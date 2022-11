Briefe an die Redaktion: 26. November 2022

Ausführung ist eindimensional

25. November: Leitartikel „Sie sind die Guten“

Ich möchte Herrn Andre wirklich nicht zu nahe treten, aber seine Ausführung zu den festgeklebten Personen finde ich schon ein wenig eindimensional, weil sie sich in keiner Weise mit den Themen beschäftigt, die tatsächlich von uns bearbeitet werden müssen. Worum geht es? Um das 9-Euro-Ticket und um Tempo 100 auf Autobahnen? Ich schlage vor, einfach einmal eine Tour auf der A 7 von Hamburg nach Passau zu unternehmen. Was sollte einem da auffallen? Wir haben ein Vielfaches an Lkw-Verkehr auf unseren Autobahnen wie Frankreich. Dort hat man kapiert, dass der Warenverkehr auf die Schiene gehört. Die Bahnbosse haben hier entscheidende Fehler gemacht, die uns jetzt teuer zu stehen kommen. Daher kann man die Aufgabe ganz klar definieren, wenn man nicht stärker daran interessiert ist, sich ein kleines touristisches Highlight mit dem 9 -Euro-Ticket zu gönnen. Eine weitere Maßnahme ist die Überprüfung der Lieferketten! Ist es sinnvoll jede kleine Schraube rund um den Erdball zu transportieren, nur um „Entwicklungsländern“ wie China einen Gefallen zu tun? Das kann man auch differenziert betrachten und um den Horizont zu erweitern, schlage ich vor, den Blick einmal auf den VesselFinder zu werfen, damit man die Problematik erkennen kann. Außerdem kann man sich gern dem Bürokratieabbau in Deutschland widmen. Wer sich schon einmal Solarkollektoren auf dem Dach gegönnt hat, der weiß, wo es bei uns klemmt. Wenn man hier gründlich entrümpeln würde, dann könnte man sich auch Teile des Wasserkopfs sparen und müsste nicht über Zeitverzögerungen jammern. Lange Genehmigungsverfahren bremsen den Fortschritt.

Christiane Dornecker

Sinnlose und dumme Aktionen

Wie lange sollen uns die Klimakleber noch auf der Nase herumtanzen? Diese, in meinen Augen sinnlosen und dummen Aktionen, sollten juristisch hart geahndet werden und die entstandenen Kosten den betreffenden Personen auferlegt werden, bzw. Haft bis der Schaden beglichen ist. Dieses könnte eine mehrjährige Haftstrafe mit sich ziehen. Allein die Aktion an der Köhlbrandbrücke hat Tausende Lkws und Pkws zum Stehen gebracht. Was ist mit den Abgasen, die in dieser Zeit in die Atmosphäre gelassen wurde? Ist das im Sinne der Klimaaktivisten? Protest gegen die Erderwärmung durch Emissionen ist gut, sollten aber andere intelligente Wege gegangen werden ohne den Gram der Bevölkerung zu schüren.

Matthias Unger

Wichtige Ansprache

25. November: „Klimaprotest am Dirigentenpult“

Für mich war die Reaktion jedenfalls von Teilen des Publikums – wie im Video hörbar – und die Aussagen einiger Politiker erschreckend, nicht die „harmlose“ Störung des Konzerts. Weder lag eine massive Störung des Straßenverkehrs vor, noch gab es eine Beschädigung von Kunstwerken (da kann ich noch verstehen, dass dies kritisch gesehen wird). Die beiden Demonstranten haben mehr als friedlich ihre wichtige Ansprache gehalten, aber offensichtlich ist für viele selbst eine kleine Verzögerung beim Konzertbeginn schlimmer, als die systematische Vernichtung unserer Lebensgrundlagen.

Dorothea Braun-Stöhlmacher

Ein starkes Signal

24. November: „Innenministerin Faeser trägt die ,One Love‘-Binde“

Nancy Faeser, unsere Innen- und Sportministerin, schaute sich das erste Spiel der Deutschen Nationalelf in Katar an. Am linken Arm trug sie die „One Love“-Binde. Dabei saß sie in unmittelbarer Nähe der hochrangigen Fifa- und DFB-Offiziellen sowie der Scheichs. Diese Frau hat echt Format. Danke, Frau Faeser, dass Sie nicht aus Angst vor einer gelben Karte, vor Punkteabzug oder vorzeitiger Heimreise einknickten und ein starkes Signal für Menschenrechte sandten!

Achim Bothmann

Kernige Aussagen reichen nicht

22. November: „,Müssen vorbereitet sein, Deutschland zu verteidigen‘. Ministerin Lambrecht erinnert an die Kernaufgabe der Bundeswehr – Polen erhält Luftverteidigungssystem“

Die Aussage der Verteidigungsministerin, „wir müssen bereit sein, Deutschland zu verteidigen“, ist zwar absolut richtig, es erstaunt mich aber, dies aus ihrem Munde zu hören. Seit bald neun Monaten steht der Bundeswehr neben dem Verteidigungshaushalt ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro zur Verfügung. Bei der Bundeswehr scheint aber nach übereinstimmenden Meldungen der Medien bislang praktisch nichts angekommen zu sein. Dies wird auch von der Wehrbeauftragten beklagt, die derselben Partei angehört wie Frau Lambrecht. Es ist bekannt, dass Ausrüstung für Streitkräfte nicht frei verfügbar auf Lager liegt. Aber nach bald neun Monaten kann man erwarten, dass sich die persönliche Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten verbessert, die bedrückend schlechte Bevorratung mit Munition erhöht wird – sie reicht bislang nur für wenige Tage – und Ersatzteile beschafft werden, um die Einsatzbereitschaft von Gefechtsfahrzeugen, Flugzeugen und Schiffen zu optimieren. Dies wäre notwendig, um kurzfristig die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr und die Motivation der Soldatinnen und Soldaten zu steigern. Soweit bekannt, ist nichts passiert. Es ist zu einfach, die Probleme nur auf das Bundesamt für Ausrüstung in Koblenz zu schieben. Vermutlich noch nie hat es eine so breite politische Rückendeckung für eine Veränderung bei der Ausrüstungsbeschaffung für die Bundeswehr gegeben. Die Ministerin trägt die politische Verantwortung, wenn dies nicht energisch angepackt wird. Kernige Erklärungen in der Presse reichen nicht aus.

Reinhard Wagner

Forderungen sind unangebracht

24. November: „Streit um das Deutsche Hafenmuseum“

Die Kritik des Maritimen Museums an dem geplanten Hafenmuseum geht in die falsche Richtung. Es sei daran erinnert, dass dem Sammler Peter Tamm senior der historische Kaispeicher B, 1878 erbaut, 2000 unter Denkmalschutz gestellt und ab 2004 mit Mitteln der Stadt umgebaut, mit einem Erbbaurecht ausgestattet überschrieben worden war, auf dass er dort ein privates Museum einrichten und betreiben konnte. Wahrlich eine großzügige Geste der Stadt Hamburg. Inzwischen hat das Museum auch einen guten Platz in der Kultur- und Touristenszene gefunden. Forderungen nach einer vor kurzem geäußerten Subventionierung durch die Stadt sind deshalb ebenfalls unangebracht.

Helmuth Barth

Beide Museen ergänzen sich

Sieht hier jemand seine Felle schwimmen oder warum sind die Verantwortlichen des Internationalen Maritimen Museums (IMM) so sehr gegen das geplante Deutsche Schifffahrtsmuseum auf dem Grasbrook? Beim IMM legt die gewaltige Schiffsmodellsammlung von Peter Tamm den Grundstock, diese ist wirklich bewundernswert und wird durch Gemälde, Fotografien, Pläne, Ausrüstung, Waffen, Uniformen und Ehrenzeichen ergänzt. Das Deutsche Schifffahrtsmuseum soll nach den bisher bekannten Plänen durch den Schuppen 50 A mit entsprechend ausgerüsteter Kaianlage vor allem den Umschlag der Güter zeigen und so als eine Art lebendiges Freilichtmuseum fungieren. Damit wird natürlich eine ganz andere Klientel, nämlich vor allem Familien mit Kindern angesprochen, die hier anschaulich nachvollziehen können, wie in der „Vor-Containerzeit“ der Hafenbetrieb ablief. Ich habe für diese ablehnende Haltung durch das IMM kein Verständnis, ergänzen sich doch beide Museen – das IMM zeigt die „Theorie“ und das Deutsche Schifffahrtsmuseum die „Praxis“.

Gerhard Schultz, Hamburg

