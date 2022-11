Briefe an die Redaktion: 14. November 2022

Wir brauchen eine Reform

11. November: „Chef der größten Krankenkasse sagt drastisch steigende Beiträge voraus. TK-Vorstand rechnet mit ,vielleicht bald 20 Prozent‘ und hält nur drei Arten von Kliniken für nötig“

Vom Grundsatz her gebe ich Herrn Baas recht. Wir brauchen eine Reform. Aber: Ich habe über 40 Arbeitsjahre im Gesundheitswesen hinter mir und frage mich, warum wir noch über 100 Krankenkassen in Deutschland benötigen? Alle haben ihre eigenen Verwaltungen, Vorstände, Verbände, ihre eigenen Verhandlungen mit Pharmaindustrie usw. Sie diktieren das komplette Gesundheitswesen unserer Bundesrepublik (über DRG’s, Budgets, Personaluntergrenzen usw). Warum wird dort nicht einmal dran gespart, statt die Beiträge zu erhöhen und Präventionsmaßnahmen weiter zu kürzen? Für die Krankenkassen muss ein ein Dokumentationswahnsinn vorgehalten werden, der Kliniken, Arztpraxen usw. wenig Zeit für ihre wirkliche Arbeit lässt und deshalb den Personalmangel dort forciert. Es würde eine Bundeskrankenkasse mit einer guten Grund- und Präventationsversorgung reichen, in die ALLE Berufsgruppen (auch Beamte, Selbstständige) einzahlen müssten. Da würde es dann auch keine Zweiklassen-Gesellschaft mehr geben, mehr Zufriedenheit und Gerechtigkeit bei den Patient/-innen. Wer sich zusätzlich versichern möchte, soll es gerne tun. Aber immer nur fordern, ohne sich selbst zu reflektieren, ist keine Lösung. Wir brauchen eine grundsätzliche Reform des ganzen Gesundheitswesens. Doch wer fasst diese Lobby in seiner Legislaturperiode an?

Antje Kellermann, Holm

Wer weiß, was 2026 ist?

11. November: „Turbo-Takt: Alle 100 Sekunden eine U-Bahn. Gemeinsamer Streckenabschnitt der Linien U 2 und U 4 soll automatisiert werden. Hochbahn investiert 200 Millionen Euro“

Ich möchte das „Hamburger Abendblatt“ nicht missen. Doch bitte bleiben Sie in der Gegenwart! Ich habe keine Statistik, gefühlt berichten Sie ständig über Zukunftsprojekte in der Stadt, vorwiegend zu U-Bahn, S-Bahn und DB. Den ausführlichen Bericht „Alle 100 Sekunden eine U-Bahn“ lese ich erst gar nicht. Wer weiß, was 2026 ist? Schade um den Platz, der ja auch für das Abendblatt nicht mehr üppig ist. Es ist schon erstaunlich, wie es unser Verkehrssenator immer wieder schafft, mit solch weit in der Zukunft liegenden Plänen Schlagzeilen zu machen. Von ihren Redakteuren wünsche ich mir, sich häufiger unter das Gedränge im HVV zu mischen und die Zustände von heute immer wieder zu beleuchten. Gerne in Begleitung von Herrn Tjarks.

Marianne Nissen, Hamburg

Sprachlicher Fehlgriff

11. November: „Dr. Buhrow und Mr. Tom. Eine Entgegnung auf das Nachdenken des WDR-Intendanten über die Zukunft der Rundfunkorchester“

In seinem bei mancher, ja durchaus legitimer Polemik in der Sache sehr bedenkenswerten Artikel stört sich Joachim Mischke wie viele andere daran, dass Tom Buhrow im Übersee-Club seine Überlegungen als „privat“ ausgegeben hat. Das war zweifellos ein sprachlicher Fehlgriff, wenn auch, wie ich finde, von begrenzter Relevanz. Er hätte sagen sollen, dass es sich um seine persönliche Meinung handelt, was heißt, dass er sie mit seinen Intendantenkollegen nicht abgestimmt hat und es sich damit nicht um die offizielle Position der ARD handelt. Dass dies per se illegitim wäre, erschließt sich mir allerdings nicht. Wer die ARD und ihre Sender kennt, stimmt mir vielleicht zu, wenn ich behaupte, dass es manchmal auch in der Führungsposition hinreichende Gründe dafür gibt, einen Vorstoß auf eigene Faust zu unternehmen (den man dann natürlich auch auf die eigene Kappe zu nehmen hat), wenn man in dieser Organisation etwas bewegen will. Deshalb kann Buhrows öffentlicher (und eben nicht privater) faux pas kein Grund sein, seine Erwägungen von vornherein abzulehnen, abzuwerten oder zu ignorieren – was Joachim Mischke dann ja auch nicht tut, im Gegenteil.

Peter Voß, SWR-Intendant a. D.,

Baden-Baden

Reges Kulturleben ist Stärke

Ein großes Dankeschön an Joachim Mischke zu dieser gekonnten Entgegnung auf die unsäglichen Buhrow-Ideen. Es ist doch gerade Deutschlands große Stärke und großer Reichtum, über so ein reges, diverses Kulturleben zu verfügen, nicht nur in den großen Städten, sondern gerade auch in Kleinstädten und ländlichen Regionen. Und vor allem in den großen Sendern. Die Geldverschwendung liegt doch ganz woanders. Zum Beispiel auch bei den Intendantengehältern. Buhrow ist sicher nicht ohne Grund von den Tagesthemen zum WDR gegangen. Das Gehalt dürfte sich hier verdoppelt haben.

Annette Bopp, Hamburg

