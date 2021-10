Briefe an die Redaktion: 12. Oktober 2021

Auto ist Privatvergnügen

7. Oktober: „Anwohnerparken wird erneut teurer. Senat plant deutliche Gebührenerhöhung. Auch Besucher sollen mehr bezahlen“ und Leserbriefe vom 8. Oktober

Die Reaktionen – „Abzocke“, „dreist“ und ähnliche Verbalinjurien – waren erwartbar. Ich frage mich dagegen, warum ich als Steuerzahler dafür bezahlen soll, dass Mitmenschen ihr Privatvergnügen „Auto“ kostenlos auf öffentlichem Grund abstellen können. Jeder Gastronom muss für einen Tisch oder Stühle, die er in öffentlichem Raum aufstellt, bezahlen. Ebenso jeder Einzelhändler, der dort seine Waren feilbietet. In London wären die Bürger froh, wenn sie für 70 Euro das Recht bekämen, ihr Fahrzeug auf die Straße zu stellen. Dort wird mindestens die zehnfache Summe fällig, will jemand nur einen Kleinwagen vor der Haustür zu parken. Unsere europäischen Nachbarn sind es zudem gar nicht gewohnt, ein Auto überhaupt kostenlos irgendwo abstellen zu können, eben weil ein Auto Privatsache ist und die Öffentlichkeit durch Lärm und Dreck schon reichlich in Mitleidenschaft gezogen wird. Wer ein Auto besitzt, der muss für seine Unterbringung zahlen. So, wie er auch Versicherung und Treibstoff bezahlen muss. Ich hoffe, in einem nächsten Schritt werden die Firmen zur Kasse gebeten, die ihre Fahrzeuge durch Mitarbeiter in den Wohngebieten der Stadt verteilen, statt sie auf firmeneigenen Parkplätzen zu parken. Diese unsoziale Vorgehensweise ist ein noch größeres Ärgernis. Die Stadt ist gefordert, Bauherren zur Bereitstellung von Tiefgaragen oder Parkflächen zu verpflichten. Diese Verpflichtung aufzuheben und gleichzeitig die Parkplätze zu verknappen, ist tatsächlich eine Strategie, die mit gutem Willen nicht mehr zu beschreiben ist. Aus diesem Blickwinkel kann ich den Unmut durchaus nachvollziehen.

Andreas Kaluzny

Das ist mir ein Dorn im Auge

Das Anwohnerparken ist mir seit langem ein Dorn im Auge. Und nun beschweren sich auch noch Anwohner, dass sich die Jahresbeiträge auf 70 Euro erhöhen sollen. Ein Garagenparkplatz ist selten unter 90 Euro im Monat zu bekommen. Mit welchem Recht wird öffentlicher Parkraum für die Allgemeinheit eingeschränkt (maximal drei Stunden), um ihn einem beschränkten Personenkreis zur Verfügung zu stellen? Wenn ich spontan eine Freundin oder meinen Friseur dort besuchen möchte, kostet es mich viel Geld fürs Parken, während die Anwohner dauerhaft gegen ein geringes Entgelt (0,19 Euro pro Tag) parken können. Und was ist mit den Beschäftigten in diesen Gegenden? Auch darüber sollte nachgedacht werden. Eine Wohngegend mit schlechten Parkmöglichkeiten hat sich schließlich jeder selber ausgesucht. Das musste ich einmal loswerden.

Saskia Hahn

Beteiligte Urheberin

9. Oktober: „Sieben Gründe für Laschets Scheitern. Der CDU-Chef hat seinen Rückzug eingeleitet – ein Sturz in Rekordgeschwindigkeit“

Mag auch das Sündenregister von Armin Laschet ellenlang sein – es erschöpft die Ursachenkette des Wahldesasters der CDU/CSU bei weitem nicht. Mit meisterlichem Geschick hat der Verfasser eine maßgeblich beteiligte Urheberin ausgeklammert: Angela Merkel. Ihre Mitschuld besteht in dreifacher Hinsicht. Anstatt zur Mitte der letzten Legislaturperiode auszuscheiden und ihrem prospektiven Nachfolger die Zeit zu geben, den Kanzlerbonus in den Wahlkampf mitzunehmen, ist sie ebenso starrsinnig wie Helmut Kohl verfahren. Zweitens: Ihre öffentliche Proklamation für Armin Laschet war derart sparsam, dass vielfach ein negativer Eindruck entstand und Olaf Scholz sich als von eigenen Gnaden designierter Merkel-Nachfolger gerieren konnte. Und drittens: Sie hat in ihrer langjährigen Zeit des Parteivorsitzes die CDU programmatisch derart entleert, dass auch das Wahlprogramm nichtssagend war. Deshalb stand die Partei mit leeren Händen da und konnte sich nur in Allgemeinplätzen äußern. Diese objektiv nachweisbaren Vorwürfe werden in spekulativer Hinsicht ergänzt durch den mutmaßlich maßgeblichen Einfluss von Frau Merkel gegen die Wahl von Friedrich Merz auf den Parteivorsitz. Jenseits aller gegenteiligen Zweifel besteht doch die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass Friedrich Merz mit seiner rhetorischen Schwungkraft und seiner luziden Formulierungskunst den minimalen Vorsprung der SPD wettgemacht hätte. Die Wahlniederlage der Union war also durchaus vermeidbar und in vieler Hinsicht verursacht durch die Bundeskanzlerin. Frau Merkel, so geht man nicht mit einer Bundestagswahl um!!

Prof. (em.) Dr. Klaus-Peter Martens

Unzureichende Unterstützung

Herr Laschet wurde nur unzureichend von seiner Partei unterstützt. Kaum als Kanzlerkandidat gewählt, vermeldeten Landesvorsitzende der CDU, dass sie mit Söder bessere Chancen gehabt hätten. Ausgerechnet Markus Söder, der als Wahlkampfhilfe für die CSU in Bayern Herrn Orbán einlud, der gegen die Umweltpolitik und Fridays vor Future wetterte, um dann auf einmal Bäume zu umarmen und lange Zeit in jedem zweiten Satz „wir in Bayern“ sagte – dieser Mann sollte Bundeskanzler werden? Glaubt wirklich jemand, dass Herr Söder für die gesamte Bundesrepublik gut wäre? Ein Mann, der dem gewählten Kanzlerkandidaten ständig Knüppel zwischen die Beine wirft? Den CDU-Mitgliedern hätte es gut getan, sich rechtzeitig daran zu erinnern. Und dann die Politiker, vor allem in der CSU, die in die Maskenaffäre verstrickt waren, außerdem Herr Amthor mit seinen Lobby-Verstrickungen und die neu gewählten jungen Abgeordneten, die nicht besseres zu tun hatten, als gleich eine Beratungsfirma zu gründen – sie alle hinterlassen doch einen sehr faden Beigeschmack. Etliche Parlamentarier, die in die Masken- und Lobbyisten-Affären verstrickt sind oder dubiose Zahlungen erhalten haben, hätten schleunigst aus dem Parlament verschwinden müssen. Und auch Minister Scheuer hätte zurücktreten sollen bei seiner kostspieligen unverantwortlichen Verkehrspolitik! Nicht Herr Laschet ist für das Wahlergebnis verantwortlich zu machen, sondern die oben genannten Abgeordneten und Politiker, die kein Unrechtsbewusstsein haben, ihre Fehler nicht eingestehen und nicht zurückgetreten sind.

Karen Weidmann-Henkel

Alle unfähig?

11. Oktober: „Der Kämpfer gegen hohe Gebühren. Hermann Martens ging gegen die Kostenbescheide für Straßenfertigstellung vor – wohl mit Erfolg“

Dieser Beschluss bedeutet, dass seit 1985 rechtswidrig geurteilt wird. Und das wollen alle anderen Verwaltungsrichter seit fast 40 Jahren bei den vermutlich zahlreichen Verfahren nicht bemerkt haben??? Das hieße ja, die Kollegen des beschlussfassenden Richters wären alle unfähig. Nun könnte man ja hoffen, eine andere Berechnung ohne Einheitssätze seien ein Gewinn für uns Bürger. Wenn man die rasant steigenden Baukosten (nicht nur aufgrund des Mangels an Baumaterial) betrachtet, dürfte sich diese Hoffnung als Trugschluss erweisen, zumal sich die finanzielle Lage des Staates durch Corona nicht gerade verbessert hat. Auch insofern mutet dieser einzigartige Beschluss skurril an. Hier scheint sich der Spruch zu bewahrheiten: „Vor Gericht und auf hoher See sind wir in Gottes Hand.“

Christopher Gerkens

Vermeidbarer Unfall

8. Oktober: „Smart zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt – eine Tote“

Wieder ein verheerender Unfall, der absolut vermeidbar ist, wenn die verfügbare Technik endlich verpflichtend für alle Lkw wäre und natürlich ohne die Möglichkeit, diese manuell durch die Fahrer abzuschalten. Viele Tote, Verletzte und Sachschaden, auch Tausende Stunden Wartezeit in den resultierenden Staus würden vermieden. Das ist eine notwendige Aufgabe für das Bundesverkehrsministerium, die mit Sicherheit die Zustimmung einer breiten Mehrheit hätte.

Frank Hertig