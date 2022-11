Briefe an die Redaktion: 16. November 2022

Schonvermögen für Pflegeheim

15. November: „,Ich bin dafür offen, Sanktionen beizubehalten‘. FDP-Fraktionschef Christian Dürr über Wege aus der Bürgergeld-Blockade“

Die FDP möchte einem Bürgergeld-Bezieher ein Schonvermögen von 60.000 Euro erhalten, damit seine lebenslang angesparte Altersvorsorge nicht komplett aufgelöst werden und er später vom Staat leben muss. Herr Dürr und seine FDP lassen dabei völlig außer Acht, dass genau dieses Szenario seit Jahren auf völlig wehrlose, fleißige, strebsame Bürger zutrifft: Auf Heimbewohner, die nicht mehr selbstbestimmt leben können. Als Betreuer sehe ich die mühsam aufgebaute Altersvorsorge meines Schwagers jeden Monat um 2800 Euro schwinden, nämlich seine Selbstbeteiligung für seinen dauernden Aufenthalt im Heim. Das geht so lange, bis nichts mehr übrig ist. Dann erst zahlt der Staat. Ich hätte für meinen Schwager auch gern ein Schonvermögen von 60.000 Euro.

Rolf Meyer, Hamburg

Strafmaß erhöhen

14. November: „Immer mehr Gewalt gegen Polizisten in Hamburg und Schleswig-Holstein. Täter sind meist männlich, deutsch und älter als 25. Beamtin in der City dienstunfähig gebissen“

Bald gibt es keine Polizisten mehr. Das Auswahlkriterium ist sehr streng. Die Ausbildung sehr hart. Nur um sich später beschimpfen zu lassen, um sich verprügeln zu lassen, verletzen zu lassen, eventuell auch erschießen zu lassen, ohne sich übermäßig wehren zu dürfen. Rettungskräfte sind auch vermehrt der Gewalt ausgesetzt. Die Strafen müssen endlich für diese Gewalttaten drastisch erhöht werden. Die Demokratie ist deswegen bestimmt nicht in Gefahr.

Wolfgang Kany

Allgemeine Rücksichtslosigkeit

Wen wundert’s? In einer Zeit, in der man gebrechlichen Fahrgästen keinen Platz mehr in Bus und Bahn macht (man müsste ja sein ewiges Hantieren am Smartphone unterbrechen), Nachwuchsfußballer zu taktischen Fouls auffordert und bei Unfällen lieber gafft, statt zu helfen, ist der respektlose Umgang mit Polizei, aber auch Kontrolleuren jeder Art, nur folgerichtig. Das Sprichwort „was du nicht willst, das man dir tu, das füg’ auch keinem andern zu“ scheint ausgestorben. Schade.

Andreas Willscher

Frieden durch Kompromisse

14. November: „Scholz fordert von Vietnam klare Kante. Bundeskanzler reist durch Asien. Auf seiner ersten Station geht es auch um Russland“

Diese Forderung steht einem deutschen Kanzler gar nicht zu. Wenn überhaupt, dann müsste das vonseiten der Ukraine kommen, aber selbst die fordern das nicht von Vietnam. Die vietnamesische Regierung weiß besser, was für ihr Land richtig ist. Auch sollten nicht dauernd neue Sanktionen über Russland verhängt werden. Das verhindert Friedensverhandlungen und versammelt das russische Volk hinter seiner Führung. Solange unsere Außenministerin, der Nato-Oberbefehlshaber oder die EU-Chefin aber auf dieser Klaviatur spielen, wird kein Frieden erreicht. Frieden erreicht man mit Gesprächen und Kompromissen. Wurden die Länder, die den Sudankrieg unterstützen, mit Sanktionen überzogen? Wurde die USA, als sie ohne erkennbaren Grund in den Irak einmarschierten und ihn bombardierten, mit Sanktionen bestraft? Der Westen sollte mehr Demut zeigen und alle gleich behandeln.

Jürgen von der Heyde

Schlimme Erinnerungen

14. November: „Russland plant Militärtraining an Schulen“

Es ist schlimm, die Geschichte wiederholt sich! Was wurde uns (Jahrgang 31) damals eingetrichtert… Zum Teil wurden uns – den seinerzeit 14-Jährigen – Pistolen ausgehändigt mit der Maßgabe, jeden Flüchtigen (speziell die sog. Fremdarbeiter) zu erschießen. Der russische Machthaber handelt genau wie der damalige menschenverachtende „Führer“. Und es gibt bei uns heute noch Menschen, die diese Politik für richtig befinden. Wir wurden, im wahrsten Sinne des Wortes, damals „verführt“. Glücklicherweise hat meine Mutter versucht, mich anders zu erziehen. Mein Vater wurde 1939 mit als einer der ersten rekrutiert. Der heutige Krieg gegen die Ukraine weckt so viele schlimme Erinnerungen in mir. Auch der Artikel bringt wieder alles hervor.

Karl-Heinz Kretzschmar

Hauptsache, das Geld stimmt

14. November: Mein Morgen-Land: „Ich schaue die WM in Katar – und Sie? Bei aller berechtigten Kritik am Gastgeberland: Ein Boykott würde nur die Spieler, Trainer und Fans bestrafen“

Frau Zinkler schreibt, ein Boykott würde Spieler, Trainer und Fans bestrafen. Worin liegt die Strafe? Spieler und Trainer haben keine Moral. Ob sie in Hamburg, Dortmund oder eben in Katar spielen, ist den Spielern Wurst. Hauptsache das Geld stimmt. Und so ist gerade diese WM durch und durch korrupt. Wir als Einzelne haben eine Verantwortung, ob wir dieses korrupte System unterstützen, oder ob wir Mitläufer sind. Ich würde es mir wünschen , wenn die Lizenznehmer auf ihren WM-Lizenzen, die sie für sehr viel Geld erworben haben, sitzen bleiben und dieses Geld verbrennt. Auch in diesem Sektor muss es mal zu einer Zeitenwende kommen.

Andreas Geisler

Das Gemecker kommt zu spät

Ich bin verwundert. Jahrelang war das Problem „Katar und die Fußball-WM“ bekannt. Ab und zu wurde in den verschiedenen Medien darüber berichtet, aber eigentlich verpuffte es. Und jetzt, kurz vor der Eröffnung, wird zum großen Rundumschlag ausgeholt. Und, potz Blitz, jeder hat schon lange gewusst: Da stimmt was nicht. Aber jetzt zu meckern, ist natürlich wirksamer in der Öffentlichkeit. Warum hat man nicht früher eindeutig Stellung bezogen?

Manfred Löber

Eine gute Idee

12./13. November: „Deutschlandticket statt Tarifdschungel. Abonnenten sparen bis zu 2000 Euro. HVV-Chefin hofft auf Start im ersten Quartal 2023“

Die Idee ist sehr gut. Jedoch sollten Rentner berücksichtigt werden, auch bezüglich der Digitalisierung und der Nicht-Abo-Pflicht. Und: Es sollten unbedingt die IC-Züge inkludiert werden, die selbst in Urlaubsregionen zum Teil fast leer fahren!

Volker Posselt

Nicht besonders geistreich

12./13. November: „Originelle Rabatte der Hamburger Theater. Um neues altes Publikum zurückzuholen, machen sich die Intendanten schon mal zum Posterboy der Konkurrenz“

Mit englischsprachlichen Plakaten und Gesichtsausdrücken wie Beerdigungsunternehmer holen die Intendanten bestimmt kein deutschsprachiges Publikum in ihre Theater. Da sollten sich die Herren schon etwas Geistreicheres einfallen lassen. Außerdem lebt ihr Publikum in Deutschland, in Hamburg und dessen Umgebung. Diese Ausdrucksform schreckt eher ab, als dass sie neugierig macht.

Gotthard Kalkbrenner, Reinbek

Falsch verstanden?

Das Foto der beiden Theaterleiter irritiert mich. Wen wollen sie mit den Plakaten ansprechen? Really, I can imagine why they don’t go to the theatre. They still talk german there. So it may pretty boring for an english speaking person. Oder habe ich da was falsch verstanden?

Matthias Zupke

