Briefe an die Redaktion: 29. August 2020

Reiserisiko mit Nebenwirkung

28. August: „Corona – das sind die neuen Regeln“

Die bisherigen coronabedingten einschränkenden Maßnahmen mögen mit Ausnahmen noch auf weitgehende Akzeptanz gestoßen sein. Mit der neuen verschärfenden Maßgabe, nach Rückkehr aus sog. „Risikogebieten“ verpflichtend eine vierzehntägige Quarantäne antreten zu müssen, bei parallel drohendem Verdienstausfall, haben die Regelungen eine neue Qualität erreicht: Hier wird undifferenziert und ohne Maß mit einer Keule gedroht, die das einsichtige Verhalten vieler BürgerInnen auf eine harte Probe stellt. Eine Reisewarnung ist noch kein Reiseverbot. Der Reisende hat immerhin die Möglichkeit, sich entsprechend verantwortungsbewusst zu verhalten und Vorsorge zu treffen. Dies wird ihm durch die neue Härteregelung abgesprochen. Es macht einen Unterschied, ob ich zum Cluburlaub nach Mallorca fliege oder zum Wandern mit privater Unterkunft und als Selbstversorger, ob ich in ein Hotel nach Antalya oder zur Besteigung des Ararat in die Türkei reise. Das allerdings entzieht sich naturgemäß einer flächendeckenden staatlichen Kontrolle. So wird das Reisen in „Risikogebiete“ an sich zum Sündenfall erklärt. Hier drängt sich der Verdacht willkürlicher Entscheidung auf. Nicht nur Reisende sind von hart regulierender Hand getroffen aus Angst, ab Herbst könnten die Infektionszahlen wieder rapide steigen, sondern die Wirtschaft, insbesondere die Reisebranche. Denn diese Drohung, die ab 1. Oktober rechtswirksam werden soll, wird reihenweise Umbuchungen und Stornierungen zur Folge haben. Weil Zwangstests bei entsprechendem Umfang nicht mehr zu bewältigen waren, sollen nun Quarantänezwang und drohender Verdienstausfall regulierend wirken. Moderater ging es nicht? Diese Maßnahme trägt Merkels Handschrift: Konnten 2015 die Grenzen nicht unkontrolliert offen genug sein, so können sie diesmal in entgegengesetzter Richtung nicht verrammelt genug sein.

Norbert Richter, Henstedt-Ulzburg

Verrückt vom Corona-Virus?

27. August: „Berlin verbietet Proteste gegen Corona-Regeln. Anmelder wollen dennoch demonstrieren – Innensenator warnt vor ,Gewaltpotenzial‘“

So langsam kann ich Corona & Co. nicht mehr hören. Da soll gegen Corona-Regeln demonstriert werden, während die Zahl der Erkrankungen erheblich steigt. Und es darf auch demonstriert werden. Leider. Nur der Berliner Innensenator hat das noch nicht begriffen. Unser Grundgesetz erlaubt nicht die Absage einer Demonstration weil dort „höchst wahrscheinlich“ gegen gesetzliche Regeln, hier eben die Corona-Auflagen, verstoßen werden wird. Traurig ist sowieso, dass es Tausende Menschen gibt, denen der gesundheitliche Schutz ihrer Mitmenschen völlig egal ist. Werden denn langsam alle möglichen Leute verrückt von dem Corona-Virus? Was bitte ist denn so schlimm am Tragen einer Maske und etwas Abstand zum Nächsten, wenn ich einkaufe, ins Restaurant gehe oder ins Theater möchte? Es gibt zwar keine Garantie, dass diese beiden herausragenden Maßnahmen wirklich helfen, aber deren Verordnung klingt wenigstens noch etwas logisch. Bei unseren Urlauben in Bayern und einer Flusskreuzfahrt habe ich erlebt, wie bemüht die Verantwortlichen waren, die Hygieneregeln auch richtig umzusetzen. Jedes Mal ist das sehr gut und liebevoll gemacht worden. Steuern wir denn wirklich auf einen Bürgerkrieg: Maskenträger gegen Nicht-Masken-Träger zu? Das darf doch nicht sein. Im Grunde weiß doch immer noch niemand so genau, was die „goldene Lösung“ für das Problem der Corona-Viren ist. Erst langsam gibt es dazu Erkenntnisse in der Medizin. Diese können nur in kleinen Schritten zur Bekämpfung der Pandemie herangezogen werden.

Detlef Riedel

Konflikt: Bund und Länder

26. August: „Warum scheitern so viele Schüler? Die Zahl der Schulabbrecher steigt – aus rätselhaften Gründen. Das Bildungsministerium bestreitet, dass es Handlungsbedarf gibt“

Seit die jetzige Bundesbildungsministerin im Amt ist, habe ich zunehmend den Eindruck, dass sie sich in Dinge einmischt, für die sie gemäß Grundgesetz nicht zuständig ist: Die Schule. Sie wäre nur für Schule zuständig, wenn die Länder ihrer Verpflichtung gemäß Artikel 30 und 70 GG nicht nachkämen. Das sollte auch der Abgeordnete Gehring wissen. Die Frage was Frau Karliczek tut, geht ins Leere, weil er alle 16 Länderministerinnen und -minister also auch die KMK, die Mitherausgeberin des Nationalen Bildungsberichts ist, fragen müsste, was sie als Reaktion für die Schule tun. Auch der Deutsche Bundestag hat hier keine Kompetenzen, weil der Gesetzgeber die Landesparlamente sind. Da die Bundesbildungsministerin sich in ihrer Amtszeit sehr oft in Schulangelegenheiten zu Wort meldet, aber von der Präsidentin der KMK dazu in der Regel kein Kommentar kommt, ist zu fragen, ob die 16 Ministerinnen und Minister sich das einfach bieten lassen oder nur weghören? Es scheint so. Ich erinnere mich daran, dass in früheren Zeiten sehr viel genauer auf die Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern geachtet wurde. Inhaltlich ist da länderseitig, z.B. bei den gemeinsamen Abiturprüfungsaufgaben wenig zu hören, aber wenn es ums Bundesgeld geht, sind sie schnell da. Das lässt sich einfacher ausgeben, als das nicht vorhandene Geld, dass ihnen die Länderfinanzminister nicht gewähren. Wenn der Bund jedoch bei der Vergabe mitsprechen will, dann wird blockiert, siehe Digitalpakt und dann stellt der staunende Bürger fest, dass die Mittel nicht abgerufen werden und bei der Pandemie plötzlich die Schulen nicht ordentlich ausgestattet sind.

Dr. Dieter Hölterhoff, Hamburg