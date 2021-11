Briefe an die Redaktion: 12. November 2021

Die Politik berät und berät...

11. November: „Starker Corona-Anstieg in Hamburg – Experten empfehlen Impfpflicht“

In der Politik wird weiterhin nur beraten, diskutiert und verzögert. Eine sofortige 2G-Regelung sollte in allen Bereichen angeordnet werden, wo sich mehrere Menschen aufhalten und eine Impfpflicht für alle, ausgenommen Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Eine Impfpflicht Anfang 2021 hätte das jetzige Dilemma bestimmt verhindert bzw. wesentlich abgeschwächt.

Matthias Unger, Hamburg

Kontrollen sind eine Farce

Eines der größten Probleme in der Corona-Krise scheint mir die faktisch völlig fehlende Kontrolle zu sein. Solange es bei McDonald’s und in vielen anderen Restaurants und selbst in der Staatsoper, der Elbphilharmonie und der Laeiszhalle genügt, den Kontrolleuren als Impf-„Nachweis“ einen Zettel vor die Nase zu halten, den man mühelos hundertmal kopieren und in der halben Stadt verteilen kann, sind diese Kontrollen doch eine Farce. Gleiches gilt für die auf dem Mobiltelefon gespeicherten Impf-„Nachweise“. Warum muss nicht wenigstens der QR-Code gescannt und der Personalausweis vorgelegt werden? So wird es in vielen Museen in NRW gehandhabt. Am besten wäre natürlich, es gäbe einen fälschungssicheren Impfausweis. Ob EC-Karte, Kreditkarte, BahnCard oder Bibliotheksausweis. Für fast alles werden fälschungssichere Plastikkarten ausgegeben. Warum nicht für etwas so Wichtiges wie den Impfnachweis?

Gunnar Johannsen

Keine Tests für Impfgegner

11. November: „Corona-Tests sollen rasch wieder kostenlos werden“

Der Idee, Corona-Tests wieder kostenlos anzubieten, stimme ich voll und ganz zu. Aber bitte nur für Geimpfte, Genesene und die Menschen, die sich nachweislich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Wer aber seiner moralischen und sozialen Verpflichtung nicht nachkommt und sich nicht impfen lassen will, soll dann bitte auch finanziell für seine Entscheidung geradestehen und den Test bezahlen. Viele Unbelehrbare sind doch eh nur über den Geldbeutel zu packen. Kostenlos kann aus meiner Sicht der Test nur für diejenigen sein, die ihrer sozialen Verantwortung gerecht geworden sind und durch die Impfung dazu beigetragen haben, dass wir hoffentlich irgendwann unser altes Leben zurück erhalten.

Ralf Heinrich, Halvesbostel

Toiletten für Alsterwanderweg

11. November: „Zu wenig öffentliche Toiletten in Hamburg. Spaziergänger und Einkaufsbummler kennen das Problem. Trotzdem sind kaum neue geplant“

Ebenfalls unterversorgt mit öffentlichen Toiletten ist der Alsterwanderweg. Dort kann man kilometerlang wandern, ohne an einem Klohäuschen vorbeizukommen. Auch an der Fuhlsbüttler Schleuse und in deren Umgebung verschwinden Spaziergänger im Gebüsch und wir räumen seit Jahrzehnten regelmäßig als Klopapier benutzte Papiertaschentücher weg. Als das Hamburger Abendblatt im April über die Umgestaltung des Alsterwanderwegs berichtete, schrieben wir an die beiden im Artikel erwähnten Verantwortlichen zwei Mails mit der Bitte, auch Toiletten vorzusehen: ohne Erfolg.

Regine Schlegel-Krahnstöver

Schädigung der Allgemeinheit

11. November: „Stones-Affäre: Ex-Bezirksamtschef vor Gericht. Ließ sich der frühere Amtsleiter Harald Rösler bestechen?“

Es ist schon bemerkenswert, welches Rechtsverständnis und Unrechtsbewusstsein Spitzenbeamte der Freien und Hansestadt Hamburg, teilweise mit juristischer Ausbildung, an den Tag legen. Die Mutmaßung, dass die Ausgabe von Venue-Karten „übliche Praxis“ sein soll, macht diese nicht automatisch rechtmäßig und soll vom Versagen der Handelnden ablenken. Wer Tickets zum eigenen Nutzen als Gegenleistung für begünstigendes Verwaltungshandeln fordert, handelt vorsätzlich im Sinne des Strafgesetzbuches und schädigt die Allgemeinheit. Besonders „pikant“ ist jedoch, dass im Team der Verteidiger ein ehemaliger Bezirksamtsleiter ist, der möglicherweise viele Jahre Bestandteil dieses Systems gewesen ist. Der Umstand, dass die staatsanwaltlichen Ermittlungen 2,5 Jahre gedauert haben, zeigt, wie intensiv in diesem komplexen Sachverhalt gearbeitet wurde.

Hartmut Herbst

Sackgasse „Multikulti“?

10. November: „Vergewaltigung: Aufruf zu Selbstjustiz im Netz“

Niemand kann den Aufruf zur Selbstjustiz gutheißen, aber ich verzweifele immer mehr an unserem Rechtssystem. Männer, die Mädchen seelisch ermorden, laufen frei herum und prahlen möglicherweise noch mit ihren Taten. Sie werden irgendwann nach Jugendstrafrecht behandelt, weil sie noch nicht 21 sind, eine Altersgrenze, die schon lange Fragen aufwirft. Sie sind doch volljährig, also auch voll strafmündig. Warum reden wir über ein Wahlrecht mit 16 und warum gibt es einen Führerschein ab 18? Doch wohl nur, weil man der Auffassung ist, die Verantwortung für seine Handlungen auch tragen zu können. Die Konsequenzen ihrer Taten spüren sie sicher schon lange nicht mehr, Resozialisierung kann man so vergessen. Eine 96-Jährige wird noch nach über 70 Jahren vor Gericht gezerrt, Anklagen um strittige Eintrittskarten etc. erscheinen eher als Schauprozesse, derweil beweisen Politiker ihren Mangel an Rechtsbewusstsein durch schlechtes Gedächtnis im Cum-Ex-Fall oder Morallücken in der „Pimmel-Affäre“. Und noch etwas, die Menge der Täter vom Stadtpark soll Migrationshintergrund haben, aber niemand – auch die Politiker – äußert sich zur gescheiterten Integrationspolitik, die sich auch an den Fallzahlen der Kriminalitätsstatistik wie der Pandemieopfer ablesen lässt. So wird „Multikulti“ langsam zur Sackgasse.

Christian Heuer

Wie konnte es dazu kommen?

Wünschenswert wäre doch eine Analyse, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass erst jetzt dieses Thema die Gemüter so sehr bewegt. Wurde der Vorgang von Politik und Staatsanwaltschaft bewusst auf „kleiner Flamme gekocht“ mit Blick auf die Herkunft der Täter? Wie war der Umgang der „klassischen“ Medien mit diesem Fall? Und auch interessant: Wo liegt der Fokus, wenn sexuelle Gewalt von Tätern mit Migrationsgeschichte ausgeübt wird – beim Schutz der Täter vor rassistischen Anfeindungen oder bei der deutlichen Abstrafung von frauenverachtenden Taten, bei denen das Opfer auch noch verhöhnt wird? Mir zeigt der Fall eines deutlich: Eine Instrumentalisierung, um damit fremdenfeindliche Stimmung zu machen, sollte offenbar verhindert werden. Jetzt ist nicht nur die rechte Hetze da, sondern auch ein weiterer Vertrauensverlust in den Rechtsstaat. Bei einem offensiven Umgang mit dem Fall vor einem Jahr und einer bereits erfolgten Verurteilung der Täter wäre die Zahl der rassistischen Ausfälle sicherlich kleiner geblieben.

Antonia Tackenberg

Ein Talent für die ganze Nation

9. November: „Wer kommt, wenn Brosda geht?“

Als Kulturgenießende würde ich es auch bedauern, wenn Carsten Brosda ginge. Aber gönnen wir sein Talent und seine Präsenz in Sachen Kultur der ganzen Nation! In Hamburg finde ich es überhaupt nicht verwerflich, wenn die Kultur erst einmal in ruhigem Fahrwasser vorankommt und sich stabilisiert, nach den Einschränkungen in den letzten zwei Jahren. Geben wir dem Nachfolger eine reelle Chance bei diesen großen Fußstapfen. Und ehrlich, bei allem Respekt, wer braucht in absehbarer Zeit schon so Aufreger-Visionen und Millionengräber wie die Elphie?

Britt Krüger, Hamburg-Rahlstedt