Hamburg keine Rolle…

Peter Lauritzen

Ein Ärgernis für Pendler

27./28./29. Mai: „Politik will Hafenfähren-Chaos anpacken“

Als Bewohner des Hamburger Südens sind wir dringend auf die Benutzung der Hafenfähren 64 und 62 angewiesen. Aktuell sind die Fähren unzuverlässig und überfüllt, auch durch Touristen, die in Finkenwerder nicht aussteigen, wodurch die folgende Fähre schon vor der nächsten Abfahrt halbvoll ist. Verstärkt wird dieser Umstand noch durch das 49-Euro-Ticket und den Elbe-Radbus, der neuerdings in Finkenwerder stationiert wird. Für Pendler sind diese Umstände ein tägliches Ärgernis. Es würde uns auch wenig helfen, durch eine App der Hadag auf auszufallende Fähren informiert zu werden. Die Buslinie 150 ist oftmals auch keine zuverlässige Alternative, da der Elbtunnel häufig für Verzögerungen sorgt, und das Ausweichen auf die Station „Elbbrücken“ hilft uns in der Sache auch nicht weiter, wenn Termine im Hamburger Westen erreicht werden müssen.

Marianne Oesmann

