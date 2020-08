Briefe an die Redaktion: 1. September 2020

Naivität oder Kalkül?

31. August: „,Angriff auf das Herz unserer Demokratie‘. Entsetzen in Berlin: Rechtsextreme versuchen, den Bundestag zu stürmen“

Es ist für mich völlig unverständlich, dass ein Verwaltungsgericht die Genehmigung für eine derartige Veranstaltung geben konnte. War es Naivität oder Kalkül? Wollte man eine Konfrontation bewusst herbeiführen? Dass die Demonstranten weder Mundschutz tragen, noch den erforderlichen Abstand halten würden, war doch jedem vorher bewusst. Die Demonstranten hätten ihre Demo doch selbst „ad absurdum“ geführt, wären Auflagen erfüllt worden.

Horst Ruppert

Unsere Demokratie verteidigen

Demokratiefeinde kurz davor den Reichstag zu stürmen? Reichskriegsflaggen auf den Stufen vor unserem Parlament? Es reicht! Langsam wird es Zeit, dass wir unsere Demokratie, auf die wir zu Recht stolz sind, weil sie sich seit mehr als 70 Jahren bewährt hat, gegen diese Menschen aktiv verteidigen. Es kann kein Wegsehen mehr geben. Jeder Demokrat ist gefordert. Sonst wachen wir in kürzester Zeit in einer rechten Diktatur wieder auf und sehen tatsächlich unsere demokratisch gewählten Politiker und die freien Journalisten, wie von den Demokratiefeinden gewünscht, in Sträflingskleidung. Wir wissen doch aus der Geschichte, wie schnell das gehen kann und welche Folgen das hat.

Andreas Gehrmann, Hamburg

Einseitige Berichterstattung

Ich bin entsetzt über Ihre einseitige Berichterstattung über die Ereignisse in Berlin am vergangenem Sonnabend. Sie berichten ausschließlich von den Vorkommnissen am Reichstag. Die eigentliche Demo von Querdenken, die weitestgehend friedlich ablief, wird nur in einem Nebensatz erwähnt. Sie schreiben weder über die Inhalte der Reden an der Siegessäule, noch über das Gelingen der Abstandshaltung dort vor Ort. Sie setzen sich nicht mit den Beweggründen der Demo auseinander. Das ist in meinen Augen keine unabhängige und aufklärende Berichterstattung. Im Gegenteil, Sie bieten den Rechten die Plattform, die diese Menschen haben wollen.

Simone Winkel

Tod durch Krankenhauskeime

29./30. August: „Der Ausbruch. Covid-19 fand seinen Weg auf die sensiblen Krebsstationen des UKE und tötete elf Menschen. Eine Rekonstruktion der Tragödie“

Der Bericht zeigt deutlich die eklatanten Hygienemängel in deutschen Kliniken auf. Das betrifft sicher nicht nur das UKE, auch wenn es in diesem Fall besonders stark betroffen ist, sondern auch andere Krankenhäuser. Das ist nicht nur seit Corona so, nur gelangt es jetzt verstärkt in das Licht der Öffentlichkeit. Man denke nur an die geschätzt 20.000 Menschen, die in 2019 laut RKI in deutschen Kliniken an Krankenhauskeimen verstorben sind. Diese Keime sind doch jetzt nicht auf einmal weg und es wäre interessant zu wissen, wie viele Patienten gleichzeitig an Corona und dem Keim erkrankt waren und daran verstorben sind. Mindestens genauso erschütternd ist aber der Umgang des UKE mit diesem Ausbruch. Hier spiegelt sich all das wieder, was heute nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in der Wirtschaft gang und gäbe ist. Vertuschen und unter den Teppich kehren, solange es geht und nur scheibchenweise zugeben, was definitiv nicht mehr zu leugnen ist. Und dann möglichst die Schuld auf andere abwälzen. Menschen, die es wagen, Missstände anzusprechen und Fragen zu stellen, werden als Bedenkenträger und Querulanten tituliert. Was zählt, ist in erster Linie das wirtschaftliche Ergebnis, nicht der Mensch.

Beate Reimann

Eklatantes Systemversagen

Großes Lob dem Hamburger Abendblatt für diesen erschütternden Bericht, gleichermaßen faktisch informativ und menschlich einfühlsam. Ein wirklich hervorragendes Stück Journalismus. Ich selbst war in einer Hamburger Klinik mit einer Leukämie/Krebserkrankung und ich kann mich noch glasklar an den Morgen erinnern, an dem die – allen einen gehörigen Schrecken einjagende – „Spiegel“-Meldung bekannt wurde: Ein Corona-Ausbruch im hoch angesehenen UKE mit tödlichen Folgen. Was bleibt? Die Trauer der Angehörigen – und unser tiefes Mitgefühl – und die Frage nach der Verantwortlichkeit. Denn wenn elf Personen sterben und weitere 50 infiziert wurden und von diesen möglicherweise einige dem Tode nur knapp entronnen sind, dann ist das keine Verkettung äußerst unglücklicher Umstände mehr: Dann ist es ein eklatantes Systemversagen. Für den Schutz der Patienten vor Infektionen (Corona oder andere) ist das UKE verantwortlich, und die Leitung des UKE muss sich dieser Verantwortung stellen. Es kann nicht angehen, dass – wie bei der Loveparade in Duisburg – viele Menschen sterben und niemand ist dafür verantwortlich. In diesem Zusammenhang muss auch geprüft werden, welche Verantwortung die Behörden bei diesem furchtbaren Ereignis hatten. Und schließlich muss hinterfragt und untersucht werden, ob die Öffentlichkeitspolitik des UKE und des Senats bei diesem großen Unglück von Transparenz getragen und ohne Mängel war. In jedem Fall: Es kann nicht angehen, dass elf Menschen in dieser Stadt sterben und alles wird unter den Teppich gekehrt.

Dr. Dierk Peters, Bergedorf

Es geht um Menschen

Ein brillant zusammengefasster Artikel, der zeigt, dass es nicht um irgendwelche Zahlen und Wahrscheinlichkeiten geht bei dieser Pandemie, sondern um Menschenschicksale. Unbedingt allen zur Lektüre empfohlen, die am letzten Wochenende in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen protestierten.

Claudia Schneider

Bürger von den Palmen holen

29./30. August: „Der Fluch der guten Tat. Vor fünf Jahren öffnete die Kanzlerin die Grenzen – heute ist die Gesellschaft noch immer gespalten. Und Europa auch“

Matthias Iken reiht sich ein in die große Schar der Protagonisten, die uns Bürger von den Palmen holen wollen im Interesse eines bürgerlichen Konsenses. Alleine die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass die Migrationsfrage nur eine von vielen Bruchkanten in unserer Gesellschaft ist, wenn vielleicht auch die schärfste. Corona-Leugner, Klimawandel, E-Mobilität, Fridays for Future, Polizei-Bashing, Rassismusdiskussion etc. sind nur die wichtigsten Risslinien, die Bürger in unserem Land auf die Palmen treiben – und das mit einer immer zunehmenderen Polarisierung. Es scheint nicht viel zu kitten zu geben, trotz dauernder Appelle vieler honoriger Persönlichkeiten. Vielleicht muss gerade eine Gesellschaft, die in der Vergangenheit immer mehr auf Individualisierung und Demokratisierung setzte – „mehr Demokratie wagen“ – lernen, mit diesem Zustand auszukommen.

Michael Wiedemann

Stadtzentren wiederbeleben

31. August: „Hamburg braucht Kaltenkirchen, Norderstedt und Lüneburg. Diese Woche wird der Metropolitaner Award verliehen. Der zeichnet den Zusammenhalt in der Metropolregion aus. Aber wie gut ist der gemeinsame Wirtschaftsraum?“

Der Gastbeitrag von Katharina Fegebank zum Metropolitaner Award zeigt eindrücklich die Stärken und Schwächen der Hamburger Metropolregion auf. Dezentrale Fertigung in der Technologie oder Zusammenarbeit in der Energieversorgung sind gelungene Ansätze, die weiter ausgebaut werden können. Nicht behandelt hat Katharina Fegebank den Einzelhandel, ein stark gebeutelter Geschäftszweig, der nicht nur in Hamburg, sondern auch in den umliegenden Städten ein Thema ist. Für die durch Online-Handel und Outletcenter verödeten Stadtzentren der Umlandgemeinden sollten zusammen mit der Freien und Hansestadt Hamburg Konzepte entwickelt werden, um sie wiederzubeleben und attraktiver zu machen. In einer Metropolregion sollte stets der Interessenausgleich zum Wohle aller im Vordergrund stehen. Da ist die Planung eines überdimensionalen Shoppingcenters in der HafenCity nicht hilfreich und erhöht allenfalls das individuelle Verkehrsaufkommen mit den bekannten umweltschädlichen Begleiterscheinungen.

Bruno Brandi