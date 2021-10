Briefe an die Redaktion: 27. Oktober 2021

Verkleinerung ist notwendig

26. Oktober: „Neustart in Übergröße. Der Bundestag ist größer, jünger, weiblicher und bunter“

Nun tritt der Riesenbundestag zusammen und hat Platzprobleme. Das war vorauszusehen, da die Inhaber vor allem der südlichen Direktmandate erfolgreich in der alten Regierung verhindern konnten, dass sich die alte Größe von 600 Abgeordneten wieder einstellen konnte. Da diese Partei in der neuen Regierung zum Glück nicht mehr so bremsen kann, habe ich die Hoffnung, dass wenigstens in dieser Legislaturperiode die vom Verfassungsgericht vorgegeben Änderungen im Parlament realisiert werden können. Nötig wäre es allemal.

Dr. Jürgen Koch, Holm

Ärzte sind noch nicht bezahlt

26. Oktober: „Senatorin: Wer sich jetzt in Hamburg am häufigsten mit Corona infiziert“

Die Dringlichkeit der Corona-Impfungen wird von unserer Gesundheitssenatorin immer wieder betont und das völlig zu Recht. Nur leider hat die Stadt Hamburg bis heute nicht eine einzige Impfung an uns niedergelassene Ärzte in Hamburg bezahlt. Wir impfen seit Anfang April, haben uns immer wieder den wechselnden Impfempfehlungen angepasst, aber die Motivation allein auf unseren Hippokratischen Eid zu gründen, ist dann doch irgendwann überstrapaziert.

Dr. Anke Knorr,

niedergelassene Allgemeinärztin

Es fehlen vergleichbare Zahlen

Solange der Senatorin und auch der Regierung die mathematische Funktion des Dreisatzes unbekannt ist, sind die gemeldeten Zahlen Schall und Rauch. Wenn die Sechs- bis 14-Jährigen dreimal pro Woche in der Schule getestet werden, die z.B. 70- bis 79-Jährigen aber nur vereinzelt zum Test kommen, ist doch statistisch völlig klar, wo sich die Schwerpunkte bilden. Zu vergleichbaren Zahlen kommt man nur, wenn auch die Anzahl der Tests mit berücksichtigt wird. Die Zeiten, dass alle Altersgruppen relativ gleichmäßig getestet werden, ist durch den Wegfall der Testpflicht von Geimpften und den jetzt kostenpflichtigen Tests nicht mehr gegeben.

Johann-Matthias Andreae

Ausgrenzung ist kein Lösung

25. Oktober: „Das gespaltene Land. Wir untersuchen viel zu wenig, wer sich nicht impfen lässt – und warum“

Wie nimmt man die sogenannten „nicht Impfwilligen“ mit? Wie motiviert man sie? Ganz gewiss nicht durch Druck, Gängelung, Ausschluss. Wie erreichen wir eine sogenannte „Herdenimmunität“? Gewiss nicht durch immer neue verwirrende „Hiobsbotschaften“ über die Wirkung der Impfstoffe: Kreuzimpfung, Nachimpfung, Impfdurchbrüche, wie viele Menschen sind überhaupt geimpft? Nicht dadurch, dass wir die „Ungeimpften“, die ja eigentlich überzeugt werden sollen, ausgrenzen und diffamieren. Solange es keine Impfpflicht gibt, kann jeder für sich abwägen, was für ihn in Frage kommt: Die Nebenwirkungen einer Impfung oder an Corona zu erkranken. Das ist zu akzeptieren. Freie Meinung. Auch Geimpfte können erkranken. Deswegen finde ich die Vorgabe „nur Geimpfte und Genesene“ absolut verfrüht. Die testen sich nicht mehr, obwohl sie auch ansteckend sein können. Das spaltet die Gesellschaft.

Susanne Lüders

Konsequenzen tragen

25. Oktober: „,Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst‘. Mit den Aussagen zu seinen persönlichen Bedenken heizt Joshua Kimmich die emotionale Impfdebatte weiter an“

Natürlich ist es seine Entscheidung, dass er sich nicht impfen lässt, weil er noch Bedenken hat. Aber die Konsequenz muss dann auch sein, dass Herr Kimmich, der Zutritt zu Spielstätten verwehrt wird, in denen die 2G-Regel gilt, denn was für Zuschauer Pflicht ist, muss auch für Spieler gelten. Die Impfausweise müssen also vom betroffenen Heimverein kontrolliert werden. Dies gilt übrigens dann auch selbstverständlich für alle anderen Spieler, die noch nicht geimpft sind.

Derk Langkamp

Ein Beispiel für andere sein

Ich bin fassungslos, dass Joshua Kimmich immer noch nicht geimpft ist. Wie kann es angehen, dass ein privilegierter Nationalspieler, der mit seinem Körper immenses Geld verdient und bedingt durch seinen Beruf in der Öffentlichkeit steht, sich dafür einsetzt, die noch Impfunwilligen zum Impfen zu animieren, aber selbst nicht geimpft ist? Es müsste doch für ihn eine Selbstverständlichkeit sein, mit bestem Beispiel vorauszugehen. Herr Kimmich müsste doch ein Verantwortungsgefühl für die Allgemeinheit haben, er profitiert doch auch von dieser und das nicht schlecht. Wir sehen doch täglich, wie schwerwiegend die Folgen einer Corona- Erkrankung sind und dann zu glauben, dass eine Impfung größeren körperlichen Schaden evtl. durch Spätschäden anrichtet als die Impfung selbst, will einfach nicht in meinen Kopf. Nicht die Impfung tötet Menschen, sondern der Virus. Ich bin für eine Impfpflicht gegen Corona wie wir sie auch gegen Pocken haben. Wir wären dann sicherlich schon viel weiter mit der Herdenimmunität, könnten wieder freier sein und der Gastronomie u.a. würde es auch wieder besser gehen.

Fred Mordhorst

Erhalten statt abreißen

26. Oktober: „Köhlbrandbrücke – ihre Tage sind gezählt“

Mit was für einer Rücksichtslosigkeit der rot-grüne Senat Wahrzeichen und Baudenkmäler vernichtet, ist nicht zu überbieten. Im Fall der Köhlbrandbrücke muss aus Klimaschutzgründen der Erhalt vor dem Abriss und einem völlig übertriebenen Alternativprojekts stehen. Hat nicht gerade die HPA die Verhandlungen mit Bremen über die Zusammenarbeit der Häfen und Hapag die Beteiligung am Jade-Weserport bekannt gegeben? Damit ist es dann doch eher zu vernachlässigen, dass die größten Containerschiffe bis in die letzte Ecke des Hafens kommen. Außerdem ist der Weitertransport der Container ja auch auf dem Wasser möglich. Das würde nicht nur die Köhlbrandbrücke entlasten. Hier, genau wie bei der Cremonbrücke, könnte eine große Menge grauer CO 2 -Ausstoß verhindert werden. Die Barrierefreiheit der Cremonbrücke könnte man auch durch zwei Aufzüge herstellen. Das überqueren wäre deutlich sicherer als ein „Zebrastreifen“!

Thomas Schendel

Humorloser Umgang

25. Oktober: „,Pimmelgate‘ geht in nächste Runde“

Humorlose Menschen erreichen manchmal das Gegenteil dessen, was sie sich erhoffen. Inzwischen lacht die ganze Stadt über diesen Innensenator. Er hat sich den Spott redlich verdient!

Tom Schoeps

Aufgabe der Polizei?

Der Vorgang um unseren Innensenator Grote wird langsam peinlich und grotesk. Wenn die Hamburger Polizei keine anderen Aufgaben hat, dann erübrigen sich an sich alle Kriminalitätsstatistiken. Wenn dann noch vorgegeben wird, es werde nicht wegen Beleidigung verfolgt, sondern wegen Sachbeschädigung, so sollte betont werden, dass es sich dabei um ein sogenanntes Antragsdelikt handelt. Danach ist bei Sachbeschädigung ein Strafantrag vonnöten, sofern nicht die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. Ein Antrag liegt sicherlich nicht vor. Und Gebotenheit aus Sicht der Strafverfolgungsbehörde sollte mit einem einigermaßen vorhandenen Realitätssinn auch verneint werden.

Michael Börger