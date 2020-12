Briefe an die Redaktion: 7. Dezember 2020

Wer wird zuerst geimpft?

4. Dezember: „Tschentscher hofft, dass Corona ,sehr viel schneller‘ eingedämmt ist. UKE impft selbst“

Das UKE will also ein eigenes Impfzentrum einrichten, reklamiert bereits 6800 Impfdosen allein für sein medizinisches Personal. Sind diese alle hochgradig Covid-19 gefährdet? Denn darum geht es doch bei der ersten Zuteilung des knappen Impfstoffes. Das UKE ist das größte Krankenhaus Hamburgs und ein hoch spezialisiertes dazu. Behandelt es die meisten Covid-19-Patienten? Keineswegs. Außerdem hat es sich zwei Ausbrüche in hochsensiblen Bereichen geleistet – meines Wissens als einziges Krankenhaus. Der erste Ausbruch wurde schlecht und intransparent gehändelt. Intransparenz bei der Zuteilung des Impfstoffes dürfte unsere Gesellschaft zerreißen. Politik und Medien mögen sehr genau hinsehen, wer geimpft werden darf. Dabei geht es zunächst nicht um Prominenz, auch nicht um „Systemrelevanz“, für mich das Unwort des Jahres, denn wer beurteilt sie und nach welchen Kriterien? Zunächst geht es einfach darum, besonders gefährdete Menschen möglichst schnell zu schützen. Ja, das ist eine Triage, bei begrenzten Ressourcen notwendig. Sie wird nach medizinischen Kriterien entschieden.

Dr. Ursula Augener

Sorge ums Pflegerecht

2. Dezember: „,Unsere Kinder sind die Kollateralschäden.‘ Behinderte und ihre Familien werden in der Pandemie vergessen, sagen die Schreibers aus Alsterdorf. Und erzählen ihre Corona-Geschichte“

Der Artikel zeigt eindrücklich, welchen Herausforderungen sich Familien mit einem Kind mit Behinderung in der Corona-Pandemie stellen müssen. Sie benötigen dringend solidarische, praktische Unterstützung angesichts ihres hochbelasteten Alltags. Neben schulischen Angeboten – bei Bedarf auch zu Hause – und besserer Kommunikation für die Lösung von Problemen, gehören dazu die Leistungen der Pflegekasse zur Familienentlastung. Hier schauen wir mit Sorge auf die kommenden Veränderungen im Pflegerecht 2021. Das vorgesehene Pflege- und Entlastungsbudget muss diesen Namen wirklich verdienen, sonst geht es Familien während und nach der Krise schlechter als vorher.

Kerrin Stumpf, Leben mit Behinderung Hamburg Elternverein

Was sagen die Frauen dazu?

4. Dezember: „In der Verwaltung haben Frauen wenig zu sagen. Nur 26 Prozent der städtischen Führungskräfte sind weiblich. Ihr Anteil sinkt sogar. Die CDU kritisiert das scharf – und fordert Konsequenzen“ und Leitartikel: „Frauen, traut euch! Auch in Hamburgs Behörden sind die meisten Chefs noch Männer. Das muss sich ändern“

Die Zahlen und Meinungen der beiden Artikel benennen so eigentlich nicht mehr als die statistische Ist-Situation, die dazugehörenden Argumente der CDU-Politikerin und der Journalistin sind deshalb nichts anderes als ihre persönliche Meinung. Würde man eine mögliche Benachteiligung der Frauen in ihren Berufswegen und Karrierewegen sachlich argumentieren, müsste man ehrlicherweise über Studien, die es durchaus gibt, versuchen herauszufinden, wie Frauen sich ihre Berufswege und Planungen vorstellen und welche Studiengänge und Ausbildungen sie sich wünschen und realisieren. Die gibt es sehr deutlich. Und man müsste vielleicht auch mal aus Studien zitieren, in denen die Frauen sich selbst zum Thema ihrer eigenen angeblichen Benachteiligung äußern. Ich kenne aus meiner beruflichen und fachlichen Erfahrung viele Frauen, die – im Gegensatz zu Männern – überhaupt keine so Karriere besessenen Vorstellungen von ihrem Berufsweg haben. Und die sich, wahrscheinlich sehr zum Entsetzen der Frauenrechtlerinnen, ihr Leben außerhalb des Berufes noch selbstbestimmt gestalten wollen. Übrigens: Auch ich wurde schon mal bei Beförderungen benachteiligt. Eine ganzheitliche Betrachtung des Themas wäre mal ganz schön. Von einer Parteipolitikerin kann man das sicher nicht erwarten.

Hanno Woitek, Hamburg

Eine Frage der Wertschätzung

Der Bericht zeigt die Zerrissenheit in der Entscheidungsfindung der Frauen auf: Karriere (und damit erhöhter Geld- und gesellschaftlicher Ansehenswert), Familienplanung und/oder Aufgabenübernahme in Pflegebereichen, Betreuung der Familienangehörigen vom Kind bis zu den Großeltern und Haushaltsführung sind große Herausforderungen. Alle Bereiche abzudecken, würde jeden Menschen überfordern. Und warum auch alles? Es ist doch eine Frage der Wertschätzung der jeweiligen Tätigkeiten. Gerade jetzt in der Pandemie erfahren wir doch, dass Geld vieles, aber nicht alles ist. Da sind andere Werte in den Vordergrund gerückt. Werte, die überwiegend von Frauen – durch ihre aufopferungsbereiten Tätigkeiten – in den Mittelpunkt gestellt wurden. Das sollte gefördert und erhalten werden. Denn das ermöglicht Aufgabenteilung in den Partnerschaften. Es geht um Gleichwertigkeit, nicht um Gleichartigkeit der Tätigkeiten. Mache doch jeder das, was der Gemeinsamkeit zuträglich ist und der jeweiligen Person entspricht. Im Grundsatz geht es um eine Werteverschiebung von materialistisch geprägtem Karrierestreben hin zu sozialen, werterhaltenden Tätigkeiten. Es geht um Gleichheit in der Wertschätzung der jeweiligen Aufgaben. Dieser Prozess muss weiter betrieben werden. Da steht noch eine riesige Aufgabe vor uns.

Udo Bauer, Wedel

Stilvolle Auszeit

3. Dezember: „Meßmer Momentum in der HafenCity schließt dauerhaft. Corona-Krise als Begründung. 21 Beschäftigte erhalten nun die Kündigung“

Wir sind empört, dass das Meßmer Momentum, das elf Jahre lang profitabel geführt wurde, jetzt geschlossen werden soll, nur weil es zurzeit Verluste bringt. Die Laurens Spethmann Holding ist doch finanziell in der Lage, die Verluste durch andere Geschäftsfelder zu kompensieren. Die Teemarken sind seit Jahrzehnten gut in Supermärkten etabliert, sodass es geradezu lächerlich und schäbig ist, sich nicht mehr für die 21 Beschäftigten des Momentums zuständig zu fühlen. Die Instrumente der Kurzarbeit, aus Steuergeldern finanziert, wurden offensichtlich in Anspruch genommen, obwohl sie Kündigungen verhindern sollten. Wird jetzt trotzdem gekündigt, zahlt der Konzern diese Beträge hoffentlich zurück. Wir fühlten uns im Meßmer Momentum bei den freundlichen Beschäftigten immer sehr wohl, es war jeweils eine besonders stilvolle Auszeit. Es wurde ein besonderes Lebensgefühl vermittelt, das so überhaupt nicht in die brutale Geschäftspraxis der Gewinnmaximierung passt!

Sonja Paap, Hamburg

Für Grün und bessere Luft

3. Dezember: „Anwohner wehren sich gegen Azubi-Wohnheim. Die Haspa will den Alsenplatz in Altona zur Hälfte bebauen – mit einem sechsgeschossigen Haus. Verlust vieler Bäume droht“

Mit dieser provozierenden Überschrift wird indirekt Stimmung gegen die Anwohner-Initiative gemacht, denn wer könnte etwas gegen ein Wohnheim für junge Menschen haben? Im Vordergrund steht jedoch nicht das „Gegen“ sondern ein klares „Für“. Für die Natur, für das Grün, für die mindestens 16 Bäume, die gefällt werden sollen, für das Mikroklima, für eine bessere Luft zum Atmen und letztlich für die Einhaltung der gewünschten Klimaziele. Gewiss, diese Aktion ist nur ein kleiner Beitrag. Aber er ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wie lautete der vor wenigen Tagen veröffentlichte dramatische Appell vom UN-Chef Guterres? „Die Menschheit muss den Krieg gegen die Natur beenden!“ Fazit: Ein Lob für diese engagierten Anwohner und Anwohnerinnen!

Harald Vieth, Hamburg, Mitglied der Baumschutzgruppe des NABU

Ans Radio gewöhnen

24. November: „Aus für ,Ohrenbär‘ auf NDR Info“

Ich möchte meine Kinder gern ans Radio gewöhnen, nicht ans Internet. Und da hätte ich, wie ich meine, ein bisschen Unterstützung des NDR, der hier immerhin mit seinen künftigen Hörern hantiert, durchaus verdient.

Malú Voß