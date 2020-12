Briefe an die Redaktion: 10. Dezember 2020

Das Hin und Her verunsichert

9. Dezember: „Drosten und Robert-Koch-Institut verlangen ,harten Lockdown‘. Dramatischer Appell von 30 Experten an die Politik“

Man hat den Eindruck, dass die Entscheidungen unserer Politiker weniger von sachlicher Analyse als von schierer Panik bestimmt werden. Im Tagesrhythmus werden neue Verschärfungen gefordert, bevor überhaupt abgewartet wird, wie die bereits beschlossenen Maßnahmen wirken. Und zu glauben, das Virus würde sich zu Weihnachten friedlich verhalten, ist reichlich naiv. Die Ankündigung, dass über Weihnachten die Maßnahmen gelockert werden, war ein großer Fehler und lässt sich angesichts der Lage nicht nachvollziehen. Wenn schon Lockdown, dann richtig und ohne Unterbrechung. Wenn jetzt, nachdem signalisiert wurde, man könne reisen und sogar im Hotel übernachten, dies wieder zurückgefahren wird, ist das Chaos perfekt. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen ihr Vorhaben, zu reisen und Besuche zu machen, nicht aufgeben werden, wie dies ja eine Umfrage auch ergeben hat. Auch wenn es vielleicht Politikern, die ihre Entscheidungsstärke demonstrieren wollen, nicht gefällt: Wir werden die Ausbreitung des Virus nicht in dem Maße wie erwartet stoppen können. Es sei denn, wir sperren alle für mindestens zwei Wochen zu Hause ein. Das wäre zumindest konsequent und hätte wahrscheinlich einen durchschlagenden Erfolg. Aber das traut sich niemand und würde unserer Gesellschaft wohl auch schweren Schaden zufügen. Das ständige Herumlavieren verunsichert allerdings die Menschen zusehends und dämpft die Bereitschaft zu verantwortungsvollem Verhalten.

Peter Westendorf

Wasserstoff ist nicht grün

9. Dezember: „Hamburg bekommt Leitungsnetz für grünen Wasserstoff. Energieversorgung der Industrie wird umgestellt“

Alle reden vom grünen Wasserstoff, der ausschließlich mit erneuerbaren Energien erzeugt würde. Da grün erzeugter Windstrom/Photovoltaikstrom zwar ins allgemeine Netz eingespeist werden kann, am anderen Leitungsende aber nicht sortenrein separiert wieder entnommen werden kann, z. B. für die Elektrolyse von Wasserstoff, wird dieser immer mit dem aktuellen Strommix aus dem Netz produziert, enthält also auch zwangsläufig anteilig Kohle-und Atomstrom. Demnach ist auch der so erzeugte Wasserstoff nicht grün. Buchhalterisch kann die eingespeiste grüne Strommenge mit der zur Elektrolyse entnommenen gleich großen Strommenge gegengerechnet werden, grün wird diese aber dadurch nicht. Aber statt überschüssigen Windstrom abzuregeln, ihn lieber anteilig zur Wasserstoff-Elektrolyse zu verwenden: das ist schon in Ordnung.

Dr. Ing. Friedrich Weinhold

Alsterdorf ist keine Ausnahme

8. Dezember: „Acht Häuser statt einer Villa. Denkmalschützer und Anwohner verlieren Kampf um Alsterdorfer Anwesen aus der Gründerzeit“

Leider ist Alsterdorf keine Ausnahme. Überall in Hamburg wird überbordende Nachverdichtung betrieben und so nach und nach das Stadtbild unserer schönen und (noch) grünen Stadt zerstört. Alt gegen neu bedeutet immer öfter, dass Grundstücke, auf denen bisher Einfamilienhäuser mit schönen eingewachsenen Gärten standen, durch Mehrfamilienhäuser verstopft werden – Garten Fehlanzeige. Auch und gerade private Grünflächen und alte Gärten tragen zum Klimaschutz bei und bieten vielen Insekten wichtigen Lebensraum. Aber leider siegt hier Profit vor Lebensqualität.

Susanne Grabler

Mut zum Warenhauseinkauf

5./6. Dezember: „Weihnachten ohne Amazon. Corona krempelt eine Branche um und verändert ganze Stadtteile – und Bürger und Politik schauen zu oder machen mit“

Ich habe noch nie etwas bei Amazon bestellt, und Sie werden es nicht glauben: das funktioniert! Mein Kontakt zu Amazon beschränkt sich auf die Entgegennahme der Pakete für meine Nachbarn. Ich beziehe meine Bücher über den lokalen Buchladen. Ich muss mir nicht vier Hosen per Post schicken lassen, um mindestens drei davon wieder zurückzuschicken, sondern kann sie in der Kleidungsabteilung eines Kaufhauses anprobieren. Ich bekomme vom Mobiltelefon über PC-Artikel bis zur Waschmaschine alles bei einem nahe gelegenen Elektromarkt, in dem ich auch kompetent beraten werde. Und wenn es mal etwas „in der Provinz“ nicht gibt, wie etwa einen Musikladen, dann kann ich meine CDs über einen professionellen Schallplatten-Versandhandel bestellen. Der Mythos (von wem wohl verbreitet?), man käme ohne Amazon nicht mehr aus, ist leider auch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Je mehr Menschen nur noch bei Amazon kaufen, desto mehr Läden werden ihr Sortiment reduzieren oder gar schließen müssen. Etwas weniger geistige Faulheit und ein wenig mehr Fantasie und Mut zu Nonkonformismus, aus der Herde der Konsumschafe auszuscheren, wären hilfreich, die Verpackungsmüllhalden abzubauen und unsere Städte weiterhin attraktiv und wohnlich zu gestalten.

Wolfgang Brocks

Neuer Impuls für Hamburg

7. Dezember: „Wiedererrichtung der Bornplatz-Synagoge das falsche Zeichen. Finanzieller Kraftakt könnte in Corona-Krise alte Vorurteile schüren. Sinnvoller wäre am Ort ein Jüdisches Zentrum für Menschen aller Religionen und Kulturen“

Jüdisches Leben gehört in die Mitte der Stadt und in die Mitte der Gesellschaft. Das Neubauprojekt am Grindel gibt dafür einen neuen Impuls, der in ganz Hamburg spürbar sein wird und auch die Verbindung zwischen Stadt und Gemeinde stärken wird. Und nicht nur das: Mit einer Rückkehr der Synagoge, dem Herz der jüdischen Gemeinde, bietet sich die Chance, ein leuchtendes Beispiel für jüdisches Leben in Deutschland zu schaffen. Schon jetzt erzeugt diese Idee eine Strahlkraft weit über unsere Stadt hinaus. Ich bin daher überzeugt, dass die Wiedererrichtung der Synagoge im Grindelviertel das richtige Signal in dieser Zeit ist – für unser Zusammenleben, gegen Vorurteile und auch gegen jede Form von Antisemitismus.

Gabor Gottlieb, Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion Eimsbüttel

Bauen ohne Steuergelder

Die von Herrn Rodzynek gemachten Anmerkungen zum Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge kann ich nur unterstreichen. Mit Blick auf Finanzierungswünsche vieler anderer gesellschaftlicher Gruppen wäre es ein schlechtes Zeichen, wenn hier die jüdische Gemeinde mit einem dreistelligen Betrag aus Steuermitteln unterstützt wird, zumal die Gemeinde wohl gerade einmal 2500 Mitglieder umfasst. Auch wiegt der Wiederaufbau umso schwerer, wenn zutrifft, dass die jüdische Gemeinde bereits in den 50er-Jahren entschädigt wurde. Die bei der Realisierung des Projekts fließenden Geldmittel sind dem Bürger nicht zu vermitteln. Wenn der Jüdischen Gemeinde die Integration am Herzen liegt, dann finde ich den Vorschlag von Herrn Rodzynek, ein jüdisches Zentrum zu errichten, sehr gut. Sollte die Gemeinde jedoch auf den Wiederaufbau bestehen, dann bitte aus eigenen Mitteln. Sollte das Projekt wie angedacht realisiert werden, wird Herr Rodzynek, so befürchte ich, auch in Bezug auf den unterschwelligen Antisemitismus recht behalten.

Holger Nielsen

Selbstzweifel wären angesagt

8. Dezember: „Löw öffnet die Tür für das Weltmeister-Trio“

Wieder einmal hat Herr Löw keine großen Selbstzweifel. Dabei ist doch gerade der Zweifel die Antriebsfeder für den Erfolg. Selbstüberschätzung war noch nie erfolgreich. Nachdem die letzten Spiele gegen zweitklassige Gegner gerade mal so bestanden wurden, folgte nun gegen einen erstklassigen Gegner die 0:6 Niederlage. Löw tadelt die DFB-Spitze, also seinen Arbeitgeber, ungestraft, wohl wissend, dass derzeit kein Trainer für die Nachfolge bereitsteht. Wie schon vor der WM, als alle Vorbereitungsspiele eine Katastrophe waren, diese aber mit „wenn es darauf ankommt, sind wir da“ geschönt wurden, geht es jetzt also auch weiter. Wo das hinführt, haben wir ja bei dem Ausscheiden nach der Vorrunde bei der WM gesehen!

Ulrich Gernens