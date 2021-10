Briefe an die Redaktion: 26. Oktober 2021

Die Chancen im Blick haben

25. Oktober: „Wer profitiert von der neuen Aktienrente? Ampel-Partner SPD, Grüne und FDP planen bei der Altersvorsorge den Börseneinstieg – Erhebliche Zweifel bei Sozialverband VdK und Ifo-Institut“

Endlich gibt es einmal eine innovative Idee das Rentenproblem anzugehen, schon melden sich die Bedenkenträger lautstark zu Wort. Finanzierung von Kriegswaffen, Kohlekraftwerken und Hedgefonds heißen die Horrorvisionen. Man sollte, aber das scheint in unserem Land generell schwer zu sein, auch die Chancen im Blick haben, nicht nur die Risiken. Diese sind bei Aktienfonds um ein Vielfaches höher als eine verzinsliche Anlage, vor allem im Moment. Dies gilt besonders bei einer ratierlichen Anlage über einen längeren Zeitraum. Und was den Schwerpunkt der Anlage angeht, hat man durchaus andere Möglichkeiten als die oben genannten. Es gibt zum Beispiel auch Fonds, die in nachhaltige Energien investieren.

Lutz Weiser

Systeme zusammenlegen

Erst sollten Pensionen und Rentensystem zusammengelegt werden, denn erst wenn Politiker und Beamte ihre Altersversorgung aus dem System erhalten, das sie verwalten, wird es funktionieren.

Wolfgang Holler

Ungeschminkte Beschreibung

23./24. Oktober: „Warum die Union noch gebraucht wird. CDU und CSU haben als Volkspartei die Bundesrepublik über Jahrzehnte stabilisiert – nun müssen sie von der SPD lernen“

Eine super „Thema-Seite“ am Sonnabend! Eine deutliche, ungeschminkte Zustandsbeschreibung der ehemals großen Volkspartei CDU. Die „Thema-Seite“ sollte man als Kopie allen CDU-, auch CSU-, Mandats-, Funktions- und Führungsleuten in die Hand drücken. Falls die das dann lesen, vielleicht sogar beherzigen, könnte es – mit neuen Leuten – mit der CDU vielleicht sogar ganz langsam wieder aufwärts gehen. Zum Schaden unseres Landen wäre es sicher nicht.

Horst Schmidt, Henstedt-Ulzburg

Wo sind die CDU-Frauen?

22. Oktober: „Konservative Kampagnen nach US-Vorbild geplant. Neue Agentur ,TheRepublic‘ soll auf ,medialen Linksdrift‘ reagieren. Merz wirbt für Projekt“

Das ist doch nicht zu fassen. Wie tief kann eine Partei sinken, dass sie sich die heutige USA als Vorbild nimmt. Mit der geplanten Plattform wie „TheRepublic“ wird nur die Spaltung der Bevölkerung vorangetrieben. Die Hamburger CDU hat sich mit Herrn Ploß als Vorsitzenden keinen Gefallen getan. Er zündelt permanent, ohne vernünftige Ideen für die Zukunft zu bringen. Vielleicht sollte er mal darüber nachdenken, wie Digitalisierung, Klimaschutz und Bildung etc. vorangebracht werden? Leider sind auch keine jungen Herren in Sicht, die hoffen lassen. Bei Herren wie Kloß, Amthor oder Kuban wird mir Angst und Bange. Wo sind die jungen CDU-Frauen? Hochachtung Frau Merkel, wie haben Sie das nur ausgehalten?

Karen Weidmann-Henkel

Das war vorhersehbar...

22. Oktober: „Ostseefischer fürchten um Existenz. Dorsch und Hering dürfen praktisch nicht mehr gefangen werden. Auch für Touristen hat dies gravierende Folgen“

Ja, jetzt ist eingetroffen, was lange vorhersehbar war. Die ständige Überfischung eines Fischbestandes führt irgendwann dazu, dass eben von dieser Fischart nicht mehr genug in der Ostsee vorhanden ist, um den Ansprüchen aller Fischer, Angler und Verbraucher gerecht zu werden. Das liegt nicht ausschließlich an der mangelnden Einhaltung der jährlich festgesetzten Fangquoten für jede Fischart, sondern auch am Management. Der Dorsch wird erst ab einer Länge von ca. 35 cm geschlechtsreif, viele der Dorsche sind erst mit 50 cm reif, einige werden noch später geschlechtsreif. Wenn dann ein Mindestmaß für den Fang eines Dorsches von nur 38 cm festgelegt wird, werden die meisten dieser Fische gefangen, bevor sie sich ein einziges Mal fortgepflanzt haben. Das führt unweigerlich zu einem drastischen Rückgang des Bestands an Dorschen und damit zu noch kleineren Fangquoten für die nächsten Jahre. Nur wenn genügend erwachsene Dorsche von der Fischerei im Meer belassen werden, die sich fortpflanzen können und weitere Umweltfaktoren wie Temperatur, Salzgehalt und Nahrungsangebot stimmen, werden die Dorsche sich wieder erholen und neue Jahrgänge produzieren können, die dann wieder eine Fischerei zulassen.

Dr. Michael George

Maßlose Forderungen

23./24. Oktober: „,Schnell 2G in Schulen und Heimen‘. Städtetagspräsident Burkhard Jung warnt vor Flickenteppich bei Corona-Regeln“

Ich bin vollständig geimpft, und zwar schon seit Monaten. Aber ich wende mich gegen die Maßlosigkeit vieler Politiker. Städtetagspräsident Jung fordert 2G für Heime. Dann könnte z. B. eine ungeimpfte Tochter ihre bettlägerige Mutter nicht mehr besuchen. Dies wäre ein glatter Verstoß gegen Art. 6 des Grundgesetzes. Wäre ich ein armer, ungeimpfter Hamburger und mein einziges Paar Schuhe ginge endgültig kaputt, könnte ich mir kein neues Paar in einem 2G-Geschäft mit billigen Schuhen kaufen. Schuhgeschäfte sind keine Geschäfte für den „täglichen Versorgungsbedarf“ und könnten also dem offensichtlichen Wunsch des Senats, auf 2G umzustellen, Folge leisten. Oder wünscht der Senat, dass Tankstellen und sogenannte Drogerien, die ja von 2G ausgenommen sind, ihr Sortiment noch mehr erweitern?

Martin Weise

Immenser Vertrauensverlust

23./24. Oktober: „Cum-Ex: Warburg-Bank zieht vors Bundesverfassungsgericht. Die Anwälte des Finanzinstituts weisen im Untersuchungsausschuss Vorwürfe zurück und fordern Ermittlungen auch im Fall HSH Nordbank“

Die Dreistigkeit der Banker kennt keine Grenzen. Man zieht vor das BVG, um sich ein Prinzip genehmigen zu lassen, dass schon im Wortsinn ausgeschlossen ist. Steuerrückerstattung bedeutet, dass man sich Steuern erstatten lassen kann, die man auch gezahlt hat. Wenn man sich Steuern erstatten lässt, die man gar nicht entrichtet hat, kann man nur von Diebstahl reden. Es besteht ohnehin der Verdacht, dass dieses kriminelle System so hervorragend funktioniert hat, weil auch unsere Landesbanken darin involviert waren. Die wollte man schützen. Sollten die Steuertrickser mit ihrer Lobby erfolgreich sein, dürfte dies einen großen Schaden in der Mitte der Gesellschaft anrichten, die brav ihre Steuern zahlen, um diesen Staat zu finanzieren. Man kann ja nicht so tun, als hätten wir nicht riesige Aufgaben zu bewältigen, um unsere Zukunft zu finanzieren. Der Vertrauensverlust der Bürger in diesen Staat könnte zu Erosionen führen, die man sich heute noch nicht einmal vorstellen kann. Es ist übrigens eine Leichtigkeit, diese Machenschaften abzustellen. Warum tut man es dann nicht!

Christiane Dornecker

Vorbild Frankfurt

22. Oktober: „HVV-Tickets bald noch teurer. Nächste Preiserhöhung kommt nach nur zwölf Monaten. Großbereichs-Fahrkarte kostet künftig 3,50 Euro“

Wie man Menschen auf den Öffentlichen Personennahverkehr, in diesem Fall die ältere Generation, zum Umsteigen bewegen kann, habe ich gerade in Frankfurt/Main gesehen: Dort können sich Senioren eine Jahreskarte (die auch außerhalb der Stadt gilt) zum Preis von 365 Euro kaufen, die Tagestickets sind dort auch nicht so teuer wie hier. Vielleicht sollten die Verantwortlichen des HVV mal über den Tellerrand schauen und sich fragen, warum der ÖPNV in anderen Städten nicht so teuer ist wie in Hamburg.

Jochen Kramb