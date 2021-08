Briefe an die Redaktion: 9. August 2021

Nie wieder ohne Maßnahmen?

7./8. August: „Jugend ohne Lobby. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wenig wert uns Kinder und Jugendliche sind. Die Impfungen sind ein weiterer Beleg“

Der Autor hat mit seiner Analyse zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen in der Pandemie den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass Menschen so behandelt werden. Damit für die Alten auch noch jedes Restrisiko einer Coronainfektion ausgeschlossen werden kann, sollen sich jetzt Kinder impfen lassen – entgegen der Empfehlung der Stiko. Wieder einmal wird Solidarität seitens der jungen Generation gefordert. Und es wird auf ein Neues mit Schulschließungen oder Quarantäne ganzer Klassen gedroht. Hat Deutschland denn nichts gelernt in den letzten eineinhalb Jahren? Herr Iken sagt ganz richtig: „Vom Versprechen, Deutschland werde zum Alltag zurückkehren, wenn allen Erwachsenen ein Impfangebot gemacht worden ist, hört man nur noch wenig.“ Genauso ist es. Ich wüsste gern mal von unseren Politikern, wann genau denn alle Maßnahmen eingestellt werden sollen. Wahrscheinlich nie wieder, oder?

Stephanie Andresen

Politiker ohne Nachwuchs

Die wichtigste Frage geht fast unter und wird viel zu wenig oder gar nicht gestellt: „Liegt es daran, dass viele Politiker keinen Nachwuchs haben?“ Können wir von den vielen Entscheidern ohne eigene Enkel-/Kinder erwarten, dass sie für Kinder und Jugendliche mehr Empathie entwickeln als für 100 auf der Autobahn?

Bernd Rachold

Mit den Aufgaben wachsen

7./8. August: „Waren die Politiker früher besser? Die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl bleiben blass oder fallen durch Fehler auf – vielleicht aber sind uns die Maßstäbe verrutscht“

Da hat Herr Iken die Krux in der politischen Landschaft doch schön auf den Punkt gebracht, denn viele Wähler drehen sich im Kreise bei der Entscheidung, für wen sie denn nun stimmen sollen. Die Fußstapfen sind groß, in die ein Nachfolger treten muss und mein Zutrauen zu der derzeitigen Auswahl nicht sehr hoch. Doch oft wächst der Mensch mit seinen Aufgaben und hoffentlich bildet sich nach der Wahl dann doch noch ein demokratischer Charakterkopf aus. In jedem Fall ist eine starke Persönlichkeit, die auch mal aneckt und sich immer wieder der Diskussion stellt, ohne die streng demokratischen Pfade zu verlassen, wünschenswert.

Britt Krüger, Hamburg-Rahlstedt

Ein Schritt für die Karriere

7./8. August: „Heinrich Pette – war er ein Nazi? Das weltberühmte Hamburger Institut für Virologie hat aufgrund historischer Gutachten den Namen seines Gründers abgelegt“

Vermutlich ist Heinrich Pette nicht aus politischer Überzeugung in die NSDAP eingetreten, insofern war er wohl kein überzeugter Nazi. Es waren wohl eher Karrieregründe, die ihn zum Parteieintritt am 1. Mai 1933 bewogen – dem Tag, an dem die SA, die SS und NSDAP-Mitglieder das Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof einnahmen. Viele Kommunistinnen und einige Sozialdemokraten waren bereits verhaftet worden oder sind in den Untergrund gegangen. Die bürgerliche Mitte, aber nicht nur sie, verhielt sich mehrheitlich opportun und machte sich damit mitschuldig an dem was folgte. Der Verzicht auf die Namensführung „Heinrich Pette“ im Institutsnamen ist bei allen medizinischen Leistungen von Herrn Pette richtig. Er ist ein Schritt aus der Erzählung der Nachkriegszeit, die Nazis und Kommunisten für den Weg in die Nazi-Diktatur verantwortlich machten und anderen (wie Pette) keine Wahl mehr ließen. Dass dieses Narrativ bis in die Gegenwart wirkt, hat die peinliche Debatte um die Ehrenbürgerschaft für Esther Bejarano gezeigt, der man die Ehrenbürgerschaft wegen ihrer DKP-Mitgliedschaft verweigerte. Heilen kann die Stadt diese Fehlentscheidung nur, wenn ihr Name an prominenter Stelle in dieser Stadt verewigt wird. Heinrich Plett hingegen ist ein Beispiel des bürgerlichen Versagens gegenüber dem sich 1933 erst etablierenden Nazideutschland.

Jürgen Beeck

Verlässliche Informationen

6. August: „Mehr Qualität fürs Geld! Ein höherer Rundfunkbeitrag ist verkraftbar – mit Reformen“

Klar, das erfreulich eindeutige Plädoyer des Bundesverfassungsgerichts für die Existenz und die finanzielle Absicherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sollte ARD, ZDF und Deutschlandradio zum selbstkritischen Blick auf die Qualität ihrer Programme bewegen. Aber gerade die Krisen der vergangenen Monate haben doch gezeigt, wie unentbehrlich seriöse und verlässliche Information über die Medien ist, und dabei haben sich die Öffentlich-Rechtlichen bewährt! Jörg Quoos liegt auch daneben mit seinem Vorwurf, ARD und ZDF hätten bei großen Ereignissen populären Unterhaltungsformaten Vorrang vor aktueller Information gegeben. Wie oft gab es „Brennpunkte“ und „Extras“ zur Corona-Entwicklung und zur Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz! Man sollte sie aber auch wahrnehmen.

Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast,

Kulturforum Hamburg

Falsche Vorstellungen

5. August: „,Wer macht die Arbeit, wenn alle studieren?‘ Wissenschaft trifft Wirklichkeit: Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider spricht mit Uni-Präsident Dieter Lenzen über (große) Themen unserer Zeit“

Wie kommt Herr Lenzen zu der Vorstellung, es gebe wenn überhaupt, dann keine großen Unterschiede in der intellektuellen Leistung zwischen der Ausbildung zum Mechatroniker und einem Master-Studium an einer Technischen Universität? Als studierter Pädagoge mag er sich qualifiziert dazu äußern, was eine Ausbildung zum Erzieher vom Studium der Erziehungswissenschaften unterscheidet. Das Qualifikationsziel und der Anspruch eines wissenschaftlichen Ingenieur- oder allgemein eines MINT-Studiums sind Herrn Lenzen offenbar nicht klar, anders als ungezählten Absolventen einer technischen Berufsausbildung, die danach noch ein Studium an einer Fachhochschule oder gar Technischen Universität angehen und dabei ungekannte intellektuelle Herausforderungen erfahren. Herr Lenzen hat als Pädagogik-Professor die Ausbildung der Lehrergeneration mitgeprägt, die heute die sog. Allgemeine Hochschulreife auch solchen Schülern zuspricht, die im weiteren Bildungsweg erst wieder mit den Gesetzmäßigkeiten der Bruchrechnung vertraut gemacht werden müssen. Das ist die neue Gemeinsamkeit zwischen Ausbildung und Studium. Die Qualifikationsziele und der intellektuelle Anspruch sind es nicht!

Prof. Dr.-Ing. Stefan Dickmann

Steuerlich benachteiligt

5. August: „Viele können privat nicht fürs Alter vorsorgen. 44 Prozent der Haushalte mit niedrigem Einkommen haben zu wenig Geld für zusätzliche Rentenabsicherung“

Das Problem der Einschränkung des Lebensstandards im Alter muss um eine steuerpolitische Seite ergänzt werden: Wer neben seiner Sozialversicherungsrente keine Firmenrente erhält – und das gilt besonders für Beschäftigte in Klein- und Kleinstbetrieben – und sich deshalb aus versteuertem Einkommen eine eigene private Alterssicherung ohne staatliche Zuschüsse oder sonstige Vergünstigungen aufbaut, wird steuerlich benachteiligt, weil die Kapitalerträge oberhalb des seit Jahren nicht erhöhten Pauschalbetrags von 800 Euro p.a. mit 25 Prozent Kapitalertragsteuer (plus des für Sparer nicht abgeschafften Solidaritätszuschlags) belastet werden. Die kommende Bundesregierung wird diese Benachteiligung (die nicht nur die sog. „Reichen“ trifft) durch die Gewährung von angemessenen Freibeträgen bei der Besteuerung einer selbstfinanzierten Altersvorsorge beseitigen müssen.

Manfred Kurz, Hamburg