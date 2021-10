Briefe an die Redaktion: 16. Oktober 2021

Falsche Prioritäten

14. Oktober: „Beam me up, Jeff Bezos: William Shatner alias Captain James T. Kirk flog gestern für gut zehn Minuten ins All – mit 90 Jahren“

Mir persönlich graut es, dass Mr Bezos zwar so spendabel ist, drei Personen den Flug ins Weltall zu spendieren, darunter William Shatner, und dafür mehr als 20 Mio. US-Dollar ausgibt, auf der anderen Seite aber keinen einzigen Dollar für die hungernde Bevölkerung in Madagaskar, oder in anderen Ländern, auszugeben bereit ist. Ich habe keinen Respekt vor dieser Person und habe die gleiche Meinung über ihn wie Richard David Precht.

Umer Khan, Hamburg

Nebenwirkungen diskutieren

14. Oktober: „Schinnenburg (FDP) für Legalisierung von Cannabis“

Das von W. Schinnenburg postulierte Vorgehen würde in keiner Weise die Aufgabe der Gesellschaft erfüllen, Jugendliche und junge Erwachsene vor wesentlichen gesundheitlichen Schäden zu schützen. Neben der seltenen aber zerstörerischen Schizophrenie kann Cannabis auch u.a. das sehr belastende amotivationale Syndrom hervorrufen, das generell verdrängt und nicht mit Cannabiskonsum in Verbindung gebracht wird. So sind die Nebenwirkungen der Droge viel energischer öffentlich zu diskutieren; vor allem muss mehr gegen den Cannabiskonsum junger Menschen getan werden: kluge Jugendarbeit statt Freigabe! Denn, lieber Herr Schinnenburg: Abhängigkeit ist das Gegenteil von Freiheit!

Dr. Ursula Augener

Alle sind schützenswert

14. Oktober: „Hamburg rüstet sich für Drittimpfungen“

Wieder wird bei der Impfung priorisiert. Nur besonders zu schützende Menschen, wie z.B. Heimbewohner und Immungeschwächte, werden hier genannt. Dies mag in Zeiten einer Impfstoffmangelversorgung noch akzeptabel sein, aber jetzt besteht dieser Engpass nicht mehr und jeder Impfwillige ist ein schützenswerter Mensch. Allem Anschein nach haben die Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik nichts hinzugelernt.

Dr. Horst Braunwarth

Würdigung der Soldaten

14. Oktober: „,Wir stehen tief in ihrer Schuld’. Etwa 160.000 deutsche Soldaten waren binnen 20 Jahren in dem Krisenland, 59 starben. Ihre Leistungen wurden nun offiziell gewürdigt – doch es bleiben Fragen“

Als Ende August die letzten deutschen Soldatinnen und Soldaten aus Afghanistan in ihre Heimat zurückkehrten, war kein Politiker am Flughafen, um die würdevoll zu begrüßen, die in den vergangenen 20 Jahren in Afghanistan im Einsatz waren. Die Lebenden - wie auch die 59 Toten - hätten dies schon am Tag der Rückkehr, der eine gewisse Symbolik hat, verdient.

Jochen Schultz

Kein moralischer Rückhalt

Der Große Zapfenstreich war die richtige Würdigung für unsere Soldaten, die 20 Jahre auch unsere Freiheit am Hindukusch verteidigt haben. Die Bundeswehr hat die afghanische Armee und Polizei ausgebildet, modernste Waffen geliefert, um dem Kampf gegen IS und Taliban standzuhalten. Aber wen hat die Bundeswehr eigentlich wirklich unterstützt und ausgebildet? Diese Frage ist nie gestellt worden: der Präsident des Landes flieht als erster nach Pakistan und die Armee gibt Fersengeld. Gab es bei der afghanischen Truppe keinen moralischen Rückhalt, für die Freiheit ihrer Menschen und vor allem der Frauen zu kämpfen? Ausländische Truppen haben jahrelang den Kopf hingehalten, um die Demokratie zu verteidigen und was macht die eigene Armee? Sie kapituliert ohne Widerstand. Wenn Blutvergießen zu verhindern das Argument war, dann hätten Verhandlungen für die Übergabe geführt werden können. Aber nein: es war - um es ganz deutlich zu sagen - eine feige Armeeführung der Afghanen, die kein westlicher Politiker für möglich gehalten hatte, sonst wäre der Rückzug früher und anders geplant worden. Und dafür haben die deutschen Soldaten ihr Leben riskiert? Das ist die bitterste Wahrheit, wenn ihnen mit dem Großen Zapfenstreich ihr Einsatz gewürdigt wird.

Dietmar Johnen-Kluge

Wir brauchen die Bauern

13. Oktober: „Bauer Jaacks kämpft um seinen Hof in Rissen jetzt vor Gericht. Pächter verklagt Stadt Hamburg, weil Wirtschaftsbehörde den Verkauf des Milchviehbetriebs genehmigte. Statt Kühen sollen dort Pferde weiden“

Ich habe mir lange überlegt, ob ich überhaupt noch einen Leserbrief an das Hamburger Abendblatt schreibe. Da wird ein Bauer von einer profitgierigen Besitzerin vertrieben. Wir brauchen die Bauern mit der Landwirtschaft. Die Beamten, die diese Entscheidungen getroffen haben, kaufen die Milch und das Fleisch im Supermarkt. Was interessieren uns die Bauern! Pferde sind etwas Schönes und sie gehören in unser Leben. Hier geht es jedoch darum, einer betuchten Schicht entgegen zu kommen.

Hans-Jürgen Odrowski, Hamburg

Angstfreie Beschäftigung

13. Oktober: „Grundeinkommen: Ökonomen zweifeln an Finanzierbarkeit“

Welche Erkenntnis der Ökonomen! Zur Finanzierung eines Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) muss also das Steueraufkommen deutlich erhöht werden. Die Zahlen sind lange bekannt und auch die Befürworter gehen davon aus, dass mit der Einführung eines BGE (endlich) eine Änderung der Steuergesetze verbunden sein muss. Es wurden Wege aufgezeigt, wie der Staat Gelder generieren kann bzw. welche bestehenden Leistungen entfallen und damit Steuereinnahmen zur Finanzierung frei werden. Verschiedene Autoren schlagen zur Finanzierung die Einführung einer Transaktionssteuer vor. Nach z. B. Richard David Precht wurden 2008 allein in Deutschland Börsentransfers in Höhe von 260 Billionen Dollar getätigt. Bei einer Transaktionssteuer von nur 0,3 Prozent ergäben sich Einnahmen von 780 Milliarden und damit ließe sich schon so einiges bewegen. Ohne Zweifel gibt es noch offene Fragen beim BGE, die der Klärung bedürfen, aber die Finanzierung gehört eher nicht dazu. Sicher ist, dass wir uns etwas einfallen lassen müssen, um dem Auseinanderdriften der Gesellschaft und den Folgen der Digitalisierung zu begegnen. Viele Fachleute sehen hier im BGE eine gute Möglichkeit mit der wir uns angstfrei beschäftigen sollten.

Susanne und Dr. Michael Hahn

Dankbar für Unterstützung

12. Oktober: „Kripobeamte: ,Wer sich Mühe gibt, wird bestraft’: Gewerkschaft kritisiert Kultur und Zustände im LKA scharf.“

Bei den Angaben von Jan Reinecke (BDK) hat mich besonders diese berührt: „Wir sind aber insgesamt nun an einem Punkt, an dem sich viele Kolleginnen und Kollegen fragen, ob ihr Herzblut überhaupt noch erwünscht ist“. Was muss alles passieren, ehe ein Mitarbeiter so etwas denkt? Ich gehöre zu der Gruppe der Betroffenen von Beziehungsgewalt. Dem Entschluss, sich an die Polizei zu wenden, gehen meist viele Jahre der Gewalt voraus. Diesen Schritt zu tun, ist gefährlich, denn die Gewalt ausübende Person befindet sich unbehelligt auf freiem Fuß und ist bereit, jederzeit an dem Punkt weiterzumachen, wo sie beim letzten Mal aufgehört hat. Der Anruf bei der Polizei wirft gleichzeitig die Frage auf: „Habe ich quasi jetzt mein Todesurteil unterschrieben?“ Mein Leben lang werde ich dankbar sein für die Unterstützung und Hilfe, die ich von den Polizistinnen und Polizisten erhalten habe: Empathie, „Herzblut“, Aufklärung, Absicherung, ob der Aufenthaltsort sicher ist, bekam ich „einfach so“ geschenkt. Der erste Kontakt zu einer Opferhilfeeinrichtung wurde übernommen. Diese gesamte geleistete Arbeit verdient alle Wertschätzung und größten Respekt!

Kirsten Kieckbusch