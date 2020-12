Briefe an die Redaktion: 11. Dezember 2020

Heiligabend mit gutem Gefühl

10. Dezember: „Dramatischer Anstieg bei Corona-Toten. Deutschland steht vor einer neuen Höchstmarke bei den Covid-Opfern. Zahl der Neuansteckungen ist hoch wie nie“

Ich bin Weihnachten lieber allein zu Hause als im Familienkreis auf einer Beerdigung. Unabhängig vom politischen Hin und Her treffe ich meine Entscheidungen nach eigenem Verstand und Herz, aber im Rahmen der Vorschriften. 90-jährige, kranke Schwiegereltern? Fünf Tage freiwillige Quarantäne vor Weihnachten, dann kann ich mit gutem Gefühl den vielleicht letzten Heiligabend mit ihnen verbringen. Traditionelles Familientreffen mit 15 Personen, die keine ernsthaften Erkrankungen haben, am ersten Feiertag? Zum Glück denken alle 15 Personen ähnlich wie ich. Wir holen es im Sommer nach. Und Weihnachten denken wir an die Menschen, die sich aufopferungsvoll um alle Corona-Kranken kümmern, auch um die Leichtsinnigen. Und um die, die im Rest der Welt nicht wie die Maden im Speck leben.

Christine Pagel

Es kam soviel zurück...

10. Dezember: „Fließend Deutsch? Spricht hier kein Kind. Daniela Werle hat sich bewusst für eine Grundschule in Billbrook entschieden. Hier hat jeder Schüler einen Migrationshintergrund“

Frau Werle hat meine Hochachtung. Freiwillig auf diesem Posten zu sein, zeugt nicht nur von Empathie und sozialem Engagement, es ist auch äußerst klug. Ich habe selbst nach dem Iran-Irak-Krieg in den Achtzigern fünf Jahre an der Schule in Billbrook gearbeitet. Nirgendwo sonst habe ich so viel gelernt, nirgends kam soviel zurück. Nie wieder habe ich auch so ergreifende Weihnachtsfeiern erlebt, zu denen sich alle Konfessionen trafen. Es kamen immer so viele, dass wir zwei Feiern hintereinander veranstalten mussten. Gelungene Schule an einem Brennpunkt, unter dem besten Schulleiter, den ich in 41 Dienstjahren erlebt habe.

Karin Brose, Studienrätin i.R.

Bücherhalle hat tolle Auswahl

10. Dezember: „E-Book-Reader: Die Bibliothek in der Tasche. Sie sehen aus wie kleine Tablets, sind aber optimal aufs Lesen abgestimmt. Fünf aktuelle Modelle im Test“

Wer wirklich „Die Bibliothek in der Tasche“ haben möchte, sollte sich für ein Tolino-Gerät entscheiden. Denn mit diesem kann man E-Books in öffentlichen Bibliotheken ausleihen, mit dem Kindle von Amazon geht das nicht. Die Auswahl bei den Bücherhallen Hamburg ist riesig, hier gibt es über 100.000 digitale Titel, darunter zehntausende E-Books, aber auch E-Audios (Hörbücher), E-Paper (Zeitungen, Zeitschriften) und E-Videos. Fast alle öffentlichen Bibliotheken in Deutschland bieten ein solches (nur mit dem Tolino kompatibles) Angebot an. Uta Keite

Unentbehrlich im Stadtteil

9. Dezember: „Praxisärzte empört über Reihenfolge beim Impfen“

Die niedergelassenen Praxen sind zu Recht empört über die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko)! Nicht nur die Ärzte, sondern auch alle, die in den Praxen arbeiten, sind empört und enttäuscht! Uns in der Hausarztpraxis haben die letzten Monate sehr viel abverlangt. Am Anfang standen wir ohne ausreichend Schutzmaterial da, und Desinfektionsmittel konnte nicht mehr nachgeliefert werden. Doch wir haben auch ungeschützt weiter gearbeitet. Wir haben praktisch nonstop parallel mit Menschen am Telefon und in der Praxis geredet und viele über Covid-19 aufgeklärt (erkrankte und nicht an Covid-19 erkrankte Menschen) und beruhigt. Die Sprechstundenzeiten wurden ausgedehnt, um nicht zu viele Patienten auf einmal in der Praxis zu haben. Eine Infektionssprechstunde wurde eingerichtet, die Mittagspause dadurch verkürzt, und der Feierabend begann viel später. Wenn die Corona-Abstriche gemacht werden, sitzen wir MfAs dick angezogen im Durchzug. Eine Kollegin ist schwerbehindert und die andere kurz vor dem Renteneintritt. Beide sind selber Risikopatienten, haben aber keinen Tag daran gedacht, die Patienten nicht zu versorgen. Es gibt auch einige Patienten, die ignorieren alle Aushängeschilder und stehen erkältet auf einmal ohne Voranmeldung in der Praxis oder können die Schilder nicht deuten oder lesen. Hinzu kommen nun noch die Patienten, die eine Covid-Infektion durchgemacht haben, aber lange noch nicht gesund sind. Die Nachsorge dieser Patienten bedarf wieder eines großen Gesprächsbedarfs und enormen Zeitaufwandes in der Diagnostik. Jetzt nicht gesehen zu werden, haben wir absolut nicht verdient. Für die Versorgung im Stadtteil sind wir unentbehrlich. Wo sollen die Patienten denn hingehen, wenn wir ausfallen? Die umliegenden Praxen sind ebenfalls alle überfüllt und nehmen keine zusätzlichen Patienten auf. Der normale Betrieb muss ja auch noch weiterlaufen, es gibt ja außer Covid-19 noch andere Erkrankungen.

Natascha Nixdorf,

examinierte Krankenschwester

Bildungsvorbild Jan Fedder?

9. Dezember: „Gibt es bald eine Jan-Fedder-Schule?“

Da gibt es ernsthaft Menschen, die den Volksschauspieler Jan Fedder als Namensgeber für eine Bildungseinrichtung vorschlagen? Noch vor einigen Jahren hat in der NDR-Comedy-Serie „Stenkelfeld“ das „Claudia-Schiffer-Gymnasium“ als Ausdruck provinzieller Kleingeistigkeit für Heiterkeit gesorgt. Der Witz lag in der Erwartung, dass die Leistungen der namensgebenden Persönlichkeit die Aufgabe der Schule hinsichtlich der Vermittlung gesellschaftlicher Werte widerspiegeln und die finden sich im Wirken als Supermodel wohl eher am unteren Ende intellektueller oder ethischer Bildungsziele. Dies ist bei Jan Fedder nicht anders. Was mit ihm assoziiert wird, ist die Seichtheit der Unterhaltung, und die Bodenständigkeit der Bildungsferne. Wer meint, diesen geringen Ansprüchen an ein Bildungsvorbild genügen zu müssen, der sollte lieber eine populäre Youtube-Influenzerin vorschlagen, die im Internet Kosmetiktipps gibt – mit der können junge Leute wenigstens noch etwas anfangen. Nach Fedder kann ein Volkstheater oder eine Straße benannt werden, aber als Namensgeber für eine Bildungseinrichtung ist er in etwa so geeignet wie Greta Thunberg für ein Formel-1-Museum.

Tim van Goos

Bauen ohne Steuergelder

7. Dezember: „Wiedererrichtung der Bornplatz-Synagoge das falsche Zeichen. Finanzieller Kraftakt könnte in Corona-Krise alte Vorurteile schüren. Sinnvoller wäre am Ort ein Jüdisches Zentrum für Menschen aller Religionen und Kulturen“

Die von Herrn Rodzynek gemachten Anmerkungen zum Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge kann ich nur unterstreichen. Mit Blick auf Finanzierungswünsche vieler anderer gesellschaftlicher Gruppen wäre es ein schlechtes Zeichen, wenn hier die jüdische Gemeinde mit einem dreistelligen Betrag aus Steuermitteln unterstützt wird, zumal die Gemeinde wohl gerade einmal 2500 Mitglieder umfasst. Auch wiegt der Wiederaufbau umso schwerer, wenn zutrifft, dass die jüdische Gemeinde bereits in den 50er-Jahren entschädigt wurde. Die bei der Realisierung des Projekts fließenden Geldmittel sind dem Bürger nicht zu vermitteln. Wenn der Jüdischen Gemeinde die Integration am Herzen liegt, dann finde ich den Vorschlag von Herrn Rodzynek, ein jüdisches Zentrum zu errichten, sehr gut. Sollte die Gemeinde jedoch auf den Wiederaufbau bestehen, dann bitte aus eigenen Mitteln. Sollte das Projekt wie angedacht realisiert werden, wird Herr Rodzynek, so befürchte ich, auch in Bezug auf den unterschwelligen Antisemitismus recht behalten.

Holger Nielsen

Einfach eine Synagoge

Warum kann eine Synagoge nicht einfach eine Synagoge sein? Für Juden und Jüdinnen. Weder jede katholische Kirche, noch jede evangelische, noch jede Moschee ist auch ein interreligiöses Zentrum, warum also die Synagoge, die ja eh nur eine Minderheit bedient, die es schwer genug hat? Und die Polizeipräsenz liegt ja nun wahrlich nicht an der Synagoge, sondern am Hass der Vielen. Man kann doch nicht die, die geschützt werden müssen, für den Schutz verantwortlich machen!

Joachim Yoah Grau​