Briefe an die Redaktion: 18. Dezember 2020

Ein Tram-Netz für Hamburg

17. Dezember: „So soll die U 5 durch die Innenstadt fahren. Verlauf der neuen U-Bahn-Linie steht fest“

Spätestens nach der Bundestagswahl im September, und wenn hoffentlich Corona vorbei ist, werden Hamburg und der Bund Kassensturz machen müssen. Es wird sich dann herausstellen, dass das U-5-Projekt, mit dem alle U-Bahn-Fehlplanungen der vergangenen Jahrzehnte korrigiert werden sollen, nicht finanzierbar ist. Mit Kosten von ca. 300 Millionen Euro pro Kilometer ist es weltweit eines der teuersten U-Bahn-Projekte und keinesfalls eines der ambitioniertesten in Europa. Da baut Paris einen 120 km langen U-Bahn-Ring bis zur Olympiade 2024. Aufgrund mangelnder Finanzierung wird das Projekt über Jahrzehnte gestreckt werden müssen. Mit einer Fertigstellung des Gesamtprojektes ist nicht vor 2050 zu rechnen. Durch den kurvigen Verlauf der U 5 ergeben sich zum Teil sehr lange Fahrtzeiten z.B. von Barmbek zum UKE, da ist man selbst mit Rad und Bus schneller. Zudem liegen die Stationen bis zu 30 m unter der Erdoberfläche, da braucht der Fahrgast alleine fünf Minuten von der Straßenoberfläche bis zum Bahnsteig. Das ist älteren Bürgern nicht zumutbar. Und den öffentlichen Verkehr tief unter die Erde zu verbannen, damit oben das Auto freie Fahrt hat, passt nicht zu einer echten Verkehrswende. Da sollte der Straßenraum neu verteilt werden zugunsten von Radfahrern, Fußgängern und einer modernen Straßenbahn. Eine Tram kostet in Bau und Betrieb nur rund zehn Prozent dessen, was eine U-Bahn verschlingt. Für acht Milliarden Euro bekäme man ein 250 km langes Tram-Netz in Hamburg, damit würde Hamburg zu den führenden Tram-Unternehmen in Europa und weltweit gehören, und wäre damit ein Aushängeschild.

Michael Jung

Osdorf fehlt die Anbindung

Endlich werden mit der U 5 auch Stadtteile erreicht, die bislang nur mit Bussen oder über weiter entfernte S-Bahn-Haltestellen erreichbar sind. Schade finde ich, dass die Strecke an den Arenen endet und nicht über Lurup bis in den Osdorfer Born oder bis zum Schenefelder Platz führt. Auch hier gibt es großen Bedarf und bisher nur Busverkehr, der häufig völlig überlastet ist, obwohl diverse Linien sogar mit den großen Gelenkbussen fahren. Diese sind eigentlich ständig voll, selbst jetzt zu Corona-Zeiten. Die Menschen in Osdorf würden sich über eine Anbindung an die U-Bahn bestimmt sehr freuen und diese rege nutzen.

Birgit Peters

Wieder eine Chance vertan

Die neue U 5 soll ebenfalls – wie alle anderen Strecken – wieder über das Zentrum fahren. Alle modernen Großstädte haben ein ringförmiges Streckennetz. Hier wäre jetzt die Chance gewesen, eine querende Streckenführung von West nach Ost zu planen. Umstiegspunkte ins Zentrum hätte es genug gegeben. Muss jede Bahn direkt in die City fahren? Es gibt auch zahlreiche ÖPNV-Nutzer mit einem anderen Ziel. Aber die Zukunftsplaner unserer Stadt bleiben in der Historie verwurzelt. Schade.

Hans-Jürgen Ohlerich

Alternativen prüfen

Laut Bürgermeister Tschentscher sind „Schnellbahnen … in einer Großstadt der wichtigste Verkehrsträger. Sie verlaufen unterirdisch und geben uns deshalb oberirdisch Freiraum“. In der Realität stehen allerdings seit Jahren weltweit gerade auch in Metropolen moderne Stadtbahnen im Mittelpunkt des Ausbaus des ÖPNV und der Realisierung der „Verkehrswende“. Hauptgründe dafür sind die wesentlich geringeren Bau- und Betriebskosten sowie die deutlich höhere Kundenfreundlichkeit. Ein maßgeblicher Faktor der Verkehrswende sollte es gerade sein, „oberirdisch Freiraum“ für den ÖPNV zu schaffen und somit nicht zuletzt die Verknüpfungen mit dem Fußgänger- und Fahrradverkehr so einfach und reibungslos wie möglich zu gestalten – also unter anderem nicht Höhenunterschiede von bis zu 20 Metern (Jungfernstieg) in nicht selten weitläufigen unterirdischen Stationen bewältigen zu müssen. Bevor das „vielleicht sogar europaweit größte innerstädtische Infrastrukturprojekt“ tatsächlich in die heiße Phase geht, sollte jedenfalls die Alternative einer modernen Stadtbahn qualifiziert und unvoreingenommen geprüft werden. Zumal Kosten und Bauzeit der U5 sowie die durch den Bau verursachten Störungen mit erheblicher Wahrscheinlichkeit wesentlich höher bzw. länger andauernd sein werden, als zu Beginn der Maßnahme zugrunde gelegt. Ein anderes Vorgehen wäre schwerlich verantwortbar.

Dr.-Ing. Andreas Kossak, Hamburg

Ein erfrischender Artikel

17. Dezember: „,Ein jeder aber kann dat nich, denn he mutt ut Hamborg sien‘“

Ein erfrischender Artikel in dieser bedrückenden Zeit. Wie schön, dass dafür Platz ist. „Daddeldu“ bedeutete für mich als Kind: keine Diskussion!

Ursula Wöhning

Es liegt in europäischer Hand

16. Dezember: „Europa will Macht von Google & Co. begrenzen“

Wir Europäer können nur hoffen, dass den Plänen der EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager keine Steine in den Weg gelegt werden. Mittlerweile dürften sämtliche europäische Regierungen gemerkt haben, wie sehr die US-Konzerne ihre Mitbewerber unterbieten oder durch unfaire Geschäftspraktiken ausschalten, indem sie das Ranking bei Anfragen zu ihren Gunsten ändern. Die EU-Kommission hat ihre Aufgaben aber bei weitem noch nicht erfasst. Wann endlich zahlen diese Multi-Milliarden-Konzerne in Europa endlich dort ihre Steuern, wo sie Gewinne erzielen? Die Angst vor Donald Trump sollte sich wohl erledigt haben… Gott sei Dank! Jetzt heißt es, nationales und europäisches Steuerrecht so zu gestalten, dass wir in Deutschland und Europa von den gigantischen Umsätzen profitieren können. Es liegt in unserer (europäischen) Hand!

Axel Pabst

Nur ein Erfahrungsbericht

16. Dezember: Leserbrief: „Beitrag schürt Ressentiments“ und 14. Dezember: „,Bei jeder Tour erlebe ich Regelverstöße‘“

Was war denn das? Wer bitte hat wessen Privatsphäre verletzt? Wie können die Leserbriefschreiberinnen von Denunziantentum und Bespitzelung sprechen? Es handelt sich hier ganz offensichtlich um einen Erfahrungsbericht. Ein Bericht, der von niemandem die Privatsphäre verletzt hat, da keine Namen genannt werden. Ein Bericht, der in keiner Weise eine Ahndung, geschweige eine Strafverfolgung nach sich ziehen würde. Ja, wir leben tatsächlich in einer Demokratie. Wenn es die Schreiberinnen verletzt, dass Heteros in diesem Bericht nicht genannt wurden, sollten sie es ansprechen und sich darauf beschränken. Alles andere ist unglaubwürdig.

Gisela Langkamp

In großen Abständen denken

11. Dezember: „,Uns droht dramatischer Wohlstandsverlust‘. Fritz Vahrenholt war Vordenker der Ökobewegung – heute zweifelt er an der deutschen Klimaschutzpolitik“

Herr Vahrenholt hat ja so Recht mit seinem Hinweis, man sollte nicht nur in Legislaturperioden, sondern mindestens in Generationen denken. Ich habe gelernt, in noch viel größeren Abständen zu denken. Ich habe Bergbau studiert und mich dabei sehr für die Entstehung der Lagerstätten von Kohle, Salz und Erdöl/-gas interessiert. Es dauert Millionen von Jahren, ehe aus dem Holz der Wälder Kohle bzw. aus den Meerestieren Öl/Gas entsteht. Und damals gab es noch keine Lebewesen, z.B. den Menschen mit seinen hoch entwickelten Maschinen, die das schädliche Gas CO 2 produzierten. Herr Vahrenholt verweist ganz zu Recht darauf, dass auch andere Faktoren wie Sonne, Wolken und die Ozeane unser Klima beeinflussen. Man spricht dabei von Warm- und Kaltzeiten. Das alles sollte uns aber nicht davon abhalten, alles in unserer Macht stehende zu tun, um das heutige Klima zu verbessern, Aber wir können das nicht für die ganze Welt tun, denn woanders sind noch Hunderte von Kohle- und Kernkraftwerken in Betrieb bzw. werden neu gebaut.

Dipl.-Ing. Klaus Fischer