Briefe an die Redaktion: 22. Dezember 2020

Besorgniserregende Nachricht

21. Dezember: „Virus mutiert – Flugverkehr gestoppt. In Großbritannien verbreitet sich eine neue Variante von Sars-CoV-2“

Die Nachrichten aus Großbritannien sind besorgniserregend. Zunächst scheint die Abschottung geboten zu sein. Doch wie sinnvoll diese ist angesichts unserer offenen Grenzen und des globalen Warenverkehrs, zeigen die hohen Infektionszahlen in den Grenzgebieten. Wichtiger wird in den nächsten Tagen die Frage sein: Wie möchte die Politik in Zukunft auf die Infektionszahlen reagieren? Die Impfung wird zu lange dauern, als dass die Wirtschaft einen so langen Stillstand durchhalten könnte – von der Bevölkerung ganz zu schweigen. Vermieter, Banken, Versicherungen, Strom- und Wasseranbieter werden freiwillig nicht auf ihr Geld verzichten (so weit geht die viel beschworene Solidarität dann doch nicht), das heißt die Menschen werden immer ärmer und werden sich irgendwann ihre Wohnung nicht mehr leisten können – bei den kleinen Läden fängt das Aufgeben schon an. Wird der Staat Mieten und Fixkosten in Zukunft auch für die Bevölkerung übernehmen? Fraglich ist, ob es überhaupt möglich ist, 60 Prozent der Bevölkerung bis zum Ende 2021 zu impfen, bevor die ersten die Auffrischung benötigen, und ob das Virus nicht schneller mutiert. Daher ist es einerseits wichtig, dass wir alle unser Immunsystem stärken (auch einkommensschwache Menschen müssen finanziell in der Lage sein, genügend Obst und Gemüse zu kaufen), andererseits müssen sich Politik und Wissenschaft zeitnah eine andere Strategie überlegen, denn die Abschottung fordert auf Dauer zu viele wirtschaftliche und psychische Opfer von allen.

Rüdiger Ramm

Impfpflicht durch die Hintertür

21. Dezember: „Ethikratsmitglied: Impfgegner sollten auf Behandlung verzichten“

In einer Demokratie gehört Meinungsvielfalt zum gesellschaftlichen Konsens, und damit auch eine abweichende Meinung zu Impfungen. Herr Henn, Mitglied des Ethikrates, versucht über moralischen Druck quasi eine Impfpflicht „durch die Hintertür“ zu erwirken. Ich empfinde seine Aussage als ausgesprochen unethisch.

Dr. Sven Warrelmann

Erst die Altenpfleger impfen

19./20. Dezember: „Ein bitterer Impf-Start. Deutschland hat zu wenig Vakzine – das wird Menschenleben kosten“

Größtmögliche Effizienz wäre jetzt besonders gefordert, solange der Impfstoff so knapp ist, dass es in den Wintermonaten nicht mehr gelingen wird, einen großen Teil der alten Menschen zu versorgen. Effizienz ist ein Kriterium, das die Ethikkommission, von deren Rat Gesundheitsminister Spahn sich hat leiten lassen, bei ihrer Priorisierung anscheinend nicht im Blick hatte. Denn es wäre wirksamer, zunächst die Pflegekräfte in Altenheimen zu impfen, denn die sind weit gefährdeter, sich zu infizieren und schleppen dann das Virus ins Heim ein. So könnten weitaus mehr Heime versorgt werden und das wäre der bessere, weil schnellere und umfassendere Schutz für Heimbewohner. Und natürlich muss die erste Priorität zunächst auch für das Personal der Intensivstationen gelten, denn wenn sie infiziert sind und längere Zeit ausfallen, müssen Intensivbetten wegen Personalmangel gesperrt werden, so dass die rapide steigende Zahl alter Menschen mit schwersten Covid-19-Erkrankungen nicht mehr adäquat versorgt werden kann.

Wolfgang Muschter

Programm für die Zukunft

17. Dezember: „Ein Angriff auf die Freiheit der Medien. Im Streit um die Rundfunkgebühren geht es um viel – ist willfährige Berichterstattung das Ziel?“

Frau Dr. Sonntag-Wolgast lässt leider außer Acht, dass Unzufriedenheit mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk längst über das Stadium „man könnte mal einen Brief ans Funkhaus schreiben“ hinaus ist: Ein demokratisch gewähltes Landesparlament beschäftigt sich damit. Gründe dafür liegen seit geraumer Zeit auf dem Tisch: Profilarme Radioprogramme (nicht selten dumm-albern moderiert), auf fast allen Kanälen gleichartige Musik (meistens Oldies), jüngere Menschen (selbst 50-Jährige) sind längst zu den privaten Sendern und Medien abgewandert, anspruchsvollere Sendungen werden sonst wohin verlagert und selbst in der Corona-Krise hat man sich wenig um die Aufrufe geschert, den um ihr Business kämpfenden hiesigen Künstlern mehr Raum zu gewähren (der ihnen auch vor der Krise schon zugestanden hätte). Bitter, dass offenbar vor allem die AfD sich des Themas annimmt und damit ja durchaus eine ganze Reihe Menschen gewinnt. Hey, Rundfunkleute, spielt nicht „Yesterday“ – macht uns das bunte Programm der Zukunft, traut Euch was, begeistert und erstaunt uns! Dann redet niemand mehr über 86 Cent!

Ingo Weichert, Hamburg

Sender für jedes Bundesland?

Es geht weder um Ost und West noch um Zwangsgebühren. Es geht um die Frage, ob es noch zeitgemäß ist, dass nahezu jedes Bundesland einen eigenen Sender haben muss. Mit all den parallelen Posten und Kosten. Es geht um den elenden Proporz, der sich auch in den von Frau Sonntag-Wolgast angeführten „Rundfunk- und Verwaltungsräten“ widerspiegelt. Die Sender wissen gar nicht, was es bedeutet, richtig Kosten zu senken. Ganz zu schweigen von dem immensen Einsparpotenzial bei Zusammenlegung von Sendeanstalten.

Gerhard Maack, Hamburg

Bahnhof Diebsteich anbinden

17. Dezember: „So soll die U 5 durch die Innenstadt fahren. Verlauf der neuen U-Bahn-Linie steht fest“

Die Planung der U 5 ist grundsätzlich zu begrüßen, verbindet sie doch Vororte mit innerstädtischen Stadtteilen und der City. Die Planung ergänzt das bestehende, aber lückenhafte Netz der Schnellbahnen fast optimal. Optimaler wäre die Verknüpfung der U 5 mit der S 1 in Höhe der bestehenden S-Bahnstation Rübenkamp und eine Verknüpfung mit der U 3 zusammen mit der U-Bahnstation Mundsburg und damit auch mit dem überregionalen Einkaufszentrum Hamburger Straße. Außerdem scheint eine Endstation bei den Arenen im Volkspark ohne eine weitere Anbindung des bevölkerungsreichen Stadtteils Lurup in nur 1,5 Kilometern Entfernung völlig unrealistisch. Wie oft werden in den Arenen denn überhaupt Veranstaltungen stattfinden? Eine weitere Frage ergibt sich in diesem Zusammenhang: Warum bekommt der neue Fernbahnhof Diebsteich keinen U-Bahnanschluss?

Peter Michelis

Von Bramfeld nach Farmsen

Wir brauchen schnelle Verbindungen von Ost nach West und keine, die erst noch durch die Innenstadt führen. Dahin fahren schon mehrere U- und S-Bahnen, in die man an verschiedenen Bahnsteigen ohne Probleme umsteigen kann, wie an der Sengelmannstraße von der U 5 in die U 1 Richtung Jungfernstieg. Die U 5 wäre ideal zur Weiterführung ab dieser Station direkt bis zum Osdorfer Born. Außerdem sollte man diese Bahn besser von Bramfeld bis zum Bahnhof Farmsen weiterführen, damit noch mehr Menschen vom Auto auf die schnellen U- und S-Bahnen umsteigen. Und da bringt eine Stadt- oder Straßenbahn einfach nicht die Vorteile, da ihr Vorankommen eben auch auf die Verkehrsdichte der Straßen inklusive der Störungen bei Unfällen angewiesen ist.

Gerda Horn

Für mehr Gerechtigkeit

14. Dezember: „CDU-Sozialflügel will Steuer für Amazon“

Es geht nicht an, dass die großen Online-Konzerne wie Amazon und Google mit wenig Steuern Milliarden-Profite machen und die Einzelhandelsgeschäfte in den Ruin getrieben werden. Natürlich sind auch die Verbraucher, die den bequemen Bestellweg wählen, nicht schuldlos an dieser Misere. Über die anfallenden Berge von Verpackungsmüll machen sie sich ohnehin keine Gedanken. Ja, die Einführung einer nationalen Internetsteuer für Internetkonzerne wäre zu begrüßen und würde für ein Stück Gerechtigkeit sorgen.

Wilfriede Lasse, Hamburg