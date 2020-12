Briefe an die Redaktion: 21. Dezember 2020

Komplette Blamage

19./20. Dezember: „Ein bitterer Impf-Start. Deutschland hat zu wenig Vakzine – das wird Menschenleben kosten“

Es ist absolut unfassbar und eine komplette Blamage, dass die Bundesregierung viel zu wenig Impfdosen bestellt hat. Es ist doch eine einfache Rechnung: 83 Millionen Einwohner benötigen zwei Impfungen, also bestellt man 166 Millionen Impfdosen und sichert sich den frühestmöglichen Liefertermin. Über irgendwelche „Solidarität“ mit anderen Ländern ist erst dann zu reden, wenn wirklich jeder impfwillige Einwohner Deutschlands geimpft wurde.

Joachim Willers

Impfen rund um die Uhr

17. Dezember: „Impfbeginn wohl am 27. Dezember. Kanzlerin trägt Liste mit Impf-Schätzungen zu Bevölkerungsgruppen offen herum“

Warum wird mit dem Impfen nicht unmittelbar nach Freigabe der Europäischen Arzneimittel-Agentur begonnen? Schließlich ist dies das einzige Mittel, mit der wir der Pandemie Herr werden können. Auch wenn unser Gesundheitsminister den Unterschied zwischen einer Notzulassung und der endgültigen Zulassung nicht erklären konnte, könnte der Vertrauensgewinn diese Verzögerung begründen. Dann aber muss es doch unmittelbar losgehen, wir hatten Monate Zeit das organisatorisch vorzubereiten! Fünf Minuten nach Freigabe der europäischen Behörde wissen wir es und dann sollte geimpft werden. Alle verfügbaren Dosen müssen eingesetzt werden, auch über die Feiertage. Es gibt garantiert genügend Freiwillige, die bereit sind, einen Weihnachts- oder Silvestertag zu opfern. Sie sollen ordentlich entschädigt werden, das sind die geringsten Kosten dieser Pandemie. Impfbeginn so schnell wie möglich und dann rund um die Uhr, nur so bekommen wir Corona in den Griff und retten Menschenleben. Alles eine Frage guter Organisation!

Joachim Stratenschulte, Oberst a.D.

Warme Worte reichen nicht

17. Dezember: „Pflegekräfte klagen an: ,Wir werden verheizt‘“

Mit der extrem belastenden Situation der Pflegekräfte, der Ärzte im Krankenhaus und der Hebammen im Kreißsaal ist es wie mit dem Klimawandel – alle wissen schon lange um die Problematik, aber es passiert nichts! Der angebliche Personalmangel ist hausgemacht. Es gibt z.B. genug ausgebildete Hebammen, aber unter den momentanen Arbeitsbedingungen (viel zu niedriger Personalschlüssel), verbunden mit einem beschämend niedrigen Gehalt, haben viele keine Motivation mehr, dort zu arbeiten. Mit den Pflegekräften ist es genauso. Wenn ich Ihren Bericht lese, kann ich mich nur fremdschämen! Ich wundere mich immer wieder, dass so viele trotzdem durchhalten und diese ganze entwürdigende und extrem stressige Situation noch mitmachen. Wie viel Menschenliebe und Hilfsbereitschaft muss da wohl sein, um das durchzuhalten? Und was tun die Politiker? Warme Worte sprechen, denen keine Taten folgen – Angela Merkel, die medienwirksam den Pflegekräften applaudiert. Nicht mal die Corona-Prämie ist ausgezahlt worden, geschweige denn, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Warum hat man die entspannte Sommerzeit nicht dafür genutzt, die Intensivstationen besser mit Personal zu bestücken? Jetzt gibt es leere Betten ohne Pflegekräfte, unglaublich! Hier werden Menschen sehenden Auges verheizt. Das muss sich unbedingt ändern. Ich möchte diesen ganzen mutigen Menschen meine größte Hochachtung und Dankbarkeit aussprechen und kann nur hoffen, dass die Politiker endlich aufwachen und menschenwürdige Arbeitsbedingungen schaffen.

Reinhild Dirks, Klein Hansdorf

Das demotiviert die Menschen

18. Dezember: „Demonstrationen finden trotz des Lockdowns statt“

Die allermeisten besonnenen Bürgerinnen und Bürger in Hamburg sind derzeit bereit, deutliche Einschränkungen in vielen Bereichen hinzunehmen, um nicht nur sich selbst, sondern das Wohl und die Gesundheit aller zu schützen. Und da verkündet der Sprecher der Hamburger Polizei, Holger Vehren, man könne dies nicht verhindern, es fehlten die rechtlichen Voraussetzungen. Einen Aufmarsch von 900 Menschen, die sich dezidiert an keine Regeln halten wollen, kann man nicht verhindern? Für mich ist das unbegreiflich, fahrlässig und konterkariert die Bemühungen des Senats um die Eindämmung der Pandemie. Außerdem demotiviert es Menschen, die sich an die Regeln halten.

Andrea Herzog

In der Schule präsent

15. Dezember: „Schule zu Hause? Hamburger Eltern müssen sich noch heute entscheiden“ und Leserbrief vom 17. Dezember: „Mir tun die Eltern leid“

„Notbetreuung“ heißt nicht, dass die Lehrerinnen und Lehrer zu Hause bleiben und ihre Ferien verlängern. Im Gegenteil, sie sind in der Schule präsent, um die anwesenden Kinder zu unterrichten und für die Kinder, die zu Hause geblieben sind, den Unterricht vorzubereiten. Darüber hinaus müssen sich die Lehrkräfte immer wieder aufs neue mit den sich permanent veränderten Vorgaben aus der Schulbehörde auseinandersetzen.

Hannelore Eidenmüller