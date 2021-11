Briefe an die Redaktion: 6. November 2021

Bei Gewalt klare Kante zeigen

5. November: „Wo bleibt der Aufschrei? Hamburg kann die Gruppenvergewaltigung nicht achselzuckend hinnehmen“

Selten konnte ich so häufig zustimmend nicken, wenn ich einen Leitartikel im Abendblatt gelesen habe. Wie kann es sein, dass junge Männer, die sich derart verwerflich benehmen und das Leben eines jungen Mädchens für immer zerstören, einfach freigelassen werden? Es herrscht schon länger der Eindruck, dass in Hamburg das Rechtssystem überfordert ist und Rechtssprechung nichts mehr mit Recht zu tun hat. Und wie kann es überhaupt soweit kommen, dass sich junge Männer in der Gruppe zu so einer Tat hinreißen lassen und danach in den sozialen Medien damit prahlen? Da muss schon viel in der Erziehung und im Vermitteln des Frauenbildes schief gelaufen sein! In der heutigen Zeit, wo die Stärkung der Frauen in der Gesellschaft und die Gleichstellung im Berufsleben zentrale Themen sind, sind diese Tat und der Umgang damit nicht nachvollziehbar. Wir müssen uns als Gesellschaft klar werden, dass Vorbilder im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht früh eine zentrale Rolle in der Erziehung spielen und dass bei Gewalt gegen Frauen klare Kante gezeigt werden muss. Die Frage kann nicht sein, wie wir die Mädchen schützen, sondern wie die Jungs nicht zu Tätern werden, auch im Kontext ihrer Herkunft und dem Umgang mit Frauen in der eigenen Familie. Hier ist Political Correctness nicht angebracht, sondern ein genaues Hinschauen, wie das Frauenbild in einer Multikulti-Gesellschaft langfristig und positiv verändert und implementiert werden kann.

Isabelle Ziegler

Haft nur bei Steuerdelikten?

Das 15-jährige Mädchen wird zweimal zum Opfer. Einmal durch diese bestialischen Kreaturen, die ihr so eine grauenhafte Tat angetan haben, und zum zweiten Mal durch den Staat, der sie durch sein Nichtstun verhöhnt. Wie kann es sein, dass diese Täter nicht in Haft sind - dass kein Haftgrund vorliegt? Gibt es den nur bei Steuerhinterziehung? Das Opfer muss täglich mit der Angst leben, einem dieser Männer wieder zu begegnen. Wahrscheinlich ist in der Justizbehörde die Angst, des Rassismus bezichtigt zu werden, zu groß. Dann lässt man diese brutalen Täter lieber auf freiem Fuß. Ich habe Angst um unsere Mädchen.

Stephanie Andresen

Es bleibt Fassungslosigkeit

4. November: „15-Jährige vergewaltigt – zwölf Verdächtige. Von den beschuldigten Männern saß nur einer kurzzeitig in Untersuchungshaft“

Was kann ein einzelner Mensch aushalten? Warum hat von zwölf jungen Männern keiner den Anstand im Leib, seine Freunde von dieser Tat abzuhalten? Wie kann man Lust daran empfinden, sich an einem wehrlosen, volltrunkenen Mädchen zu vergehen? Diese Tat lässt einen fassungslos zurück! Die Täter werden nach Jugendstrafrecht verurteilt und kommen mutmaßlich mit Bewährungsstrafen oder drei bis vier Jahren Gefängnis davon. Zurück bleibt ein zutiefst traumatisiertes Mädchen, das für den Rest seines Lebens schwer unter dieser Tat leiden wird. Ein Leben mutwillig zerstört, bevor es richtig begonnen hat. Das ist für mich Mord - Mord an einer Seele.

Svenja Röger

Mehr Wohnungen umwandeln

3. November: „Wo es viele fertige Wohnungen gibt. Günstige Angebote im Süden und Osten. Senat beschließt: Umwandlung in Eigentum künftig genehmigungspflichtig“

Das nunmehr gültige Umwandlungsverbot für Wohnungen hat einen Nachteil: Es werden keine Wohnungen mehr umgewandelt. Diese waren bisher die günstigere Alternative zu Neubauwohnungen und damit auch für Hamburger ohne Spitzeneinkommen finanzierbar. Die künstliche Verknappung führt zu einer Verteuerung des gesamten Angebots. Und wenn man an zukünftige, demoskopisch bedingte Probleme wie z.B. die Rentenhöhe und -sicherheit denkt, sollte eigentlich ein hoher Anteil an Wohnungseigentum politisches Ziel sein.

Thorsten Schima