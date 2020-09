Briefe an die Redaktion: 1. Oktober 2020

Abstand halten, Maske tragen

30. September: „Merkel setzt Feier-Obergrenze durch. Corona: Bund und Länder einigen sich auf neue Regeln für Feste, Bußgelder für Falschangaben in Restaurants – und warnen vor Risikoreisen“

Wo ist das Problem? In der Öffentlichkeit sollten alle Abstand halten, Masken tragen. Wer dagegen verstößt, zahlt sofort und auf der Stelle 50 Euro. Das macht den Ernst der Lage klar, und die Geldbuße hilft, die öffentlichen Organe zu unterstützen.

Christoph Helms

Moralisch zweifelhaft

30. September: „Warnstreiks legen U-Bahn-Verkehr lahm. Erster Ausstand bei der Hochbahn seit 30 Jahren. Mitarbeiter fordern bessere Arbeitsbedingungen, viele Fahrgäste zeigen Verständnis“

Warnstreiks in Pandemiezeiten, in Zeiten von Kurzarbeit und Insolvenzen, sind äußerst fragwürdig, weil sie die Wirtschaft weiterhin schwächen und falsche Signale senden. Sollen die öffentlichen Kassen noch leerer werden? Der junge Industriemechaniker fordert eine angemessene Wertschätzung, weil die Azubis viele Aufgaben übernommen und täglich gearbeitet haben. In Krisen- oder Pandemiezeiten heißt es zusammenzustehen, maximalen Einsatz freiwillig zu leisten, weil es allen in der Gesellschaft dient. Wie egoistisch kann ein junger Mensch sein, dafür einen Schluck aus der Flasche zu fordern? Wertschätzung für Selbstverständlichkeiten einzufordern, ist doch moralisch sehr zweifelhaft. Wertschätzung für eine Tätigkeit zu erhalten, ist richtig und wichtig. Mir fällt dazu nur eine Mammutleistung ein, die es im Nachkriegsdeutschland gab: Die sogenannten „Trümmerfrauen“ haben nie die gebotene Wertschätzung ihrer jahrelangen Knochenarbeit erhalten, um die Ruinen des Krieges zu beseitigen. Und sie haben sie auch erst recht nicht eingefordert.

Dietmar Johnen-Kluge

Richtige Entscheidung

30. September: „Polittbüro sorgt für frische Luft. Das Kleinkunst-Theater in St. Georg startet mit Verspätung, aber mit aufgerüsteter Klimaanlage in die Saison. Modell ist die Chemnitzer Oper“

Als häufiger Besucher des Pollitbüro und ausgewiesener Fachmann für Raumluftqualität (RLQ) kann ich mich über die Entscheidung, die Lüftungsanlage mit Ionisierung nachzurüsten, nur freuen. In der Fachzeitschrift „Bühnentechnische Rundschau“ – im Artikel wurde darauf hingewiesen – hatte ich zusammen mit Professor Külpmann ausführlich erläutert, dass man mit entsprechender Nachrüstung auf eine höhere negativ geladenen Ionenkonzentration im Raum (angepasst an natürliche Verhältnisse im Wald oder ähnlich) die Virenkonzentration direkt in der Raumluft durch Clustern reduzieren kann. Ein sehr energiesparendes Verfahren, dass meist auch relativ wenig Investitionskosten zur Folge hat, wenn eine gute Lüftungsanlage vorhanden ist. Bedingung ist allerdings, dass kein Ozon in die Raumluft zugeführt wird. Ozon kann zu Gesundheitsschäden führen! Bei „billiger Ionisation“ ist das häufig der Fall. Dies muss unbedingt neutral messtechnisch nachgewiesen werden. Bei Verfahren ohne Ionisation muss die Raumluftströmung vielmehr beachtet werden, als das heute „üblich“ ist.

Dr. Achim Keune

Fehlt die Akzeptanz?

29. September: „Endlagersuche ohne Tabu. Die Politik sollte Alternativen zur nationalen Atommüllentsorgung wenigstens prüfen“

Das von Herrn Kerl gesetzte Tabu ist gar nicht existent! Die Regeln für ein Endlager sind von der EU für die Mitgliedsstaaten in einer Verordnung festgelegt (EC Directive Disposal). Dort wird zwar auf die Verantwortung der Abfallverursacher verwiesen, aber die Option zu einem Zusammenschluss verschiedener Mitgliedsstaaten in ein Endlagerprojekt bleibt dort explizit erhalten. Dies ist auch dringend notwendig, weil Europa nicht nur aus Staaten wie Frankreich, UK und Deutschland besteht, die sehr viele Kernkraftwerke und dementsprechend auch ein hohes Abfallaufkommen haben. Es gibt auch genauso viele Staaten, die nur radioaktive Quellen in Medizin, Industrie und Forschung nutzen und vielleicht noch einen Forschungsreaktor betreiben. Aber selbst diese Staaten haben bisher ein gemeinsames Endlagerprojekt nicht einmal ansatzweise begonnen. Jeder Planer und jeder Politiker fürchtet die zusätzlichen Risiken durch die mangelnde Akzeptanz im eigenen Land für ausländische Abfälle. Solange wir nicht bereit sind, auch ausländische Abfälle zu akzeptieren, sollten wir nicht mit dem Gedanken spielen, unsere Abfälle anderen zu überlassen. Die Bevölkerungsdichte ist dabei überhaupt kein Argument, die ist in vielen europäischen Ländern ähnlich.

Dr. Jörg Feinhals, Sekretär des

Arbeitskreises Entsorgung

Fachverband für Strahlenschutz

Keine Belastungen für Bayern

Unmittelbar nachdem gestern die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen präsentiert wurden, kam gleich Markus Söder und sprach von einem unfairen Verfahren. Und in einem Interview auf NDR-Info meinte Wirtschaftsminister Aiwanger sinngemäß, ein Endlager für eine Million Jahre mache keinen Sinn, man solle es lieber bei Gorleben belassen, dort kann alles besser kontrolliert werden. Die bayerische Regierung will Bayern von allen Belastungen frei halten. Keine Überlandleitungen für den Ökostrom aus dem Norden, die verschandeln die Landschaft. Lieber Erdkabel, die aber von den Norddeutschen finanziert werden müssen. Windräder, nur im Norden, verschandeln ja in Bayern die Landschaft. Warum wird der von den Kernkraftwerken ISAR 1 und 2 produzierte Atommüll nicht in Bayern endgelagert, sondern möglichst im Norden? Hier gilt wohl weiterhin „Bayern first“. Wie will Ministerpräsident Söder der Kanzler aller Deutschen sein, wenn er nur bayerische Interessen verfolgt?

Norbert Rudolf

Danke für den Einsatz

29. September: Deutschstunde: „Wenn der Sexus nicht zum Genus passt. Dann gibt es Streit, ob ein Mädchen sächlich oder weiblich ist“

Deutsche Rechtschreibung und Grammatik stehen im Computerzeitalter bekanntlich nicht hoch im Kurs. Der digitale Schriftverkehr zeigt das laufend in erschreckender Weise. Umso mehr ist Peter Schmachthagen Dank auszusprechen, dass er sich unermüdlich für unsere Sprache einsetzt und unermüdlich nützliche Hinweise ansprechend im Hamburger Abendblatt gibt.

Dieter Friedrich Duwe

Täuschung der Öffentlichkeit

26./27. September: Hamburger KRITiken: „Der deutsche Sonderweg. Ständig rufen Politiker im Flüchtlingsstreit nach einer europäischen Lösung – die sieht aber anders aus, als ihnen lieb ist“

Die Grünen nehmen den Mund besonders gerne dann voll, wenn sie nicht in Regierungsverantwortung stehen. Regieren sie (mit), stellt sich das oft ganz anders dar. Man schaue nur auf die grün geführte Landesregierung in Baden-Württemberg. Unter diese Scheinheiligkeit mischt sich schnell auch ein ganze Portion Hybris. Natürlich ist die Not der Menschen aus dem Lager Moria groß. Aber man kann die Menschen nicht über die Köpfe der griechischen Regierung hinweg retten. Und diese will nun mal nicht, dass die Flüchtlinge aus dem Lager Moria in andere EU-Staaten evakuiert werden, damit das Beispiel keine Schule macht: Es werden Feuer gelegt und schon gibt es einen Freifahrschein in die EU. Aus diesem Grund sind die 1550 Menschen, die jetzt aufgenommen werden, auch keine Flüchtlinge aus Moria, sondern anerkannte Asylsuchende von Lesbos und anderen griechischen Inseln. Von der Politik (und teilweise auch von den Medien) in Deutschland wird das aber nicht an die große Glocke gehängt, weil man möchte, dass der Eindruck entsteht, hier würde speziell etwas für die Flüchtlinge aus Moria getan. Das grenzt schon fast an eine Täuschung der Öffentlichkeit und spielt der Scheinheiligkeit im Prinzip aller Akteure in die Hände. Im Grunde sind alle froh, dass das neue Lager auf Lesbos jetzt errichtet worden ist und die meisten Flüchtlinge dort erstmal untergekommen sind.

Hartmut Graf