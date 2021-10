Briefe an die Redaktion: 25. Oktober 2021

Ein Nordstaat ist die Lösung

23./24. Oktober: „In Hamburg werden die Grundstücke knapp“

Die Ursache für viele aktuelle Probleme in Hamburg liegt darin begründet, dass Hamburg ein kleiner Stadtstaat ist. Es betrifft vor allem den Wohnungsbau, den Verkehr, Handel, Industrie und Handwerk, Bildungswesen, Gesundheitswesen, Natur usw. Hamburg hat nur eine begrenzte Fläche. Trotzdem möchte der Senat wegen der Steuereinnahmen alles in Hamburg verwirklichen. Die Vision einer wachsenden Stadt ist vor diesem Hintergrund unrealistisch. Die einzige Lösung erscheint mir in der Gründung eines Nordstaates zu bestehen. Dies würde meiner Meinung nach viele Probleme lösen. Mich verwundert, dass das Thema Nordstaat in der Öffentlichkeit so wenig diskutiert wird. Von Seiten des Senates und der Bürgerschaft ist hier wohl kaum ein Anstoß zu erwarten, würde ein Nordstaat doch bedeuten, dass viele Zuständigkeiten abgegeben werden müssten und damit Einrichtungen und Regierungsposten überflüssig werden würden. Und wer sägt schon gerne an dem Ast, auf dem er sitzt? Ich wünsche mir daher eine breite öffentliche Diskussion zu dieser Thematik, die im Übrigen auch für andere Stadtstaaten gelten würde. Gerade die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, zu welchen Absurditäten diese Kleinstaaterei in Deutschland führen kann.

Paul-Michael Kaulfers

Energie muss bezahlbar sein

23./24. Oktober: „EEG-Umlage fällt weg, Preise bleiben aber hoch“

Wenn durch eine sinkende EEG-Umlage unter dem Strich die Stromkosten nicht fallen, gibt es auch keine Entlastung für die Verbraucher. Ziel verfehlt! Dann muss die Politik nachbessern. Ich schlage vor, die Mehrwertsteuer für Strom von 19 Prozent auf künftig sieben Prozent zu senken. In Deutschland zahlen wir ohnehin schon seit Jahrzehnten die höchsten Strompreise in ganz Europa! Energie gehört zur Grundversorgung der Bürger und muss auch zukünftig bezahlbar bleiben.

Klaus-Peter Steinberg

So geht es nicht weiter...

22. Oktober: „HVV-Tickets bald noch teurer. Nächste Preiserhöhung kommt nach nur zwölf Monaten. Großbereichs-Fahrkarte kostet künftig 3,50 Euro“

So, liebe Politiker und Verantwortliche beim HVV, kann es nicht mehr länger weiter gehen! Wenn wir alle gemeinsam die an uns gestellten Erwartungen für eine Verkehrswende und Verbesserung der Umwelt erfüllen wollen, dann ist es notwendig, völlig neu zu denken und auch zu handeln. Wie wäre es, den HVV und den Regionalverkehr im ÖPNV komplett und für alle kostenfrei zu stellen? Dieses würde garantiert den kaum noch überschaubaren Individualverkehr mit größtenteils Alleinfahrenden massiv reduzieren, mit der erfreulichen Folge von kaum bis gar keinen Staus (speziell im Berufsverkehr) und natürlich auch massiv weniger Ausstoß von C0 2 sowie ebenso wesentlich geringeren Verschleiß der Straßenbeläge! Jede/r Autofahrer/in würde sehr schnell erkennen, welche Vorteile dieses für sie/ihn hätte. Die Abhängigkeit von der Preisspirale Benzin/Diesel würde massiv reduziert. Die Kosten für den Individualverkehr auf der Straße gingen massiv zurück und die Einsparungen könnten stattdessen in die Finanzierung des kostenlosen ÖPNV fließen! Wie gesagt, neues Denken ist gefragt, und es sollte sich für alle Seiten lohnen, dieses zumindest konkret durchzurechnen und im Interesse von Mensch und Umwelt zu diskutieren!

Hans-Jürgen Vogt, Pinneberg

Erhöhung in zwei Schritten

Nachdem der Hamburger Senat Anfang dieses Jahres eine HVV-Preiserhöhung von deutlich über zwei Prozent abgelehnt hatte, macht man das jetzt eben in zwei Schritten, diese Vorgehensweise ist nicht ungeschickt. Das macht aber den ÖPNV in Hamburg nicht unbedingt attraktiver oder glaubt HVV-Chefin Anna-Theresa Korbutt wirklich, mit der Preiserhöhung von 1,3 Prozent ab Januar 2022 die Menschen für die Mobilitätswende zu begeistern? Man könnte dem Bericht nach zur Begründung der Erhöhung fast noch den Eindruck gewinnen, das unterm Strich alles etwas billiger wird. Als der Dieselpreis jahrelang sehr günstig war, wurden da die Preise auch gesenkt? Natürlich nicht, was auch für die Taxitarife gilt. Erhöht wird immer, gesenkt nimmer. Frau Korbutt sollte sich ein Beispiel an Berlin nehmen, dort hat die BVG ganz aktuell entschieden, die Beförderungspreise des Nahverkehrs in Pandemiezeiten nicht zu erhöhen.

Ulrich Nasgowitz, Ahrensburg

Von Fischern verursacht

22. Oktober: „Ostseefischer fürchten um Existenz. Dorsch und Hering dürfen praktisch nicht mehr gefangen werden. Auch für Touristen hat dies gravierende Folgen“

Diese Malaise wurde von den Fischern selbst verursacht. Nach dem Krieg, als die Fischer wieder fangen durften, wurde aus den Meeren alles herausgeholt was Schwanz, Kiemen und Flosse hatte. Die Maschen der Netze wurden immer kleiner, sodass im Nachhinein auch die noch nicht geschlechtsreife Brut mit weggefangen wurde. Und was sich nicht gleich aufgrund der geringen Größe vermarkten ließ, wurde als Gammel zu Tierfutter verarbeitet. Selbst an den küstennahen Meeresteilen wurde mit über den Grund geschleppten Netzen, außer den Krabben auch die Fischbrut aus dem Meer gekratzt. Heute fehlt durch unüberlegtes Handeln beim Fischfang den Fischern die Erwerbsgrundlage. Wenn schon der eigene Berufsstand nicht nach den Gesetzen des natürlichen Lebensrhythmus handelt, muss es die Politik tun.

Gotthard Kalkbrenner, Reinbek

Eine elitäre Wahl

22. Oktober: „Blume des Jahres ist die Vierblättrige Einbeere“

Ich bin eine große Naturfreundin, habe die Fällung einer alten Buche verhindert, bringe unterernährte Igel zur Igelhilfe und lasse meinen Garten zu einem Dschungel wachsen, damit es der Tierwelt gut geht. Ich liebe Blumen und Pflanzen und freue mich darüber, dass die Stadt schon seit einiger Zeit auf Verkehrsinseln Flächen für blühende Pflanzen nutzt, damit die Bienen sich freuen können! Das sind alles handfeste Naturprojekte! Es gibt gewiss unzählige mehr, die sich lohnen und notwendig sind, damit den Pflanzen und Tieren ihr Lebensraum erhalten bleibt. Nun hat die Loki-Schmidt-Stiftung die „Vierblättrige Einbeere“ zur Blume des Jahres 2022 gekürt. Wow! Was für eine Wahl! Zugleich ruft die Stiftung zum Schutz dieser unbekannten Blume und ihres Lebensraums auf. Dieser ist einem normalen Naturliebhaber aber verwehrt, höchstens, er kommt mal vom Weg ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Loki Schmidt diese Wahl zugelassen hätte. Sie hätte bestimmt eine Pflanze gewählt, die nicht so elitär, irgendwo unerkannt wächst, sondern einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Ich denke, es muss eine Verhältnismäßigkeit beachtet werden: Auch wenn ein Biologe für die Einbeere sein Leben opfern würde, gibt es noch Wichtigeres für die Natur zu tun!

Karin Bechstein-Martins Garcia

Nicht nur Repräsentationsamt

20. Oktober: „Zeit für eine Präsidentin. Es wäre nicht vermittelbar, sämtliche Repräsentationsämter mit Männern zu besetzen“

Ja, da stimme ich Ihnen zu, dass es Zeit ist für eine Bundestagspräsidentin. Dieses Amt aber „nur“ als Repräsentationsamt zu sehen oder gar despektierlich als „Abklingbecken“ für Politiker am Ende ihrer Karriere zu betiteln, wird dem Amt nicht gerecht. Die Wahrung der parlamentarischen Rechte des Bundestages (siehe Corona) und eine echte Reform des Wahlrechts sind große Herausforderungen für die zukünftige Bundestagspräsidentin und und ihre Vizepräsident*innen. Es ist gut, dass die SPD hier noch die Kurve durch den innerparteilichen Druck bekommen hat und eine Frau für dieses Amt vorschlägt.

Ortwin Schuchardt, Hamburg