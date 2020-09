Briefe an die Redaktion: 29. September 2020

Ein sensibles Thema

28. September: „Geldstrafen nach üblen Beleidigungen gegen Jägerin“

Viel schlimmer als die gegen das „Waidfräulein“ gerichteten Hasskommentare finde ich, dass sie Fotos mit von ihr getöteten Tieren ins Internet stellt und sich nun diese Hasskommentare auch noch teuer bezahlen lässt. Und wenn sie, wie auf YouTube zu sehen ist „Fleisch mag“, warum tötet sie einen Fuchs? Für jeden Vegetarier und Tierfreund (ironischerweise bezeichnet sie sich selbst so) ist alles, was sich um Jagd dreht, ein sehr sensibles Thema. Man muss damit nicht noch über die Medien an die Öffentlichkeit gehen.

Michael Liedtke

Stadtplanung sieht anders aus

26./27. September: „Haspa baut ein Wohnheim für Azubis. 140 Plätze sind in dem Haus in Altona geplant“

Finanzbehörde und Haspa zerstören mit ihrem Bauprojekt nicht nur eine grüne Insel, sondern bauen auch ohne gültiges Baurecht und gegen städtebauliche Gestaltungsgrundsätze. Das vorgestellte Gebäude fügt sich nicht in die nähere Umgebung ein, sondern steht als solitärer Riegel direkt am Straßenrand. Zurzeit wird der dreieckige Platz von großen Bäumen wie Eichen und der gründerzeitlichen Bebauung am Nord- und Südrand geprägt. Sehr breite Grünstreifen und dichter Baumbestand prägen das Stadt- und Straßenbild. Die Alsenstraße und der Doormannsweg sind ausgesprochen grüngeprägte Magistralen. Hier aber wird dann jegliches Grün an der Straße fehlen. Wo bleiben die Ziele einer lebenswerten und qualitätsvollen Stadtplanung und Grünplanung? Warum dürfen die Finanzbehörde und die Haspa über Stadtgestaltung entscheiden? Ein Azubi-Haus ist eine gute Sache, aber nicht auf einer Grünfläche. Und Stadtplanung sieht anders aus: Hier könnte endlich ein Ort entstehen, der Aufenthalt ermöglicht und den dichten Baumbestand erhält und wieder dem Namen Alsenplatz gerecht wird. Kann die Stadt für soziale Projekte keine anderen Grundstücke hergeben oder kaufen? In der Eimsbütteler Straße wurde ein Bunker abgerissen und seit zwei Jahren nicht gebaut. Dort wären die Azubis besser untergebracht.

Brunhilde Bontrup

Phantomschmerzen der SPD

26./27. September: „Heizpilze und andere rot-grüne Stimmungskiller. Die Koalitionspartner ringen um Hamburgs knappen Haushalt“

Es war schon staunenswert zu verfolgen, mit welcher Eloquenz und scheinbarer Ernsthaftigkeit sich Bürgermeister Tschentscher am Freitagabend auf der zentralen Podiumsdiskussion zur Hamburger Klimawoche des „bundesweit führenden“ Hamburger Klimaplans und der Verkehrswende gerühmt und dabei vehement für konsequente Investitionen in mehr Klimaschutz ausgesprochen hat. Und das am Ende einer Woche, die seine Parteigenossen mit dem Bemühen verbracht haben, ihre Herzensanliegen an den laufenden Haushaltsverhandlungen vorbei „vor die Klammer zu schieben“, so dass am Ende – nach Corona – für den Klimaplan kaum noch etwas übrig bleiben wird. Vollkommen klar und auch dringend notwendig, dass die Grüne Seite knallhart dagegenhält, denn wie heißt es so schön: „Haushalte sind in Zahlen gegossene Politik“. Wenn dann der Chef der Senatskanzlei meint, den moralischen Zeigefinger gegen die aufsässigen Grünen heben zu müssen, dann sind das Phantomschmerzen einer Sozialdemokratie, die diese Stadt Gott sei dank nicht mehr nach Gutsherrenart regieren kann.

Dr. Joachim Lohse, Senator a. D. für Umwelt, Bau und Verkehr der Freien Hansestadt Bremen

Unbefriedigende Aussagen

26./27. September: „So benachteiligt sind Frauen in Hamburg“

Einverstanden, vieles ist zu diskutieren und zu verändern. Wichtig aber bleibt auf jeden Fall Klarheit in der Darstellung zum Verständnis von Informationen und Daten aller Art. Denn diese werden zu Grundlagen aller Bewertungen. Eine Aussage wie „Nach wie vor verdienen Frauen in Hamburg im Durchschnitt rund 20 Prozent weniger als Männer“ ist in höchstem Maße unbefriedigend. Wie wird ein solcher „Durchschnitt“ ermittelt? Aus verschiedensten Berufen und Positionen, Altersgruppen und vielen anderen Bedingungen? Frage: Verdient eine Kassiererin im Supermarkt mit gleicher Anzahl von Berufsjahren als Vollzeitbeschäftigte oder 40-Prozentkraft gemäß gültigem Tarifvertrag 20 Prozent weniger als ein exakt vergleichbarer Mann? Ich wünschte mir, das Abendblatt würde dazu einmal einige verlässliche konkrete Vergleiche präsentieren.

Dieter Brandes, Hamburg

Forschung braucht mehr Zeit

26./27. September: „,Wir tanzen mit dem Tiger!‘. Der Pneumologe Dr. Hans Klose über unerwartete Folgeschäden von Corona, den Impfstoff-Krieg und welche gesundheitlichen Verbesserungen die Pandemie mitbringen wird“

Für mich stellt sich die Frage, wie es sechs Monate nach den ersten Erkrankungsfällen in Deutschland im Zusammenhang mit Covid 19 gelingen kann, Spätfolgen dieser Infektion seriös zu erforschen und hierüber Erkenntnisse zu gewinnen. Muss man nicht als Mediziner einen Zeitraum von mindestens zwei bis drei Jahren abwarten, um tatsächlich Spätfolgen, womit ja wohl vor allem Dauerfolgen gemeint sind, überhaupt feststellen zu können? Müssen bei den betreffenden Patienten nicht erst einmal langwierige Reha-Maßnahmen durchgeführt und ihr Ergebnis abgewartet werden, bevor man überhaupt Spätfolgen verifizieren kann? Mich erinnert dies an die nicht wirklich seriösen, weil vorschnellen Diskussionen in den Jahren 1983 bis 1985, als die Welt mit dem damals neuartigen HI-Virus konfrontiert wurde. Damals stellten sich ebenfalls medizinische Experten hin und verbreiteten innerhalb kürzester Zeit die „Erkenntnis“, dass lediglich bis zu 19 Prozent der HIV-Infizierten an AIDS erkranken würden. Auch damals waren die entsprechenden Mediziner nicht dazu bereit, die notwendige Zeit abzuwarten, um aufgrund jahrelanger Erhebungen in seriöser Weise über Spätfolgen der Infektion zu forschen. Die Bürger unseres Landes im September 2020 vor gravierenden gesundheitlichen Spätfolgen zu warnen und so zu tun, als wenn es sich hierbei um bereits endgültige Erkenntnisse handeln würde, halte ich für verfrüht.

Matthias Teichner

Gefährliches Zusammenrücken

26./27. September: „Busse und Bahnen stehen still. Ver.di kündigt für Dienstag Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr an“

Es ist nicht zu glauben. Ver.di kündigt Streiks im öffentlichen Nahverkehr an. Und das in Zeiten, in denen sich die Infektionszahlen bundesweit wieder besorgniserregend erhöhen. Wie ist es möglich, dass Ver.di sich auf dieses Niveau begibt und die Gesundheit der Fahrgäste durch noch dichteres Zusammenrücken in Bus und Bahn aufs Spiel setzt? Ich denke mal, Gehirn einschalten und nach neuen lösungsorientierten Wegen ohne Brechstange suchen, würde sich anbieten und auch das Vertrauen in die Gewerkschaft stärken. Angeblich wird doch schon über Mitgliederschwund aufgeschrien, hier bietet sich eine Chance, bei kluger Verfahrensweise neues Vertrauen aufzubauen.

Ursula Bockelmann

Tolle Stimmung an der Bühne

26./27. September: „Der kleine Club mit großem Auftritt. Vor 50 Jahren öffnete am Lehmweg die legendäre Onkel Pös Carnegie Hall“

Danke für den Bericht. Auch ich habe mit Begeisterung dem Jazz in Onkel Pös Carnegie Hall zugehört, dargeboten von den erwähnten Künstlern. Ich erinnere mich u. a. gern an die „Rentnerband“ mit Udo Lindenberg oder auch den „Teufelsgeiger“ Lonzo. Mein Gott, was war das für eine Stimmung, eng an eng und direkt an der kleinen Bühne, dazu der Zigarettenqualm und die übervollen Aschenbecher. Ich wohne in der Nähe vom Lehmweg und jedes Mal, wenn ich vorbeigehe oder in dem jetzt etablierten Restaurant esse, kommen Erinnerungen hoch. Es war eine schöne und unglaublich intensive Zeit, die ich nicht missen möchte.

Ingke Tjebbes