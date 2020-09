Briefe an die Redaktion: 30. September 2020

Gorleben ist überall

29. September: „Endlagersuche ohne Tabu. Die Politik sollte Alternativen zur nationalen Atommüllentsorgung wenigstens prüfen“

Die angepeilte Zeit von einer Million Jahren ist für die Dauer der sicheren Endlagerung gedacht, wird aber wohl allein für die Bestimmung eines Endlagerortes draufgehen, weil Gorleben überall ist, schon gar, wenn ein gesamteuropäischer Ort gefunden werden soll. Letztlich wird wieder die Politik entscheiden müssen.

Dr. Ing. Friedrich Weinhold

Zu viele Regeln machen Angst

29. September: „Merkel warnt vor dramatischem Anstieg der Infektionen“

Merkel warnt. Drosten warnt. Söder warnt. Jetzt warne ich auch. Und zwar davor, sich allzu sehr auf diese ewigen Warnungen zu verlassen. Abstandsregelungen, Masken, alles in Ordnung. Aber diese ewigen Warnungen machen die Menschen nur noch ängstlicher oder aggressiver. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Polizei und der Ordnungsdienst nur noch ein Thema auf der Agenda haben: die Corona-Pandemie. Natürlich fühlen sich dadurch immer mehr Bürger in Deutschland gegängelt und überwacht. Gewisse Regeln müssen und sollen auch sein. Aber eine „übereifrige Regelungsmaschinerie“ hilft niemandem. Wir werden noch lange, vielleicht Jahre, mit Corona leben müssen. Jetzt „warne“ also auch ich: vor Panik erzeugenden Anordnungen.

Detlef Riedel

Ver.di: alles nur Traumtänzer?

29. September: „Warnstreiks bremsen die Stadt aus. Gestern Kitas und Kliniken – heute U-Bahnen und Busse. Dabei geht es um unterschiedliche Tarifkonflikte“

In einer Zeit, in der viele in Kurzarbeit sind oder keine Arbeit haben, nimmt sich Ver.di heraus, Gehaltserhöhungen für den Öffentlichen Dienst durch Streik zu erpressen? Busfahrer sitzen hinter Plastikwänden, Behörden haben kaum Publikumsverkehr und verlangen, dass Telefon, Internet und Brief genutzt werden. Man muss sich anmelden. Die Arbeit ist durch diese Maßnahmen eher weniger geworden. Der Staat soll bei weniger Einnahmen mehr für Gehälter ausgeben? Welche Traumtänzer sitzen bei Verdi?

Johannes Schulz

Nachhaltige „Stadtreparatur“

29. September: Leserbrief: „Stadtplanung sieht anders aus“ und 26./27. September: „Haspa baut ein Wohnheim für Azubis. 140 Plätze sind in dem Haus in Altona geplant“

Dem Leserbrief möchte ich widersprechen. Meiner Auffassung nach ermöglicht die Planung der Haspa eine „Stadtreparatur“. Durch die neue Bebauung wird die heutige Autoschneise – „Straßenbegleitgrün“ ist ein Konzept von gestern und eine Verschwendung von Stadt- und Grünraum (keine Aufenthaltsqualität) – wieder zu einer Stadtstraße. Diese Bausteine sind eine Abkehr von der autogerechten Stadtplanung der 60er- und 70er-Jahre und „wirklich“ nachhaltig und klimafreundlich. Eine Verklärung des Status quo ist nicht umweltfreundlich.

Markus Erich-Delattre

Zu Lasten der Schwachen

28. September: „,Die Beiträge werden erheblich steigen‘. Corona-Pandemie. Der Chef der Techniker Krankenkasse über Krise, Kosten und die Kommerzialisierung des deutschen Gesundheitssystems“

Der Chef der Techniker Krankenkasse Dr. Jens Baas führt aus, dass die Kosten für Schutzmaßnahmen der Corona-Pandemie alleine durch die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) zu tragen seien – lediglich ein gemessen an den Gesamtkosten kleiner Zuschuss durch den Bund ist vorgesehen. Im Übrigen sollen vom Finanzminister vorgeschriebene Beitragserhöhungen und Rücklagen der GKV die Finanzierung dauerhaft sicherstellen. Beiträge von Privatversicherten und Selbstzahlern im Gesundheitswesen sind nicht vorgesehen, obwohl auch sie von diesen Maßnahmen gleichermaßen profitieren. Der Finanzminister greift hier wieder einmal für die Allgemeinheit erforderliche Leistungen lieber in die Sozialkassen anstatt, wie es in solchen Fällen angebracht ist, damit seinen Haushalt zu belasten. Der - wohlgemerkt sozialdemokratische – Finanzminister belastet damit für zusätzlich erforderliche Maßnahmen wieder einmal ausschließlich den wirtschaftlich schwächeren Anteil der Bevölkerung, denn bekanntlich sind Privatversicherte und Selbstzahler – abgesehen von wenigen Ausnahmen – Besserverdienende (Beamte, Politiker mit Mandat und/oder Amt, Freiberufler, Angestellte mit Einkommen über den Bemessungsgrenzen). Weiterhin höhlt er damit, wie Dr. Baas ausführt, das Sozialsystem GKV zu Lasten der Mitglieder und zu Gunsten der Nichtmitglieder weiter aus. Soziale Politik sieht anders aus, und damit sollte derartige Politik ganz sicher nicht sozialdemokratische Politik sein!

Michael Bröker

US-Bürger: für dumm verkauft

29. September: „Die Steuertricks des Donald Trump. US-Präsident soll laut ,New York Times‘ jahrelang fast keine Einkommensteuer gezahlt und 70.000 Dollar Friseurkosten abgesetzt haben“

Mir kommen die Tränen… Aber nicht aus Trauer, sondern aus Wut. Mit den Steuer-Millionen, die Donald Trump nicht zahlt, hätten tausende von Krankenhäusern, Kitas, Straßen etc. gebaut werden können. Stattdessen finanziert der Steuerzahler durch die entgangenen Steuern den Trump-Tower und weitere Milliarden-Immobilien, die nach Abschreibung dann in das Privatvermögen Donald Trumps einfließen. „Die Steuerbehörde behandelt mich sehr schlecht“, so Trump. Für wie dumm will Donald Trump die Wähler seines Landes noch verkaufen?

Hans Negle

„Bayern first“ mit Söder?

28. September: „Söder stiehlt der CDU die Show. Beim Parteitag präsentiert sich der CSU-Chef in Kanzlerform“

Die Dreistigkeit, mit der z.B. die CSU-Verkehrsminister von Ramsauer bis Scheuerl Bundesmittel bevorzugt nach Bayern gelenkt haben, und der Slogan „Bayern first“, der sich jetzt auch in der strikten Ablehnung eines Atommüll-Endlagers in Bayern widerspiegelt, müssen jedem politisch denkenden Menschen außerhalb Bayerns die Galle hochkommen lassen. Was erwartet uns dann wohl, wenn Herr Söder Bundeskanzler wird?

Wolfgang Klahn

Endlosschleife bei Corona-Test

28. September: „15 neue Corona-Fälle im Norden – 4671 Fälle insgesamt“

Wir sind am Wochenende aus Dänemark aus dem Urlaub zurückgekehrt. Meine Frau klagt über trockenen Husten und ruft am Montagmorgen beim Hausarzt an. Dort sagt man ihr, dass in der Praxis nicht auf Corona getestet wird, aber man könne sich am Hauptbahnhof testen lassen. So weit, so gut. Am Corona-Testcenter die Frage: „Haben Sie Symptome?“ Ich verneine, meine Frau bejaht, ich werde getestet, meine Frau wird auf das Testcenter in Farmsen verwiesen. Öffnungszeit ab 19 Uhr. Wir haben uns noch einmal in der Hausarztpraxis gemeldet, dort verwies man uns auf die Telefonnummer 116 117, da bräuchte man nur anzurufen und man würde in der eigenen Wohnung getestet. Den Anruf hätte man sich auch schenken können, kein Durchkommen wegen hohen Gesprächsaufkommens. Man könne es ja bei seinem Hausarzt versuchen...

Jürgen Stoltenberg

Informatives Interview

26./27. September: „,Wir tanzen mit dem Tiger!‘. Der Pneumologe Dr. Hans Klose über unerwartete Folgeschäden von Corona und welche gesundheitlichen Verbesserungen die Pandemie mitbringen wird“

Ein feines, informatives Interview. Dennoch bezweifle ich, dass wir auf den gewohnten Körperkontakt verzichten können bzw. wollen. Das Thema „Soziale Deprivation“ dürfte uns ebenso wie die ökonomischen Kollateral-Schäden in den kommenden Monaten beschäftigen.

Thomas Splittstösser, Hamburg